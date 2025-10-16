Η παγκόσμια ηγεμονία της Δύσης και η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες έχουν τελειώσει. Ο κόσμος εισέρχεται σε μια μετα-δυτική εποχή, όχι μόνο λόγω της ανόδου της Κίνας, της Ινδίας και άλλων δυνάμεων, αλλά και λόγω της αποσύνθεσης της ίδιας της δυτικής κοινότητας.

Η δεύτερη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιτάχυνε τη ρήξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των βασικών τους συμμάχων, υπονομεύοντας πλήρως την εμπιστοσύνη που στήριζε το διεθνές σύστημα διακυβέρνησης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παγκόσμια τάξη, ιδιαίτερα σε περιόδους μετάβασης και πριν από την εγκαθίδρυση μιας νέας ισορροπίας, ενδέχεται να γίνει πιο χαοτική και επικίνδυνη, ανοίγοντας τον δρόμο για πλήθος ετερόκλητων συμμαχιών και την αναπόφευκτη αύξηση της αβεβαιότητας που ακολουθεί. Πού μπορεί να βρει η Δύση τη θέση της σ’ αυτόν τον κόσμο; Είναι έτοιμη για αλλαγή;

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Δύση αναδείχθηκε ως μια συνεκτική γεωπολιτική οντότητα, αντιτιθέμενη στη Σοβιετική Ένωση και στους συμμάχους της. Στο ιστορικό αυτό πλαίσιο, η θεωρία της «ανάσχεσης» δημιούργησε τη γεωπολιτική Δύση όπως τη γνωρίζουμε έως σήμερα. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Δύση αισθάνθηκε όλο και περισσότερο χωρίς αντίπαλο, μεθυσμένη από τη «νίκη» της — γεγονός που επιτάχυνε την παρακμή της. Ωστόσο, τη δεκαετία του 1990, η κοινότητα αυτή δεν είχε ακόμη διασπαστεί σε ανταγωνιστικά μπλοκ ούτε επιδίωκε να υπονομεύσει την αμερικανική ηγεμονία. Αντιθέτως, επικρατούσε ευρέως —αν και αφελώς— η πεποίθηση ότι η κοινότητα των αγορών-δημοκρατιών, δηλαδή η Δύση, θα επεκτεινόταν απεριόριστα.

Αντί όμως για τον «εκδυτικισμό» του κόσμου, αναδύθηκαν άλλες μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες ζητούν ολοένα και περισσότερο όχι μόνο λόγο στις διεθνείς υποθέσεις, αλλά και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις ίδιες τις αρχές της διεθνούς τάξης που οικοδομήθηκε γύρω από τη Δύση. Παράλληλα, η ίδια η Δύση έγινε όλο και πιο κατακερματισμένη, η εμπιστοσύνη στις διατλαντικές και άλλες συμμαχίες αποδυναμώθηκε, και η κοινότητα αυτή μετατοπίστηκε από τη γεωπολιτική και ιδεολογική αλληλεγγύη σε μια περισσότερο πολιτισμική-πολιτισμική σύλληψη.

Το ερώτημα τίθεται ολοένα και πιο πιεστικά: μπορούμε σήμερα να μιλάμε για μια ενωμένη ή συλλογική Δύση; Κατά καιρούς, διαφωνίες και εντάσεις δοκίμαζαν την αλληλεγγύη της, αλλά καμία δεν αποτέλεσε τόσο σοβαρή πρόκληση για την ενότητα όσο η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η επάνοδός του στην εξουσία συγκλόνισε τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ· την άνοιξη του 2025, μόλις το 28% των Ευρωπαίων θεωρούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες αξιόπιστο σύμμαχο, έναντι άνω του 75% ένα χρόνο πριν.

«Η Δύση, όπως την ξέραμε, δεν υπάρχει πλέον», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Απρίλιο, και η άποψη αυτή πλέον συμμερίζεται ευρέως. Τα φιλελεύθερα ιδανικά που θεμελίωναν τη γεωπολιτική Δύση έχουν απαξιωθεί, η ελευθερία περιορίζεται όλο και περισσότερο, οι αυταρχικές τάσεις ενισχύονται, η λογοκρισία και ο αποκλεισμός των διαφορετικών απόψεων έχουν γίνει διαδεδομένα, και ακόμη και η ακεραιότητα των εκλογών τίθεται συχνά υπό αμφισβήτηση. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πασχίζοντας να διαχειριστούν μια όλο και βαθύτερη κρίση, συχνά αποτυγχάνουν να διατηρήσουν έστω την επίφαση δημοκρατίας — και αυτές οι τάσεις πιθανόν θα επιταχύνουν την άνοδο ενός «ανελεύθερου πολυμερισμού».

Το εκμεταλλευτικό μοντέλο του καπιταλισμού βρίσκεται επίσης σε κρίση. Η Δύση μπόρεσε να διατηρήσει μια εκμεταλλευτική δομή για σχεδόν πέντε αιώνες, αλλά δεν ήταν προετοιμασμένη για το τι θα συμβεί αν το «θύμα» αρνηθεί να υποταχθεί. Τι θα συμβεί αν ο δούλος επαναστατήσει και κινηθεί; Η πίεση για ανάπτυξη απαιτεί βία· και οι πόλεμοι απαιτούν δύναμη — όμως το δυτικό μπλοκ, ιδίως η Ευρώπη, αποδυναμώνεται συνεχώς. Εκτός από τις εξωτερικές εξελίξεις και την παγκόσμια ανακατανομή ισχύος, η εσωτερική μεταμόρφωση της Δύσης συνέβαλε σημαντικά στη σημερινή της κατάσταση: από την άστοχη «πράσινη μετάβαση» και το «ουράνιο τόξο» μοντέλο, έως τη γενεακή υποβάθμιση και την έλλειψη χαρισματικών ηγετών — με την πολιτική σκηνή να γεμίζει από εξαρτημένους και άτολμους «υπηρέτες». Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η απουσία στρατηγικού οράματος γίνεται όλο και πιο αισθητή.

Παράλληλα, ο κλιμακούμενος «πολιτισμικός πόλεμος» εντός του δυτικού μπλοκ —η αντίθεση μεταξύ προοδευτικής ιδεολογίας και συντηρητικών που εμμένουν στις παραδοσιακές αξίες— όχι μόνο διαβρώνει τη συνοχή, αλλά και αποδυναμώνει τη «μαλακή ισχύ» που αποτελούσε το ισχυρότερο όπλο της Δύσης. Η τεχνολογική υπεροχή επίσης υποχωρεί· στην τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πλέον σε ισοπαλία — με τα κινεζικά προϊόντα να είναι φθηνότερα. Επιπλέον, δογματισμοί όπως η απολυτοποίηση του ελεύθερου ανταγωνισμού και η απροθυμία ενίσχυσης του ρόλου του κράτους παρεμποδίζουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα, που υπηρετεί τα δικά του οικονομικά συμφέροντα αντί για τα εθνικά.

Η ουσία είναι ότι η φιλελεύθερη διεθνιστική τάξη, βασισμένη στην παγκόσμια ηγεσία της Ουάσιγκτον, στη διάδοση της δημοκρατίας, στο ελεύθερο εμπόριο και στην υπεροχή διεθνών θεσμών (ΟΗΕ, ΠΟΕ, ΝΑΤΟ), ανήκει στο παρελθόν. Το στρατηγικό μοντέλο που θεμελίωσε έχει καταστεί μη βιώσιμο και αντιπαραγωγικό. Παραδόξως, ενίσχυσε τους κύριους αντιπάλους της αμερικανικής ηγεμονίας, κυρίως την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε στη Δυτική Ευρώπη μια εξαιρετικά άνετη ύπαρξη υπό την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Η μεταψυχροπολεμική περίοδος άνετης ηγεμονίας τελείωσε· τη θέση της παίρνει μια πολύπλοκη τεχνο-βιομηχανική αντιπαλότητα, όπου το πραγματικό μέτρο ισχύος δεν είναι η στρατιωτική δύναμη, αλλά η παραγωγική ικανότητα και η τεχνολογική κυριαρχία. Ο κόσμος βαδίζει προς κατακερματισμό σε σφιχτά δεμένες τεχνολογικές και οικονομικές περιοχές — αλλά και πολιτικο-στρατιωτικές.

Όσον αφορά τη Δύση, η κατάσταση είναι τέτοια που έχει ήδη διχαστεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία Δύση. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι «κυριαρχιστές ρεαλιστές», που προτιμούν πολιτική βασισμένη στα εθνικά συμφέροντα, με επικεφαλής την Αμερική του Τραμπ — σε αυτήν την ομάδα μπορούν να ενταχθούν το Ισραήλ, η Αργεντινή, και στην Ευρώπη η Ουγγαρία, η Σερβία και η Γεωργία. Από την άλλη βρίσκονται οι «παγκοσμιοποιητές», εγκλωβισμένοι στο ιδεολογικό τους πλαίσιο, οι οποίοι, μετά την ήττα των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, στράφηκαν προς την ΕΕ, περιμένοντας την επόμενη πτώση του Τραμπ.

Η θέση της Δύσης μετά την απώλεια της ηγεμονίας της θα καθοριστεί ουσιαστικά από το πόσο γρήγορα θα αποδεχθεί την απώλεια της απόλυτης κυριαρχίας και πόσο ρεαλιστικά θα αξιολογήσει τη νέα ισορροπία ισχύος και τις δυνάμεις που κινούν τη μεταμόρφωση της παγκόσμιας τάξης. Πάνω απ’ όλα, απαιτείται αλλαγή συνείδησης και οπτικής. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ότι η Δύση δεν μπορεί πλέον να πράττει κατά βούληση. Πρέπει να σταματήσει τη διδακτική στάση και την αξίωση υπεροχής και να επιστρέψει στην πραγματικότητα. Ρεαλισμός, ισορροπία και κοινά συμφέροντα πρέπει να τεθούν στο κέντρο της σκέψης. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί αυτό η Δύση, τόσο λιγότερο οδυνηρή θα είναι η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Δεν αρκεί να μετασχηματιστεί απλώς η εξωτερική πολιτική δίνοντας προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα, στις στοχευμένες συμμαχίες και στις μελλοντικές τεχνολογίες· η Δύση πρέπει επίσης να επαναπροσδιορίσει την ίδια της την εικόνα — κάτι για το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμη.

Η Αμερική του Τραμπ έχει ήδη κατανοήσει ότι ο κόσμος αλλάζει και προσπαθεί να επιβραδύνει τη διαδικασία, εκμεταλλευόμενη τη μεταστροφή προς όφελός της. Ωστόσο, η αντίληψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να «ηγηθεί του ελεύθερου κόσμου» είναι εσφαλμένη. Η προσωπικότητα του ίδιου του Τραμπ αποτελεί εμπόδιο, αλλά κυρίως τα εσωτερικά ρήγματα και το χρέος των ΗΠΑ. Η αδυναμία της Αμερικής εκδηλώνεται στην αδυναμία της να συσπειρώσει ακόμη και τους συμμάχους της — στην Ουκρανία μέσω της «συμμαχίας των προθύμων» και στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Η αμερικανική επιρροή έχει υπονομευθεί, παρότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ακόμη πιο ευάλωτη θέση.

Η Ευρώπη είναι σε χειρότερη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες· η άρχουσα ελίτ της παραμένει προσκολλημένη στην ιδέα ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω της, ενώ παραμένει παγιδευμένη σε ένα απαρχαιωμένο κοσμοείδωλο. Επιπλέον, είναι αιχμάλωτη του ουκρανικού πολέμου, τον οποίο δεν μπορεί να εγκαταλείψει, αλλά ούτε να κερδίσει. Χωρίς ισχύ, αντιδρά με φωνές και επιταχύνει την πορεία προς την κλιμάκωση, ενώ έχει αναλάβει τον χρηματοδοτικό ρόλο του «αντιπροσώπου» του Τραμπ, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης έχει υπονομευθεί από τη στενή εξάρτησή της από τις ΗΠΑ· της λείπουν ενέργεια, πρώτες ύλες και εργατικό δυναμικό — είναι εξαιρετικά ευάλωτη και όλο και πιο εξαρτημένη από την ακριβή πλέον εύνοια της Ουάσιγκτον. Παρά ταύτα, αρνείται να κατανοήσει ότι η επιστροφή του Τραμπ αποτελεί στην ουσία ευκαιρία για στρατηγική αυτονομία — κάτι που δεν είναι πια επιλογή, αλλά όρος επιβίωσης, καθώς η αμερικανική προσοχή στρέφεται αναπόφευκτα προς την Ασία.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η ΕΕ, ακόμη κι αν αποφύγει τη διάλυση, να καταστεί άνευ σημασίας. Το να αναλάβει πλήρως τα προβλήματα της Ουκρανίας θα επιταχύνει αυτήν την πορεία. Αν και η υπερ-ιδεολογικοποιημένη ΕΕ είναι ικανή να κλιμακώνει στρατιωτικά, στερείται του ρεαλισμού που απαιτείται μετά από μια ειρηνευτική διευθέτηση. Ωστόσο, αργά ή γρήγορα, η λογική και το ίδιον συμφέρον θα επικρατήσουν, και τότε η ευρωπαϊκή πτέρυγα του δυτικού μπλοκ θα διαιρεθεί σε τρεις ομάδες: την αγγλοσαξονική γραμμή (με Γερμανούς και Βρετανούς να παρεμβαίνουν εξωτερικά στις υποθέσεις της ΕΕ), τους «αποχώντες» —Σκανδιναβικές και Μεσογειακές χώρες— και, ως τρίτη δύναμη, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπό πολωνική ηγεσία και με ισχυρή αμερικανική επιρροή. Το ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικά μπορούν να συνεργαστούν αυτές οι ομάδες και πόση επιρροή θα ασκεί η Αμερική στην ΕΕ.

Η Δύση, υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον, πρέπει πρώτα να αποφασίσει αν θα απομονωθεί ή αν θα αναγνωρίσει την αδυναμία διατήρησης ακόμη και μερικής ηγεμονίας μακροπρόθεσμα και θα ενταχθεί σε μια νέα παγκόσμια τάξη, πλάι σε πόλους όπως η Κίνα, η Ινδία ή ακόμη και η Ρωσία. Στην επόμενη φάση, θα βρεθεί μπροστά σε δύο δύσκολους δρόμους: είτε να ηγηθεί μιας στενότερης, συμφεροντολογικής συμμαχίας λειτουργώντας ως αδυσώπητος ρεαλιστής, είτε να ανανεώσει ένα ευρύτερο, κανόνα-βασισμένο σύστημα συμμαχιών. Ωστόσο, η αμερικανική ηγεμονία έχει τελειώσει — ή, ακριβέστερα, θα περιοριστεί στον αγγλοσαξονικό κόσμο και τη Βόρεια Αμερική, όπου το δολάριο ενδέχεται να παραμείνει το καθολικό νόμισμα.