Το βασικό μου επιχείρημα είναι απλό: τα γεωπολιτικά πλαίσια που διαμορφώθηκαν κατά τον Ψυχρό Πόλεμο δεν είναι απλώς ξεπερασμένα. Ενδέχεται να καταστούν ενεργά επικίνδυνα, εάν εξακολουθήσουμε να τα χρησιμοποιούμε ως οδηγό για έναν κόσμο που αναδιαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι σημερινοί στρατηγικοί σχεδιαστές κινδυνεύουν να προετοιμάζονται για τις συγκρούσεις του χθες, την ώρα που οι δυναμικές ισχύος του αύριο διαμορφώνονται ήδη μέσα στα data centres — και, κάποια ημέρα, ενδεχομένως και στο Διάστημα.

Μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται πάνω απ’ όλα σε ένα ζήτημα: τη χρηματοπιστωτική «φούσκα» της AI. Αναλυτές και σχολιαστές προειδοποιούν για υπερτιμημένες αγορές, κερδοσκοπική υπερβολή και μη βιώσιμες ροές κεφαλαίων προς τις εταιρείες generative AI.

Οι προειδοποιήσεις αυτές είναι εύλογες. Όμως, όταν η συζήτηση περιορίζεται αποκλειστικά στη χρηματιστηριακή μανία, δημιουργείται ένα συλλογικό τυφλό σημείο.

Οι χρηματοπιστωτικές φούσκες έρχονται και παρέρχονται. Οι διαρθρωτικές μεταβολές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στη διακυβέρνηση, στην κρατική ισχύ και στον παγκόσμιο πολιτισμό μπορεί, αντίθετα, να αποδειχθούν μόνιμες.

Ξοδεύουμε ατελείωτες ώρες συζητώντας εάν η AI είναι υπερτιμημένη, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε εάν η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να ξαναγράφει τους βασικούς κανόνες των διεθνών σχέσεων — και εάν η στρατηγική μας φαντασία έχει αποτύχει να συμβαδίσει με αυτή την αλλαγή.

Το παρόν άρθρο εξετάζει πέντε αλληλένδετα ερωτήματα. Κανένα δεν προσφέρει οριστικές απαντήσεις. Όλα, όμως, έχουν ως στόχο να αμφισβητήσουν τις κυρίαρχες παραδοχές των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των αναλυτών ασφαλείας και των επιχειρηματικών ηγετών.

Γιατί πρέπει το νέο νόμισμα ισχύος της AI να παραμένει δεμένο στη Γη;

Για πολλές γενιές, η γεωπολιτική ήταν σε μεγάλο βαθμό γεωπολιτική της ενέργειας. Ο διεθνής ανταγωνισμός καθοριζόταν από τις διαδρομές του πετρελαίου, τη διπλωματία των αγωγών και την κυριαρχία των εθνικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς ενός κράτους μετριόταν σε μεγαβάτ και στην πρόσβασή του σε αποθέματα ορυκτών καυσίμων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε ένα νέο νόμισμα ισχύος: την υπολογιστική νοημοσύνη.

Γιατί θα πρέπει αυτή η νοημοσύνη να παραμένει για πάντα περιορισμένη στην επιφάνεια της Γης;

Τα διαστημικά data centres τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελούν άμεση προοπτική. Τα πρακτικά εμπόδια παραμένουν σημαντικά: το υψηλό κόστος εκτόξευσης, οι κίνδυνοι από τα διαστημικά σκουπίδια, οι θερμικοί περιορισμοί για υπολογιστικό εξοπλισμό υψηλής πυκνότητας, οι περιορισμοί στο εύρος ζώνης και στην καθυστέρηση των επικοινωνιών σε τροχιά, καθώς και η ευπάθεια των τροχιακών υποδομών σε αντιδορυφορικά όπλα.

Εάν, όμως, δημιουργηθούν υποδομές υπολογιστικής ισχύος σε τροχιά, θα μπορούσαν οι ίδιες να εξελιχθούν σε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Κι όμως, οι τεχνολογικές δυνατότητες εξελίσσονται ταχύτερα από τα στρατηγικά μας μοντέλα πολιτικής.

Μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, η υπολογιστική ισχύς σε τροχιά θα μπορούσε να καταστεί βιώσιμη για εξειδικευμένες αποστολές: κυρίαρχη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, επεξεργασία υψηλής ασφάλειας σε απομονωμένα περιβάλλοντα ή λειτουργίες που αξιοποιούν τη σχεδόν απεριόριστη ηλιακή ενέργεια σε τροχιά.

Στο Διάστημα, ορισμένοι από τους περιορισμούς της Γης παύουν να ισχύουν. Οι τοπικές ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας, η κατάρρευση των επίγειων δικτύων και τα γεωγραφικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού δεν αποτελούν πλέον τους ίδιους περιορισμούς.

Ανεξάρτητα από το εάν ένα τέτοιο μέλλον είναι καν ρεαλιστικό, σχεδόν όλες οι σημερινές στρατηγικές ενεργειακής ασφάλειας βασίζονται αποκλειστικά σε επίγειες παραδοχές.

Η γεωπολιτική της ενέργειας δεν θα εξαφανιστεί. Ίσως, όμως, μεταφερθεί σε έναν νέο ανταγωνισμό για τον έλεγχο των τροχιακών υποδομών και των διαστημικών πόρων.

Κι όμως, αυτό το σενάριο απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά από τις επίσημες στρατηγικές αξιολογήσεις μας.

Μπορούν τα εθνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να παραμείνουν η αδιαμφισβήτητη ραχοκοκαλιά της κυριαρχίας;

Τα κεντρικοποιημένα εθνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της βιομηχανικής εποχής.

Αποτελούν θεμέλιο της σύγχρονης κρατικής κυριαρχίας και παρέχουν αναντικατάστατα δημόσια αγαθά: εξισορρόπηση φορτίου μεταξύ διαφορετικών περιοχών, ανθεκτικότητα σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η πλήρης κατάργηση των μεγάλων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά απίθανη.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, δημιουργεί ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων: αποκεντρωμένα και αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από ενέργεια προερχόμενη από το Διάστημα.

Τι θα συμβεί εάν αυτά τα συστήματα εξελιχθούν σε ένα σοβαρό συμπληρωματικό επίπεδο της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς;

Η μερική αποκέντρωση της ενέργειας και η έξυπνη διαχείρισή της θα μπορούσαν να περιορίσουν ορισμένα από τα μακροχρόνια στρατηγικά πλεονεκτήματα των χωρών που διαθέτουν πλούσιους φυσικούς πόρους ή ελέγχουν βασικές ενεργειακές οδούς μεταφοράς.

Ορισμένες υποδομές που σήμερα θεωρούνται στρατηγικής σημασίας μπορεί να χάσουν μέρος της ιστορικής τους κεντρικότητας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η γεωπολιτική των φυσικών πόρων θα τελειώσει.

Νέες αντιπαλότητες θα μπορούσαν να αναδυθούν γύρω από τις σπάνιες γαίες, τις πρώτες ύλες για την παραγωγή μπαταριών και τις αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών.

Οι παλιές μορφές επιρροής υποχωρούν, ενώ νέες εμφανίζονται.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους στρατηγικούς σχεδιαστές είναι εάν προετοιμαζόμαστε για όλο αυτό το φάσμα πιθανών μελλοντικών εξελίξεων — ή εάν εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε την πολιτική μας σχεδόν αποκλειστικά για έναν κόσμο κεντρικοποιημένων δικτύων, ο οποίος ενδέχεται να μην καθορίσει τον αιώνα που έρχεται.

Είναι οι ζώνες ασφαλείας της εποχής του Ψυχρού Πολέμου κατάλληλες για ένα περιβάλλον ασφάλειας που διαμορφώνεται από την AI;

Η γεωπολιτική του Ψυχρού Πολέμου βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική της ανάσχεσης, στις ζώνες ασφαλείας, στην εδαφική αποτροπή και στη λογική του μηδενικού αθροίσματος όσον αφορά τον έλεγχο εδαφών.

Οι διεθνείς εντάσεις σταθεροποιούνταν μέσα από γραμμές που χαράσσονταν πάνω στους χάρτες.

Η σύγκρουση που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει, όμως, ισχυρές νέες διαστάσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Επιχειρήσεις αλγοριθμικής επιρροής, κυβερνοεπιθέσεις ενισχυμένες από AI και αυτοματοποιημένες εκστρατείες παραπληροφόρησης δεν σέβονται ιδιαίτερα τα φυσικά σύνορα.

Ένας κακόβουλος αλγόριθμος μπορεί να αποσταθεροποιήσει εθνικές αγορές. Επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στον χώρο των δεδομένων μπορούν να αναδιαμορφώσουν την κοινή γνώμη, ενώ έξυπνα εργαλεία επιρροής μπορούν να μεταβάλουν τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων — χωρίς ούτε ένας στρατιώτης να περάσει τα σύνορα.

Ωστόσο, η ψηφιακή ισχύς συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά τις φυσικές απειλές.

Οι εδαφικές διαφορές, οι συμβατικοί στρατιωτικοί κίνδυνοι και οι επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στη Γη εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικές απειλές.

Οι ζώνες ασφαλείας δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Κινδυνεύουν, όμως, να χάσουν σημαντικό μέρος της ιστορικής τους βαρύτητας.

Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι απλό: γιατί εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τα εδαφικά πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου ως το βασικό πρότυπο για την ασφάλειά μας;

Σημαντικά τμήματα της παλιάς εργαλειοθήκης της εδαφικής ισορροπίας βρίσκονται υπό συστημική πίεση. Κι όμως, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να τα εφαρμόζουν σαν να μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες απαντήσεις στις απειλές του 21ου αιώνα.

Κοινή κυριαρχία: Εξακολουθούν τα εθνικά κράτη να είναι οι αδιαμφισβήτητοι κάτοχοι της ισχύος;

Οι παραδοσιακές διεθνείς σχέσεις στηρίζονται σε ένα θεμελιώδες αξίωμα: το εθνικό κράτος διαθέτει την υπέρτατη κυριαρχική εξουσία.

Εξακολουθεί, όμως, αυτό το αξίωμα να ισχύει χωρίς όρους στην εποχή των μεγάλων πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης;

Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες AI διαθέτουν βάσεις δεδομένων, αλγοριθμικές υποδομές και διασυνοριακά κανάλια επικοινωνίας που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους διαθέσιμους πόρους αρκετών κυρίαρχων κρατών.

Επηρεάζουν τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, επηρεάζουν την εσωτερική διακυβέρνηση και μετακινούν κεφάλαια και πληροφορίες διασυνοριακά με ταχύτητα που οι περισσότερες κρατικές γραφειοκρατίες αδυνατούν να ακολουθήσουν.

Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε και ισχυρές αντίρροπες τάσεις.

Οι εταιρείες αυτές δεν είναι άπατρις οργανισμοί. Λειτουργούν υπό εθνικούς ελέγχους εξαγωγών, νόμους εθνικής ασφάλειας και ένα διαρκώς διευρυνόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Σε ολόκληρο τον κόσμο παρατηρούμε την άνοδο του λεγόμενου «εθνικισμού της AI»: τα κράτη αναπτύσσουν εγχώριες δυνατότητες για foundation models και ενισχύουν την εποπτεία των ιδιωτικών αλγοριθμικών συστημάτων.

Η κρατική ισχύς δεν εξαφανίζεται.

Παρά ταύτα, οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διαθέτουν έναν βαθμό στρατηγικής αυτονομίας που τα γεωπολιτικά πλαίσια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου αδυνατούν να εξηγήσουν.

Όταν ένα εταιρικό foundation model στηρίζει ένα σημαντικό τμήμα της εγχώριας οικονομίας μιας χώρας, η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να αποκτήσει σημαντική de facto οικονομική επιρροή, χωρίς να κατέχει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο εθνικού εδάφους.

Τα κράτη διαθέτουν αντίμετρα: δημόσια συστήματα AI ανοικτού κώδικα, απαιτήσεις για τη χρήση τοπικών μοντέλων και κανονιστικές δικλίδες ασφαλείας. Η εφαρμογή τους, όμως, απαιτεί διορατικότητα και έγκαιρο σχεδιασμό.

Αυτή την αναδυόμενη γκρίζα ζώνη την περιγράφω ως «κοινή κυριαρχία».

Πρόκειται για ένα περιγραφικό και αναλυτικό ερώτημα, όχι για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Για πολλούς παρατηρητές, αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο για τη δημοκρατική λογοδοσία, ο οποίος απαιτεί νέες απαντήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης.

Η υφιστάμενη διεθνής εργαλειοθήκη μας δεν διαθέτει ακόμη συμφωνημένες κατηγορίες για να κατανοήσει αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Διαβάζοντας τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια από τις σημερινές συγκρούσεις

Οι πρόσφατες συγκρούσεις προσφέρουν ήδη τις πρώτες ενδείξεις αυτής της μεταβαλλόμενης τάξης πραγμάτων.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει δείξει πώς τα drones με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και οι δορυφορικές πληροφορίες μπορούν να μεταβάλουν τη δυναμική του πεδίου της μάχης ταχύτερα από τους σχηματισμούς αρμάτων.

Κυβερνο-φυσικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, όπως έχει καταγραφεί σε περιστατικά που συνδέονται με το Ιράν, δείχνουν πώς αντίπαλοι μπορούν να πλήξουν κρίσιμα εθνικά συστήματα χωρίς να διασχίσουν κανένα φυσικό σύνορο.

Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, οι κλασικοί παράγοντες — ανθρώπινο δυναμικό, βιομηχανική παραγωγική ικανότητα και εδαφικός έλεγχος — εξακολουθούν να είναι καθοριστικοί.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία κυβερνοπολέμου λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος, αλλά δεν εξαλείφουν τις παλαιότερες μορφές ισχύος.

Εάν οι αναλυτές εξακολουθήσουν να ερμηνεύουν τις σύγχρονες συγκρούσεις αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου, θα συνεχίσουν να παρερμηνεύουν τις εξελίξεις.

Πολλαπλά μελλοντικά σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

Η ισχύς μπορεί να διαχυθεί προς μη κρατικούς τεχνολογικούς παράγοντες. Εναλλακτικά, τα κράτη μπορεί να καταφέρουν να επανακεντροποιήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πιθανότερο είναι να διαμορφωθεί ένα σύνθετο μείγμα και των δύο τάσεων, οι οποίες θα εξελίσσονται παράλληλα.

Συμπέρασμα: Ποιος θα σχεδιάσει τον νέο γεωπολιτικό χάρτη;

Ο παλιός γεωπολιτικός χάρτης του Ψυχρού Πολέμου βρίσκεται υπό πίεση, αλλά δεν έχει ακόμη διαλυθεί.

Οι νέοι κανόνες γράφονται ήδη μέσα στα data centres, στις αίθουσες συνεδριάσεων των μεγάλων εταιρειών, στα κρατικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και, κάποια ημέρα, ενδεχομένως και στο Διάστημα.

Το παρόν άρθρο δεν προσφέρει οριστικά συμπεράσματα.

Θέτει ερωτήματα προς συλλογική συζήτηση:

Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα παρωχημένα γεωπολιτικά παραδείγματα, χωρίς να εγκαταλείψουμε τα δοκιμασμένα εργαλεία ασφάλειας που εξακολουθούν να υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα;

Ποιοι κανόνες διακυβέρνησης μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα παγκόσμιο τοπίο που μετασχηματίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη;

Πώς πρέπει τα κράτη, οι τεχνολογικές εταιρείες και οι πολυμερείς θεσμοί να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους τους — πριν οι εξωτερικές εξελίξεις επιβάλουν από μόνες τους αυτόν τον επαναπροσδιορισμό;

Έχουμε μια επιλογή.

Μπορούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση της νέας τάξης πραγμάτων.

Ή μπορούμε απλώς να διαβάσουμε γι’ αυτήν, αφού θα έχει ήδη διαμορφωθεί.