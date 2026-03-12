Για δεκαετίες, η καθημερινότητα στο Ιράν και ιδιαίτερα για τις γυναίκες αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο. Πίσω από τις πολιτικές εξελίξεις, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ειδήσεις που φτάνουν στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν προσωπικές εμπειρίες μιας ζωής μέσα σε περιορισμούς και φόβο.

Η Άζαντε είναι μία από αυτούς τους ανθρώπους. Γεννημένη στο Ιράν, ζει τα τελευταία είκοσι χρόνια στη Γερμανία. Παρότι η ζωή της βρίσκεται πλέον μακριά από τη χώρα όπου μεγάλωσε, η σχέση της με την πατρίδα της παραμένει βαθιά και συχνά επώδυνη. Για λόγους ασφάλειας, το επίθετό της δεν δημοσιοποιείται. Η ίδια φοβήθηκε να εμφανιστεί δημόσια ή να μιλήσει μπροστά σε κάμερα και επέλεξε να καταθέσει τις σκέψεις και τις εμπειρίες της μόνο γραπτώς.

Όπως εξηγεί, ο φόβος δεν ήταν απλώς ένα συναίσθημα που εμφανιζόταν περιστασιακά στην καθημερινότητα των γυναικών στο Ιράν, αλλά μια σταθερή πραγματικότητα που διαμόρφωνε τον τρόπο ζωής τους.

Πώς ήταν η ζωή για μια γυναίκα στο Ιράν;

«Στο Ιράν δεν είχαμε δικαίωμα σχεδόν σε τίποτα. Ακόμα και αν μια γυναίκα έπεφτε θύμα βιασμού, συχνά θεωρούσαν ότι έφταιγε η ίδια, ότι ίσως έκανε κάτι που προκάλεσε αυτό που συνέβη. Μια γυναίκα στο Ιράν δεν μπορεί να ζήσει πραγματικά ελεύθερη.»Φταίει για όλα και έχει μίση αξία σε όλα από ότι ένας άνδρας.

Η θέση των γυναικών στο Ιράν έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, θεσπίστηκε ένα αυστηρό θεοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Πολλοί νόμοι επηρέασαν άμεσα την καθημερινότητα των γυναικών, από τον τρόπο ένδυσης μέχρι ζητήματα οικογενειακού δικαίου και κοινωνικής παρουσίας.

Για πολλές γυναίκες, όπως περιγράφει η Άζαντε, ο φόβος έγινε ένα διαρκές στοιχείο της ζωής τους.

Ο φόβος ήταν μέρος της καθημερινότητας;

«Οι γυναίκες στο Ιράν ζούσαν και ζουν μια ζωή γεμάτη φόβο. Ο φόβος είναι σχεδόν ένα με εμάς. Δεν θυμάμαι να έχουμε ζήσει ούτε μία ημέρα χωρίς φόβο.»

Παρότι η ίδια ζει πλέον στη Γερμανία εδώ και δύο δεκαετίες, η απόσταση από την πατρίδα της δεν σημαίνει ότι οι δεσμοί κόπηκαν. Αντίθετα, η νοσταλγία και η αγωνία για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω είναι συνεχείς.

Τι σημαίνει να ζει κανείς μακριά από τη χώρα του;