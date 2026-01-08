Το πολιτικό έτος 2026 ξεκίνησε με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολά Μαδούρο. Οι ενέργειες αυτές παραβίασαν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσαν την προθυμία της Ουάσιγκτον να ενεργεί μονομερώς, χρησιμοποιώντας βία, όταν διακυβεύονται τα εθνικά της συμφέροντα. Οι ενέργειες των ΗΠΑ καταδικάστηκαν σε δηλώσεις του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Νικολά Μαδούρο βρίσκεται επί του παρόντος σε φυλακή των ΗΠΑ και η δίκη του έχει ξεκινήσει στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια κατηγορία εναντίον του Μαδούρο, της συζύγου του και άλλων ηγετών της Βενεζουέλας, η οποία συντάχθηκε πριν από τη σύλληψή του (ΗΠΑ εναντίον Μαδούρο κ.ά.).

Το κείμενο αυτής της κατηγορίας, το οποίο επικεντρώνεται στην υποτιθέμενη συμμετοχή του Μαδούρο στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό διάφορα στοιχεία της λεγόμενης «δογματικής της κατάληψης του κράτους». Η ουσία αυτής της σχετικά νέας δογματικής είναι ότι ένα κράτος (στην περίπτωση αυτή, η Βενεζουέλα) μπορεί να «καταληφθεί» από τους ηγέτες του για να προωθήσουν τα ιδιωτικά τους συμφέροντα, τα οποία είναι συνήθως κλουνικά και διεφθαρμένα. Ως αποτέλεσμα, το κράτος ουσιαστικά χάνει τη δημόσια νομική του λειτουργία. Κατά συνέπεια, οι επίσημες αποφάσεις των κυβερνητικών θεσμών ενός τέτοιου κράτους χάνουν τη νομιμότητά τους.

Σε διεθνές πλαίσιο, αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια άλλων κρατών μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν τέτοιες αποφάσεις και να τις ανατρέψουν. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η θεωρία της «κατάληψης του κράτους» περιορίζει την εφαρμογή μιας άλλης, πιο παραδοσιακής θεωρίας, της «θεωρίας της κρατικής πράξης». Η ουσία της τελευταίας είναι ότι οι αποφάσεις ενός κράτους σχετικά με περιουσία που βρίσκεται στο έδαφός του, καθώς και με άτομα που βρίσκονται στο έδαφός του (όχι μόνο πολίτες του κράτους αυτού), δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να ανατραπούν στα δικαστήρια άλλων κρατών. Η λογική αυτής της αρχής της πράξης του κράτους συνδέεται στενά με την αμοιβαία αναγνώριση της κυριαρχίας των κρατών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους σχέσεις. Στην ιστορία των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις στις οποίες τα αμερικανικά δικαστήρια αρνήθηκαν να αποφανθούν επί αιτημάτων κατά της εθνικοποίησης περιουσίας αμερικανών πολιτών στην Κούβα ή επί αιτημάτων σοβιετικών μεταναστών που αμφισβητούσαν την απαγόρευση των συγγενών τους να εγκαταλείψουν την ΕΣΣΔ. Αυτό έγινε ακριβώς ως αποτέλεσμα της θεωρίας της «κρατικής πράξης», όπως αναφέρεται ρητά σε δικαστικές αποφάσεις. Η θεωρία της «κατάληψης του κράτους», ωστόσο, καταργεί αυτή την προσέγγιση και δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία του «καταληφθέντος» κράτους στις επίσημες αποφάσεις του. Μια άλλη συνέπεια αυτού είναι ότι οι ηγέτες ενός τέτοιου «καταληφθέντος» κράτους χάνουν τη διπλωματική ασυλία και το απαραβίαστό τους. Αυτό αποδείχθηκε από τις ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον του Nicolás Maduro. Επίσης, κρίνοντας από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αναμένεται μια απόφαση να μην αναγνωριστεί η εθνικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στη Βενεζουέλα.

Ας παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την προαναφερθείσα κατηγορία εναντίον του Μαδούρο. Ταιριάζουν σαφώς με τη λογική της «κατάληψης του κράτους».

«Για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο κατηγορούμενος Νικολά Μαδούρο Μόρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς και έχει συνεργαστεί με τους συνωμότες του για να χρησιμοποιήσει την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διαφθάρισε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Από τα πρώτα του βήματα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο Μόρος έχει αμαυρώσει κάθε δημόσιο αξίωμα που έχει αναλάβει. Ως Πρόεδρος της Βενεζουέλας και νυν de facto ηγέτης, ο Μαδούρο Μόρος επιτρέπει τη διαφθορά που τροφοδοτείται από την κοκαΐνη να ανθίσει προς όφελός του, προς όφελος των μελών του καθεστώτος που κυβερνά και προς όφελος των μελών της οικογένειάς του».

«Ο κατηγορούμενος Νικολά Μαδούρο Μόρος βρίσκεται σήμερα στην κορυφή μιας διεφθαρμένης, παράνομης κυβέρνησης που, για δεκαετίες, έχει αξιοποιήσει την εξουσία της για να προστατεύσει και να προωθήσει παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ναρκωτικών. Το εμπόριο ναρκωτικών έχει εμπλουτίσει και εδραιώσει την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης Ντιόσντατο Καμπέλο Ροντόν, του κατηγορουμένου, και του πρώην υπουργού Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ραμόν Ροντρίγκεζ Τσασίν, του κατηγορουμένου. Η διακίνηση ναρκωτικών σε μαζική κλίμακα έχει επίσης συγκεντρώσει την εξουσία και τον πλούτο στα χέρια της οικογένειας του Μαδούρο Μόρος, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, της υποτιθέμενης Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας Σίλια Αντέλα Φλόρες ντε Μαδούρο, της κατηγορουμένης, και του γιου του Μαδούρο Μόρος, μέλους της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας Νικολά Ερνέστο Μαδούρο Γκερά, γνωστού και ως «Νικολάσιτο» (Ο Πρίγκιπας), του κατηγορουμένου. Αυτός ο κύκλος διαφθοράς που βασίζεται στα ναρκωτικά γεμίζει τις τσέπες των αξιωματούχων της Βενεζουέλας και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα ωφελεί τους βίαιους ναρκοτρομοκράτες που δρουν ατιμώρητα στο έδαφος της Βενεζουέλας και βοηθούν στην παραγωγή, προστασία και μεταφορά τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ο κατηγορούμενος Νικολά Μαδούρο Μόρος, όπως και ο πρώην πρόεδρος Τσάβες πριν από αυτόν, συμμετέχει, διαιωνίζει και προστατεύει μια κουλτούρα διαφθοράς, στην οποία οι ισχυρές ελίτ της Βενεζουέλας πλουτίζουν μέσω του εμπορίου ναρκωτικών και της προστασίας των συνεργατών τους εμπόρων ναρκωτικών. Τα κέρδη από αυτή την παράνομη δραστηριότητα καταλήγουν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους της πολιτικής, στρατιωτικής και μυστικής υπηρεσίας, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων που διευθύνεται από τους κορυφαίους, γνωστό ως Cartel de Los Soles ή Καρτέλ των Ήλιων».

Τελικά, σύμφωνα με αυτή την κατηγορία, το κράτος της Βενεζουέλας φέρεται να έχει μετατραπεί σε ένα εγκληματικό «καρτέλ των ήλιων». Η λογική της «κατάληψης του κράτους» είναι σαφής.

Για να επαναλάβουμε, η θεωρία της «κατάληψης του κράτους» είναι σχετικά νέα και η εξέλιξή της έχει γίνει αισθητή μόνο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Φυσικά, σχεδόν όλα τα κράτη είχαν ιστορικά κανονισμούς κατά της κατάχρησης εξουσίας και των δημόσιων αρμοδιοτήτων. Είναι σαφές ότι αυτές οι καταχρήσεις αποτελούν τη βάση της «κατάληψης του κράτους». Η διαφορά μεταξύ τους, σύμφωνα με τη θεωρία, έγκειται στην κλίμακα και τη συστηματικότητα τέτοιων ενεργειών, το όριο πέρα από το οποίο οι συνήθεις καταχρήσεις εξελίσσονται σε «κατάληψη του κράτους».

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η θεωρία αρχικά δεν σχετιζόταν με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά με μεγάλους επιχειρηματίες, «ολιγάρχες», οι οποίοι, μέσω διαφθοράς, εξασφάλιζαν συστηματικά και εκτενώς ότι οι κρατικές istituzioni υιοθετούσαν αποφάσεις που ευνοούσαν τα ιδιωτικά τους συμφέροντα, «καταλαμβάνοντας» έτσι το κράτος στα χέρια τους. Είναι σημαντικό ότι οι αρχικές εξελίξεις της θεωρίας δεν επικεντρώθηκαν σε νομικές istituzioni, αλλά σε οικονομικές. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε στα έγγραφα της Παγκόσμιας Τράπεζας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου αναπτύχθηκαν τα θεμέλια αυτής της θεωρίας. Εκεί, η «κατάληψη του κράτους» συσχετίστηκε αποκλειστικά με «ολιγάρχες» επιχειρηματίες και εξετάστηκε με το παράδειγμα της μετασοσιαλιστικής μετάβασης στα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στις δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ.

Οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής της θεωρίας της «κατάληψης του κράτους» όχι σε επιχειρηματίες, αλλά στους ανώτατους αξιωματούχους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, έγιναν τη δεκαετία του 2010. Επιπλέον, αυτές οι προσπάθειες δεν πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές, αλλά σε εγχώριο πλαίσιο και συνδέονταν με τον εγχώριο πολιτικό αγώνα στη Νότια Αφρική. Όσοι αντιτίθενταν στον τότε πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα, άρχισαν να τον κατηγορούν για «κατάληψη του κράτους» με σκοπό την προώθηση των δικών του κολλητών και των διεφθαρμένων συμφερόντων του. Αυτό οδήγησε σταδιακά σε νομικές διαδικασίες εναντίον του Ζούμα και σε μια μεγάλη έρευνα που διεξήχθη από την Δικαστική Επιτροπή Έρευνας για τις Καταγγελίες Κρατικής Κατάληψης, Διαφθοράς και Απάτης στον Δημόσιο Τομέα, Συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών Οργάνων, η οποία ιδρύθηκε το 2018 υπό την ηγεσία του τότε αναπληρωτή προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, Ρέιμοντ Ζόντο. Η έκθεση της Επιτροπής Ζόντο, εκτός από την πραγματική της βάση, έγινε ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα στην ανάπτυξη της ίδιας της δογματικής «κατάληψης του κράτους».

Τώρα, με τις ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον του Νικολά Μαδούρο, είμαστε μάρτυρες ίσως της πρώτης προσπάθειας μεγάλης κλίμακας εφαρμογής αυτής της δογματικής σε διεθνές πλαίσιο. Αν και, ας το επαναλάβουμε, ο όρος «κατάληψη του κράτους» είναι αρκετά νέος από δογματική άποψη, η ουσία του φαινομένου παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η λογική δεν είχε εφαρμοστεί γενικά στο παρελθόν σε δικαστικές επιχειρηματολογίες. Χρησιμοποιήθηκαν άλλες μέθοδοι για τον περιορισμό της θεωρίας της «κρατικής πράξης».

Στα πρακτικά των ακροαματικών διαδικασιών του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης το 1945-1946 για την καταδίκη κορυφαίων αξιωματούχων της ναζιστικής Γερμανίας, βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση εκ μέρους των δικαστών. Η υπεράσπιση στη Νυρεμβέργη υιοθέτησε την ακόλουθη γραμμή. Υποστήριξαν ότι οι πελάτες τους, αν και αναμφίβολα ηθικά απεχθές, δεν είχαν παραβιάσει κανέναν νόμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν από το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης (συνωμοσία κατά της ειρήνης, υποκίνηση επιθετικού πολέμου κ.λπ.) απουσίαζαν τόσο από το γερμανικό όσο και από το άλλο ποινικό δίκαιο της εποχής. Οι πελάτες τους απλώς εκτελούσαν τα επίσημα καθήκοντά τους ως κρατικοί αξιωματούχοι. Και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να καταδικαστούν.

Αν και τα πρακτικά της Νυρεμβέργης δεν αναφέρονται άμεσα στη θεωρία της «κρατικής πράξης» (η θεωρία αυτή, αυστηρά μιλώντας, χρησιμοποιούνταν ευρύτερα στο αγγλοσαξονικό δίκαιο παρά στην ηπειρωτική Ευρώπη), η λογική πίσω από τη χρήση της από τους δικηγόρους της υπεράσπισης είναι σαφής. Οι κρατικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να καταδικαστούν για την εκτέλεση κρατικών αποφάσεων.

Είναι σαφές ότι η Γερμανία του Χίτλερ ήταν ένα ξεκάθαρο παράδειγμα κατάληψης του κράτους για εγκληματικούς σκοπούς. Ωστόσο, για να το επαναλάβουμε, οι δικαστές στη Νυρεμβέργη δεν εφάρμοσαν άμεσα αυτή τη λογική και τελικά επέλεξαν μια διαφορετική, μάλλον ασυνήθιστη προσέγγιση για να υπερισχύσουν της θέσης των συνηγόρων υπεράσπισης. Ακόμη και πριν ο Χίτλερ ανέλθει στην εξουσία, η Γερμανία είχε υπογράψει το Σύμφωνο Briand-Kellogg του 1928 για την αποκήρυξη του πολέμου ως μέσου εθνικής πολιτικής. Οι δικαστές στη Νυρεμβέργη έκριναν ότι, δεδομένου ότι η Γερμανία είχε παραβιάσει τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της βάσει αυτού του συμφώνου, οι ενέργειες των αξιωματούχων της που παραβίαζαν τις υποχρεώσεις του κράτους συνιστούσαν ποινικό αδίκημα.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο συγκρίνεται συχνά με την εισβολή των ΗΠΑ στον Παναμά τον Δεκέμβριο του 1989 – Ιανουάριο του 1990, όταν συνελήφθη ο de facto ηγέτης του Παναμά, στρατηγός Μανουέλ Νοριέγκα. Ωστόσο, στις μεταγενέστερες αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων κατά του Νοριέγκα, δεν βλέπουμε τη λογική της «κατάληψης του κράτους». Αν και ο Νοριέγκα δεν ήταν επίσημα ο αρχηγός του κράτους και ήταν απλώς ο διοικητής των αμυντικών δυνάμεων του Παναμά, και υπήρχαν πρόεδροι του Παναμά κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 1983 έως το 1989, αυτοί είχαν ουσιαστικά απομακρυνθεί από την εξουσία. Φαίνεται ότι η λογική της «κατάληψης του κράτους» εκ μέρους του Νοριέγκα είναι προφανής σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, ούτε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα ούτε το Εφετείο των ΗΠΑ για τον 11ο Κύκλο, που αποφάνθηκε στην υπόθεση Νοριέγκα, την χρησιμοποίησαν.

Για να ξεπεράσει τη θεωρία της «κρατικής πράξης» και την ασυλία του Νοριέγκα από τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ για τις αποφάσεις που έλαβε ως de facto ηγέτης του Παναμά, όπως επέμεναν οι δικηγόροι του, το δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα χρησιμοποίησε την ακόλουθη προσέγγιση. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Νοριέγκα δεν είχε αποδείξει ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείτο (παράδοση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Καρτέλ του Μεντεγίν, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση) και οι αποφάσεις του σχετικά με αυτό αποτελούσαν πράξεις του κράτους, ότι το κράτος του Παναμά δεν είχε λάβει καμία απόφαση δημόσιου δικαίου σε αυτό το πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Νοριέγκα είχε ενεργήσει ως ιδιώτης, ξεχωριστά από το κράτος, και όχι ως κρατικός αξιωματούχος στις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε. Επομένως, η αρχή της «κρατικής πράξης» δεν ήταν εφαρμοστέα στην περίπτωσή του. Ως αποτέλεσμα, το δικαστήριο δεν εξέτασε καν λεπτομερώς το ζήτημα της κατάχρησης εξουσίας από τον Νοριέγκα για τη διάπραξη των εγκλημάτων του.

Με άλλα λόγια, στην υπόθεση Νοριέγκα, το αμερικανικό δικαστήριο έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πτυχών των δραστηριοτήτων του. Η αρχή της «κατάληψης του κράτους», ωστόσο, εστιάζει σε κάτι εντελώς διαφορετικό: την απορρόφηση του δημόσιου από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της υπόθεσης Μαδούρο και της υπόθεσης Νοριέγκα.

Από προηγούμενες υποθέσεις πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, όταν οι ίδιες οι ΗΠΑ το χρειάστηκαν, υιοθέτησαν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της αρχής της «κρατικής πράξης» από την υπόθεση Νοριέγκα. Μετά την ανατροπή του προέδρου των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος το 1986 και τη φυγή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα ηγεσία των Φιλιππίνων άσκησε αγωγή σε αμερικανικό δικαστήριο ζητώντας την κατάσχεση των κεφαλαίων του, ισχυριζόμενη ότι είχαν αποκτηθεί μέσω κατάχρησης εξουσίας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το αμερικανικό δικαστήριο έκρινε ότι οι αποφάσεις του Μάρκος ήταν δημόσιου χαρακτήρα ως ανώτατου αξιωματούχου και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αρχής της «κρατικής πράξης». Κατά συνέπεια, το αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε την αγωγή εναντίον του.

Η αρχή της «κατάληψης του κράτους» δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε στην υπόθεση κατά του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ειδικό Δικαστήριο του Ιράκ. Ο Σαντάμ κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, αλλά δεν υπήρχε καμία κατηγορία ότι είχε «καταλάβει» το κράτος για τους σκοπούς αυτούς. Ως αποτέλεσμα, η χρήση της αρχής της «κατάληψης του κράτους» για σκοπούς που σχετίζονται με φατρίες, διαφθορά και εγκληματικές δραστηριότητες κατά του προέδρου ενός κυρίαρχου κράτους στη δίκη του Νικολά Μαδούρο αποτελεί το πρώτο υψηλού προφίλ προηγούμενο του είδους του σε μια εν εξελίξει δίκη που αφορά έναν κατηγορούμενο σε διεθνές πλαίσιο (και το δεύτερο προηγούμενο συνολικά, αν ληφθεί υπόψη η εγχώρια υπόθεση του Τζέικομπ Ζούμα στη Νότια Αφρική). Μπορεί να υποτεθεί ότι αυτό το προηγούμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στην πρακτική της διεθνούς νομικής πίεσης από τις δυτικές χώρες σε ανεπιθύμητα καθεστώτα.