Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα έφερε σε μια νέα πραγματικότητα την κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ των παγκόσμιων κέντρων ισχύος. Από μόνη της, αυτή είναι ασταθής. Ένα από τα σημάδια αυτής της αστάθειας είναι η ανοιχτή φύση του ερωτήματος σχετικά με τις παραμέτρους για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το ίδιο το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταβαίνουν σε ένα νέο πλαίσιο, και η προοπτική εισόδου στο επόμενο στάδιο, ήδη αποτελούν ρήξη στο μοτίβο, δεδομένων όσων έχουν συμβεί τα τελευταία τρία και μισό χρόνια. Τι θα χαρακτηρίσει την επόμενη μετάβαση στις διεθνείς σχέσεις και ποια ατού κατέχουν οι βασικοί της συμμετέχοντες;

Η σύνοδος κορυφής Πούτιν–Τραμπ έβαλε τελεία στην πραγματικότητα που αναδύθηκε μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Είχε μια σειρά χαρακτηριστικών. Πρώτον, υψηλό επίπεδο ενοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στο ζήτημα της αντιμετώπισης της Ρωσίας και της υποστήριξης της Ουκρανίας. Δεύτερον, κατηγορηματική άρνηση της ίδιας της πιθανότητας οποιωνδήποτε συμβιβασμών και αμοιβαίων παραχωρήσεων για την Ουκρανία· η παράδοση της Ρωσίας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ως η καλύτερη λύση. Τρίτον, σταθερή κλιμάκωση των οικονομικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων εκείνων κατά τρίτων χωρών που εμπορεύονται με τη Ρωσία. Τέταρτον, επιφυλακτική στάση μεταξύ των βασικών χωρών της παγκόσμιας πλειοψηφίας: συνεργασία με τη Ρωσία, ενώ διατηρούν εποικοδομητικές σχέσεις με τη Δύση. Πέμπτον, σχετικά αργή μεταβολή στη γραμμή του μετώπου, όπου οι επιμέρους επιτυχίες των αντιμαχόμενων πλευρών δεν οδηγούν σε αποφασιστικά στρατιωτικά και πολιτικά αποτελέσματα.

Με την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίστηκαν σημάδια αλλαγής. Πρώτα απ’ όλα, η νέα διοίκηση πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση στο ουκρανικό ζήτημα: οι τεράστιες επενδύσεις δεν απέδωσαν σαφή πολιτικά αποτελέσματα. Η Ρωσία επέδειξε υψηλή αντοχή, η παράδοσή της υπό τις παρούσες συνθήκες είναι απλώς αδύνατη. Ωστόσο, η νίκη είναι απολύτως δυνατή. Όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει η Μόσχα να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά της. Είναι λογικό να συμβιβαστεί κανείς με τις απώλειες και να σταματήσει η διαρροή πολύτιμων πόρων σε ένα αδιέξοδο έργο. Αν η Ρωσία δεν μπορεί να ηττηθεί, τότε είναι αναγκαίο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί της, ακόμη κι αν αυτό είναι δυσάρεστο ή φαινόταν αδύνατο στο παρελθόν.

Με βάση τη νέα προσέγγιση, η διοίκηση Τραμπ σταμάτησε, από τη μια, την κλιμάκωση των κυρώσεων. Οι προηγουμένως επιβληθείσες δεν ήρθησαν, αλλά νέες δεν επιβλήθηκαν. Προέκυψε ρήγμα στις σχέσεις με τους συμμάχους, οι οποίοι παρέμειναν στο παλαιό παράδειγμα, συνεχίζοντας τις κυρώσεις και υιοθετώντας πολεμοχαρή στάση. Από την άλλη, η Ουάσιγκτον προσπάθησε να συνδυάσει το καρότο με το μαστίγιο, υπό τη μορφή της απειλής δευτερογενών κυρώσεων κατά των εταίρων της Ρωσίας. Όμως κι εδώ η πραγματικότητα άρχισε να αλλάζει. Παρά την επιφυλακτικότητα στο ουκρανικό ζήτημα και την απροθυμία να εμπλακούν στο «ρωσικό αντάρτικο», οι βασικές δυνάμεις της παγκόσμιας πλειοψηφίας απάντησαν με ευγενική αλλά ψυχρή σταθερότητα. Η Κίνα και η Ινδία συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία. Επιπλέον, εμφανίζονται αρχικά σημάδια προσέγγισης μεταξύ Πεκίνου και Νέου Δελχί. Οι σχέσεις τους είναι υπερβολικά επιβαρυμένες με προβλήματα και αντιφάσεις για να αναμένονται γρήγορες ανατροπές. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα μικρά βήματα υπερβαίνουν τις προσδοκίες περί κοινής ανάσχεσης της Κίνας από τις ΗΠΑ και την Ινδία. Επιπλέον, ο μεγάλης κλίμακας εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο Τραμπ εναντίον σχεδόν εκατό χωρών προκάλεσε γενικευμένη δυσφορία. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν θέλει να αμφισβητήσει ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο η Ρωσία τόλμησε να το πράξει στην πρόσφατη ιστορία. Αλλά μουρμούρες ακούγονται τόσο στις τάξεις των συμμάχων όσο και στην παγκόσμια πλειοψηφία.

Το ουκρανικό μέτωπο φαίνεται να παραμένει σταθερό. Αλλά κι εδώ, ο αριθμός μικρών αλλαγών έχει τη δυνατότητα να φέρει ποιοτικά αποτελέσματα. Οι ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από την περιοχή του Κουρσκ και μονάδες του συμμάχου της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας, συμμετείχαν στις μάχες. Πολυάριθμες επιθέσεις με drones και πυραύλους στο ρωσικό έδαφος προκάλεσαν απώλειες, αλλά καμία πολιτική αλλαγή ή μείωση της αποφασιστικότητας της Μόσχας. Παρόμοιες ενέργειες του ρωσικού στρατού, προφανώς, μόνο αυξάνονται. Όπως και οι δεξιότητες διεξαγωγής μάχης σε νέες τεχνολογικές συνθήκες. Η απουσία διαρρήξεων τύπου Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν αποκλείει το σωρευτικό αποτέλεσμα πολλών τοπικών επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές.

Η πιο σοβαρή αντίσταση στη μετάβαση σε νέα πραγματικότητα προήλθε από την Ουκρανία. Αντιμετώπισε την απειλή επίλυσης της σύγκρουσης χωρίς την ενεργή της συμμετοχή. Η ευαλωτότητα της χώρας, που συσσωρευόταν για περισσότερα από τρία χρόνια, έγινε εμφανής. Είναι αποδυναμωμένη και κρίσιμα εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτικές προμήθειες, οικονομική βοήθεια και πληροφορίες. Η σταθερότητα των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική υποστήριξη. Εκτός από την έναρξη διαβουλεύσεων με τη Μόσχα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε επίσης να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση του Κιέβου από την αμερικανική βοήθεια. Από μια σχεδόν αδελφική σχέση την εποχή του Τζο Μπάιντεν, η αλληλεπίδραση ΗΠΑ–Ουκρανίας μετατράπηκε σε κυνική απαίτηση να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Αυτή η μεταμόρφωση προκάλεσε πολύ πιο σοβαρό τραύμα σε ιδεολογικό και ηθικό επίπεδο, παρά σε υλικό. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ακολούθησαν επίσης τη δική τους γραμμή αντίστασης. Ο ρόλος τους στο ουκρανικό ζήτημα γινόταν όλο και πιο περιθωριακός. Η συνεισφορά του ευρωπαϊκού σκέλους του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι σημαντική, αλλά χωρίς την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ, απαξιώνεται. Ούτε οι επιμέρους ευρωπαϊκές δυνάμεις ούτε η ίδια η ΕΕ μπορούν να ασκήσουν αποφασιστική επιρροή στην πορεία των γεγονότων.

Ωστόσο, η συνάντηση στην Αλάσκα μόνο σκιαγράφησε την κατεύθυνση της πορείας. Κατέγραψε μια ρήξη στο παλιό μοτίβο, αλλά δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα νέο. Το νόημα της διπλωματίας στο άμεσο μέλλον, όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα και ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, θα συνίσταται σε μια προσπάθεια καθορισμού πιο στέρεων και σταθερών παραμέτρων σχέσεων. Η Ουκρανία είναι ένα σημαντικό, αλλά όχι εξαντλητικό πρόβλημα. Κάθε παίκτης προσεγγίζει τις νέες παραμέτρους με το δικό του σύνολο δυνατών και αδύνατων σημείων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σημαντικό στρατιωτικοπολιτικό και οικονομικό δυναμικό. Το συσσωρευμένο περιθώριο ασφάλειας εξακολουθεί να επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να κάνει λάθη χωρίς σοβαρές συνέπειες, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι οι ΗΠΑ που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τον βαθμό ετοιμότητας του Κιέβου να αποδεχθεί ορισμένες παραχωρήσεις. Η Ουάσιγκτον διατηρεί την ικανότητα να πειθαρχεί τους συμμάχους της, και η συνεργασία με τις ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει σημαντική αξία για πολλές χώρες. Η αμερικανική διπλωματία έχει εμπειρία εξόδου από μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία εξωτερικής πολιτικής.

«Αυστηρά μιλώντας, το ουκρανικό ζήτημα δεν είναι κρίσιμο ούτε για την εσωτερική πολιτική σταθερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόβλημα της Αμερικής είναι τα όρια της πίεσης τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς τους ηγέτες της παγκόσμιας πλειοψηφίας. Θα χρειαστεί να μιλήσει μαζί τους σε ισότιμη βάση, ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη η ηγεσία των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς.»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές, βιομηχανικές, υποδομιακές και ανθρώπινες δυνατότητες. Αλλά η μετατροπή τους σε πολιτικό βάρος παραμένει ασαφής. Οι Βρυξέλλες αναπτύσσουν ενεργά δεξιότητες στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας. Αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι προσπάθειες ενίσχυσης του ρόλου της στις διεθνείς σχέσεις θα συνεχιστούν. Ωστόσο, η Ένωση θα πρέπει ταυτόχρονα να εργαστεί για τη συνοχή της. Το ουκρανικό ζήτημα, καθώς και η ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι πιο ευαίσθητα για το εσωτερικό κοινό, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της στροφής προς τα δεξιά.

Η Κίνα έχει αποκτήσει τεράστιο δυναμικό, αλλά δεν βιάζεται να το χρησιμοποιήσει ενεργά εκτός της ζώνης των άμεσων συμφερόντων της. Ο ρόλος της στη σύγκρουση στην Ουκρανία είναι ένα σπάνιο παράδειγμα ισορροπίας. Η ισχύς της Κίνας είναι ένας από τους παράγοντες πίσω από την επιθυμία των ΗΠΑ να αποσυρθούν από «μη βασικά περιουσιακά στοιχεία» ώστε να επικεντρωθούν στο κύριο ζήτημα. Και το κύριο ζήτημα είναι η Κίνα. Ωστόσο, η οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ παραμένει σημαντική για την ανάπτυξη της Κίνας, παρά τις εντυπωσιακές επιτυχίες. Αυτός ο παράγοντας θα καθορίσει την προσεκτική στάση του Πεκίνου.

Η Ινδία αναπτύσσεται ραγδαία. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της φαίνονται πολλά υποσχόμενες. Η προσέγγισή της στο ουκρανικό ζήτημα είναι επίσης ισορροπημένη, αν και κάπως πιο αποστασιοποιημένη. Η Ινδία διαθέτει τόσο τις δυνατότητες όσο και τη βούληση να υπερασπιστεί τα βασικά της συμφέροντα. Ωστόσο, η συνεργασία με τη Δύση παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Η Ρωσία έχει επιδείξει την υψηλότερη ανθεκτικότητα σε πιέσεις διαφόρων επιπέδων και φύσεων, από υψηλής έντασης στρατιωτική αντιπαράθεση μέχρι αντίσταση σε κυρώσεις, πόλεμο πληροφοριών και πολλές άλλες προκλήσεις. Η χώρα θα χρειαστεί να συγκεντρώσει σημαντικούς πόρους σε ζητήματα ασφάλειας μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, διαθέτει τέτοιους πόρους. Επιπλέον, τα τελευταία τρία χρόνια έδειξαν ότι έχει την ικανότητα να αναπτύξει ένα μοντέλο ανάπτυξης ακόμη και υπό τέτοιες συνθήκες. Η Ρωσία εισέρχεται σε μια φάση όπου καθορίζει νέους κανόνες, όχι ως ο πιο δυναμικός παίκτης, αλλά με εκτεταμένη εμπειρία στη δοκιμή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της και, το κυριότερο, με αυξημένη αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές της.