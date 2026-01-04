Το καλό του να φτάνεις στα τρίτα -ήντα είναι ότι νιώθεις ακόμα πιο απελευθερωμένη από πριν, και να λες δημόσια τη γνώμη σου αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες. Και ειδικά όταν βιώνεις ήδη στη ζωή σου τις συνέπειες μιας πολιτικής από τη μια μεριά, και από την άλλη μιας -πώς να το πω;- αμηχανίας, αδυναμίας, αδιαφορίας, έλλειψης άλλης επιλογής;- πολλών από των συμπολιτών σου.

Η παγκόσμια κοινότητα χτες βίωσε κάτι το πρωτόγνωρο: Κομάντος μιας ξένης χώρας, αφού προκάλεσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα, έκανε ντου στο σπίτι του ηγέτη της, και απήγαγε αυτόν και τη σύζυγό του την ώρα του ύπνου, και με τις παντόφλες τους έχωσε στο αεροπλάνο για να τους δικάσει στην ξένη αυτή χώρα σε αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει ως «στημένο δικαστήριο».

Οι πρωτοφανείς δικαιολογίες περί ναρκο-βλακείες προφανώς δεν έπεισαν κανένα και μόνο από το γεγονός ότι ο πραγματικός τρομοκράτης εδώ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με απύθμενο θράσος ότι ο πετρελαϊκός πλούτος της χώρας είναι τώρα δικό μας.

Ακολούθησαν κυβερνητικοί παπαγάλοι να λένε ότι ο λαός της Βενεζουέλας πεινούσε λόγω του «δικτάτορα» Νικολάς Μαδούρο, αποκρύπτοντας βεβαίως βεβαίως το γεγονός ότι οι πολυετείς κυρώσεις έχουν γονατίσει την οικονομία της χώρας όπως ακριβώς έκαναν με τη Συρία, το Ιράν, και τη Ρωσία, μόνο που εκεί δεν τα κατάφεραν. Και γιατί δεν τα κατάφεραν στη Ρωσία; Γιατί από την αρχή, έτος 2014, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε μέγα βάρος στον πρωτογενή τομέα, ώστε η χώρα να γίνει αυτάρκης, και οι εισαγωγές να γίνονται μόνο από φίλες χώρες και με ανταλλάγματα.

Κι έχουμε εδώ έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο να μην καταδικάζει την άνομη απαγωγή του Μαδούρο, τον οποίο και αυτός αποκαλεί δικτάτορα, αλλά να λέει «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Κι επειδή όλο αυτό χτες θύμιζε ταινία Χόλιγουντ παρά πραγματικότητα, ας γράψουμε κι εμείς ένα άλλο πιθανό κινηματογραφικό σενάριο απαγωγής ηγέτη, και μάλιστα, όχι με ψευδείς δικαιολογίες, αλλά με αληθινές:

Εκρήξεις γίνονται σε όλη την Αθήνα, καθώς Τούρκοι σαμποτέρ και κατάσκοποι προκαλούν το απόλυτο χάος. Ώρες μετά, και καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιμάται με τα σώβρακα πλάι στην Μαρέβα του, Τούρκοι κομάντος εισβάλλουν στην οικεία του και τους συλλαμβάνουν. Τους απαγάγουν και τους μπουζουριάζουν σε ένα αεροπλάνο, όπου την άλλη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δικαστεί με την κατηγορία του τυράννου και την προκλητική του πολιτική προς τη γείτονα χώρα. Ο δε Ερντογάν κάνει δημόσιες δηλώσεις περί Γαλάζιας Πατρίδας, και κοιτασμάτων που δικαίως ανήκουν στον Τουρκικό λαό.

Ουδείς καταδικάζει την κίνηση αυτή της Τουρκίας, καθώς η χώρα τα πάει πολύ καλά με την Τουρκία, μη δε εξαιρουμένης της ζουμπουρλού Αμερικανίδας πρέσβειρας, η οποία το ίδιο βράδυ πάει μπουζούκια στον Αργυρό να το γλεντήσει. Οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ δεν κινδυνεύουν από τον Ερντογάν, αντιθέτως, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται και ως σωτήρας του Ελληνικού λαού, καθώς ο Μητσοτάκης τον έχει κάνει στην πλειοψηφία του να υποφέρει από την τυραννική δεύτερη διακυβέρνηση. Κατηγορείται ακόμα ότι λόγω του ληστρικού εκλογικού νόμου, δεν εκπροσωπεί τον λαό, επανεξελέγη οριακά με μεγάλη αποχή και χρήση των λευκών, άκυρων και μικρών κομμάτων, και κυρίως, της μεγάλης αποχής. Το 41 τοις εκατό είναι απλά ένας μαθηματικός μύθος.

Η τυραννική του διακυβέρνηση περιλαμβάνει:

• Παρακολουθήσεις πολιτικών, αρχηγών κομμάτων, δημοσιογράφων και απλώς πολιτών

• Ακρίβεια κι αισχροκέρδεια εις βάρος των πολιτών και προς όφελος ελαχίστων μεγάλων επιχειρήσεων

• Πάρτι των καρτέλ στο απυρόβλητο

• Υπεροφορολόγηση που επιστρέφεται σε επιδόματα ψίχουλα, και αυξήσεις σε συνταξιούχους που… δεν επαρκούν για να γράψεις τη λέξη «αύξηση»

• Ένα έγκλημα που προκάλεσε την απώλεια 57 αθώων νέων ζωών και χρόνια τώρα ζητά δικαιοσύνη και πολιτική ευθύνη

• Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και αδιαφάνεια

• Υποδομές σε πλήρη κατάρρευση, που δεν θυμίζουν ευρωπαϊκή χώρα 2026

• Απανωτά σκάνδαλα με κερασάκι στην τούρτα τον ΟΠΕΚΕΠΕ

• Πλήρης καταστροφή του πρωτογενούς τομέα με αλυσιδωτές πολιτικές που ολοφάνερα δείχνουν ότι… δεν έτυχε, πέτυχε!

• Έλεγχο των περισσοτέρων ΜΜΕ, ειδικά των καναλιών

• Έλεγχο και της δικαιοσύνης

• Ξέφρενο ράλι εξοπλισμών που θα επωμιστεί για δεκαετίες ο Ελληνικός λαός, με την δικαιολογία της υπεροχής έναντι του «κακού γείτονα» ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο λόγος είναι το ΝΑΤΟ και η πολεμόχαρη ΕΕ της οποίας επικεφαλής είναι η ακατονόμαστη κολλητή του Μητσοτάκη

• Ταυτόχρονα, δίνει και πάτημα στην Τουρκία να επικαλείται την επιθετικότητα, γεγονός που προκάλεσε όλο αυτό το… «φανταστικό σενάριο»

Όσο για την κοινωνία που έχει καταφέρει να διαλύσει, με φουλ εγκληματικότητα και παραβατικότητα νεολαίας, κάποιοι χτες διαδήλωναν υπέρ του Μαδούροκαι κατά των ΗΠΑ, αλλά στο Χ ένα από τα hashtags είναι το survivorGR, του μαζικού μέσου αποβλάκωσης και ψέματος, στο κανάλι του ΣΚΑΪ.

Οπότε ξαναλέω, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος: Μόνο αποτροπιασμό πλέον νιώθω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του. Ναι, Μητσοτάκη, αν παιχτεί αυτό το σενάριο, η παγκόσμια κοινότητα θα πει, καλά του έκαναν, και «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Όσο για τον άλλο κατάπτυστο, τον Ντόναλντ Τραμπ, που και καλά θα μας ελέγχει τι γράφουμε για να μας δώσει βίζα, ένα έχω να πω: Καμία όρεξη δεν έχω να επισκεφθώ τη χώρα σου, Πρόεδρε, τη χώρα που έχει τώρα «υπουργείο πολέμου» αντί άμυνας, όσο συνεχίζετε να διαλύετε τον κόσμο, κι αφήνεις έναν Νετανιάχου να σε σέρνει από το λουρί. Σε γράφω, λοιπόν… στα κεφτεδάκια μου – Meat BALLS, στα αγγλικά!