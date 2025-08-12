Η απελευθέρωση της Γροιλανδίας από τη δανική αποικιοκρατία θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μια νέα μορφή εξάρτησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τοποθετούνται επίμονα ως ο επόμενος προστάτης της Γροιλανδίας – ένας ρόλος που ο λαός της πιθανότατα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία για να επιτύχει τους στόχους του πριν από τη λήξη της θητείας του.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία το 2019, πολλοί απέρριψαν την ιδέα ως παράλογη. Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, η Ουάσινγκτον διέψευσε επανειλημμένα οποιαδήποτε τέτοια σχέδια. Το 2021, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επισκέφθηκε το νησί και, σύμφωνα με τους New York Times, οι παρατηρήσεις του «έκλεισαν το βιβλίο για ένα παράξενο επεισόδιο στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ».

Ωστόσο, δεν επρόκειτο για ένα τέλος, παρά μόνο για ένα διάλειμμα. Το ζήτημα του ελέγχου των ΗΠΑ επί της Γροιλανδίας επανήλθε με σφοδρότητα μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 13 Μαρτίου 2025 με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την προσάρτηση της Γροιλανδίας με χαρακτηριστική ωμότητα: «Νομίζω ότι θα συμβεί».

«Και απλά σκέφτομαι», πρόσθεσε, “δεν το είχα σκεφτεί πολύ πριν, αλλά κάθομαι με έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πολύ καθοριστικός. Ξέρεις, Μαρκ, το χρειαζόμαστε αυτό για τη διεθνή ασφάλεια”. Αιφνιδιασμένος, ο Ρούτε διευκρίνισε γρήγορα ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία πρόθεση εμπλοκής, ανεξάρτητα από το αν η Γροιλανδία «ναι ή όχι, ενταχθεί στις ΗΠΑ».

Tero Vauraste

Διατυπώνοντας την πιθανή προσάρτηση της Γροιλανδίας ως «προσχώρηση στις ΗΠΑ», ο Ρούτε – σκόπιμα ή όχι – μετέφερε τη συζήτηση σε νομικούς λόγους: η εθελοντική προσχώρηση, σε αντίθεση με την αναγκαστική προσάρτηση, είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Ο Τραμπ, ωστόσο, φάνηκε να μην ενδιαφέρεται για τέτοιες αποχρώσεις. Έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι η στρατιωτική βία παραμένει μια επιλογή.

Ορισμένοι αναλυτές ερμηνεύουν την επεκτατική ρητορική του Τραμπ ως εφαρμογή της «θεωρίας του τρελού» του Ρίτσαρντ Νίξον – μιας στρατηγικής όπου η απρόβλεπτη συμπεριφορά πιέζει τους αντιπάλους σε παραχωρήσεις. Το γεγονός ότι ο Τραμπ κατευθύνει αυτή την τακτική προς τους συμμάχους και όχι προς τους αντιπάλους είναι, με τον τρόπο του, λογικό. Ωστόσο, δύο παράγοντες υποδηλώνουν ότι οι προθέσεις του είναι κάτι περισσότερο από απλή τυμβωρυχία.

Πρώτον, ακόμη και το 2019, η ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας ήταν λιγότερο περιθωριακή από ό,τι φαινόταν. «Ένας σημαντικός αριθμός στρατηγικών εντός της αμερικανικής διοίκησης είτε ανοιχτά είτε υπό την κάλυψη της ανωνυμίας είναι έτοιμος να υποστηρίξει την ιδέα», έγραφε ο Δανός δημοσιογράφος Martin Breum. Ωστόσο, η κυρίαρχη αμερικανική κοινή γνώμη παραμένει επιφυλακτική: μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι μόνο το 19% τάσσεται υπέρ της προσάρτησης, ενώ το 49% είναι αντίθετο.

Δεύτερον, ο Τραμπ φιλοδοξεί σαφώς να μείνει στην ιστορία ως ένας επεκτατικός πρόεδρος στο πρότυπο του ήρωά του, του Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ. Πέρα από τη Γροιλανδία, έχει σκεφτεί να απορροφήσει τον Καναδά και να διεκδικήσει τη διώρυγα του Παναμά. Ενώ η πρόταση για τον Καναδά ταιριάζει στο εγχειρίδιο του «τρελού», η βίαιη απόσπαση της Γροιλανδίας από τη Δανία ή η κατάληψη της Διώρυγας του Παναμά δεν μπορούν να θεωρηθούν απίθανα σενάρια.

Η μεταβίβαση της ζώνης της Διώρυγας του Παναμά στις ΗΠΑ το 1903 – ως ανταμοιβή για την υποστήριξη της ανεξαρτησίας του Παναμά από την Κολομβία – άφησε κληρονομιά δυσαρέσκειας σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Η σταδιακή επιστροφή του ελέγχου στον Παναμά είχε ως στόχο να διαλύσει τις κατηγορίες περί αποικιοκρατίας και να υπονομεύσει τα αριστερά κινήματα. Σήμερα, ο ισχυρός εξοπλισμός του Παναμά (πόσο μάλλον η στρατιωτική δράση) θα επιτύγχανε το αντίθετο: θα τροφοδοτούσε το αντιαμερικανικό συναίσθημα και θα ενίσχυε την περιφερειακή επιρροή του γεωπολιτικού αντιπάλου της Ουάσινγκτον, της Κίνας, της οποίας η επιρροή ήδη αυξάνεται σε όλη την περιοχή.

«Η προσάρτηση της Γροιλανδίας θα προκαλούσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια άνευ προηγουμένου κρίση στις διατλαντικές σχέσεις, αλλά μπορεί σχεδόν να αποκλειστεί ότι αυτό θα συνεπαγόταν την ενίσχυση της θέσης της Κίνας».

Είναι δύσκολο να συμφωνήσει κανείς με την άποψη του Anatol Lieven ότι κάτι τέτοιο θα ωθούσε τις ευρωπαϊκές χώρες «στην αγκαλιά της Ρωσίας». Η Ευρώπη εργάζεται συστηματικά εδώ και χρόνια για να διασφαλίσει ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να εξετάσει είτε την Κίνα είτε τη Ρωσία ως «εφεδρική επιλογή» σε καμία περίπτωση σε περίπτωση γεωπολιτικών αλλαγών τεκτονικής κλίμακας.

Ποια είναι τα πιθανά σενάρια εάν η εγκαθίδρυση του ελέγχου της Γροιλανδίας γίνει μόνιμο θέμα στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ; Ποια μορφή ελέγχου θα επιδιώξει η Ουάσινγκτον;

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση κρατικής υπόστασης στη Γροιλανδία είναι πρακτικά εκτός συζήτησης: με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, έχει περίπου το ένα δέκατο του πληθυσμού της λιγότερο πυκνοκατοικημένης πολιτείας, του Γουαϊόμινγκ. Από αυτή την άποψη, αξιοσημείωτη είναι η πρόταση του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν, να ενσωματωθεί η Γροιλανδία στην Αλάσκα. Η Γροιλανδία θα μπορούσε επίσης θεωρητικά να γίνει ένα οργανωμένο ενσωματωμένο έδαφος (από το 1959, όταν η Αλάσκα και η Χαβάη έγιναν πολιτείες, καμία αμερικανική κτήση δεν είχε αυτό το καθεστώς).

Ωστόσο, μια πιο πιθανή στρατηγική για την επίτευξη του δηλωμένου στόχου θα ήταν η ενσωμάτωση μιας ανεξάρτητης Γροιλανδίας στην τροχιά των ΗΠΑ. Η ανεξαρτησία του νησιού από μόνη της θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως νίκη για τις ΗΠΑ, καθώς θα έβαζε τέλος στη σημαντική εδαφική παρουσία της Ευρώπης στη Βόρεια Αμερική. Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θα εντάσσονταν στην οικογένεια των αμερικανικών εθνών – και, όπως θυμόμαστε, για τα συμφέροντά τους (την Αμερική για τους Αμερικανούς) ισχυριζόταν ότι ο πρόεδρος Μονρόε ανέπτυξε το δόγμα του.

Οι δεσμοί μιας ανεξάρτητης Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επισημοποιηθούν, τουλάχιστον, μέσω μιας αμυντικής συμφωνίας, παρόμοιας με αυτή που υποστηρίζει το κόμμα Naleraq, το οποίο ήρθε δεύτερο στις πρόσφατες εκλογές στο νησί. Στο μέγιστο, η Γροιλανδία θα μπορούσε να λάβει το καθεστώς του ελεύθερα συνδεδεμένου κράτους, το οποίο απολαμβάνουν σήμερα οι Νήσοι Μάρσαλ, η Μικρονησία και το Παλάου. Το τελευταίο, λόγω του προφανώς μετα-αποικιακού χαρακτήρα του καθεστώτος αυτού, θα αποτελούσε άμεση προσβολή για τους Γροιλανδούς. Ωστόσο, όλες οι άλλες επιλογές, εκτός από την πλήρη ανεξαρτησία, είναι επίσης προσβλητικές – και αντίθετες με τη βούληση των νησιωτών.

Αυτό είναι το δράμα των Γροιλανδών, διότι η γεωγραφία, η οικονομία και η δημογραφία δεν τους αφήνουν τέτοια επιλογή. Η απελευθέρωση από τη δανική αποικιοκρατία θα σήμαινε αυτομάτως μια νέα εξάρτηση, έστω και με διαφορετική τυποποίηση. Οι ΗΠΑ προσφέρονται επίμονα ως νέος προστάτης, και οι Γροιλανδοί θα πρέπει πιθανότατα να συμφωνήσουν με αυτό. Το ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα επιταχύνει την πορεία των γεγονότων προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας. Αλλά είναι ήδη προφανές ότι οι δηλώσεις του για τη Γροιλανδία υποδηλώνουν μια ετοιμότητα να υλοποιήσει εθνικά συμφέροντα που βασίζονται σε προσεγγίσεις που έρχονται σε ρήξη με εκείνες που διακηρύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που προϋποθέτει μια πολύ διαφορετική αντίληψη για την κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων.