Ποιος μπορούσε να το προβλέψει;

Δηλαδή κοτζάμ Παναθηναϊκός, η ομάδα του εφοπλιστή και μιντιάρχη Αλαφούζου και άλλοτε του επίσης εφοπλιστή Βαρδινογιάννη, του Νικόλα Πατέρα και του φαρμακοβιομήχανού Παύλου Γιαννακόπουλου (αυτός ήταν απλός και καλός άνθρωπος που δεν καβάλησε ποτέ πάνω στο χρήμα του για να κάνει φιγούρα), ποιος το περίμενε λοιπόν, η ομάδα που έκανε κάποτε υπερήφανους τους οπαδούς της (και τους χουντικούς να σηκώνουν το φρύδι σε εποχή που είχαν αρχίσει να καταρρέουν), θα κατέφευγε στην…Κηφισιά προκειμένου να επιχειρήσει να λύσει το επιθετικό πρόβλημα στους αγωνιστικούς χώρους; Και είναι σίγουρα πρωτοφανές, αφού εδώ και μπόλικες ποδοσφαιρικές δεκαετίες, η Κηφισιά ήταν πασίγνωστη μόνο για τις βίλες πλουσίων, τον ιστορικό ΠΛΑΤΑΝΟ στην πλατεία, και τον Βάρσο στον ανηφορικό δρόμο, όπου, βεβαίως, οι Αθηναίοι έσπευδαν για το ωραίο πρόβιο (και όχι μόνο) γιαούρτι του.

Κάποιος ηγέτης Πρίτσας, κάποια ομάδα που κατάφερε να αναδειχτεί χωρίς να διαθέτει γήπεδο, πείρα, οπαδούς κτλ., ιδού που απέδειξε ότι έχει τον τρόπο να βρίσκει νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, τους οποίους, αφήνει τώρα να κουνήσουν μαντήλι με το που ήλθε η πρώτη πρόταση με παραδάκι για την μεταγραφή τους. Τετέη και Παντελίδης, 24 και 23 ετών αντίστοιχα, αποκτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό με στόχο βρουν αντίπαλα δίχτυα και -γιατί όχι- με μια καλή συγκυρία και τύχη, να συνεχίσουν αργότερα σε πλούσια κλαμπ της Εσπερίας.

Μένει λοιπόν, να περιμένουμε τις εξελίξεις…

Η έτερη έκπληξη της ημέρας, σημειώθηκε από την εντός έδρας ήττα του πρωταθλητή Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Έχασε στο φαληρικό κλειστό γήπεδο, που το ΠαΣοΚ είχε βαφτίσει «στάδιο ειρήνης και φιλίας», αλλά που πλέον στάζει η οροφή του όταν πιάνει βροχή, από την τουρκική Εφές Αναντολού.

Από μια ‘καφενειακή’ άποψη, ο Αταμάν πήρε το αίμα του πίσω για την πρόσφατη ήττα στο ντέρμπι πρωταθλήματος, αφού είναι σε όλη την μπασκετική συντεχνία ότι η Εφές είναι η ομάδα του,που της χάρισε δύο «αστέρια» Ευρωλίγκας. Δαχτυλίδια στους μαχητές δεν προβλέπονταν, αλλά κάποια στιγμή θα έλθουν κι’ αυτά…

Η πλάκα είναι το ‘βέρτιγκο’ το οποίο υπέστησαν τα έγχρωμα φύλλα του αθλητικού Τύπου. Από τους ‘γίγαντες’ του ντέρμπι, κατέληξαν στους ‘απρόσεκτους’ και χωρίς δυνάμεις της Τρίτης…

Προσέξτε λυπητερούς τίτλους:

ΣΠΟΡΤΛΑϊφ: «Σόκαρε το ΣΕΦ» (εννοούσε η ομάδα, όχι ο διαιτητής -ευτυχώς)

ΣΠΟΡΤΑΪΜ: «Κόπηκε στα τρίποντα». (ούτε λέξη για την επιμονή να τζογάρουν οι «ερυθροί» παίκτες από τα 6 μ.75, αντί να πλησιάζουν το ‘πλεχτό’…}

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: «Έμεινε από καύσιμα»

ΦΩΣ των ΣΠΟΡ: «Έμεινε από καύσιμα» (επίσης).

Κρίμα την έμπνευση, διότι ακριβώς την ημέρα της ήττας, άρχισε η διανομή καυσίμων για σπίτια και νοικοκυριά.

Και ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό, διαφημίζεται ως ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ του ελληνικού Αθλητισμού.