Γράφει ο Πέτρος Π. Γρουμπός, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσφατα ο πρόεδρος της Τουρκίας, κ. Ερντογάν, είχε το θράσος να πει: Η Κωνσταντινούπολη δεν συγκρίνεται με καμία πόλη του κόσμου.

Η Κωνσταντινούπολη είναι πράγματι μοναδική και δεν συγκρίνετε με καμία πόλη του κόσμου. Όχι όμως επειδή το λέει ένας πολιτικός και μάλιστα εσείς κ. Ερντογάν. Είναι μοναδική γιατί είναι η Βασιλεύουσα πόλη για όλους τους αιώνες. Η καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ρωμιοσύνης, του Βυζαντίου. Ιδρύθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο το 324 μ.Χ. ως Νέα Ρώμη, χτισμένη πάνω στην αρχαία ελληνική αποικία του Βυζαντίου, που είχε ιδρυθεί από Μεγαρείς τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι Έλληνες την είχαν για 1030 χρόνια. Οι Οθωμανοί μόλις 572. Η ιστορική ζυγαριά δεν ψεύδεται ΠΟΤΕ.

Η Αγία Σοφία δεν είναι απλώς μία εκκλησία. Είναι ένα αρχιτεκτονικά θαύμα που άλλαξε το πρόσωπο της ιστορίας. Είναι εκεί που ενώνονται το φως και η πίστη. Είναι η εκκλησία που όταν εισέρχεσαι με ευλάβεια ακούς: «τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια» και λυγίζουν τα πόδια σου. Και όμως, θριαμβολογείτε για τη μετατροπή της σε τζαμί, προκαλώντας την κατακραυγή της Ουνέσκο και όλων των μη ισλαμικών θρησκειών.

Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και μετά την Άλωση του 1453, συνέχισαν να διατηρούν τη γλώσσα, την πίστη και την ταυτότητά τους, συμβάλλοντας στη γέννηση του νεοελληνικού έθνους με την ένδοξη επανάσταση του 1821. Μια επανάσταση που ήταν η αρχή της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι κληρονομιά του Πορθητή. Είναι κληρονομιά του Ιουστινιανού, του Θεοδοσίου, της Θεοδώρας, των Κομνηνών, των Παλαιολόγων, των χιλιάδων Ρωμιών που έζησαν, δημιούργησαν και μαρτύρησαν εκεί. Εξυμνείτε τον Πορθητή ως μεγάλο στρατηγό, επιστήμονα και μηχανικό. Ξεχάσατε να πείτε τι είπε στους Οθωμανούς στρατιώτες του πριν μπουν στην ΠΟΛΗ το 1453: ότι μπορούν βάση του ισλαμικού νόμου, για τρεις ημέρες να σφάζουν , να βιάζουν , να αρπάζουν γυναικόπαιδα για να τα πωλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Και αυτήν την πρακτική χρησιμοποιήσατε στις γενοκτονίες: του Πόντου, της Αρμενίας, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας καθώς και στην παράνομη εισβολή σας στην Κύπρο πριν 53 χρόνια.

Ο κ. Ερντογάν μιλά για έργα και μνημεία. Εμείς μιλάμε για ψυχή. Για την Πόλη που δεν ξεχνά. Για την Πόλη που, παρά τις μετατροπές, τις σιωπές και τις αλλοιώσεις, συνεχίζει να ψιθυρίζει ελληνικά μέσα από τα όμορφα μονοπάτια της και οι πέτρες της να σιγοτραγουδούν ελληνικά τραγούδια. Την αποκαλέσατε Κωνσταντινούπολη και όχι Ιστανμπούλ. Αν και η λέξη Ιστανμπούλ προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «εις την πόλη»!

Έχει το θράσος να μιλά για έργα αιωνιότητας, όταν τα περισσότερα χτίστηκαν πριν την Άλωση ή μετά από ξένους. Μιλά για τη Βιβλιοθήκη Ραμί, στεγασμένη σε στρατόπεδο του 18ου αιώνα, ενώ οι Οθωμανοί λεηλάτησαν το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης του 5ου αιώνα και την Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη με πάνω από 100.000 τόμους. Εμείς σας κληρονομήσαμε μνημεία αιωνιότητας: την Χρυσή Πύλη στο Τείχος του Κωνσταντίνου, το πρώτο Πανεπιστήμιο στον κόσμο, τα τείχη του Θεοδοσίου, την Εκκλησία της Χώρας που μετατρέψατε σε τζαμί, τον Ιππόδρομο και τόσα άλλα.

Κ. Ερντογάν τολμάτε να συνδέετε την πολιτική σας με πολεμικά μέσα: έξυπνα αεροσκάφη, υποβρύχια, drones. Μα ο κόσμος —και ειδικά η Μεσόγειος— δεν χρειάζεται πολέμους. Οι πόλεμοι αφήνουν πίσω τους μνημεία αιωνιότητας. Χρειάζεται ειρήνη και ψωμί. Χρειάζεται ελπίδα και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του. Και δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να του το προσφέρετε.

Και όπως λέει η ψυχή του λαού μας: «Η Ρωμιοσύνη είναι φυλή συνόκαιρη του κόσμου. Δεν την βρίσκει κανείς στο χάρτη. Την βρίσκει στην καρδιά.» (Γιάννης Ρίτσος).

NAI, η Ρωμιοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη του κόσμου και ότι η ύπαρξή της θα συνεχίσει όσο υπάρχει ο κόσμος.

Η Ρωμιοσύνη έν’ φυλή συνόκαιρη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την-εξαλείψει, κανένας, γιατί σκέπη της είναι από τα ύψη ο Θεός.

Η απάντησή μας είναι καθαρή: Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι τρόπαιο. Είναι μνήμη. Δεν είναι πολιτικό σύμβολο και δεν λησμονείτε. Είναι φως του Ελληνισμού. Και να είσθε σίγουροι ότι αυτό το φως μια μέρα θα ανάψει και θα φωτίσει όλον τον πλανήτη. Σε έναν πλανήτη που θα βασιλεύει η ειρήνη, η αγάπη και ευτυχία των Λαών.