Μια γενική άδεια, όπως αυτή που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για το ρωσικό ντίζελ, δεν ισοδυναμεί με άρση των οικονομικών κυρώσεων και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από την προβλεπόμενη λήξη της. Οι πολιτικές επιπτώσεις της συμφωνίας για το ντίζελ πρέπει να διαχωρίζονται από τη νομική της φύση.

Η συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε εντυπωσιακές πολιτικές επιπτώσεις. Συμπίπτει χρονικά με έναν ακόμη γύρο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία και με ανταλλαγή μαζικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει το 22ο πακέτο κυρώσεων, ενώ και στις ΗΠΑ ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων φαινόταν να έχει τεθεί εκ νέου σε κίνηση, με την πρόσφατη υιοθέτηση του νόμου που χαρακτηρίζεται ως νομοθέτημα των «κυρώσεων από την κόλαση».

Και τότε, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μια γενική άδεια που επιτρέπει, έως τις 7 Απριλίου 2027, συναλλαγές σχετικές με την πώληση, την παράδοση, την εκφόρτωση και την εισαγωγή ρωσικού καυσίμου ντίζελ.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να θεωρηθούν οι εξαιρέσεις από το καθεστώς κυρώσεων για το ντίζελ κάτι το εξαιρετικό ή ανεξήγητο. Από την άποψη των νομικών μηχανισμών των ΗΠΑ, πρόκειται για μια απολύτως συνηθισμένη διαδικασία.

Το παράδοξο του αμερικανικού μηχανισμού κυρώσεων έγκειται στον συνδυασμό εξαιρετικά αυστηρών περιορισμών με τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής τους στα εκάστοτε αμερικανικά συμφέροντα.

Από τη μία πλευρά, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον ενεργειακό τομέα, είναι θεσμοθετημένες με τρόπο που τις καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν. Ο προαναφερθείς νόμος των «κυρώσεων από την κόλαση» —ο νόμος Lindsey O. Graham για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και το Ιράν του 2026— έχει καταστήσει την κατάργησή τους σημαντικά δυσκολότερη. Τα τελευταία χρόνια έχει, επίσης, διαμορφωθεί ένα εκτεταμένο πλέγμα ομοσπονδιακών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων της κυβέρνησης, το οποίο κατοχυρώνει ένα ευρύ φάσμα περιοριστικών μέτρων.

Από την άλλη πλευρά, οι εξουσίες του προέδρου να προβλέπει εξαιρέσεις από το καθεστώς κυρώσεων εξακολουθούν να ισχύουν. Ακόμη και οι πιο «κολασμένες» κυρώσεις μπορούν, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, να συνοδεύονται από ειδικές εξαιρέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, για τις εξαιρέσεις που αφορούν το ντίζελ, η εκτελεστική εξουσία δεν χρειάστηκε καν να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που προβλέπει ο νόμος. Το άρθρο 115 του νόμου Graham, για παράδειγμα, επιτρέπει την παροχή εξαιρέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση αιτιολογείται σε γραπτή έκθεση προς το Κογκρέσο.

Υπάρχει, ωστόσο, μια πολύ απλούστερη διαδικασία, η οποία, αυστηρά μιλώντας, δεν απαιτεί καν προσωπική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών διαθέτει εξουσίες που του έχουν εκχωρηθεί και περιλαμβάνουν την έκδοση γενικών αδειών για συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες χωρίς αυτές θα απαγορεύονταν. Μια τέτοια άδεια εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, με την υπογραφή του Μπράντλεϊ Σμιθ, διευθυντή της Υπηρεσίας Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Με άλλα λόγια, η απόφαση ελήφθη τυπικά όχι καν από το ίδιο το υπουργείο ως σύνολο, αλλά από μία από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του.

Τέτοιου είδους άδειες εκδίδονται σε πολύ μεγάλο αριθμό. Μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος κυρώσεων που αφορά τις «επιβλαβείς εξωτερικές δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας» —το οποίο, μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, μπορεί να θεωρηθεί το βασικότερο σχετικό πρόγραμμα— έχουν εκδοθεί περισσότερες από εκατό άδειες, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συναλλαγών.

Επομένως, η ίδια η έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί είδηση-έκπληξη.

Μια άδεια, όμως, δεν συνιστά άρση των οικονομικών κυρώσεων. Συχνά έχει ημερομηνία λήξης και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του ίδιου του Μπράντλεϊ Σμιθ ή του διαδόχου του.

Η αιτία μπορεί να είναι οτιδήποτε: από μια μεταβολή του πολιτικού κλίματος έως την υπερπροσφορά εισαγόμενου ντίζελ στην αμερικανική αγορά.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τέτοιες άδειες παραμένουν σε ισχύ επί σειρά ετών. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με μεγάλες επιχειρήσεις της Λευκορωσίας, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τις κυρώσεις μέσω αδειών κατά την περίοδο εξομάλυνσης των σχέσεων με το Μινσκ, τη δεκαετία του 2010. Ωστόσο, μετά τη νέα επιδείνωση των σχέσεων στις αρχές της δεκαετίας του 2020, οι άδειες ανακλήθηκαν.

Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι άδειες εξυπηρετούν έναν καθαρά τεχνικό σκοπό: παρέχουν τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων συναλλαγών. Οι χρήσεις τους είναι πολυάριθμες και ποικίλες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολιτικές επιπτώσεις της συμφωνίας για το ντίζελ πρέπει να διαχωρίζονται από τη νομική της φύση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αρθεί καμία κύρωση. Έχει χρησιμοποιηθεί ο απλούστερος μηχανισμός εξαίρεσης, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

Το παράδειγμα, ωστόσο, αναδεικνύει και τα περιθώρια ελιγμών που διαθέτει η αμερικανική εκτελεστική εξουσία, καθώς και την ικανότητά της να χαλαρώνει τους περιορισμούς, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση, ακόμη και όταν πρόκειται για κυρώσεις πρωτοφανούς αυστηρότητας.