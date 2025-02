Πολιτικοί λόγοι, λόγοι ασφάλειας και ταυτότητας είναι τα κίνητρα που διέπουν τη συλλογική πολιτική της Δύσης για αλλαγή καθεστώτος. Οι δυτικές δυνάμεις, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, μέσω του ΝΑΤΟ, επιδιώκουν να μειώσουν τη δύναμη των διεκδικητών. Επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν την πολιτική ταυτότητα και τα οικονομικά συμφέροντα της συλλογικής Δύσης κρατώντας τα ανερχόμενα κράτη σε υποδεέστερη θέση.

Καθώς η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ/Ουκρανίας και Ρωσίας ολοκληρώνεται, η προσοχή στρέφεται στα βαθύτερα αίτια της. Ο «ιμπεριαλισμός» είναι μια έκκληση που γίνεται και από τις δύο πλευρές. Πάνω από εκατό χρόνια πριν, ο Ρούντολφ Χίλφερντινγκ και ο Βλαντιμίρ Λένιν υποστήριξαν ότι, για να διατηρήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου, οι ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες επεκτάθηκαν στο εξωτερικό για να προσαρτήσουν αποικίες. Ο John A. Hobson πρόσθεσε ένα πολιτικό κίνητρο: Οι Άγγλοι πολιτικοί αναζητούσαν αποικίες για προσωπική πολιτική θέση και εξουσία. Οι αποικίες έγιναν κερδοφόρες αγορές, πηγή φτηνών υλικών και εργατικού δυναμικού, αλλά ικανοποιούσαν επίσης στρεβλά τις φιλοδοξίες των κυρίαρχων τάξεων της Αγγλίας.

Παρόμοια επιχειρήματα χρησιμοποιούνται σήμερα για να εξηγήσουν τις δυνάμεις που διέπουν τη σύγκρουση μεταξύ, από τη μία πλευρά, του ΝΑΤΟ και του επίδοξου μέλους του, της Ουκρανίας, και, από την άλλη, των ανερχόμενων χωρών, ιδίως της Ρωσίας. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι είναι «ιμπεριαλιστικές». Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία επιδιώκει να επεκτείνει τα σύνορά της προς τη Δύση μέσω επενδύσεων, οι οποίες, μέσω του χαμηλότερου εργατικού κόστους, θα οδηγήσουν σε κέρδη για τους Ρώσους επενδυτές. Ο Following Hobson, συγγραφέας στο Atlantic Council , υποστηρίζει ότι η ρωσική ηγεσία έχει «εδαφικές φιλοδοξίες» για να αυξήσει την έκταση της Ρωσίας και να ανανεώσει «την αυτοκρατορική οικειότητα της ρωσικής σχέσης με την Ουκρανία…».

Η ρωσική πλευρά καταδικάζει τη συλλογική Δύση ως πολιτικά ιμπεριαλιστική. Ενώ αναγνωρίζει τα οικονομικά κίνητρα της συλλογικής Δύσης, η ρωσική ηγεσία επικαλείται και την τάση της για πολιτική κυριαρχία. Η Ρωσία αμύνεται απέναντι στον ιμπεριαλισμό της συλλογικής Δύσης. Αυτό γίνεται σαφές στην ομιλία του προέδρου Πούτιν στις 2022 Σεπτεμβρίου. ‘Η Δύση είναι έτοιμη να υπερβεί κάθε όριο για να διατηρήσει το νεοαποικιακό σύστημα που της επιτρέπει να ζει από τον κόσμο …να αντλεί την κύρια πηγή της μη κερδισμένης ευημερίας της, το ενοίκιο που καταβάλλει στον ηγεμόνα. …’

Η αυτοκρατορική ισορροπία

Αφήνοντας στην άκρη τις πολιτικές σχέσεις, ποιες είναι οι αποδείξεις ότι η Ρωσία ή/και η συλλογική Δύση είναι ιμπεριαλιστική;

Λόγω των περιορισμών που προκαλούνται από τις εχθροπραξίες, είναι δύσκολο να καταγράψουμε τις ροές και το ύψος των επενδύσεων μεταξύ αυτών των ομόλογων οικονομιών, ιδίως μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια των περιουσιακών στοιχείων των ξένων . Τα στοιχεία στο Σχήμα 1 δείχνουν το παγκόσμιο επίπεδο των ξένων επενδύσεων για τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τρία επιλεγμένα έτη (2002, 2012 και 2023). Δίνουν μια εικόνα των ξένων επενδύσεων (της «εξαγωγής κεφαλαίου») πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου Ουκρανίας/ΝΑΤΟ/Ρωσίας.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Κίνα το 2002. Για το 2023, δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ούτε για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία ούτε για τα ουκρανικά περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία.

Όσον αφορά την «ιμπεριαλιστική» θέση, σε παγκόσμια κλίμακα, τα βασικά δυτικά κράτη φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη θέση περί εξαγωγής κεφαλαίου. Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τρία σημεία:

1. Η συντριπτική πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ ως παγκόσμιου κατόχου ξένων επενδύσεων.

2. Η σημαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων για όλες τις χώρες κατά την περίοδο 2002-2012.

3. Η τεράστια διαφορά στα επίπεδα των ξένων επενδύσεων μεταξύ των προηγμένων δυτικών καπιταλιστικών χωρών (εδώ ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο) και των πρώην σοσιαλιστικών χωρών (Κίνα, Ρωσία και Ουκρανία).

Παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η Ρωσία «εκμεταλλεύτηκε» την Ουκρανία σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτοκρατορική σχέση. Τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που προηγήθηκε, κατά τη διάρκεια και πριν από τη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ουκρανίας-Ρωσίας έχουν αποσιωπηθεί και το κοινό δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη άποψη. Στο Σχήμα 2, παραθέτω στατιστικά στοιχεία του ΔΝΤ σχετικά με την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων χαρτοφυλακίου το 2001 μεταξύ των δύο χωρών και τις επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Το 2001 είναι η τελευταία ημερομηνία για την οποία η βάση δεδομένων του ΔΝΤ διαθέτει συγκριτικά, αν και ελλιπή, στοιχεία για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Πηγή: Β: (Ιστορικά CPIS), όπως στο διάγραμμα 1 ανωτέρω.

Τι μας λένε λοιπόν αυτά τα στατιστικά στοιχεία για την «αυτοκρατορική σχέση» της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ; Το 2001, οι ρωσικές επενδύσεις στην Ουκρανία είναι 73 φορές μεγαλύτερες από τις επενδύσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία. Σε συγκριτική προοπτική, οι επενδύσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία ήταν 567 φορές μεγαλύτερες από τις επενδύσεις της Ουκρανίας. Οι επενδύσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν 125% μεγαλύτερες από εκείνες των ΗΠΑ. Η Ρωσία ήταν σαφώς ο πρωταγωνιστής στην Ουκρανία, ξεπερνώντας τις επενδύσεις των ΗΠΑ – αν και όχι κατά πολύ μεγάλο ποσό. Σχεδόν το 65% των ουκρανικών επενδύσεων στη Ρωσία αφορούσε τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και, από ποσοτική άποψη, ήταν σχετικά χαμηλό, ενώ το 87% των ρωσικών επενδύσεων στην Ουκρανία αφορούσε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και ήταν σημαντικό σε ποσότητα. Ωστόσο, σε σχέση με τις αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία, οι ρωσικές επενδύσεις στην Ουκρανία ήταν σχετικά μικρές.

Επενδύσεις κεφαλαίου της Ρωσίας στο εξωτερικό

Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι οι ρωσικές ξένες επενδύσεις δεν οδηγούνται από πλεόνασμα κεφαλαίων που αναζητούν αγορά στην Ουκρανία. Το διάγραμμα 2 δείχνει το υψηλότερο επίπεδο των ρωσικών επενδύσεων στην Ουκρανία σε σχέση με αυτό της Ουκρανίας στη Ρωσία. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρατέθηκαν προηγουμένως δείχνουν ότι η Ρωσία ήταν πολύ μικρή σε παγκόσμιο επίπεδο στην εξαγωγή κεφαλαίων και σε ποιοτικά χαμηλότερο επίπεδο από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσία είχε ανεπαρκείς εγχώριες επενδύσεις κεφαλαίου. Η μελέτη των άμεσων ξένων επενδύσεων της Ρωσίας υποδεικνύει μια κυρίαρχη μεταφορά κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΔΝΤ για τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2020 καταγράφουν τις πέντε πρώτες εισερχόμενες χώρες προέλευσης ως την Κύπρο, τις Βερμούδες, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Μπαχάμες, ενώ οι πρώτες εξερχόμενες χώρες που έλαβαν άμεσες επενδύσεις της Ρωσίας ήταν η Κύπρος, η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. (Βάση δεδομένων ΔΝΤ, Συντονισμένη έρευνα για τις άμεσες επενδύσεις (CDIS)) Αυτοί οι φορολογικοί παράδεισοι όχι μόνο ελαχιστοποιούν την καταβολή φόρων, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης ως βάση για την επανεπένδυση περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι Ρώσοι επενδυτές μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια στην Κύπρο και από εκεί να επενδύσουν ξανά στη Ρωσία. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι πληρώνουν φόρους με τους κυπριακούς συντελεστές και επίσης διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία εκεί. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι πολύ χρήσιμα για τον σκοπό της δημιουργίας μιας «ιμπεριαλιστικής» οικονομικής σχέσης. Οι φορολογικοί παράδεισοι είναι στρεβλοί ως προς τη διατήρηση των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως προαναφέρθηκε, το επίπεδο των ξένων επενδύσεων της Ρωσίας είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα.

Κατευθύνσεις του εμπορίου

Η εκμετάλλευση μεταξύ των χωρών μπορεί να λάβει τη μορφή άνισων εμπορικών σχέσεων στις οποίες η ιμπεριαλιστική χώρα λαμβάνει μεγαλύτερο πλούτο με τη μορφή εισαγωγών από ό,τι επιστρέφει σε εξαγωγές. Το διάγραμμα 3 δείχνει τις εξαγωγές της Ουκρανίας: προς τη Ρωσία, προς διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες χωρών και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αργότερα, στο διάγραμμα 4, τις συγκρίνω με τις εισαγωγές της Ουκρανίας.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εμπορίου: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Direction of Trade Statistics.

^ Ένταξη στην ΕΕ15 το 2004: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

* Οι 10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEEC-10): Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία και Κύπρος.

** Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕΚ): Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κροατία, Γιουγκοσλαβία και Τουρκία.

Το 2004, η Ρωσία αντιπροσώπευε το 16% των εξαγωγών της Ουκρανίας (τα ποσοστά αυτά έχουν υπολογιστεί χωριστά και δεν παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3), η ΕΕ-15 το 19,7% και ο «υπόλοιπος κόσμος» το 46,5%. Ως ποσοστό των συνολικών εξαγωγών της Ουκρανίας, από το 1996, το μερίδιο της Ρωσίας μειώθηκε απότομα και η ΕΕ15 παρουσίασε μικρή συρρίκνωση, ενώ το μερίδιο του «υπόλοιπου κόσμου» αυξήθηκε ραγδαία. Σε απόλυτους αριθμούς, οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς τη Ρωσία αυξήθηκαν ελαφρώς μεταξύ 1994 και 2004, αλλά ξεπεράστηκαν από τις εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διπλασιάστηκαν, και προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες επίσης αυξήθηκαν σημαντικά.

Η «ιμπεριαλιστική» ερμηνεία απαιτεί το ισοζύγιο των εισαγωγών από τη Ρωσία να είναι σημαντικά μικρότερο σε όρους αξίας από τις εξαγωγές της Ουκρανίας. Ο πίνακας 4 δείχνει ότι οι εισαγωγές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 37%- ωστόσο, το μερίδιο στις συνολικές εισαγωγές μειώθηκε από 50% σε 42%, ενώ η διαφορά καλύφθηκε από τη σημαντική αύξηση τόσο των εισαγωγών από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ρωσία αποτελούσε το 2004 την πρώτη χώρα προορισμού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας (16%) και ήταν επίσης η κυρίαρχη και αυξανόμενη πηγή για τις εισαγωγές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 42% του συνόλου το ίδιο έτος. Η Ρωσία ήταν μακράν η μεγαλύτερη μεμονωμένη χώρα προέλευσης των εισαγωγών της Ουκρανίας (βλ. διάγραμμα 4). Και τα δύο έτη, οι ρωσικές εισαγωγές στην Ουκρανία ήταν πολύ περισσότερες από τις ουκρανικές εξαγωγές προς τη Ρωσία: το 2004, η αναλογία των ουκρανικών εισαγωγών από τη Ρωσία προς τις ουκρανικές εξαγωγές ήταν 2,06:1,0 (12.127:5.886). Με βάση αυτό το μέτρο, η Ρωσία δεν ήταν «ιμπεριαλιστική» στις εμπορικές της σχέσεις με την Ουκρανία.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε εκατομμύρια δολάρια. Πηγή: Centre for European Policy Studies (CEPS), «The prospect of deep free trade between the European union and Ukraine», Centre for European Policy Studies (CEPS), Βρυξέλλες.

Το ισοζύγιο μεταξύ των τύπων προϊόντων

Πώς, λοιπόν, το υλικό περιεχόμενο του εμπορίου με την Ουκρανία εντάσσει τη Ρωσία στην κατηγορία των «ιμπεριαλιστών» και πώς η Ουκρανία σχετίζεται με το ευρύτερο παγκόσμιο σύστημα; Αυτό που δεν φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς τη Ρωσία αποτελούνταν από προϊόντα έντασης κεφαλαίου (55% το 2002), ενώ οι εξαγωγές προς την ΕΕ25 αποτελούνταν από πρώτες ύλες (40% των εξαγωγών της προς τον προορισμό αυτό). Το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών της Ουκρανίας από την ΕΕ25 (58%) αποτελούνταν από αγαθά εντάσεως κεφαλαίου, ενώ από τη Ρωσία αποτελούνταν από πρώτες ύλες (69%).

Η έκθεση του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (που τάσσεται υπέρ μιας βαθιάς ζώνης ελεύθερων συναλλαγών) θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει «συγκριτικό πλεονέκτημα ως τοποθεσία με χαμηλούς μισθούς και πρόσβαση τόσο στις αγορές της ΕΕ όσο και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών». Πράγματι, οι ουκρανικές εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στην ΕΕ προέρχονται από «δίκτυα παραγωγής με επιχειρήσεις της ΕΕ, όπου οι ουκρανικές επιχειρήσεις εκτελούν εργασίες έντασης εργασίας που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες από τη Δυτική Ευρώπη». Το 2004, η ΕΕ κατανάλωσε μόνο το 10% των ουκρανικών εξαγωγών μηχανημάτων (η Ρωσία πάνω από το 35%) και μόνο το 5% περίπου των βιομηχανικών ειδών. Τα κράτη του πυρήνα της ΕΕ (εισάγοντας πρώτες ύλες και εξάγοντας μεταποιημένα προϊόντα) ήταν πιο ιμπεριαλιστικά όσον αφορά το εμπόριο.

Όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική, η ανάλυση της σύγκρουσης Ρωσίας – ΝΑΤΟ/Ουκρανίας ως μια περίπτωση που καθοδηγείται από τον «ιμπεριαλισμό» είναι λανθασμένη. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία είναι ιμπεριαλιστική χώρα με την κλασική έννοια της αναζήτησης αγορών για επενδύσεις που δεν μπορούν να γίνουν στην εγχώρια αγορά. Καμία από τις δύο χώρες, στην πρόσφατη ιστορία, δεν έχει ή δεν φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία εις βάρος της άλλης. Το οικονομικό σκεπτικό που διέπει το «ιμπεριαλιστικό» παράδειγμα δεν είναι η αιτία της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εάν ο πόλεμος τελειώσει με τη διχοτόμηση της Ουκρανίας, φαίνεται πιθανό ότι το δυτικό τμήμα θα γίνει εξαρτημένο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολιτικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας

Πολιτικοί λόγοι, λόγοι ασφάλειας και ταυτότητας είναι τα κίνητρα που διέπουν τη συλλογική πολιτική της Δύσης για την αλλαγή καθεστώτος. Οι δυτικές δυνάμεις, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, μέσω του ΝΑΤΟ, επιδιώκουν να μειώσουν τη δύναμη των διεκδικητών. Επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν την πολιτική ταυτότητα και τα οικονομικά συμφέροντα της συλλογικής Δύσης κρατώντας τα ανερχόμενα κράτη σε υποδεέστερη θέση. Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ ενισχύει την ασφάλεια της συλλογικής Δύσης απέναντι στα κράτη-προκλητές. Η σύγκρουση δεν καθοδηγείται από την ανάγκη των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για επέκταση ώστε να εξασφαλίσουν μια αγορά για επενδύσεις στις «αποικίες», αλλά είναι το αποτέλεσμα ενός πολιτικού ανταγωνισμού οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, ηθικών αξιών και ιδεολογικών πεποιθήσεων. Αυτό αποτελεί τη βάση της σημερινής σύγκρουσης μεταξύ Κίνας/Ρωσίας/αναδυόμενων κρατών και των συλλογικών δυτικών δυνάμεων.