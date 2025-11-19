Υπάρχουν ισχυροί λόγοι να θεωρηθεί ότι, παρά τη μαχητική ρητορική που απευθύνεται προς τη Ρωσία, η στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ εξακολουθεί να είναι η απόκτηση ανεξαρτησίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η διαδικασία της στρατηγικής «απελευθέρωσης της Ευρώπης» βρίσκεται σήμερα σε στασιμότητα, και είναι πρόωρο —αν όχι αδύνατο— να γίνεται λόγος για την ανάδυση ενδείξεων γνήσιας ευρωπαϊκής κυριαρχίας στο άμεσο μέλλον.

Η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, μεταβαίνοντας από θεωρητική σύλληψη σε κεντρική προτεραιότητα. Η ουσία της έγκειται στην ικανότητα της ΕΕ να δρα ανεξάρτητα στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, μειώνοντας την εξάρτησή της από τους παραδοσιακούς συμμάχους, πρωτίστως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδέα αυτή διαμορφώθηκε ήδη στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Ένωσης, ενώ ο ίδιος ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλική Λευκή Βίβλο για την Άμυνα του 1994. Η έννοια αναφέρεται σε ευρωπαϊκά έγγραφα από το 2013 και, από το 2016 —όταν ο Jean-Claude Juncker ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής— αποτελεί έναν από τους επίσημους στόχους της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, τα πρακτικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση χρειάστηκε να περιμένουν αρκετά περισσότερα χρόνια.

Η στρατηγική αυτονομία εξελίχθηκε από αφηρημένες συζητήσεις σε συγκεκριμένους μηχανισμούς εφαρμογής έπειτα από μια σειρά κρίσεων, ιδίως την πανδημία COVID-19 και το περιστατικό του αγωγού Nord Stream, καθώς και ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Donald Trump. Παρότι ο επίσημος λόγος της ΕΕ συχνά τονίζει τον ρόλο της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας ως κύρια ώθηση, μια πιο προσεκτική ανάλυση αποκαλύπτει μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα, στην οποία η απογοήτευση από τη διατλαντική συνεργασία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Η πανδημία COVID-19, η οποία ξέσπασε το 2020, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς μετάβασης από τη ρητορική περί στρατηγικής αυτονομίας στη διαμόρφωση επιχειρησιακών στρατηγικών. Η κρίση προκάλεσε σημαντική μείωση των παγκόσμιων εμπορικών ροών και της επικοινωνίας, αναδεικνύοντας την εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικές πηγές για κρίσιμα αγαθά, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό. Υπολογίζεται ότι το 80% των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών εισαγόταν από την Ασία, γεγονός που οδήγησε σε ελλείψεις και ανάγκασες τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μονομερή μέτρα, όπως περιορισμούς στις εξαγωγές, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τα γεγονότα της περιόδου αυτής καταδεικνύουν μια τάση προς «εθνικό εγωισμό», με κράτη-μέλη όπως η Γαλλία και η Γερμανία να προχωρούν σε ανεξάρτητες προμήθειες, εντείνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση σε πόρους για τα νότια κράτη, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία πυροδότησε θεσμική μεταβολή: στην Αναθεώρηση Εμπορικής Πολιτικής του 2021, η ΕΕ εισήγαγε τις έννοιες της ανθεκτικότητας και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, οι οποίες αντανακλούν άμεσα τα διδάγματα της κρίσης. Έτσι, η COVID-19 όχι μόνο αποκάλυψε διαρθρωτικές αδυναμίες, αλλά και έθεσε έμμεσα τα θεμέλια για πρωτοβουλίες όπως ο Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Ημιαγωγά, με στόχο τη μείωση των εξωτερικών τρωτών σημείων.

Το περιστατικό του αγωγού Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 αποτέλεσε έναν δεύτερο σημαντικό καταλύτη, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους της ενεργειακής εξάρτησης και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στη διατλαντική εταιρική σχέση. Οι εκρήξεις που κατέστρεψαν την υποδομή προκάλεσαν απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας και οδήγησαν την ΕΕ να στραφεί σε εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο κόστιζε τριπλάσια σε σχέση με το ρωσικό αέριο αγωγών. Αυτό επηρέασε αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προκάλεσε ύφεση σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρώπης. Παρότι οι επίσημες έρευνες δεν εντόπισαν τους δράστες, Ρώσοι αξιωματούχοι —μεταξύ τους ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ— κατηγόρησαν τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αμφιβολία στην Ευρώπη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάποια εμπλοκή στο σαμποτάζ. Το περιστατικό ενίσχυσε το αφήγημα περί «αμερικανικής απειλής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης». Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Antony Blinken χαρακτήρισε το γεγονός ως «τεράστια ευκαιρία» για τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία, σχόλιο που ερμηνεύθηκε στην Ευρώπη ως επιβεβαίωση των αμερικανικών κινήτρων.

Η κυβέρνηση Donald Trump (2017–2021) λειτούργησε ως τρίτος καταλύτης, αποκαλύπτοντας την πολυπλοκότητα και την αναξιοπιστία της διατλαντικής συμμαχίας με τις προστατευτικές πολιτικές και τις καταναγκαστικές πρακτικές της. Η επιβολή δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο (25% και 10% αντίστοιχα) το 2018 —μέτρο ισοδύναμο με κυρώσεις— προκάλεσε ζημίες δισεκατομμυρίων ευρώ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο. Τα μέτρα αυτά υπονόμευσαν την έννοια της αλληλεξάρτησης, ωθώντας την ΕΕ να αναζητήσει μια «στρατηγική απάντηση» μέσω αυτόνομων εμπορικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η ασυνέπεια του Trump ως προς τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και η κριτική του προς το ΝΑΤΟ, ενίσχυσαν τις αμφιβολίες σχετικά με τις αμερικανικές εγγυήσεις. Στην Αφρική (περιοχή Σαχέλ), οι ΗΠΑ απέτυχαν να παράσχουν ουσιαστική υποστήριξη στη Γαλλία, γεγονός που τελικά οδήγησε στην απόσυρση των γαλλικών δυνάμεων από το Μάλι και τον Νίγηρα το 2022–2023 και στην αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής επιρροής στην ήπειρο.

Ωστόσο, παρά όλους αυτούς τους παράγοντες, ο επίσημος λόγος της ΕΕ εξακολουθεί να αναφέρει τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας —ή, ακριβέστερα, την έναρξη της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης το 2022— ως τον κύριο καταλύτη της επιδίωξης στρατηγικής αυτονομίας. Μέχρι πρόσφατα, η ΕΕ ήταν απρόθυμη να συζητήσει ανοιχτά τα πολύ σοβαρά συστημικά προβλήματα στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προβλήματα που είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία στην Ουάσιγκτον.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι, παρά τη μαχητική ρητορική κατά της Ρωσίας, η βασική στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ παραμένει η απόκτηση ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ. Η πρόθεση αυτή εκφράστηκε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Andrius Kubilius στη Διάσκεψη Ασφαλείας της Ρίγας τον Οκτώβριο του 2025, όπου ανέπτυξε τις προοπτικές της μελλοντικής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ. Σημαντικό είναι ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ενώ προηγουμένως διεξήγαν σκληρές συζητήσεις ακόμη και για τον στόχο του 2%. Ωστόσο, ο χρονισμός μιας τόσο ριζικής μεταμόρφωσης, η πραγματική προθυμία των κρατών-μελών για παραχωρήσεις και η επάρκεια των απαιτούμενων πόρων παραμένουν εξαιρετικά αμφίβολα. Σήμερα, η διαδικασία της στρατηγικής «απελευθέρωσης της Ευρώπης» βρίσκεται σε στασιμότητα, και είναι πρόωρο —αν όχι αδύνατο— να γίνεται λόγος για την εμφάνιση ενδείξεων γνήσιας ευρωπαϊκής κυριαρχίας.