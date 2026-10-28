Για τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη της Mercosur, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αντιληπτή με ενιαίο τρόπο. Αντιθέτως, αναπαράγει, σε περιφερειακό επίπεδο, τις ίδιες διαιρέσεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Το 1999, η Mercosur, ένας υπερεθνικός οργανισμός χωρών της Νότιας Αμερικής, με ιδρυτικά μέλη την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη —στην οποία προσχώρησε ως πλήρες μέλος η Βολιβία το 2024, ενώ η συμμετοχή της Βενεζουέλας παραμένει σε αναστολή από το 2016— ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας. Το 2024, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες διαπραγματεύσεων και καθυστερήσεων, η συμφωνία επιτεύχθηκε και υπογράφηκε, ενώ τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Μάιο του 2026.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία, ποια είναι τα βασικά της σημεία και ποιες επιπτώσεις αναμένεται να έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τέσσερις ιδρυτικές χώρες της Mercosur —την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη—, για τις μεταξύ τους σχέσεις και για τον ρόλο τους στην παγκόσμια πολιτική σκηνή;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στις χώρες της Mercosur και τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό τους εταίρο, μετά την Κίνα. Εκτιμάται ότι η συμφωνία συνεργασίας αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η συμφωνία προβλέπει σημαντική μείωση των δασμών στις υπηρεσίες, καθώς και στα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα, με ιδιαίτερη έμφαση στους φαρμακευτικούς κλάδους και την αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, διευκολύνει την εξαγωγή πρώτων υλών και φυσικών πόρων από τις τέσσερις χώρες της Νότιας Αμερικής προς την ευρωπαϊκή αγορά, όπου η ζήτησή τους αυξάνεται σταθερά, λόγω της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα συμμετοχής ευρωπαϊκών εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς στις χώρες της Mercosur. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στις εγχώριες αγορές, ενδέχεται, ωστόσο, να περιορίσει τα περιθώρια άσκησης κυριαρχικής πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ανάλογα με την αύξηση της επιρροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις τέσσερις χώρες. Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Βραζιλίας, της μεγαλύτερης οικονομίας του μπλοκ και ιδρυτικού μέλους των BRICS.

Για τη Mercosur, πρόκειται για την πρώτη συμφωνία εξωτερικού εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η δημιουργία προνομιακών σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε το νοτιοαμερικανικό μπλοκ να αποφύγει τον εγκλωβισμό ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις που ανταγωνίζονται για επιρροή στην περιοχή —τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα— και να διαμορφώσει διεθνώς την εικόνα ενός αξιόπιστου και ελκυστικού εταίρου.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της συμφωνίας δεν είναι ίδιες για τις δύο πλευρές, οι οποίες διαθέτουν διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα και επιδιώξεις.

Οι εσωτερικές αντιθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur αναμένεται να διευρύνει τις ήδη σημαντικές ανισότητες και διαιρέσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Λιγότερες από τις μισές χώρες εκτιμάται ότι αποκομίζουν ουσιαστικά οφέλη από τις νέες προνομιακές εμπορικές σχέσεις, ενώ στις περισσότερες η συμφωνία προκαλεί δυσαρέσκεια στις κοινωνίες τους.

Για τις ιδιαίτερα χρηματιστικοποιημένες οικονομίες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, η συμφωνία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για χώρες στις οποίες κυριαρχούν οι χρηματοοικονομικές και κερδοσκοπικές δραστηριότητες και εδρεύουν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, είτε μέσω των κυβερνήσεων των χωρών τους είτε επηρεάζοντας τις ίδιες τις κυβερνήσεις, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομική και πολιτική τους επιρροή στις τέσσερις χώρες της Mercosur. Για τις τοπικές επιχειρήσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνιστούν αυτούς τους κολοσσούς, ιδίως σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η αντίδραση της Ουάσιγκτον, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη Νότια Αμερική ως την παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της και επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχό της στην περιοχή. Εξίσου σημαντική θα είναι και η στάση των BRICS, καθώς η Βραζιλία, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρό αγροτικό τομέα, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία, η συμφωνία συνιστά σοβαρή απειλή. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τους ομολόγους τους στις χώρες της Mercosur, όπου το κόστος παραγωγής και εργασίας είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί επιβάλλουν διαδικασίες παραγωγής περισσότερο χρονοβόρες, αυστηρές και δαπανηρές σε σύγκριση με εκείνες που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Αγροτικές οργανώσεις και ενώσεις κτηνοτρόφων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγγείλει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι ενθαρρύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Παράλληλα, κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι παρακάμπτουν τις διαδικασίες ψηφοφορίας στα κράτη-μέλη, αγνοώντας τις απόψεις, τις επιθυμίες και τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και η παγκόσμια ισορροπία ισχύος

Από την άποψη των διεθνών σχέσεων, η συμφωνία αποτελεί αναμφίβολα σημείο καμπής στις σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών των δύο οργανισμών.

Μέσω αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εδραιωθεί ως αυτόνομος πόλος ισχύος, απομακρυνόμενη από τη διπολική λογική στο πλαίσιο της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ανταγωνίζονται για την παγκόσμια κυριαρχία.

«Η συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική αυτονομία, επιτρέποντάς της να απομακρυνθεί από το αυτοκρατορικό πρότυπο κέντρου–περιφέρειας που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Βρυξελλών από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά».

Σε ένα περιβάλλον όπου αναμένεται, στο προσεχές μέλλον, η ανανέωση των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ και ενδέχεται να αναδειχθούν στην ηγεσία πρόσωπα με διαφορετική κοσμοθεωρία από εκείνη των σημερινών υποστηρικτών της αντιπαράθεσης, η ουσιαστική αποστασιοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών κρατών στη λήψη αποφάσεων θα μπορούσαν να έχουν θετικές συνέπειες τόσο για την Ευρώπη όσο και για την ευρασιατική ήπειρο συνολικά.

Πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμιστεί ότι ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον η εξουσία λήψης αποφάσεων παραμένει στα χέρια των κρατών και όχι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και εφόσον τα ίδια τα κράτη δεν λειτουργούν ως προεκτάσεις της Ουάσιγκτον.

Οι διαφορετικές επιδιώξεις των χωρών της Mercosur

Για τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη της Mercosur, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αντιληπτή με ενιαίο τρόπο. Αντιθέτως, αναπαράγει σε περιφερειακό επίπεδο τις ίδιες διαιρέσεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Η Βραζιλία και η Αργεντινή, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, προσεγγίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα από εντελώς διαφορετικές αφετηρίες.

Η Μπραζίλια πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια διαπραγματευόμενη συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο κεφάλαιο που αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Κατάφερε, μάλιστα, να μετριάσει διατάξεις που απειλούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης αναπτυξιακών τραπεζών, όπως η BNDES, ως εργαλείων βιομηχανικής πολιτικής.

Η Αργεντινή, αντίθετα, δεν διέθετε αντίστοιχη διαπραγματευτική δυνατότητα, ούτε επί της προεδρίας του Αλμπέρτο Φερνάντες ούτε επί της προεδρίας του Χαβιέρ Μιλέι. Ως αποτέλεσμα, παραμένει δομικά περισσότερο εκτεθειμένη στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Αναμφίβολα, ο βασικός ωφελημένος από τη συμφωνία είναι ο αγροτοβιομηχανικός τομέας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου το 99% των αγροτικών εξαγωγών της Mercosur προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί από τη συμφωνία. Για προϊόντα όπως το βόειο κρέας, η ζάχαρη, το ρύζι, τα φυτικά έλαια, ο χυμός πορτοκαλιού, οι γαρίδες και το κρασί, οι τελωνειακοί δασμοί πρόκειται να μειωθούν είτε άμεσα είτε σταδιακά, σε διάστημα έως και δέκα ετών.

Στη Βραζιλία, η αξία της παραγωγής χοιρινού κρέατος και πουλερικών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9,2%. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Αργεντινής εκτιμά ότι οι εξαγωγές της χώρας θα ανακάμψουν σημαντικά, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά απορροφά περισσότερο από το 13% των παγκόσμιων διεθνών αγορών.

Ωστόσο, αυτή η επίσημη αισιοδοξία συνυπάρχει με μια περισσότερο επιφυλακτική στάση εκ μέρους εκπροσώπων του βραζιλιάνικου αγροτοβιομηχανικού τομέα. Οι τελευταίοι προειδοποιούν ότι οι νέες διμερείς ρήτρες διασφάλισης, οι οποίες ρυθμίζονται στη Βραζιλία με το Διάταγμα αριθ. 12.866/2026, ενδέχεται να ακυρώσουν σημαντικό μέρος των δασμολογικών πλεονεκτημάτων, εάν η ευρωπαϊκή πλευρά θεωρήσει ότι προκύπτει οποιαδήποτε «απειλή» για την αγορά της.

Η βιομηχανία αντιμέτωπη με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Η άλλη όψη της συμφωνίας αφορά τον βιομηχανικό τομέα.

Η σταδιακή κατάργηση δασμών που φθάνουν έως και το 35% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα εξαρτήματα οχημάτων και τα γεωργικά μηχανήματα φέρνει τα βιομηχανικά κέντρα της Κόρδοβα, της Σάντα Φε και της ευρύτερης περιοχής του Μπουένος Άιρες, καθώς και μεγάλο μέρος της βραζιλιάνικης μεταποιητικής βάσης, αντιμέτωπα με ανταγωνιστές που διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη τεχνολογική και παραγωγική κλίμακα.

Η πίεση εντείνεται περαιτέρω από τη μείωση των εμποδίων στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με το ήδη υψηλό κόστος εσωτερικών μεταφορών και φορολογίας, το οποίο επιβάρυνε τη βιομηχανία της περιοχής πριν ακόμη από τη συμφωνία.

Στην Αργεντινή, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα και αγροτικές οργανώσεις έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας ότι κανένα εθνικό σχέδιο βιομηχανικής ανάπτυξης δεν μπορεί να επιβιώσει σε μια τόσο ασύμμετρη συνθήκη απελευθέρωσης των αγορών.

Πέρα από την κλαδική αντιπαράθεση, η συμφωνία εγείρει ένα βαθύτερο πολιτικό ερώτημα: σε ποιον βαθμό η διευρυμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις και η αυξανόμενη παρουσία ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η φαρμακοβιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η ενέργεια, περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών των κυβερνήσεων;

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για κυβερνήσεις όπως η βραζιλιάνικη, οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των BRICS και διατηρούν ολοένα στενότερες σχέσεις με την Κίνα, η οποία έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο του μπλοκ.

Στην ομιλία του κατά τη σύνοδο κορυφής που προηγήθηκε της υπογραφής της συμφωνίας, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αντιπαρέβαλε την πολυμερή συνεργασία στις «μονομερείς ενέργειες που οδηγούν στην απομόνωση των αγορών». Στόχος του ήταν να παρουσιάσει τη συμφωνία ως έκφραση αυτονομίας έναντι τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Πεκίνου, και όχι ως υποταγή στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία δύσκολα συμβιβάζεται με το γεγονός ότι το άμεσο κόστος αυτής της γεωπολιτικής επιλογής θα επωμιστούν κυρίως οι τομείς με τη μικρότερη δυνατότητα προσαρμογής: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι περιφερειακές οικονομίες που εξαρτώνται από τη βραζιλιάνικη αγορά.

Αντιθέτως, τα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αναμένεται να κατευθυνθούν προς τις εξαγωγικά προσανατολισμένες αγροτικές επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες που είναι ήδη ενταγμένες στις διατλαντικές αλυσίδες αξίας.

Ένα παράδοξο με γεωπολιτικές διαστάσεις

Εξετάζοντας συνολικά τις δύο πλευρές της συμφωνίας, αναδεικνύεται ένα παράδοξο που βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων σχέσεων ΕΕ–Mercosur: μια συμφωνία την οποία οι εμπνευστές της παρουσιάζουν ως θρίαμβο της πολυμέρειας, στην πράξη διευρύνει τις εσωτερικές διαιρέσεις και στις δύο ηπείρους, αντί να τις περιορίζει.

Στην Ευρώπη, η διαχωριστική γραμμή βρίσκεται ανάμεσα στον χρηματοοικονομικά προσανατολισμένο Βορρά και τον αγροτικό Νότο και την Ανατολή. Στη Mercosur, η αντίθεση διαμορφώνεται ανάμεσα στον εξαγωγικό αγροτοβιομηχανικό τομέα και τη μεταποιητική βάση, η οποία αδυνατεί να ανταγωνιστεί σε αντίστοιχη κλίμακα.

Κανένα από τα δύο μπλοκ δεν προσέρχεται σε αυτή τη συνεργασία ως ένας πλήρως ενοποιημένος πολιτικός και οικονομικός παράγοντας. Κατά συνέπεια, ούτε οι επιπτώσεις της συμφωνίας θα είναι ομοιόμορφες για τα μέλη τους.

«Αυτό που επιτυγχάνει, ωστόσο, η συμφωνία είναι μια ουσιαστική γεωπολιτική αναδιάταξη».

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγει έναν δρόμο προς τη στρατηγική αυτονομία, πέρα από το δίπολο ΗΠΑ–Κίνας, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσοχή της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική δοκιμάζεται και η οικονομική βαρύτητα του Πεκίνου στην περιοχή συνεχίζει να αυξάνεται.

Για τη Mercosur και ιδιαίτερα για τη Βραζιλία, λόγω του ρόλου της στους BRICS, η συμφωνία λειτουργεί ως στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνων: επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εμπορικών εταίρων χωρίς την ανάγκη επίσημης επιλογής πλευράς μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε μια αγορά με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Και οι δύο ερμηνείες είναι εύλογες. Πιθανότατα, μάλιστα, οι κυβερνήσεις που συμμετέχουν στη συμφωνία επιδιώκουν ταυτόχρονα και τους δύο στόχους.

Η ανοιχτή πρόκληση της επικύρωσης και της πολιτικής νομιμοποίησης

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά τη χρονική αλληλουχία των εξελίξεων και την πολιτική νομιμοποίηση της συμφωνίας.

Η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία εφαρμόζεται ήδη προσωρινά, ωστόσο η πλήρης Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης εξακολουθεί να απαιτεί επικύρωση από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα εθνικά κοινοβούλια των τεσσάρων χωρών της Mercosur.

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι πιέσεις των βιομηχανικών συμφερόντων και οι αντιστάσεις στο νομοθετικό επίπεδο —όπως έχει ήδη φανεί στο Κογκρέσο της Αργεντινής— θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν ή να καθυστερήσουν σημαντικά τμήματα της συμφωνίας.

Υπό αυτή την έννοια, θα ήταν πρόωρο να θεωρηθεί ο Μάιος του 2026 ως το οριστικό σημείο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Αντιθέτως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η αρχή της πιο αβέβαιης φάσης της συμφωνίας: μιας περιόδου κατά την οποία η επίσημη επικύρωση θα πρέπει να συμβαδίσει με την απελευθέρωση του εμπορίου, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το μέλλον της συνεργασίας θα κριθεί στις κοινωνίες

Τελικά, το εάν η συμφωνία θα εξελιχθεί σε πρότυπο συνεργασίας Βορρά–Νότου μεταξύ δύο μπλοκ που υποστηρίζουν την πολυμέρεια, όπως υποστήριξε ο Λούλα, ή εάν θα επιταχύνει τον εσωτερικό κατακερματισμό τους, όπως υποδηλώνει η δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται ήδη από τις Βρυξέλλες έως το Μπουένος Άιρες, δεν θα εξαρτηθεί τόσο από το κείμενο που υπογράφηκε στην Παραγουάη όσο από τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες των εμπλεκόμενων χωρών θα διαχειριστούν το κόστος της ανακατανομής των οικονομικών πόρων κατά την επόμενη δεκαετία.