Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στη διάρκεια της καριέρας τους θα μπορούσαν να κάνουν πρωταθλητισμό και στο άλμα επί … κοντώ.

Ο «ιός» της έπαρσης προσβάλει τους οργανισμούς τους και δεν λένε να κατέβουν με τίποτα από το … καλάμι.

Ευτυχώς, από τα χειμαρρώδη νερά της δόξας, δεν παρασύρονται όλοι.

Υπάρχουν παίκτες που δεν τους αλλάζουν τα φώτα της δημοσιότητας, ούτε τα αστρονομικά ποσά, που μπαίνουν κάθε μήνα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Δεν ξεχνούν από πού ξεκίνησαν, βοηθούν τους ανθρώπους της περιοχής που μεγάλωσαν, χτίζουν Σχολεία, Αθλητικά Κέντρα και δεν λησμονούν ποιοι άνθρωποι τους βοήθησαν να κάνουν το μεγάλο άλμα.

Δυστυχώς αποτελούν μειοψηφία, αλλά υπάρχουν.

Σε αυτήν την κάστα ανήκει ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα.

Ο «δικός μας» Ζιοβάνι, η παρουσία του οποίου κόσμησε τα ελληνικά γήπεδα από το 1999 έως το 2005.

Ότι ο Βραζιλιάνος μάγος λατρεύτηκε -και λατρεύεται ακόμη- σαν Θεός από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τις στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας που πρόσφερε, είναι γνωστό σε όλους.

Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν ότι τα μεγαλύτερα γκολ του ο «Ζιο» δεν τα έχει πετύχει μέσα στα γήπεδα, αλλά έξω από αυτά, στην ίδια τη ζωή.

Με αφορμή μία οικογενειακή φωτογραφία, την οποία ανέβασε για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα στους ακολούθους του στα social media, αντιλήφθηκα, προς έκπληξή μου, ότι πολλοί δεν γνώριζαν το μεγαλείο ψυχής, που επέδειξε εκείνος και η σύζυγός του στο θέμα της υιοθεσίας των δύο παιδιών του. Και θεωρώ χρέος μου να αναπαράγω αυτήν την ιστορία.

Ο άλλοτε διεθνής Βραζιλιάνος άσος λοιπόν παντρεύτηκε με μία κοπέλα, που προερχόταν από φτωχή οικογένεια και με την οποία ήταν μαζί από το Γυμνάσιο.

Ο Θεός, που λατρεύει ο «Ζιο» ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη, την οποία διαλαλεί σε κάθε του βήμα, δεν χάρισε στο ζευγάρι ένα παιδάκι, που τόσο πολύ ήθελαν εκείνος και η γυναίκα του.

Έκαναν προσπάθειες, αλλά φευ. Έτσι λοιπόν, πήραν την απόφαση να υιοθετήσουν ένα μωρό από Ορφανοτροφείο.

Εκεί έμαθε ότι το μωρό που σκόπευαν να υιοθετήσουν έχει ένα δίδυμο αδερφάκι με νοητική υστέρηση.

Ο «Ζιο» και η σύζυγός του χωρίς δεύτερη σκέψη υιοθέτησαν μαζί τα δύο αδερφάκια, γιατί δεν ήθελαν να τα χωρίσουν.

Έτσι ο «Μάγος» απέκτησε τα πιο πολύτιμα δώρα της ζωής του και πλέον ζει μία ευτυχισμένη ζωή με την οικογένειά του, με οδηγό τους την βαθιά πίστη στον Θεό.

Και μπορεί στα παιδιά μας να είναι αδύνατο να μεταδώσουμε το μοναδικό ταλέντο του Ζιοβάνι, αλλά είναι χρέος μας να τους φυτεύουμε στις ψυχές τους «σπόρους» της αγάπης, της καλοσύνης και της ενσυναίσθησης, προκειμένου να κάνουν πράξεις σαν κι αυτή του Βραζιλιάνου.