«Επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, πρόκειται να σε εμέσω από το στόμα μου».

Αυτό το χωρίο από την Αποκάλυψη θα μπορούσε να περιγράψει την πολιτική χλιαρότητα που προκαλεί ο Ηλίας Κασιδιάρης με τη νεφελώδη στάση του απέναντι στο Ναζισμό και τη μεθοδευμένη προβολή πατριωτικής βιτρίνας.

Πριν και μετά από το εδάφιο έχουμε τον ίδιο τον Θεό να απευθύνεται στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικείας και να του λέει ότι θα ήταν καλύτερα για τον επίσκοπο να ήταν ψυχρός στην πίστη, γιατί υπήρχε ελπίδα να μετανοήσει και να γίνει θερμός, διότι η χλιαρή πίστη είναι χειρότερη.

Ο επίσκοπος Λαοδικείας φαίνεται ότι «έπαιζε σε δύο ταμπλό», «το είχε δίπορτο» στο σοβαρότατο θέμα της πίστης και αυτό ακριβώς για τον Θεό ήταν τόσο αποκρουστικό ώστε να του πει «πρόκειται να σε εμέσω από το στόμα μου». Αυτή την αίσθηση προκαλεί και η χλιαρή στάση του Κασιδιάρη και γενικά των χρυσαυγιτικών προϊόντων στο σοβαρό θέμα του πατριωτισμού, διότι διατηρούν και προβάλλουν ναζιστικό προσανατολισμό χωρίς όμως να τάσσονται ανοιχτά υπέρ του Ναζισμού ούτε όμως τον καταδικάζουν και δεν διαφοροποιούνται. Παρουσιάζονται ως ελκυστική «πατριωτική λύση» και με την χλιαρότητά τους μολύνουν τον πατριωτικό πολιτικό χώρο, επιφέροντας διχασμό, όπως ακριβώς κάνουν οι μνημονιακές καθεστωτικές δυνάμεις.

Η περίπτωση του Κασιδιάρη είναι χαρακτηριστική διότι το τατουάζ της σβάστικα, οι φωτογραφίες με ναζιστική σημαία, η δήλωση για τον Χίτλερ ως κοινωνικό αναμορφωτή που δεν τον έχει κρίνει ακόμη η ιστορία κλπ τον τοποθετούν στο ναζιστικό χώρο, αν και ο ίδιος … δεν βγαίνει να το υποστηρίζει ανοιχτά! Συγγενείς του Ηλία Κασιδιάρη, επιπλέον, φέρονται από μάρτυρες να ήταν δοσίλογοι συνεργάτες των Ναζί στο μπλόκο της Κοκκινιάς τον Αύγουστο του 1944 και μάρτυρες κατηγορίας κατά Ελλήνων αντιστασιακών. Αυτά είναι μερικά από τα γεγονότα για το ναζιστικό προσανατολισμό του Κασιδιάρη και της οικογένειάς του, όπως ισχύει και για την οικογένεια του Μητσοτάκη. Και όμως ο Κασιδιάρης ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει … τον πατριωτικό χώρο αν και έχει αυτή τη ναζιστική προϊστορία!! Ίσως βγει ομοίως και παρουσιαστεί ως θεοσεβούμενος άθεος !!!

Οι φορείς Ναζισμού, δηλαδή του Γερμανικού Σοσιαλισμού που έχει πρότυπο την Άρια Φυλή (στη σημερινή μορφή των woke “ελίτ”), είναι οι χειρότεροι εχθροί του πατριωτισμού και των εθνικών κοινωνιών. Σε σχέση με τον πατριωτικό χώρο ο Ναζισμός είναι ο απόλυτος εχθρός, του πατριωτισμού και των εθνικών κοινωνιών, ακόμη χειρότερος και από την μπολσεβίκικη βαρβαρότητα που στόχευε στην κατάρρευση κάθε εθνικής κοινωνίας. Ο Ναζισμός είναι χειρότερος, δεν αφήνει ούτε ίχνος ακόμη και από τα συντρίμμια των εθνών που επίσης καταστρέφει, όλα τα αποεθνικοποιεί και τα γερμανοποιεί. Κάποιος που γίνεται Ναζιστής, ΔΕΝ είναι πια Έλληνας, ούτε Γάλλος, ούτε Ρώσος, ούτε Αμερικανός, ούτε Κινέζος, Βραζιλιάνος κλπ., χάνει την εθνική του υπόσταση, γίνεται βάρβαρος Τεύτονας Γερμαναράς, ούτε καν Γερμανός.

Έχει μεθοδευμένα «ξεχαστεί» αυτό που ήταν γνωστό για το Ναζισμό, ότι ο φυλετισμός του με την Άρια Φυλή ισοπεδώνει και γερμανοποιεί κάθε εθνική κοινωνία. Όμως, η απόλυτη αντεθνικότητα του Ναζισμού ήταν πλήρως γνωστή αμέσως μετά τον Β’ Π.Π όταν έγιναν οι διώξεις των δοσίλογων συνεργατών των Ναζί. Οι διώξεις των δοσίλογων έγιναν με βάση το νόμο περί Εθνικής Αναξιότητας. Δεν θεωρήθηκε αρκετή η στάνταρντ νομοθεσία για εσχάτη προδοσία, συνεργασία με τον εχθρό, συνεργασία με ξένη δύναμη κλπ που υπάρχει σε κάθε χώρα διότι ο Ναζισμός περιείχε και συστατικά τόσο απαξιωτικά για το εθνικό ελληνικό στοιχείο ώστε να αφαιρούν το ελληνικό εθνικό στοιχείο από τους δοσίλογους συνεργάτες των Ναζί. Όπως προαναφέρθηκε, αυτοί έγιναν βάρβαροι Τεύτονες Γερμαναράδες και η ονομασία της νομοθεσίας (Εθνική Αναξιότητα) διαπίστωσε και εξέφρασε λεκτικά και νομικά αυτή την πραγματικότητα που δεν είχε προηγούμενο.

Αλεξικέραυνα ναζιστικής προστασίας

Η Χρυσή Αυγή αρχικά και οι μετέπειτα χρυσαυγιτοειδείς κομματικές κατασκευές ενεργοποιούνται για να εκτρέψουν την προσοχή των πολιτών-ψηφοφόρων από τον σκληροπυρηνικό Ναζισμό του κυβερνητικού καθεστώτος που επιβλήθηκε με τα Μνημόνια. Την εκτρέπουν είτε με τα αποκρουστικά στοιχεία που προβάλλονται για αυτήν, είτε με την ψευτοπατριωτική μορφή που καλλιεργεί. Αποτελούν αλεξικέραυνα προστασίας του ακραία Ναζιστικού κυβερνητικού καθεστώτος (υπό την μορφή διαδοχικών μνημονιακών κυβερνήσεων Κατοχής) που επιβλήθηκε εμφανώς με τα Μνημόνια. Αυτό το κυβερνητικό καθεστώς είναι ο πραγματικός σκληροπυρηνικός Ναζισμός των Μητσοτάκη-Σημίτη-ΓΑΠ-Τσίπρα κλπ. Είναι αποκρουστικός Ναζισμός, τον οποίον όμως προστατεύουν οι χρυσαυγιτοειδείς πολιτικές εκφράσεις και άτομα, χρησιμοποιώντας αρχικά τις … Ναζιάρες «μαζορέτες» της Χρυσής Αυγής. Σε αυτά τα αλεξικέραυνα πέφτουν οι κεραυνοί της οργής του κόσμου αφ’ ενός για να αποθαρρύνουν ψηφοφόρους από το να ψηφίσουν καθαρά και μη διαπλεκόμενα κόμματα και αφ’ ετέρου να τούς ωθήσουν να ψηφίσουν υποχρεωτικά κάποια από τα συστημικά καθεστωτικά κόμματα … διότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Όταν οι μνημονιακές κυβερνήσεις μάς υποδούλωσαν στις ναζιστικές συμμορίες γύρω από την Τρόικα και οι Έλληνες αντιλήφθηκαν και εξέφραζαν την πραγματική ναζιστική φύση της Γερμανίας μέσα και από τις ναζιστικές εικόνες για Μέρκελ και Σόιμπλε, το καθεστώς ενοχλήθηκε και εξέτρεψε την προσοχή από τον πραγματικό στυγνό Επιχειρησιακό Ναζισμό της Γερμανίας και της ηγεσίας της ΕΕ-ΗΠΑ. στο Νοσταλγικό Ναζισμό της Χρυσής Αυγής. Αμέσως με μαχαίρι σταμάτησαν τα σκίτσα της Μέρκελ και του Σόιμπλε με ναζιστικά περιβραχιόνια, στολές, χιτλερικό μουστάκι κλπ και «ανακαλύφθηκε» ο Ναζισμός της Χρυσής Αυγής ως μοναδικός εκφραστής του! Ο χώρος που ανέδειξε τον Κασιδιάρη έχει ήδη προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο καθεστώς των σημερινών δυνάμεων Κατοχής που τώρα διαχειρίζεται ο χώρος του Μητσοτάκη.

Χρυσή Αυγή και σατανισμός του Άλιστερ Κρόουλι

Ο χώρος της Χρυσής Αυγής που ανέδειξε τον Κασιδιάρη έχει επίσης και μαύρο σατανιστικό ιστορικό υπόβαθρο. Το όνομα Χρυσή Αυγή (Golden Dawn) θα πρέπει να ξέρουν οι αναγνώστες ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο όνομα. Ο σατανικός αποκρυφισμός της Αγγλίας χαρακτηρίζεται και από μία μορφή από τις πιο μαύρες πνευματικά στη σύγχρονη ιστορία: Από τον Άλιστερ Κρόουλι. Αυτός είχε ιδρύσει ένα σατανιστικό Τάγμα με το όνομα Thelemic Order of Golden Dawn (Θελεμικό Τάγμα της Χρυσής Αυγής) το οποίο σχετιζόταν με αυτό που ήταν γνωστό ως το «Θέλημα του Κρόουλι», δηλαδή η ενσαρκωμένη δημιουργία της πόρνης Βαβυλώνας όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη.

Συνεπώς, η έννοια της Χρυσής Αυγής συνδέεται άμεσα και άρρηκτα, ίσως και αποκλειστικά, με το Θέλημα του Κρόουλι το οποίο είναι εντελώς αντιχριστιανικό. Από αυτό το Τάγμα προήρθαν και άλλες μαύρες μορφές που μας έχουν επηρεάσει μέχρι σήμερα και ένας από αυτούς είναι ο ιδρυτής της Scientology, Ron Hubbard. Στην περίπτωσή μας η αντίληψη του όρου Χρυσή Αυγή γεννήθηκε και διατηρήθηκε μόνο και πάντα σε σύνδεση με το σατανιστικό “project” της υλοποίησης της «πόρνης Βαβυλώνας» (Babalon ή Babylon) ενσαρκωμένης ως γυναίκας. Για την Ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Ron Hubbard φέρεται να προσπάθησε να υλοποιήσει την «Πόρνη Βαβυλώνα» ως Scientology.

Οι μύγες μολύνουν το μέλι

Οι τραγικές συνθήκες στις οποίες ζει σήμερα ο ελληνικός λαός κινητοποίησαν αρκετούς πολίτες σε πολιτικές συνεργασίες για να διορθώσουν την κατάσταση που δημιούργησαν οι προδοτικές ενέργειες μίας σειράς φυτεμένων κυβερνήσεων. Πολλά και καλά έχουν εντοπιστεί για τη διόρθωση, αυτοί οι άνθρωποι λειτούργησαν σαν μέλισσες και έχουν παράγει το μέλι, αλλά ο παρασιτικός προδοτικός χώρος που κυβερνάει έστειλε μύγες για να βρωμίσουν το μέλι, μύγες που ακούγονται σαν μέλισσες, μύγες που πάντοτε χρησιμοποιούνταν για να μολύνουν, να διασπούν και να διώχνουν. Τέτοιες ναζιστικές μύγες στάλθηκαν για να μολύνουν το ελληνικό μέλι και σε κάποιον βαθμό το πέτυχαν, οι μύγες εμφανίστηκαν ως μέλισσες.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο χώρος γύρω του και οι υπάρχοντες ή επίδοξοι πολιτικοί σύντροφοί του γνωρίζουν τα προαναφερθέντα; Δεν είναι θεωρίες και κινδυνολογίες, είναι υπαρκτά, ψυχρά γεγονότα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.