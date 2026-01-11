Η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolás Maduro από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ έθεσε το ερώτημα τι πρέπει να κάνουν τα άλλα κράτη για να αποφύγουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Η απαγωγή ενός εθνικού ηγέτη είναι μόνο μία από τις πιθανές χρήσεις βίας. Η τρέχουσα κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης επισημαίνει επίσης άλλες επιλογές, όπως η κατάσχεση εμπορικών πλοίων και η απειλή εδαφικής προσάρτησης ή αεροπορικές επιδρομές. Με άλλα λόγια, μιλάμε για τη χρήση βίας από ένα κράτος εναντίον ενός άλλου. Η αρχή του 2026 μας φέρνει πίσω στο θεμελιώδες ζήτημα της εθνικής ασφάλειας. Πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη τη χρήση βίας από άλλα κράτη; Ποιο μοντέλο εξωτερικής πολιτικής πρέπει να επιλεγεί για να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες ή να αποτραπεί η χρήση βίας;

Η τυπολογική ποικιλομορφία των σύγχρονων κρατών καθορίζει επίσης την ποικιλομορφία των μοντέλων προσαρμογής στις απειλές. Υπάρχουν περίπου διακόσια έθνη-κράτη στον κόσμο· η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί αναλογικά με τη χρήση βίας. Η ισορροπία δυνάμεων παραμένει μια πολυτέλεια που απολαμβάνει μόνο μια μικρή ομάδα χωρών, αλλά αυτές καθορίζουν τον πυρήνα της παγκόσμιας πολιτικής.

Η ανταπόκριση στη βία με βία είναι ίσως η παλαιότερη στρατηγική. Καθορίζει την ουσία του πολέμου, καθώς και την αναρχική φύση των διεθνών σχέσεων. Ο καθένας φροντίζει τον εαυτό του. Οι αδύναμοι πρέπει να νικηθούν. Αν θέλεις να επιβιώσεις, χρησιμοποίησε βία ή απείλησε να το κάνεις, ως αντίδραση ή προληπτικά. Η ειρήνη είναι προσωρινή, όπως και η επιλογή των συμμάχων. Το καλύτερο μέσο για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι η υπεροχή έναντι των άλλων ή η ικανότητα να τους προκαλέσεις τόσο σημαντική ζημιά ώστε η χρήση βίας να γίνει πολύ οδυνηρή και δαπανηρή.

Οι σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Διαθέτουν ένα πλήρες φάσμα σύγχρονων όπλων και μια σταθερή επιστημονική, βιομηχανική και τεχνολογική βάση για την αναπαραγωγή τους. Η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τη δύναμή της σε παγκόσμιο επίπεδο και να διεξάγει στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις οπουδήποτε στον κόσμο. Στα χέρια της τρέχουσας κυβέρνησης, η βία χρησιμοποιείται χωρίς περιττές τυπικότητες ή λεκτικές διατυπώσεις.

Ωστόσο, παρά την επίδραση των μέσων ενημέρωσης, η στρατιωτική δύναμη εξακολουθεί να έχει τα όριά της. Η ανοιχτή επιθετικότητα εναντίον της Κίνας ή της Ρωσίας θα ήταν αυτοκτονική. Άλλες πυρηνικές δυνάμεις είναι πιο ευάλωτες λόγω των πιο περιορισμένων δυνατοτήτων τους. Υπό ορισμένες συνθήκες, αυτό θα μπορούσε να μετριαστεί με προληπτικές επιθέσεις, την αναχαίτιση των πυρηνικών τους μεταφορέων και άλλα μέσα. Ωστόσο, η ίδια η πιθανότητα ακόμη και λίγων μεταφορέων να φτάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ καθιστά τη χρήση βίας εναντίον πυρηνικών κρατών δικαιολογημένη μόνο στις πιο ακραίες περιπτώσεις.

Η δημιουργία πυρηνικών οπλοστασίων ή η μετατροπή σε πυρηνική δύναμη γίνεται μια λογική στρατηγική για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Η εμπειρία της Βόρειας Κορέας δείχνει ότι, με συγκεντρωμένους πόρους και πολιτική βούληση, ακόμη και μια μικρή χώρα με εξαιρετικά περιορισμένους πόρους μπορεί να γίνει πυρηνική δύναμη.

Στην περίπτωση της Κορέας, ο πυρηνικός παράγοντας συμπληρώνεται από μια πληθώρα άλλων μηχανισμών ασφαλείας. Το θωρακισμένο τρένο του ηγέτη της Βόρειας Κορέας μπορεί να θεωρηθεί ένα ιδιόμορφο σύμβολο σε αυτό το πλαίσιο. Η απαγωγή ή η δολοφονία του ηγέτη της ΛΔΚ θα αποδειχθεί δύσκολη αποστολή για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Με βάση την εμπειρία που αποκτάται (συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας), η λογική της απόκτησης πυρηνικών όπλων αναδύεται τόσο για τους αντιπάλους όσο και για τους συμμάχους των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών των αντιπάλων, το Ιράν είναι ο πιο προφανής υποψήφιος. Οι ειδικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενδέχεται να έχουν καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας βρίσκεται υπό πίεση από εσωτερικές διαμαρτυρίες και οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαθέτει ήδη τα δικά της πυραυλικά συστήματα, καθώς και πυρηνικές δυνατότητες. Εάν το τρέχον πολιτικό σύστημα παραμείνει ανέπαφο, η ανάδειξη του Ιράν σε πυρηνική δύναμη είναι μόνο θέμα χρόνου.

Μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, η Νότια Κορέα θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση για να αποκτήσει πυρηνικό καθεστώς. Ο άμεσος πρόσχημα είναι η πυρηνική αποτροπή έναντι της Βόρειας Κορέας. Αλλά μακροπρόθεσμα, η αποτροπή έχει νόημα και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νότια Κορέα είχε εξετάσει στο παρελθόν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν αυτά τα σχέδια με ένα συνδυασμό κυρώσεων και εγγυήσεων ασφάλειας. Το αν το status quo μπορεί να διατηρηθεί στο μέλλον παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Η Ιαπωνία είναι ένας άλλος υποψήφιος. Η χώρα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική και χρηματοοικονομική βάση. Τυπικά, η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων θα μπορούσε επίσης να προχωρήσει με το πρόσχημα της αποτροπής της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, στο μέλλον, αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από το ζήτημα της Κορέας. Στην Ευρώπη, η Γερμανία φαίνεται να είναι ένας προφανής υποψήφιος. Η χώρα διαθέτει τους απαραίτητους υλικούς και τεχνικούς πόρους.

Παραδόξως, η Ουάσιγκτον θα δυσκολευτεί πιθανώς περισσότερο να συγκρατήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες των συμμάχων της παρά τις επιδιώξεις των αντιπάλων της. Οι κυρώσεις τύπου Ιράν είναι περιορισμένες σε αυτή την περίπτωση λόγω του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησης μεταξύ των δυτικών οικονομιών, ενώ η χρήση στρατιωτικής δύναμης εναντίον ισχυρών στρατιωτικά συμμάχων είναι επικίνδυνη. Η πολιτική τους πορεία μπορεί να επηρεαστεί μέσω μιας αλλαγής εξουσίας στις επόμενες εκλογές. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκύψουν δυσκολίες: οι θεμελιώδεις στόχοι της εξωτερικής πολιτικής τείνουν να υπερβαίνουν την πολιτική σκοπιμότητα.

Στη Νότια Αμερική, η Βραζιλία είναι μεταξύ των υποψηφίων. Στην Αφρική, η Νότια Αφρική μπορεί να επιλέξει να τα αναπτύξει ξανά. Θα αντιμετωπίσουν μια πιο δύσκολη κατάσταση, δεδομένης της μεγαλύτερης οικονομικής και στρατιωτικής ευπάθειας τους. Ωστόσο, η ίδια η πυρηνική επιλογή έχει την πιθανότητα να γίνει μακροπρόθεσμη προτεραιότητα.

Είναι σαφές ότι τα πυρηνικά όπλα δεν είναι ευρέως διαθέσιμα. Η απλή παρουσία τους δεν λύνει όλα τα προβλήματα ασφάλειας. Απλώς μετριάζει τις πιο σοβαρές επιλογές, όπως η άμεση στρατιωτική επιθετικότητα. Είναι σαφές ότι η προληπτική χρήση πυρηνικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα από τη Βόρεια Κορέα, θα οδηγούσε σε μια πιο ισχυρή αντίποινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υφίσταντο μόνο σοβαρές ζημίες, ενώ η Βόρεια Κορέα θα καταστρεφόταν απλά σε ένα τέτοιο σενάριο.

Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι η χρήση βίας μπορεί να εξισορροπηθεί ακόμη και χωρίς πυρηνικά όπλα από χώρες με πολύ λιγότερους πόρους. Παρά όλη τη δύναμή της, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν να νικήσουν την αντίσταση στο Αφγανιστάν. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι αντάρτες δεν υποστηρίζονταν από άλλες δυνάμεις, τουλάχιστον όχι στην κλίμακα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν την αφγανική αντίσταση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Παρά την συντριπτική υπεροχή της, η Ουάσιγκτον τελικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Αφγανιστάν και να αποδεχτεί τις νέες αρχές.

Τα περισσότερα σύγχρονα κράτη δεν διαθέτουν την ίδια δύναμη με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις ίδιες κοινωνικές, πολιτισμικές ή γεωγραφικές συνθήκες για αντίσταση όπως το Αφγανιστάν. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς στους οποίους ακόμη και οι φτωχότερες χώρες θα ενισχύσουν την ασφάλειά τους. Αυτοί περιλαμβάνουν την αντικατασκοπεία, την ασφάλεια των ηγετών και των βασικών εγκαταστάσεων, την ασφάλεια των πληροφοριών και πολλά άλλα.

Υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο: η αναζήτηση συμμάχων. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι διεθνείς σχέσεις χαρακτηρίζονταν από μια σαφή δομή συμμαχιών. Η ασφάλεια μπορούσε να διασφαλιστεί είτε μέσω της συνεργασίας με το δυτικό μπλοκ, με ηγέτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε με το ανατολικό μπλοκ, με ηγέτη την ΕΣΣΔ. Πολλές τοπικές συγκρούσεις εξελίχθηκαν ακριβώς γύρω από αυτόν τον άξονα, αν και υπήρχαν και χώρες που προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από αυτή την επιλογή. Σήμερα, αυτή η δομή έχει γίνει λιγότερο σαφής. Υπάρχουν εναλλακτικά κέντρα εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είτε δεν είναι διατεθειμένα είτε δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν σαφείς συμμαχίες μεταξύ τους με αντιαμερικανικό προσανατολισμό. Η Κίνα έχει αυξανόμενη επιρροή σε μια σειρά χωρών, αλλά δεν έχει ακόμη μετατρέψει αυτή την επιρροή σε στρατιωτικοπολιτικά μπλοκ. Η Ρωσία είναι ο ισχυρότερος παίκτης στην ΟΣΣΑ, αλλά η συμμαχία δεν είναι κατευθυνόμενη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και όσον αφορά τις κυρώσεις, οι τρίτες χώρες διστάζουν να αυτοπροσδιοριστούν ως εναλλακτικές λύσεις, επιδεικνύοντας εξαιρετική προσοχή στη διαφοροποίηση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών και εφοδιαστικών αλυσίδων. Η Ρωσία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή λόγω της σοβαρής κρίσης στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει αν η απειλή χρήσης βίας γίνει ακόμη πιο έντονη. Τουλάχιστον, θα μπορούσε να αυξηθεί η ζήτηση για υποστήριξη από την Κίνα, τη Ρωσία ή άλλα κέντρα εξουσίας. Η ιδέα ενός «ευρωπαϊκού στρατού» θα μπορούσε να αναγεννηθεί. Η δυναμική αυτού του μοντέλου θα είναι ένας δείκτης του βαθμού στον οποίο ο κόσμος γίνεται πραγματικά πολυπολικός.

Τέλος, ένα άλλο μοντέλο προσαρμογής είναι η απλή αποδοχή των απαιτήσεων των ΗΠΑ. Βραχυπρόθεσμα, η Ουάσιγκτον έχει όλες τις πιθανότητες να επιτύχει αποτελέσματα με απειλές ή με την πραγματική χρήση βίας. Σε ορισμένα μέρη, μπορεί να επιτύχει την αλλαγή μιας κυβέρνησης, σε άλλα, την κατάληψη εδαφών ή την επιβολή υποταγής με βάση την οδυνηρή εμπειρία προηγούμενων θυμάτων. Αλλά και εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Αυτό το μοντέλο προσαρμογής λειτουργεί όταν η χρήση βίας υποστηρίζεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους και την προθυμία να τους μοιραστεί κανείς. Ακόμα και τότε, η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Επενδύθηκαν τεράστιοι πόροι για τη στήριξη της αφγανικής κυβέρνησης, αλλά δεν απέδωσαν. Ακριβώς όπως, για παράδειγμα, οι δαπάνες της ΕΣΣΔ για τους σοσιαλιστικούς συμμάχους στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη απέτυχαν στην εποχή τους. Μόλις οι πόροι μειωθούν, η πίστη εξαφανίζεται και οι απαιτήσεις ικανοποιούνται όπως σε μια ιταλική απεργία. Η προσποιητή πίστη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ηγεσία τους μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από την ανοιχτή αντίσταση.