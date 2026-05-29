Μετά τη νίκη της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, οι ελπίδες της Δύσης για μια γρήγορη απομάκρυνση από την ρωσική ενέργεια έρχονται σε σύγκρουση με τις πραγματικότητες της γεωγραφίας και της αλληλεξάρτησης — αφήνοντας τη Σερβία και την Ουγγαρία εγκλωβισμένες ανάμεσα στην πίεση της ΕΕ και τη σωτηρία που προσφέρει η Μόσχα.

Οι πολιτικές αλλαγές στη Βουδαπέστη μετά τη νίκη του κόμματος Tisza του Peter Magyar έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ουγγαρίας και των βασικών μη δυτικών εταίρων της, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά και της γειτονικής Σερβίας. Από την επιστροφή του Viktor Orban στην εξουσία στις αρχές της δεκαετίας του 2010, οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Βουδαπέστης είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ωθούμενες από ενεργειακές συμφωνίες που τροφοδοτούνταν από τη συνεργασία με τη Μόσχα. Ωστόσο, ενώ η πολιτικά φιλελεύθερη Δύση ελπίζει πλέον σε ταχεία απομάκρυνση, οι πραγματικότητες της γεωγραφίας, της ενεργειακής αλληλεξάρτησης και του πολιτικού πλαισίου καθιστούν τη διαφοροποίηση μακριά από τη Ρωσία μια αβέβαιη και επικίνδυνη πορεία τόσο για το Βελιγράδι του Αλεξάνταρ Βούτσιτς όσο και για τη Βουδαπέστη του Μαγιάρ, περιπλέκοντας έτσι τον στρατηγικό υπολογισμό.

Η ώθηση της Ρωσίας προς την πολυπολικότητα — όπως συνοψίζεται στις δηλώσεις του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το 2007 στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και στη Σύνοδο Κορυφής της G-8 στο Χάιλιγκενταμ — συνέπεσε με την «επιστροφή» της στα Βαλκάνια, και πιο συγκεκριμένα στον βασικό της εταίρο στην περιοχή — τη Σερβία — μετά από χρόνια ασυνάρτητων διπλωματικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Στο Μόναχο και στο Χάιλιγκενταμ, ο Πούτιν έδειξε σταθερή και άνευ όρων υποστήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας όσον αφορά την επαρχία του Κοσσυφοπεδίου και της Μετοχίας και απείλησε με βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για οποιαδήποτε δυτική απόπειρα προώθησης του αλβανικού ονείρου για ένα «ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο» [Mitić, Aleksandar. 2024. Global Strategic Narrative Wars: The Battle for Serbia. Βελιγράδι: Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής και Οικονομίας.]. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να ενορχηστρώνουν την «μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου» τον Φεβρουάριο του 2008.

Οι «μποomerang» επιπτώσεις αυτής της δραματικής παραβίασης του διεθνούς δικαίου συνεχίζουν να στοιχειώνουν τη Δύση και να αποσταθεροποιούν τον κόσμο μέχρι σήμερα, αλλά το 2008 οδήγησαν επίσης τη Μόσχα και το Βελιγράδι να ανασυνταχθούν διπλωματικά και να αναζωογονήσουν τους οικονομικούς δεσμούς μέσω της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ενεργειακή Συνεργασία. Η συμφωνία άνοιξε τον δρόμο για την απόκτηση από τη Gazpromneft πλειοψηφικού μεριδίου στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS και για τη μελλοντική κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των γειτονικών κρατών. Ουσιαστικά, αυτό σήμαινε την εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας, ακριβώς στην αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε μια χώρα χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα με περιορισμένους εγχώριους πόρους ορυκτών καυσίμων, η οποία είχε ήδη πληγεί από μια δεκαετία κυρώσεων και καταστροφών κατά τη διάρκεια της επιθετικής επέμβασης του ΝΑΤΟ το 1999. Πράγματι, ήταν μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας, η οποία, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, παρείχε στη Σερβία σταθερή και εκσυγχρονισμένη παραγωγή πετρελαίου, καθώς και φθηνό και αξιόπιστο ρωσικό φυσικό αέριο μετά την κατασκευή του TurkStream. Σε συνδυασμό με τα έργα της Κινεζικής Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», της οποίας η Σερβία έγινε ευρωπαϊκός πρωτοπόρος, η ρωσική ενέργεια μετατράπηκε στη ραχοκοκαλιά της οικονομικής και βιομηχανικής αναζωογόνησης του Βελιγραδίου, σε μια εποχή που η οικονομική και υποδομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απογοητευτική. Ωστόσο, καθώς οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία επιδεινώνονταν, η Σερβία — υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ από το 2014 — δέχτηκε αυξανόμενη πίεση να διακόψει την ενεργειακή της συνεργασία με τη Μόσχα.

Για να υπερασπιστούν την απόφασή τους να μην εναρμονιστούν με την ΕΕ όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, οι αξιωματούχοι του Βελιγραδίου επικαλούνταν συχνά τη στήριξη της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κοσσυφοπέδιο και την σχεδόν πλήρη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Έτσι, και στα δύο ζητήματα, οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον άσκησαν έντονη πίεση. Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο, στόχος της Δύσης ήταν να ωθήσει τη Σερβία να αποδεχτεί συμφωνίες που θα της ήταν επιζήμιες, οι οποίες θα καθιστούσαν άσχετη τη στήριξη της Μόσχας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ το σύνθημα της «ενεργειακής διαφοροποίησης» αναδείχθηκε σε βασικό θέμα κάθε διπλωματικής επίσκεψης της ΕΕ και των ΗΠΑ στη σερβική πρωτεύουσα, ιδίως από το 2022 και μετά, όταν οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να διακόψουν τον εφοδιασμό από τη Ρωσία.

Η συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Σερβίας και Ρωσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα της εξίσωσης. Η Σερβία εισάγει περίπου 2,5 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως, ενώ έχει επίσης αναπτύξει, σε συνεργασία με τη Gazprom, μια υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου χωρητικότητας 450 εκατ. κυβικών μέτρων στο Μπανάτσκι Ντβόρ της βόρειας Σερβίας. Αποτελεί όμως και χώρα διέλευσης του αγωγού «TurkStream» για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ουγγαρία, η οποία εισάγει τριπλάσια ποσότητα —7,5 δισ. κυβικά μέτρα το 2025. Υπό την πίεση των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον, και οι δύο χώρες υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνίες με το Αζερμπαϊτζάν για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών φυσικού αερίου, ενώ έχουν δημιουργηθεί διάφορα έργα για τη σύνδεση με τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και, τελικά, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα, ως σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές ΥΦΑ των ΗΠΑ. Ωστόσο, παρά τις αυστηρές προθεσμίες της ΕΕ για το 2027 και τις ελπιδοφόρες εναλλακτικές λύσεις, ο Μαγιάρ υποστήριξε μετά τη νίκη του ότι «κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία. Η Ρωσία και η Ουγγαρία είναι εδώ για να μείνουν», και έχει ορίσει αντ’ αυτού μια προσωρινή καταληκτική ημερομηνία το 2035. Μια τέτοια στάση είναι πιθανό να προσφέρει στο Βελιγράδι περισσότερα κίνητρα και περιθώρια ελιγμών για να αντισταθεί στην πίεση από τις Βρυξέλλες να τηρήσει την προθεσμία του 2027, παρά τη σειρά δραστηριοτήτων διαφοροποίησης που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, όπως η σημαντική αύξηση των εισαγωγών από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του διασυνδετικού αγωγού της Βουλγαρίας και το αναμενόμενο άνοιγμα διασυνδετικών αγωγών φυσικού αερίου με τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Το Βελιγράδι γνωρίζει ότι οι εναλλακτικές λύσεις θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρές για τη βιομηχανία του, αλλά οι προσδοκίες της Δύσης για συγκεκριμένες κινήσεις διαφοροποίησης είναι υψηλές. Εν τω μεταξύ, η Σερβία και η Ρωσία συνεχίζουν να παρατείνουν βραχυπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου σε εξαιρετικά ευνοϊκές τιμές για το Βελιγράδι, εξοικονομώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας την οικονομία σε λειτουργία και τον πληθωρισμό υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αν το θέμα του φυσικού αερίου φαίνεται να βρίσκεται «σε εκκρεμότητα», περιμένετε να ακούσετε για το πετρέλαιο. Ενώ η Σερβία έχει σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο μετά τις κυρώσεις της ΕΕ —και, παραδόξως, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει μια ρήτρα τύπου Ουγγαρίας, καθώς δεν είναι μέλος της ΕΕ— ήταν η Ουάσιγκτον που, κατά τις τελευταίες ημέρες της διοίκησης του Τζόζεφ Μπάιντεν, αποφάσισε να επιφέρει ένα πλήγμα επιβάλλοντας κυρώσεις στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, στοχεύοντας τη ρωσική ιδιοκτησία. Από τότε, για πάνω από ένα χρόνο, εκτυλίσσεται ένα ατέρμονο δράμα, με πρωταγωνιστές το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ ως επιβολέα των κυρώσεων, τη Gazpromneft και τη σερβική κυβέρνηση ως πλειοψηφικούς ιδιοκτήτες, και την ουγγρική MOL ως πιθανό αγοραστή των ρωσικών μεριδίων. Ενώ η συμφωνία για την αγορά φαινόταν κοντά πριν από τις ουγγρικές εκλογές, τις τελευταίες εβδομάδες οι θέσεις φαίνεται να σκληραίνουν, με το Βελιγράδι να εκφράζει πιο έντονα τη δυσαρέσκειά του για την προσφορά της MOL, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση του διυλιστηρίου πετρελαίου της NIS στην πόλη Πάντσεβο. Μένει να δούμε αν οι περιπλοκές είναι επιχειρηματικής ή πολιτικής φύσης.

Ωστόσο, το Βελιγράδι και η Βουδαπέστη έχουν ένα άλλο πετρελαϊκό έργο στο στάδιο του σχεδιασμού: τον αγωγό πετρελαίου Σερβίας-Ουγγαρίας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από Σέρβους αξιωματούχους ως «απαραίτητο, πολιτικά και οικονομικά δικαιολογημένο και επίκαιρο έργο που αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση της Δημοκρατίας της Σερβίας». Ο προγραμματισμένος αγωγός μήκους 200 χλμ., η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος, θα συνδέει το διυλιστήριο της Σερβίας στο Πάντσεβο με το Αλγκιό της Ουγγαρίας και τον αγωγό Druzhba. Θα προσφέρει έτσι μια μορφή «αντίστροφης διαφοροποίησης» —απομακρύνοντας τη χώρα από την εξάρτηση από τον μοναδικό της τρέχοντα αγωγό, τον JANAF, που συνδέεται με την Αδριατική ακτή της Κροατίας, και την ευπάθειά της στις πολιτικές επιρροές της Δύσης. Ο αγωγός JANAF αποτέλεσε επίσης την πηγή των εισαγωγών πετρελαίου της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια των αμφιλεγόμενα μακροχρόνιων επισκευών του ουκρανικού τμήματος του αγωγού Druzhba τους τελευταίους μήνες. Η ιδέα πίσω από τον αγωγό πετρελαίου Σερβίας-Ουγγαρίας ήταν να δημιουργηθούν πιο ισχυρές διασυνδέσεις και αλληλεξάρτηση και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και για τις δύο χώρες. Ωστόσο, ενώ το έργο έχει ως στόχο να ολοκληρωθεί έως το 2028, παραμένει να δούμε αν ο ενθουσιασμός της Βουδαπέστης θα εξασθενήσει, ιδίως εάν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον ασκήσουν πιέσεις εναντίον του.

Μια ακόμη πτυχή της ενδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας, που συνδέεται επίσης με τη Ρωσία, ενδέχεται να επηρεαστεί. Η Σερβία έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον της να αποκτήσει μερίδιο 5-10% στον πυρηνικό σταθμό Paks 2, ο οποίος κατασκευάζεται επί του παρόντος από τη Rosatom, στο πλαίσιο της πρώτης της κίνησης προς την κατεύθυνση της πυρηνικής ενέργειας. Η απόφαση αυτή θα συνάδει με την πρόσφατη απόφαση της Σερβίας να ανατρέψει το μορατόριουμ της γιουγκοσλαβικής εποχής για την πυρηνική ενέργεια μετά το Τσερνομπίλ, ιδίως δεδομένου ότι ασκείται έντονη πίεση στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησής της από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Ωστόσο, το Βελιγράδι εξετάζει και άλλες επιλογές, στις οποίες εμπλέκονται βρετανικοί, αμερικανικοί και ιδίως γαλλικοί εταίροι από την EDF, η οποία ολοκλήρωσε τον Μάρτιο μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη Σερβία. Έτσι, οποιοδήποτε μήνυμα από τη Βουδαπέστη σχετικά με μια πιθανή επανεκτίμηση του έργου Paks 2 θα μείωνε το ενδιαφέρον του Βελιγραδίου, το οποίο ήδη επικρίνεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση της Σερβίας.

Ενώ πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει δύσκολες στιγμές για τις σχέσεις Βελιγραδίου-Βουδαπέστης μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές, ιδίως λόγω της άνευ προηγουμένου εγγύτητας κατά την εποχή του Όρμπαν, οι πρώτες μεταεκλογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ Βούτσιτς και Μαγιάρ ήταν σχετικά ομαλές. Αυτά είναι μόνο πρώιμα σημάδια και ενδέχεται να ανατραπούν. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές έχουν πλήρη επίγνωση της αλληλεξάρτησης σε βασικά ενεργειακά ζητήματα, της γεωγραφικής τους θέσης ως χωρών χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και των ενεργοβόρων βιομηχανιών τους. Δείχνουν επίσης κατανόηση του πρωταρχικού ρόλου της Ρωσίας τόσο σε διμερή όσο και σε τριμερή ενεργειακά έργα, μια στάση που οι παγκόσμιες επιπτώσεις του κλεισίματος του Ορμούζ σίγουρα δεν θα αλλάξουν. Αλλά αισθάνονται επίσης την πίεση από τις Βρυξέλλες, που είναι ανυπόμονες να εκμεταλλευτούν την εποχή μετά τον Όρμπαν και να επιβάλουν πολιτικούς όρους κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Σερβίας. Και σίγουρα αντιλαμβάνονται την αυξανόμενη επιθετικότητα των προσπαθειών των ΗΠΑ να κατακτήσουν μερίδια της αγοράς των Βαλκανίων, πωλώντας ΥΦΑ μέσω των τερματικών σταθμών του Κρκ στην Κροατία και της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα, σε βάρος της Ρωσίας.