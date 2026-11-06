Για το Ιράν, το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών δημιουργεί ταυτόχρονα ευκαιρίες και κινδύνους. Η αποδυνάμωση της εσωτερικής πολιτικής θέσης του Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την εξεύρεση μιας διεξόδου από την παρατεταμένη αντιπαράθεση. Ωστόσο, η αποκλειστική επένδυση στις αντιφάσεις μεταξύ του προέδρου και του Κογκρέσου ενδέχεται να αποδειχθεί λανθασμένη εκτίμηση.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 3 Νοεμβρίου 2026, κατέληξαν σε μια σοβαρή ήττα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αποκτώντας τη δυνατότητα να επηρεάσουν ουσιαστικά την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά τα δύο εναπομείναντα χρόνια της προεδρικής του θητείας.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα δεν είναι πόσο έχει αποδυναμωθεί η θέση του Αμερικανού προέδρου, αλλά κατά πόσο η μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσει σε αναθεώρηση της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στο Ιράν.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δεύτερες προεδρικές θητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συχνά συνοδευτεί από μεγάλες πολιτικές κρίσεις: από την υπόθεση Ιράν-Κόντρα επί Ρόναλντ Ρίγκαν έως την παραπομπή του Μπιλ Κλίντον και τη χρηματοπιστωτική κρίση στο τέλος της προεδρίας του Τζορτζ W. Μπους. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ εξελίσσεται υπό διαφορετικές συνθήκες, ωστόσο η σύγκρουση με το Ιράν μετατρέπεται σταδιακά από ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής σε έναν εσωτερικό πολιτικό παράγοντα που επηρεάζει άμεσα τη θέση του προέδρου.

Η νίκη των Δημοκρατικών αντανακλά τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων, στην οποία περιλαμβάνονται και οι οικονομικές συνέπειες της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, η παρατεταμένη σύγκρουση και η απουσία μιας πειστικής προοπτικής για τον τερματισμό της έχουν εντείνει την πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο ιρανικός παράγοντας συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί λανθασμένη την απόφαση για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η βασική αντίφαση: οι Αμερικανοί ψηφοφόροι περιόρισαν τα πολιτικά περιθώρια κινήσεων του Τραμπ, χωρίς όμως να του στερήσουν τα μέσα για τη συνέχιση της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Παράλληλα, η νίκη των Δημοκρατικών δεν πρέπει να ερμηνεύεται αυτομάτως ως λαϊκή εντολή για την αποδοχή όλων των όρων που θέτει η Τεχεράνη. Το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων εξωτερικής πολιτικής, οικονομικών πιέσεων και εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η περίοδος έως τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με την 20ή Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στις 3 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι για σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η σημερινή σύνθεση του νομοθετικού σώματος, με τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν τις προηγούμενες θέσεις τους και στα δύο σώματα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον Τραμπ. Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος μπορεί να επιχειρήσει να εξασφαλίσει ένα διπλωματικό αποτέλεσμα προτού ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από τους Δημοκρατικούς. Από την άλλη, η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να ωθήσει την κυβέρνηση στην επίδειξη αποφασιστικότητας μέσω νέων, περιορισμένης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ήδη πριν από τις εκλογές, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος εξέταζε το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των εχθροπραξιών μετά τις 3 Νοεμβρίου. Κατά συνέπεια, η εκλογική ήττα δεν αποκλείει μια βραχυπρόθεσμη κλιμάκωση, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός νέου επεισοδίου στα Στενά του Ορμούζ ή μιας κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων.

Η κατάσταση αναμένεται να μεταβληθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πιο ενεργά τις κοινοβουλευτικές έρευνες, τον έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών, τις διαδικασίες έγκρισης διορισμών και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να περιορίσουν τις στρατιωτικές εξουσίες του προέδρου.

Επιπλέον, η ήττα των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να αποδυναμώσει την εσωκομματική πειθαρχία. Ορισμένοι πολιτικοί που προσανατολίζονται ήδη στις προεδρικές εκλογές του 2028 μπορεί να επιδιώξουν να αποστασιοποιηθούν από τις πλέον αντιδημοφιλείς αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμώνται οι δυνατότητες του Κογκρέσου. Ο Τραμπ διατηρεί τις εξουσίες του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, σημαντικό περιθώριο ελιγμών στην πολιτική κυρώσεων, καθώς και το δικαίωμα προεδρικού βέτο. Για την ανατροπή ενός προεδρικού βέτο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων σε καθένα από τα δύο σώματα, την οποία οι Δημοκρατικοί δεν διαθέτουν. Ακόμη και μια ενδεχόμενη διαδικασία παραπομπής του προέδρου δεν εγγυάται από μόνη της την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Επομένως, η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα αυξήσει το πολιτικό κόστος της αντιπαράθεσης με το Ιράν, αλλά δεν θα δημιουργήσει έναν αυτόματο μηχανισμό για τον τερματισμό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνονται τρία βασικά σενάρια για την εξέλιξη των αμερικανοϊρανικών σχέσεων.

Το πρώτο σενάριο αφορά μια διπλωματική αποκλιμάκωση υπό την επίδραση των εσωτερικών πολιτικών πιέσεων.

Μια μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να ενισχύσει το ενδιαφέρον του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Ο τερματισμός της ενεργού φάσης της σύγκρουσης και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα επέτρεπαν στον Λευκό Οίκο να παρουσιάσει το διπλωματικό αποτέλεσμα ως επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, περιορίζοντας ταυτόχρονα το οικονομικό κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ορισμένες προϋποθέσεις για μια τέτοια εξέλιξη υπάρχουν ήδη. Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ και αφορούν την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, τη χαλάρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη σειρά εφαρμογής των αμοιβαίων δεσμεύσεων. Η Τεχεράνη επιδιώκει να εξασφαλίσει συγκεκριμένες εγγυήσεις για την εκπλήρωση των αμερικανικών υποχρεώσεων προτού προχωρήσει σε μη αναστρέψιμες αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, η παρουσία δημοκρατικής πλειοψηφίας στο Κογκρέσο δεν εγγυάται ότι το τελευταίο θα υποστηρίξει μια ευρείας κλίμακας χαλάρωση των κυρώσεων χωρίς πρόσθετους όρους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και την περιφερειακή ασφάλεια.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει τη συνέχιση μιας περιορισμένης αντιπαράθεσης, με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ουάσιγκτον θα διατηρήσει τα βασικά στοιχεία της πολιτικής κυρώσεων και της στρατιωτικοπολιτικής πίεσης, αλλά θα είναι περισσότερο προσεκτική ως προς τη μετάβαση σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να συνδυάσει περιορισμένα στρατιωτικά πλήγματα, ναυτικό αποκλεισμό και διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών, αποφεύγοντας αποφάσεις που θα απαιτούσαν πρόσθετη νομοθετική υποστήριξη.

Ένα τέτοιο μοντέλο εμφανίζεται ιδιαίτερα πιθανό εφόσον δεν επιτευχθεί συμβιβασμός στους βασικούς όρους μιας συμφωνίας. Επιτρέπει στον Τραμπ να μην εγκαταλείψει τις προηγούμενες απαιτήσεις του, ενώ παράλληλα δίνει στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.

Η αδυναμία αυτής της προσέγγισης, ωστόσο, βρίσκεται στον διαρκή κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Μια παρατεταμένη αντιπαράθεση χωρίς σταθερό μηχανισμό διευθέτησης μπορεί, εξαιτίας ενός μεμονωμένου στρατιωτικού περιστατικού, να οδηγήσει σε ένα νέο στάδιο πολεμικής σύγκρουσης.

Το τρίτο σενάριο αφορά την κλιμάκωση κατά τη μεταβατική περίοδο.

Παρά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ ενδέχεται να διατηρήσει την πρόθεσή του να εξασφαλίσει παραχωρήσεις από το Ιράν μέσω πρόσθετης στρατιωτικής πίεσης. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Κογκρέσου, οι θεσμικοί περιορισμοί θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητοι, ενώ οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της εικόνας ενός αποφασιστικού προέδρου.

Ωστόσο, η επέκταση των εχθροπραξιών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως, μπορεί να αυξήσει το κόστος της σύγκρουσης, να προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη, να εντείνει την αστάθεια στις ενεργειακές αγορές και να περιπλέξει περαιτέρω τις σχέσεις του Λευκού Οίκου με το μελλοντικό Κογκρέσο.

Κατά συνέπεια, η στρατιωτική κλιμάκωση αποτελεί ένα εργαλείο με αυξανόμενο πολιτικό κόστος και αβέβαιο στρατηγικό αποτέλεσμα.

Για το Ιράν, το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών δημιουργεί τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους. Η αποδυνάμωση της εσωτερικής πολιτικής θέσης του Τραμπ αυξάνει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την εξεύρεση μιας διεξόδου από την παρατεταμένη αντιπαράθεση.

Ωστόσο, η αποκλειστική επένδυση στις αντιφάσεις μεταξύ του προέδρου και του Κογκρέσου μπορεί να αποδειχθεί εσφαλμένη στρατηγική. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν διαθέτει ενιαία θέση στο ζήτημα του Ιράν, ενώ τα αντιπολεμικά αισθήματα δεν ταυτίζονται με την υποστήριξη της άρσης των κυρώσεων ή την αποδοχή όλων των απαιτήσεων της Τεχεράνης.

Ιδιαίτερο συμβολικό βάρος αποκτά για την ιρανική πλευρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών συμπίπτουν χρονικά με την 4η Νοεμβρίου, ημέρα που στο Ιράν έχει καθιερωθεί ως Εθνική Ημέρα Αγώνα κατά της Παγκόσμιας Αλαζονείας.

Στο μήνυμά του για την επέτειο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αναφερόμενος στην ιστορία της αμερικανικής παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να επιβάλει την υποταγή της Τεχεράνης είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικό κόστος για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ήττα των Ρεπουμπλικανών μπορεί να ερμηνευθεί από την ιρανική ηγεσία ως μια πρόσθετη επιβεβαίωση της πολιτικής και οικονομικής αποτυχίας της στρατηγικής της άσκησης ισχύος. Μια τέτοια ερμηνεία ενδέχεται να ενισχύσει τη θέση των υποστηρικτών της πολιτικής αντίστασης και να συμβάλει στην εσωτερική πολιτική συσπείρωση απέναντι στις εξωτερικές απειλές.

Την ίδια στιγμή, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε να μην καλλιεργούνται προσδοκίες για αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής εξαιτίας των κομματικών μεταβολών στην Ουάσιγκτον. Επομένως, για την Τεχεράνη, η νίκη των Δημοκρατικών σημαίνει πρωτίστως αποδυνάμωση της πολιτικής θέσης του Τραμπ, χωρίς όμως να εγγυάται αναθεώρηση της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Επιπλέον, η αναμονή μέχρι τη λήξη της προεδρικής θητείας του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2029, δεν διασφαλίζει ότι οι σχέσεις θα βελτιωθούν. Η συνέχιση της σύγκρουσης για ακόμη δύο χρόνια θα σήμαινε παρατεταμένες οικονομικές απώλειες, στρατιωτική αβεβαιότητα και διαρκείς απειλές για την περιφερειακή ασφάλεια.

Για τον λόγο αυτό, η πλέον ορθολογική διπλωματική προοπτική φαίνεται να είναι η επίτευξη μιας σταδιακής συμφωνίας, βασισμένης σε συγκεκριμένες, επαληθεύσιμες και αλληλένδετες δεσμεύσεις. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτηση της διαδικασίας διευθέτησης από τις διακυμάνσεις της εσωτερικής πολιτικής σκηνής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συμπερασματικά, οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου άλλαξαν τις εσωτερικές πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώνεται η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν, όχι όμως και τα θεσμικά της θεμέλια. Το Δημοκρατικό Κογκρέσο θα έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τις κινήσεις του Τραμπ, αλλά δεν θα μπορεί από μόνο του να του επιβάλει μια διπλωματική διευθέτηση.

Επιπλέον, κατά τους επόμενους δύο μήνες, η αντίθεση ανάμεσα στην αποδυνάμωση της πολιτικής θέσης του προέδρου και στη διατήρηση των εκτελεστικών του εξουσιών ενδέχεται να αποτελέσει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας.

Το βασικό συμπέρασμα των εκλογών για το ιρανικό ζήτημα είναι σαφές: η συνέχιση της αντιπαράθεσης καθίσταται πολιτικά ακριβότερη για την Ουάσιγκτον, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί η ίδια η δυνατότητα συνέχισής της.