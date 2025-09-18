Η διαφήμιση δεν είναι όνειρο. Δεν είναι ουρανοκατέβατη έμπνευση. Είναι η τέχνη του εφικτού. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να ξέρεις μέχρι πού φτάνει το κοινό σου. Να μην πουλάς αυταπάτες εκεί που υπάρχει άδειο πορτοφόλι.

Ας μιλήσουμε καθαρά: Wagyu A5 από την Gunma. Το κρέας των κρεάτων. Το μαρμάρινο θαύμα. Και η τιμή; 100 ευρώ το κιλό τουλάχιστον. Όσο κι αν το διαφημίσεις, όσο κι αν το στολίσεις με λέξεις όπως «εμπειρία ζωής» ή «υπέρτατη απόλαυση», η αλήθεια είναι σκληρή: ο μέσος καταναλωτής θα το δει στη βιτρίνα και θα γυρίσει πλευρό. Όχι γιατί δεν το θέλει. Αλλά γιατί δεν μπορεί.

Εδώ μπαίνει η τέχνη του εφικτού. Δεν απευθύνεσαι σε όλους. Δεν υπόσχεσαι «προσιτή πολυτέλεια» όταν δεν υπάρχει τίποτα προσιτό. Απευθύνεσαι σε αυτούς που το αντέχουν. Τους δείχνεις την ιστορία, την κουλτούρα, το prestige. Και τους λες: «Αυτό είναι για σένα, γιατί μπορείς». Στους υπόλοιπους; Τους αφήνεις στην ησυχία τους. Γιατί αν τους πουλήσεις ψέμα, το μόνο που θα πετύχεις είναι να σε μισήσουν. Η οργή του “θέλω αλλά δεν μπορώ” δημιουργεί θλίψη !

Η εμπειρία δείχνει ότι η επιτυχημένη καμπάνια δεν χτίζεται πάνω στη φαντασίωση, αλλά πάνω στην πραγματικότητα. Ένα σκούτερ στην Ελλάδα των ’90s δεν πουλήθηκε επειδή ήταν ιταλικό και κομψό. Πουλήθηκε επειδή παρουσιάστηκε ως «λύση στο traffic». Και στην παρουσίαση; Ένα πιάτο λευκό ρύζι απέναντι σε μια καυτή πίτσα. Η εικόνα μίλησε μόνη της: το προϊόν ήταν ευρωπαϊκή εμπειρία, όχι απλό μηχανάκι. Αυτό είναι το μυστικό – να μετατρέπεις την ανάγκη σε αφήγημα.

Η γνώμη μου είναι πως η διαφήμιση πετυχαίνει όταν σέβεται. Σέβεται την τσέπη, σέβεται τη νοημοσύνη, σέβεται τον χρόνο του καταναλωτή. Γιατί, κακά τα ψέματα: μπορεί να μην έχει Wagyu στο ψυγείο, αλλά μυαλό έχει. Και αυτό, καμία καμπάνια δεν μπορεί να το ξεγελάσει.

Έτσι θέλει φαντάζομαι και κάθε ένας από εμάς την Πολιτική Διαφήμιση αλλά και τις εξαγγελίες, με την τέχνη του εφικτού ! Η κοινή λογική είναι το πιο σπουδαίο εργαλείο!