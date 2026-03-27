Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ υπογραμμίζει μια σημαντική απόκλιση από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν παραδοσιακά οι πόλεμοι. Ενώ οι κινητικές επιχειρήσεις —οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον χερσαίων και θαλάσσιων στόχων του Ιράν και οι αντεπιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρο τον Κόλπο— έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής, δεν αποτελούν πλέον το κύριο θέατρο του εν εξελίξει πολέμου. Αντίθετα, το Ιράν έχει επεκτείνει τη σύγκρουση πέρα από το παραδοσιακό πεδίο μάχης, ώστε να περιλαμβάνει οικονομικό εκβιασμό με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, εμπορική υποδομή και διαταραχή των παγκόσμιων κοινών αγαθών. Η επέκταση του πολέμου πέρα από τον στρατιωτικό τομέα στην οικονομική σφαίρα αντανακλά μια προσεκτικά μελετημένη ιρανική στρατηγική οικονομικού εκβιασμού για να επικρατήσει στον πόλεμο, ενόψει των ελάχιστων προοπτικών επιτυχίας σε συμβατικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο της μη συμβατικής προσέγγισης του Ιράν βρίσκεται η στρατηγική αναγκαιότητα της στρατιωτικής ασυμμετρίας. Αντιμέτωπο με μια υπαρξιακή απειλή από δύο συντριπτικά ανώτερους αντιπάλους που αξιοποιούν εξελιγμένα δίκτυα πληροφοριών και χρησιμοποιούν καταστροφική πυρκαγιά, ο παραδοσιακός πόλεμος προσφέρει ελάχιστες πιθανότητες στο Ιράν να επιβάλει κόστος στους αντιπάλους του για να τους αποτρέψει. Ως εκ τούτου, έχουν στραφεί στην επέκταση του πεδίου της σύγκρουσης πέρα από το παραδοσιακό πεδίο μάχης στον οικονομικό τομέα ως μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο, το Ιράν επιδιώκει να αυξήσει το κόστος για την παγκόσμια οικονομία γενικά και για τους καταναλωτές των ΗΠΑ ειδικότερα, σε βαθμό που ο πόλεμος να καταστεί πολιτικά και οικονομικά μη βιώσιμος για την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ — αναμφισβήτητα το πιο κρίσιμο ενεργειακό σημείο συμφόρησης στον κόσμο — αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής οικονομικής πίεσης του Ιράν. Διαταράσσοντας τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της στενής αυτής πλωτής οδού, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή περίπου του 20% των παγκόσμιων μεταφορών ενέργειας, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά μετατρέψει τη γεωγραφία της σε όπλο για να προκαλέσει ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Επιπλέον, έχει επιτεθεί σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επαναλάβουν την παραγωγή στο εγγύς μέλλον. Οι επιπτώσεις είναι άμεσες και συγκλονιστικές για την παγκόσμια οικονομία: οι αγορές ενέργειας έχουν υποστεί έντονη μεταβλητότητα, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί απότομα και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν προκαλέσει ενεργειακή έλλειψη σε χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές από τον Κόλπο.

Ως συνέπεια, χώρες σε διάφορες εισοδηματικές κατηγορίες αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο αλυσιδωτών οικονομικών κρίσεων, με τις πληθωριστικές πιέσεις να προβλέπεται ότι θα ενταθούν, τη βιομηχανική παραγωγή να κινδυνεύει με συρρίκνωση και τις δημοσιονομικές ευπάθειες να ενδέχεται να επιδεινωθούν. Ενώ οι χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος — πολλές από τις οποίες ήδη αντιμετωπίζουν ευάλωτες οικονομικές συνθήκες — είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, ούτε οι χώρες υψηλού εισοδήματος στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική είναι απρόσβλητες από το επικείμενο οικονομικό κύμα σοκ.

«Αυτό που αρχικά θεωρήθηκε ως περιφερειακός πόλεμος έχει αποκτήσει έναν σαφώς παγκόσμιο, κατά κύριο λόγο οικονομικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας χώρες πολύ πέρα από το άμεσο θέατρο των εχθροπραξιών».

Ταυτόχρονα, οι ιρανικές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο έχουν σταματήσει το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας στα ακμάζοντα επιχειρηματικά, διαμετακομιστικά και τουριστικά κέντρα της περιοχής. Τα εκπληκτικά επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα των κρατών του Κόλπου βασίζονταν κυρίως στην εξασφαλισμένη σταθερότητα και ασφάλεια σε μια κατά τα άλλα ασταθή περιοχή. Ωστόσο, οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, κόμβων διαμετακόμισης και εφοδιαστικής, καθώς και εμπορικών κέντρων, έχουν δημιουργήσει ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας και απρόβλεπτου όσον αφορά τα σημαντικότερα επιχειρηματικά κέντρα του κόσμου. Η μακροπρόθεσμη μετατροπή του Κόλπου σε ζώνη υψηλού κινδύνου θα μπορούσε να οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων προς άλλες, σχετικά ασφαλέστερες περιοχές του κόσμου. Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εισέρχονται σε φάση εξάντλησης, το κόστος για τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο συνεχίζει να αυξάνεται, όχι μόνο όσον αφορά τη ζημιά σε κρίσιμες υλικές υποδομές, αλλά και τη μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την πιθανή μακροπρόθεσμη οικονομική αστάθεια.

Αξιοποιώντας τον έλεγχό του επί της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του πιο κρίσιμου ενεργειακού στενού στον κόσμο και διαταράσσοντας τις επιχειρήσεις, τη διαμετακόμιση και τον τουρισμό στον Κόλπο, το Ιράν διεθνοποίησε τη σύγκρουση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιθανή παγκόσμια οικονομική αναταραχή.

«Ο στόχος της Τεχεράνης φαίνεται προφανής: να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τις ΗΠΑ, καθώς και για τα κράτη της περιοχής και άλλα κράτη εκτός της περιοχής, σε ένα επίπεδο όπου οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της σύγκρουσης θα γίνουν αβάσιμες για την κυβέρνηση Τραμπ».

Δεδομένης της ευρείας αντιπάθειας των Αμερικανών για τον πόλεμο με το Ιράν και των ενδιάμεσων εκλογών που πλησιάζουν με γοργούς ρυθμούς, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης για τους Αμερικανούς καταναλωτές ενδέχεται να αποδειχθεί το σημαντικότερο κίνητρο για τον Πρόεδρο Τραμπ να αναζητήσει μια διέξοδο.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αντιμετωπίζουν δύο δύσκολα καθήκοντα: 1) τη διατήρηση της στρατιωτικής πίεσης στο Ιράν μέσω αεροπορικών βομβαρδισμών· 2) η αντιμετώπιση της νέας μορφής διεξαγωγής πολέμου, στην οποία δεν ισχύουν τα παραδοσιακά κριτήρια επιτυχίας. Ενώ η σφοδρή εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο ιρανικό στρατό και σε ορισμένες υποδομές πολιτών, και έχει αναμφισβήτητα παραλύσει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύσει αντίποινα, η Τεχεράνη έχει αποδείξει τη στρατιωτική ικανότητα να ανταποκριθεί στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε κάθε σκαλοπάτι της κλιμάκωσης. Για να περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα, η πιθανότητα ότι μόνο η αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανατροπή του πολιτικού καθεστώτος στο Ιράν είναι ελάχιστη. Η εναλλακτική επιλογή, η αποστολή στρατευμάτων σε ένα γεωγραφικά τεράστιο και ανατομικά περίπλοκο Ιράν, είναι γεμάτη σοβαρούς κινδύνους και θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα «αιώνιο» πολεμικό τέλμα για την Ουάσιγκτον.

Αντιμέτωπο με συντριπτικές πιθανότητες στο πεδίο της μάχης, η στρατηγική του ιρανικού καθεστώτος φαίνεται να είναι η επιβίωση από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ ανταποκρίνεται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε κάθε στάδιο της κλιμάκωσης. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει τη διακοπή των ενεργειακών προμηθειών του Κόλπου ως εργαλείο οικονομικού εξαναγκασμού για να επιβάλει κόστος στην παγκόσμια οικονομία γενικά και στις ΗΠΑ ειδικότερα, ώστε να δημιουργήσει πιέσεις για κατάπαυση του πυρός και ενδεχομένως να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή μεταπολεμική συμφωνία. Για τις ΗΠΑ, τα τακτικά οφέλη από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ενδέχεται να αποδειχθούν στρατηγικά ασήμαντα εάν το ιρανικό καθεστώς επιβιώσει του πολέμου και, κυρίως, εάν οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης δεν περιοριστούν και μετριαστούν χωρίς σημαντική ζημιά για την παγκόσμια οικονομία.