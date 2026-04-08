Γράφει η Γεωργία Μπιτάκου

Να ζει το Μεσολόγγι – 12.000 συμμετείχαν στην Πομπή, όσοι ήταν οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι!

Όσοι ήταν και οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, 12.000 ήμασταν και οι συμμετέχοντες στη συγκλονιστική Πομπή για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου στην Ιερή Πόλη, το βράδυ του Λαζάρου και το πρωί Κυριακής Βαΐων!

300 Σύλλογοι και 40 Φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα παρήλασαν από τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι τον Κήπο των Ηρώων σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, συγκίνησης, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας.

Στιγμές πρωτόγνωρες που δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς μας να ξεχάσει.

Σουλιώτες, Μανιάτες, Πόντιοι, Μακεδόνες, Αρβανίτες, Κρητικοί, Βλάχοι, Νησιώτες ενωμένοι με τους Μεσολογγίτες τον Σολωμό, τον Μπάιρον, τον Μάγιερ, τη Μαντώ, την Γυφτογιάνναινα, Έλληνες κάθε ηλικίας ακόμα και βρέφη στις αγκαλιές των γονιών τους με βλέμματα που έβγαζαν φωτιές και αστείρευτη αγάπη για την Πατρίδα !

Το 1826 10-11 Απριλίου εντός τειχών ήταν περίπου 4.000 μαχητές και 8.000 άμαχοι και έξω από αυτά 40.000 Τούρκοι, Αιγύπτιοι και Τουρκαλβανοί.

Η Έξοδος από την οποία επέζησαν 1.300 ηταν Έξοδος στο Φως και σηματοδότησε για την έκβαση του Αγώνα ότι οι Θερμοπύλες, ο Μαραθώνας, η Σαλαμίνα για τους Περσικούς πολέμους.

200 χρόνια μετά το Μεσολόγγι μας δείχνει ξανά ποιος είναι ο δρόμος για ένα λαό που θέλει να είναι ελεύθερος και αξιοπρεπής!

Όταν ολοκληρώθηκε η πομπή στον Κήπο των Ηρώων το λόγο πήρε ο διεθνώς καταξιωμένος κοσμοπολίτης με καταγωγή από το Μεσολόγγι και εκπροσωπώντας και τη γενέτειρα του Γαλλία ως τιμώμενη χώρα , Νίκος Αλιάγας που καθήλωσε με τον πύρινο λόγο του γεμάτο από συναίσθημα, πατριωτισμό απαράμιλλο και ανιδιοτελή αληθινή αγάπη για την Ιστορία μας και όσα αυτή εκπροσωπεί για την Οικουμένη.

Και ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος, που με τους συνεργάτες του και τους πάντα φιλόξενους συμπολίτες του, είχαν εξασφαλίσει μια άψογη διοργάνωση, με την ομιλία του προβλημάτισε ιδιαίτερα και δίκαια για το κατά πόσο τελικά διδαχτήκαμε από την μεγαλόπνοη υπερβατική και υπέρμετρη θυσία των Εξοδιτών και ποια η ταυτότητα μας σήμερα στις απειλητικές συνθήκες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το δρώμενο που ακολούθησε αναπαράστασης της νύχτας εκείνης με τον Μάξιμο Μουμούρη και στη συνέχεια η ανατίναξη Καψάλη μετά το Μνήσθητι μου Κύριε προκάλεσε αναφιλητά και θεία συγκίνηση αφού με κομμένη την ανάσα νιώσαμε έστω για δευτερόλεπτα την αξιοσύνη τη λύτρωση και το μεγαλείο των Εξοδιτών που η βαθιά του Πίστη τους έστειλε στην αληθινή αιώνια ζωη και στο Πάνθεον των Ηρώων μας !

Στη πραγματικότητα μας επανέφερε το εντυπωσιακό drone show που φώτισε τον ουρανό με σύμβολα Ελληνικά εμπνευσμένα από την Έξοδο .

Η γράφουσα επέλεξε για τη συμμετοχή της στην Πομπή να ενδυθεί με την φορεσιά από την Άνω Δρόπολη της Βόρειας Ηπείρου για να τιμήσω τα βασανισμένα μας αδέρφια εκεί που ζούνε μέχρι σήμερα το δικό τους Μεσολόγγι ως ελεύθεροι πολιορκημένοι και σύσσωμες οι «Ελληνικές» Κυβερνήσεις αδιαφορούν να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο Κέρκυρας που προβλέπει την ανεξαρτησία τους αλλά και να τιμήσω παράλληλα τον ήρωα Κωνσταντίνο Κατσίφα που δολοφονήθηκε στους Βουλιαριάτες έγκλημα για το οποίο κανείς δεν τιμωρήθηκε μέχρι σήμερα .

Ευχαριστώ πολύ την πρόεδρο της Νεολαίας Βορειοηπειρωτών Ελένη Δήμου και την Αιμιλία Ρέτζιου πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρόπολης για την υπέροχη νυφιάτικη φορεσιά από Άνω Δρόπολη που μου εξασφάλισαν και που ήταν η μόνη που εκπροσώπησε τη Βόρεια Ήπειρο στην Πομπή και που πολύ φωτογραφήθηκε τόσο εντυπωσιακή που είναι!

Μοναδική παραφωνία, που εκφράστηκε και από τους Μεσολογγίτες ως λεκτική αποδοκιμασία, η συμμετοχή της Κυβέρνησης των σκανδάλων και που με τις πολιτικές της μεταξύ άλλων ερήμωσε το Μεσολόγγι προκαλώντας τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες με την απομάκρυνση του Πανεπιστημίου και του Πρωτοδικείου που ήταν αιμοδότες στην οικονομία της πόλης!

Στο διαδίκτυο ασχολήθηκαν όλοι ένα έπρεπε να ασπαστεί την Εικόνα της Εξόδου ο πρωθυπουργός, που σε τελικά θεωρείται Αγία και την ασπάζονται οι Μεσολογγίτες και κανείς δεν ανέδειξε το «πίσω κείμενο» της ομιλίας του που ουσιαστικά μας προειδοποίησε για την πείνα που έρχεται λόγω των διεθνών εξελίξεων .

Παραφωνία ωστόσο που με τίποτα δεν μπορεί να μας κλέψει ούτε χιλιοστό από το ασύγκριτο μεγαλείο που ζήσαμε και ποτέ δεν θα ξεχάσουμε στη ζωή μας όσοι συμμετείχαμε στο ιστορικό αυτό γεγονός !

Ευχαριστούμε πολύ την Πολιτιστική Στέγη της Μητρόπολης και το Χρήστο Ζήση και τον αθλητικό σύλλογο Απόλλων και το Γιάννη Κολοβό καθώς και τους Μιμίκα Γαβρίνα και τον Νίκο Παπαλέξη που συνέβαλαν να εξασφαλιστεί θέση στην Πομπή .

Παρούσα και η μεγάλη μας ηθοποιός Μιμή Ντενίση από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που ασχολούνται με τα εθνικά θέματα που έχει ετοιμάσει και θεατρικό που θα παρουσιαστεί 14 Μαΐου .

Στην διεθνή εμβέλεια των εκδηλώσεων συνέβαλε και ο ερχομός του αυθεντικού πίνακα του Ντελακρουά που αναπαριστά την Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου και θα παραμείνει στο Ξενοκράτειο μέχρι το Νοέμβριο, πολιτιστικό σπουδαίο γεγονός που δεν πρέπει να χάσει κανείς και θα δει και τις πολυάριθμες σαγηνευτικές ομορφιές της Ιερής Πόλης.

Ιερή Πόλη το Μεσολόγγι μας να ζή και να μας δείχνει το δρόμο της Εξόδου για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ !!!

