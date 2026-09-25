Μια 25χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα. Όχι κάπου μακριά. Εδώ, στην πόλη μας.

Σε βάρος του πρώην συντρόφου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η πόλη αντέδρασε μέσα σε δύο μέρες: πολίτες βγήκαν στον δρόμο, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας οργάνωσε συγκέντρωση και πορεία ως το σημείο όπου έχασε τη ζωή της.

Ο Δήμος;

Μετά τη δολοφονία, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανάρτησε στην ιστοσελίδα του δελτίο τύπου για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής πόλεων και πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Η τελευταία ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook είναι το ίδιο δελτίο τύπου, με πανηγυρικό emoji. Για τη δολοφονία, ούτε μία λέξη.

Κι όμως, ο Δήμος διαθέτει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Βάσει νόμου, όπως γράφει η ίδια η σελίδα της στον ιστότοπο του Δήμου, συνεργάζεται με τις δομές του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και ως πρώτο άξονα προτεραιότητας παραθέτει την «πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας». Τέσσερις μόλις μέρες πριν από τη δολοφονία, το Δημοτικό Συμβούλιο συζητούσε τη σύσταση ενός ακόμη οργάνου για την ισότητα των φύλων.

Οι θεσμοί υπάρχουν. Οι επιτροπές υπάρχουν. Οι αρμοδιότητες υπάρχουν. Η φωνή πού ήταν;

Κανείς δεν ζητά από έναν Δήμο να αποτρέψει κάθε έγκλημα. Ζητά να είναι παρών όταν συμβαίνει, μέσα στην ίδια του την πόλη, ακριβώς εκείνο για το οποίο έχει συστήσει επιτροπές και εξαγγείλει προτεραιότητες.

Η δημόσια δράση της Επιτροπής Ισότητας ως τώρα: μουσικό αφιέρωμα για την Ημέρα της Γυναίκας, εκδήλωση για τη Γιορτή της Μητέρας, ευχές για τη Γιορτή του Πατέρα, διαγωνισμός για το λογότυπό της. Καλά όλα αυτά. Μια επιτροπή όμως για τη βία κατά των γυναικών δεν υπάρχει για τις γιορτές. Υπάρχει για τις δύσκολες στιγμές. Αυτή ήταν μία από αυτές.

Αν ένα δημοτικό όργανο με αυτή την αρμοδιότητα δεν αποκτά δημόσια φωνή μετά από ένα τέτοιο γεγονός στην ίδια του την πόλη, πότε ακριβώς αποκτά;

Το αίτημα είναι ένα και απλό: να πάρει θέση. Δημόσια, τώρα, με ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής, με ενημέρωση των δημοτών για τη γραμμή SOS 15900 και για το πού απευθύνεται μια γυναίκα που κινδυνεύει, και με την έμφυλη βία στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι ευχές σε επετειακή εκδήλωση. Θέση.

Οι θεσμοί δεν κρίνονται από τον τίτλο τους. Κρίνονται τη στιγμή που χρειάζονται.

Η Επιτροπή υπάρχει.

Η αρμοδιότητα υπάρχει.

Η σιωπή, επίσης.

Η Πηνελόπη δεν υπάρχει πια.

Και η σιωπή δεν είναι πολιτική ισότητας.