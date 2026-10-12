Μας έμαθαν να φοβόμαστε τον άγνωστο, τον σκοτεινό δρόμο, την ανοιχτή πόρτα, τον άνθρωπο που μας ακολουθεί τη νύχτα.

Κανείς δεν μας έμαθε τι γίνεται όταν ο φόβος έχει ήδη μπει στο σπίτι.

Όταν ξέρει πού κάθεσαι, τι τρως, τι πίνεις, τι ώρα κοιμάσαι, πού αφήνεις τα κλειδιά.

Και, κυρίως, όταν κάποτε τον αγάπησες.

Αυτή είναι η σκοτεινότερη πλευρά της υπόθεσης που ερευνάται στη Δυτική Αττική.

Όχι μόνο το υγρό, όχι μόνο το ποτήρι, όχι μόνο οι κάμερες.

Η ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, ένας στρατιωτικός ιατρός άρχισε να εμφανίζει ύποπτα συμπτώματα μετά από γεύματα.

Αργότερα, βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να κατέγραψε την εν διαστάσει σύζυγό του να ρίχνει ουσία στο ποτήρι του.

Η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, οι κατηγορίες μένει να αποδειχθούν, και κανείς δεν δικαιούται να μετατρέψει μια δικογραφία σε καταδίκη.

Αλλά εδώ δεν με ενδιαφέρει να παίξω τον δικαστή.

Με ενδιαφέρει κάτι άλλο.

ΠΩΣ ΦΤΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ;

Οι σχέσεις δεν καταρρέουν πάντα με φωνές.

Δεν υπάρχει πάντα μια θεαματική σκηνή, ένα χαστούκι, μια πόρτα που κλείνει, ένα «τέλος».

Μερικές φορές, σαπίζουν αθόρυβα.

Ένα βλέμμα, μια εμμονή, μια ανάγκη ελέγχου, μια εκδίκηση που μεγαλώνει μέσα στη σιωπή.

Και όταν η αγάπη μετατρέπεται σε ιδιοκτησία, τότε αρχίζει ο κίνδυνος.

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δεχθούν ότι μια σχέση τελείωσε, και άνθρωποι που θεωρούν τον χωρισμό προσωπική ήττα.

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ — ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ

Βλέπει κάτι που του ανήκει, και που τόλμησε να φύγει.

Εκεί αρχίζει η σκοτεινή πλευρά των χωρισμών.

Όχι η θλίψη.

Η εκδίκηση.

Το «αν δεν είσαι μαζί μου — θα πληρώσεις».

Το «θα σου δείξω».

Το «δεν θα φύγεις έτσι».

Λέξεις που στην αρχή μοιάζουν με θυμό, μέχρι κάποια στιγμή να πάψουν να είναι λέξεις.

Και τότε όλοι ρωτούν: «μα πώς έφτασαν ως εκεί;»

Ίσως η σωστή ερώτηση είναι άλλη:

ΠΟΣΟ ΝΩΡΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΒΑΦΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ — ΑΓΑΠΗ;

Και υπάρχει ένα παιδί.

Εκεί σταματά κάθε ρομαντική αφήγηση, κάθε εγωισμός, κάθε προσωπική βεντέτα.

Γιατί όταν δύο ενήλικες μετατρέπουν τον χωρισμό τους σε πόλεμο, κανένα παιδί δεν μένει ουδέτερο έδαφος.

Το παιδί ακούει, βλέπει, αισθάνεται, μαθαίνει να φοβάται χωρίς να καταλαβαίνει ακόμη γιατί.

Και χρόνια αργότερα, πολλές φορές δεν θυμάται ποιος είχε δίκιο.

Θυμάται μόνο ότι το σπίτι δεν ήταν ασφαλές.

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ — ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ.

Κάθε τέτοια υπόθεση μάς προκαλεί σοκ.

Για δύο ημέρες.

Ύστερα έρχεται η επόμενη.

Και ξανά, η ίδια απορία.

Πώς μπορεί κάποιος να κάνει κακό σε άνθρωπο που κάποτε αγάπησε;

Ίσως είναι η λάθος ερώτηση.

Ο πραγματικός κίνδυνος αρχίζει όταν ο άλλος παύει να αντιμετωπίζεται ως ελεύθερος άνθρωπος και γίνεται αντικείμενο ελέγχου.

Γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να εξιδανικεύουμε τη ζήλια, την κτητικότητα, την παρακολούθηση, τις απειλές, την εμμονή.

Δεν είναι πάθος.

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.

Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι συνέβη στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Θα κρίνει τα στοιχεία, τις καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό, τα ευρήματα, τις ευθύνες.

Αυτό είναι δική της δουλειά.

Η δική μας δουλειά είναι να μην προσπερνάμε το μήνυμα επειδή μας εντυπωσιάζει η λεπτομέρεια.

Γιατί το πραγματικό θέμα δεν είναι ένα ποτήρι.

Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος απέναντί σου παύει να θεωρεί την ύπαρξή σου αυτονόητα πολύτιμη.

Και τότε, η κουζίνα μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη από τον δρόμο, το τραπέζι πιο τρομακτικό από ένα σκοτεινό σοκάκι, το σπίτι πιο ξένο από οποιοδήποτε άγνωστο μέρος.

Μας έμαθαν να κλειδώνουμε τις πόρτες.

Καλά έκαναν.

Αλλά κανείς δεν μας είπε τι κάνουμε όταν αυτός που φοβόμαστε, δεν χρειάζεται να τις παραβιάσει.

Ξέρει το όνομά μας, τις αδυναμίες μας, το πρόγραμμά μας, τις συνήθειές μας.

Κάποτε, ήξερε ακόμη και πώς μας αρέσει ο καφές.

Και εκεί βρίσκεται η πιο άβολη αλήθεια —

ΟΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ.

Μερικές φορές, είναι εκείνοι στους οποίους κάποτε δώσαμε μόνοι μας το κλειδί.

Και γι’ αυτό:

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΙ.