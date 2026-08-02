Αυτό που ο ιμπεριαλισμός αδυνατεί διαχρονικά να κατανοήσει είναι πως οι ίδιες οι κουλτούρες που επιχειρεί να απανθρωποποιήσει αποτελούν ακριβώς την πηγή δύναμης των λαών.

Η μετάβαση από τον φιλελεύθερο οικουμενισμό σε μια ανοιχτή, δηλωμένη πολιτισμική υπεροχή δεν συνιστά ένδειξη ανανεωμένης δυτικής αυτοπεποίθησης• αντιθέτως, αποτελεί σύμπτωμα ηγεμονικής παρακμής. Όταν μια τάξη πραγμάτων δεν μπορεί πλέον να ηγηθεί μέσω της ελκυστικότητας των ιδεών της, καταφεύγει σε πιο ωμά εργαλεία: στη στρατιωτική ισχύ και στην εργαλειοποίηση του πολιτισμού.

Τον Φεβρουάριο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, χρησιμοποίησε τη λέξη «πολιτισμός» δώδεκα φορές στην ομιλία του. Εξήρε «πέντε αιώνες» δυτικής επέκτασης, χαρακτήρισε την αποαποικιοποίηση καταστροφή που προκλήθηκε από «άθεες κομμουνιστικές επαναστάσεις και αντιαποικιακές εξεγέρσεις», κάλεσε τους Ευρωπαίους να μην είναι «δέσμιοι ενοχής και ντροπής» για το αποικιοκρατικό τους παρελθόν και τους προέτρεψε να συμβάλουν στην «αναγέννηση του σπουδαιότερου πολιτισμού στην ανθρώπινη ιστορία».

Η ομιλία του Ρούμπιο πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά και όχι ως απλή ρητορική. Για δεκαετίες, η δυτική ηγεμονία λειτουργούσε μέσα από τη γλώσσα του οικουμενισμού: ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές δίκαιο και μια τάξη βασισμένη σε κανόνες. Η στροφή προς την ανοιχτή πολιτισμική υπεροχή αποκαλύπτει κάτι ουσιώδες για την κατάσταση αυτής της ηγεμονίας.

Στο Tricontinental: Institute for Social Research, όπου συντονίζω το γραφείο Ασίας και το πολιτιστικό μας τμήμα, ασχολούμαστε με αυτό που αποκαλούμε «μάχη των ιδεών και των συναισθημάτων» — τις πολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις μέσω των οποίων η ηγεμονία οικοδομείται και αμφισβητείται. Η έρευνα αυτή αγγίζει άμεσα όσα διακυβεύονται σήμερα: την εργαλειοποίηση του πολιτισμού, την απανθρωποποίηση ολόκληρων πολιτισμών και τις επικίνδυνες συνέπειες που απορρέουν.

Γιατί, λοιπόν, μια ηγεμονική δύναμη χρειάζεται να απανθρωποποιεί; Ένα σύστημα που ισχυρίζεται ότι ενσαρκώνει καθολικά δικαιώματα και ελευθερίες δεν μπορεί να διατηρεί ανοιχτά καθεστώτα βίαιης κυριαρχίας — εκτός εάν πρώτα τοποθετήσει τους στόχους του εκτός της κατηγορίας του ανθρώπου. Όχι απλώς ως κατώτερους, αλλά ως άρνηση των αξιών του, ως υπαρξιακή απειλή.

Μόλις αυτό επιτευχθεί, η βία παύει να αναγνωρίζεται ως βία. Μετατρέπεται σε «πολιτισμική άμυνα».

Αυτή η λογική λειτουργεί σήμερα με καταστροφική διαύγεια. Στη Γάζα, Ισραηλινοί ηγέτες έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιήσει απανθρωποποιητική γλώσσα — όπως ο όρος «ανθρώπινα ζώα» — για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Και στις 7 Απριλίου, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» — αναφερόμενος στο Ιράν, μια χώρα με μία από τις αρχαιότερες συνεχείς πολιτισμικές παραδόσεις στην ανθρώπινη ιστορία.

Ο Παλαιστίνιος συγγραφέας και ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γασσάν Καναφάνι — που δολοφονήθηκε το 1972 στη Βηρυτό από ισραηλινή βόμβα σε αυτοκίνητο — ανέλυσε αυτή τη διαδικασία με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Στη μελέτη του για τη σιωνιστική λογοτεχνία, έδειξε ότι τα μυθιστορήματα προηγήθηκαν των μπουλντόζων. Δεκαετίες λογοτεχνίας, κινηματογράφου και δημοσιογραφίας είχαν ήδη κατασκευάσει την εικόνα των Παλαιστινίων ως ανθρώπων που δεν αξίζουν τη γη τους — και αυτή η πολιτισμική προεργασία προηγήθηκε και επέτρεψε τη φυσική τους εκτόπιση. Τα μοτίβα δεν ήταν πρωτότυπα• ανακυκλώθηκαν από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατική γραμματεία για την Αφρική και την Ασία. Η απανθρωποποίηση, με άλλα λόγια, είναι μια βιομηχανική διαδικασία με εναλλάξιμα εξαρτήματα, που ενεργοποιείται κάθε φορά εναντίον του λαού που στοχοποιεί η εκάστοτε ηγεμονική τάξη.

Αφού η απανθρωποποίηση ολοκληρώσει το έργο της, αυτό που ακολουθεί δεν είναι μόνο η καταστροφή ανθρώπων, αλλά και η συνειδητή καταστροφή του πολιτισμού τους. Στη Γάζα, κάθε πανεπιστήμιο έχει καταστραφεί. Πάνω από χίλια τζαμιά έχουν ισοπεδωθεί. Βιβλιοθήκες, αρχεία, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς — συμπεριλαμβανομένου του μοναστηριού Τελ Ουμ Αμέρ, του μοναδικού μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στη Γάζα — έχουν πληγεί. Ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει αυτή τη διαδικασία ως «σχολαστοκτονία» — τη συστηματική εξάλειψη της ικανότητας μιας κοινωνίας για γνώση, μνήμη και πολιτισμική αναπαραγωγή. Αυτό καθιστά δυνατή η απανθρωποποίηση. Δεν πρόκειται για μεταφορά.

Τι αποκαλύπτει, όμως, αυτή η ανάγκη για απανθρωποποίηση σχετικά με την ίδια την ιμπεριαλιστική δύναμη; Ο ποιητής και αντιαποικιακός στοχαστής από τη Μαρτινίκα, Αιμέ Σεζέρ, υποστήριξε ότι η αποικιοκρατία «εκπολιτίζει προς τα κάτω τον αποικιοκράτη». Ένας πολιτισμός που δικαιολογεί την αποικιοκρατία και, συνεπώς, τη βία, έγραφε, «είναι ήδη ένας άρρωστος πολιτισμός, ένας πολιτισμός ηθικά ασθενής». Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αντιστροφή του ισχυρισμού περί «του σπουδαιότερου πολιτισμού στην ανθρώπινη ιστορία».

Η μετάβαση από τον οικουμενισμό στην πολιτισμική υπεροχή δεν αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης, αλλά σύμπτωμα παρακμής. Όταν μια τάξη πραγμάτων δεν μπορεί πλέον να ηγηθεί μέσω των ιδεών της και όταν τα οικονομικά, τεχνολογικά και παραγωγικά της πλεονεκτήματα φθίνουν, στρέφεται σε πιο ωμά μέσα: στρατιωτική ισχύ στο εξωτερικό και πολιτισμική δαιμονοποίηση τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος απέναντι στην Κίνα ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική. Η σύγχρονη αντι-κινεζική ρητορική αναπαράγει μοτίβα δύο αιώνων: οι Κινέζοι ως φθηνή εργασία, ως φορείς ασθενειών, ως κλέφτες και κατάσκοποι. Αυτές οι αφηγήσεις κατασκευάστηκαν για να δικαιολογήσουν μια αποικιοκρατική διαίρεση της εργασίας, εργαλειοποιήθηκαν στον Ψυχρό Πόλεμο και επανέρχονται σήμερα επειδή οι παλιές μορφές κυριαρχίας δεν επαρκούν πλέον. Το πρόγραμμα «China Initiative» του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ξεκίνησε το 2018, στόχευσε δυσανάλογα επιστήμονες κινεζικής καταγωγής• περίπου το 90% των εμπλεκομένων ήταν εθνοτικά Κινέζοι. Χιλιάδες ερευνητές εγκατέλειψαν τη χώρα όχι λόγω πράξεων, αλλά λόγω ταυτότητας. Πρόκειται για την ίδια ηγεμονική ανασφάλεια που εκδηλώνεται στρατιωτικά στη Δυτική Ασία.

Σε όλα αυτά τα διαφορετικά πλαίσια, γίνεται σαφές ότι η απανθρωποποίηση δεν είναι μόνο ηθικά αποτρόπαια• είναι και αναλυτικά χρεοκοπημένη. Υποτιμά συστηματικά τους λαούς που στοχοποιεί. Το πρόσφατο παράδειγμα του Ιράν είναι χαρακτηριστικό. Μετά από εβδομάδες πολέμου χωρίς πρόκληση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφεραν να κάμψουν την ιρανική αντίσταση. Ένας πρόεδρος που δήλωσε ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιζόταν εκείνο το βράδυ, αναγκάστηκε την ίδια ημέρα να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν αντέτεινε με ένα δεκαπλό ειρηνευτικό σχέδιο. Ο πολιτισμός που υποτίθεται ότι θα εξαφανιζόταν, οδήγησε τον αντίπαλό του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτό που ο ιμπεριαλισμός δεν κατανοεί είναι πως οι ίδιες οι κουλτούρες που επιχειρεί να αποδομήσει αποτελούν την πηγή αντοχής των λαών. Η αντίσταση του Ιράν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βαθιά πολιτισμική του κληρονομιά. Τα αντιαποικιακά κινήματα του 20ού αιώνα — από την Αλγερία έως το Βιετνάμ, την Παλαιστίνη και την Κίνα — αντλούσαν δύναμη όχι μόνο από την πολιτική οργάνωση, αλλά και από πολιτισμικές παραδόσεις που έδιναν νόημα και συνοχή στον αγώνα.

Όπως υποστήριζε ο Καναφάνι, μια κουλτούρα που παράγεται υπό συνθήκες πολιορκίας αποτελεί εγγενώς μορφή αντίστασης: το να δημιουργείς, να σκέφτεσαι και να οργανώνεσαι είναι από μόνο του πράξη ύπαρξης. Όχι επειδή αυτές οι κοινωνίες διαθέτουν κάποια «αιώνια ουσία», αλλά επειδή ο πολιτισμός είναι μια ζωντανή πρακτική, που ανανεώνεται καθημερινά από ανθρώπους που αρνούνται να αποδεχθούν τους ρόλους που τους επιβάλλονται.

Η κατανόηση τόσο των μηχανισμών της απανθρωποποίησης όσο και των ζωντανών παραδόσεων μέσα από τις οποίες οι λαοί αντιστέκονται, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση νέων δρόμων πολιτισμικής και διανοητικής συνεργασίας πέρα από το ηγεμονικό πλαίσιο. Αυτό είναι το έργο που απαιτεί σοβαρή μελέτη — και ουσιαστική αλληλεγγύη.