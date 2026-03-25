Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Στην εφηβεία, κατά τα μαύρα χρόνια της Χούντας, σαν σήμερα η σχολική μου χορωδία στην οποία συμμετείχα εμφανίστηκε στην ΥΕΝΕΔ και τραγούδησε το «Πατρίδα μου όνειρο ακριβό».

Πατρίδα όνειρο ακριβό

κρυφή χαρά του κόσμου

εσύ μονάχα στέκεσαι

παντοτινά εμπρός μου.

Μεγάλη καθώς σ’ έπλασε

ένα καιρό η μοίρα

μα τώρα που ‘σαι πιο μικρή

τα φώτα σου δε σβήνουν.

Μες στην καρδιά μου ζεις εσύ

παντοτινά μεγάλη

σε βλέπω μες στα πέλαγα

και μες στα δάση πάλι.

Φωτόβολη και δροσερή

λουλούδια να μαζεύεις

και να χαμογελάς εδώ,

κι εκεί, να με μαγεύεις.

Πατρίδα όνειρο ακριβό

κρυφή χαρά του κόσμου

Ε! ξύπνα και παρηγοριά

που σου γυρεύω δος μου.

Για ν’ αντικρίσω μια στιγμή

τη θεία ευμορφάδα

και να σε δείξω κράζοντας

ετούτ’ είν’ η Ελλάδα.

Κι αντί για εθνική περηφάνια, τραγουδώντας, θλίψη και ντροπή ένιωσα.

Σήμερα, πάνω από μισό αιώνα μετά, βλέποντας την παρέλαση από την τηλεόραση, με κυρίευσαν τα ίδια συναισθήματα.

Η «προάσπιση της Πατρίδας», είναι πλέον μια έννοια που εστιάζει στην εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, και λιγότερο στην ιστορική συνέχεια και τις αξίες ενός λαού, όπως ήταν παλιά.

Αλλά για ποια εθνική κυριαρχία μιλάμε όταν μια κυβέρνηση παίρνει συνέχεια εντολές απ’ έξω για να καθορίσει την δική της πολιτική; Για ποια ασφάλεια μιλάμε όταν μια κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη της τον ίδιο της τον λαό, και ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΙ:

-τη σωστή πληροφόρηση, ελέγχοντας τα ΜΜΕ

-τη δικαιοσύνη, ελέγχοντας την και αυτήν

-το δικαίωμα σε βασικά αγαθά, διασφαλίζοντας τα υπερκέρδη των λίγων και αφήνοντας το πάρτι αισχροκέρδειας να συνεχίζεται

-το συνταγματικό του δικαίωμα να πληρώνει τόσους φόρους όσους αντέχει η τσέπη του

-την γαλήνη του, συνάπτοντας ανίερες συμμαχίες με κράτη – δολοφόνους

-την αλήθεια, με απανωτές ψευδείς δηλώσεις με αποτέλεσμα αυτή να κουρελιάζεται από το εργαλείο προπαγάνδας και κενών υποσχέσεων

-την αξιοπρέπεια, κρατώντας τον συνέχεια υποτελή κι απασχολημένο με την επιβίωση, με μισθούς και συντάξεις πείνας σε μια πανάκριβη χώρα και με εξευτελιστική επιδοματική πολιτική

Βρείτε μου έναν λόγο να είμαι υπερήφανη σήμερα.

Επειδή παρέλασαν οι νέοι μας πανάκριβοι εξοπλισμοί, που δήθεν είναι για ασφάλεια από την Τουρκία, ενώ στην πραγματικότητα είναι προίκα του ΝΑΤΟ πληρωμένη με δικό μας αίμα και ιδρώτα; Τα πάντα όλα, στο μεταξύ, γύρω μας καταρρέουν. Λεφτά υπάρχουν, αλλά μόνο για εξοπλισμούς.

Επειδή «προασπιστήκαμε» τον ελληνισμό της Κύπρου (αυτό πουλάει τώρα καλά) ενώ στην πραγματικότητα τις Βρετανικές βάσεις προασπιστήκαμε που κακώς βρίσκονται εκεί, όπως και οι δικές μας Αμερικάνικες εδώ; Να είχαμε ένα ευρώ για κάθε φορά που λένε αυτή την ανοησία, και θα ήμασταν πλούσιοι!

Ιστορική συνέχεια, τέλος, αξίες επίσης. Η νεολαία σε απόγνωση καταρρέει, γίνεται παραβατική ή φεύγει στο εξωτερικό. Με το δημογραφικό στα τάρταρα, αντί να δοθούν κίνητρα στις γυναίκες να φτιάξουν σπιτικό, τις καλούν να πάνε φανταρίνες, λες και είμαστε Ισραήλ, για να προασπιστούν τι; Την Πατρίδα των ριάλιτι, των smartphones ανά χείρας, των προσθετικών στήθους, γοφών, χειλιών, το «δικαίωμα» να χάσεις την παιδική σου αθωότητα και να σκέφτεσαι από νήπιο αν είσαι αγόρι, κορίτσι ή και κανένας σκύλος τελικά;

Μήπως να νιώσω περήφανη που ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει, και παρέλαση κάνει σε κάποια χωριά ή ακριτικά μέρη ένα πιτσιρκί για τελευταία κιόλας φορά;

Μήπως να νιώσω περήφανη που κάναμε ΔΥΟ ΠΡΟΩΡΕΣ αποπληρωμές δόσεων μνημονιακών δανείων κι ενισχύσαμε τας Ευρώπας, που έχουν κι αυτές ανάγκη γιατί δίνουν συνέχεια χρήματα στην Ουγγαρία και άλλα άχρηστα κονδύλια; Βλέπε τα πεταμένα πανάκριβα εμβόλια της Ούρσουλας, ένα πράμα. Και μετά μας λένε ότι λεφτά δεν υπάρχουν για να χαμηλώσει ο ΕΦΚ στα καύσιμα, θα «πέσουμε έξω» στις δανειακές μας υποχρεώσεις. Πιο Πινόκιο, πεθαίνεις!

Άντε, λοιπόν, Χρόνια Πολλά, και του χρόνου… και ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ από τους οχτρούς των εντός των πυλών πρώτα!

Εύχομαι καλή αφύπνιση πολιτών κι ενεργή πολιτική ζωή χαρισάμενη και όχι χαρισμένη… ΑΜΗΝ.