Γράφει ο Μάκης Σεριάτος

Όλα ξεκίνησαν ένα αθώο πρωινό, όταν το messenger μου έκανε έναν ήχο που δεν είχα ξανακούσει. Ήταν κάτι μεταξύ Windows XP error και καμπάνας στη Μύκονο. Άνοιξα το κινητό και διαβάζω:

«You have been selected by Mark Zuckerberg for a private Ionian Fish Experience. Bring nothing but your appetite and existential doubt.»

Πριν προλάβω να ρωτήσω αν είναι φάρσα από το Δήμο Μεγανησίου ή phishing του Κατάρ, βρίσκομαι στην υπερθαλαμηγό Launchpad, ένα σκάφος που κοστίζει όσο η ΕΡΤ σε 40 χρόνια λειτουργίας — χωρίς όμως τις επαναλήψεις της “Λάμψης”.

Με υποδέχτηκε ο ίδιος ο Μαρκ. Χαμογελαστός, με μπλουζάκι Threads και παντόφλες που γράφανε “Data is delicious.” Μου σφίγγει το χέρι με τον ενθουσιασμό που θα έδειχνε ένα ρομπότ που μόλις έμαθε συναίσθημα και μου λέει:

— «Makis, I’ve been following your profile. Especially your likes on μπαρμπούνια. »

Απλώνεται μπροστά μας ένα τραπέζι με μπαρμπούνια. Όχι απλά μπαρμπούνια. Ψάρια που είχαν GPS, Twitter λογαριασμό και πιθανόν παππού που πέρασε από την Επιτροπή Σοφών του ΙΕΠ. Εγώ έβγαλα φωτογραφία και πήγα να την ανεβάσω. Ο Μαρκ με σταμάτησε:

— «Όχι στο Facebook. Θα το βάλω εγώ στο Threads. Μην ξεφτιλιστούμε…»

Καθώς μασουλούσαμε τα ψάρια μας σαν δυο CEO της ψαροταβέρνας του μέλλοντος, έξω από το παράθυρο εμφανίζεται ο Τραμπ, με φουσκωτό κύκνο και άγγελο στα φτερά να ουρλιάζει:

— «AND I HAVE A YACHT, OK?!»

Δίπλα του, ο Έλον Μασκ είχε παρκάρει ένα drone με ηχεία που έπαιζαν ηχογραφημένα tweets του. Φώναζε:

— «This yacht violates free speech!»

Και πιο κάτω, στα νερά, ο Τζεφ Μπέζος, με στολή δύτη Prime Delivery, παρέδιδε κουτί με την ένδειξη “Privacy Settings – Handle with care.” Με κοίταξε. Ένιωσα ένα τσίμπημα… όχι φθόνου, αλλά λογαριασμού AWS.

Εγώ απλώς χαμογέλασα.

Όχι γιατί είχα κάτι να ζηλέψω.

Αλλά γιατί, για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήμουν εγώ το engagement.

Και τότε με πλησίασε ένας ντόπιος σε βάρκα, με φρέντο στο χέρι και τσαλακωμένο χαρτί ΟΤΕ: — «Πες του Μάρκου να μας βάλει καλύτερο WiFi στο Βαθύ. Κολλάει και το YouTube και η Αννίτα Πάνια μαζί.»

Τελική σημείωση: αν ποτέ σας καλέσει ο Ζούγκεμπεργκ για φαγητό, μην φάτε όλο το μπαρμπούνι. Μπορεί να ήταν bot