Το ταξίδι -να λέμε την αλήθεια- είχε ξεκινήσει ωραία, άφηνε ελπίδες (καθώς είχαν εμφανιστεί τέσσερις νεαροί παίκτες με πλούσιο ταλέντο), ωστόσο, μετά την πρώτη εύκολη νίκη ήρθαν δύο κρίσιμοι αγώνες (που θα έδιναν προβάδισμα για εισιτήριο στο προσεχές Μουντιάλ) και η Εθνική μας ομάδα των ανδρών, χωρίς σθένος (αλλά με φόβο σε βαθμό vertigo), χωρίς δυνάμεις (να το λέμε κι’ αυτό) κατέρρευσε. Εννοείται πως βασικός υπεύθυνος ήταν ο Σέρβος προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να το εξηγήσω.

Στον προηγούμενο αγώνα (δεύτερο της σειράς) στο «Καραϊσκάκη» οι Έλληνες αγωνίστηκαν ζαλισμένοι από το διαρκές τρέξιμο και το ουσιαστικό παιγνίδι των Δανών. Ο αιφνιδιασμός ήρθε και ήταν πλήρης: 0-3. Κι’ όμως, παραμονή του αγώνα, ο Ιβάν είχε σαλπίσει μήνυμα νίκης λέγοντας ενώπιον δημοσιογράφων (που δεν ήταν έτοιμοι να του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις και να του επισημάνουν ότι «οι Δανοί γνωρίζουν από αιφνιδιασμό και παραδοσιακά μας έχουν στο τσεπάκι τους!»

«Παίζουμε στην έδρα μας, καλή ομάδα έχουμε, γιατί να μην νικήσουμε;»

Αυτή η «καλή ομάδα» απλά παρακολουθούσε τους αντιπάλους να κάνουν ό,τι γούσταραν στο τερέν και να φεύγουν θριαμβευτές.

Πάμε τώρα στον αγώνα που δόθηκε χθες στο γήπεδο «Χάμπτεν Πάρκ» της Γλασκώβης, γνωστό ως έδρα των Ρέϊντζερς. Το αναφέρω, διότι έχει την σημασία του. Αν είχε οριστεί το κατά 11.000 θέσεις μεγαλύτερο γειτονικό γήπεδο «Σέλτικ Παρκ», έδρα των Καθολικών, πιστεύω πως θα είχε διαφορετική τύχη η Ελλάδα, αλλά δεν μπορώ να το αιτιολογήσω, ας πούμε λοιπόν ότι στο «Χάμπτεν» ο φιλοξενούμενος επηρεάζεται από ομιχλώδη βασκανία, οπότε νάτη η κολλητή τριάρα, που μας υποχρεώνει να σκεφτόμαστε από τώρα το μεταπροσεχές Μουντιάλ!

Ο Γιοβάνοβιτς, έβαλε στον αγωνιστικό χώρο μια ενδεκάδα που ήταν λογικό να έχει το κουμάντο σε τρεξίματα και…στατιστικές. Είχε 553 πάσες, έναντι 150 των Σκώτων και κατοχή 67% έναντι 33% των γηπεδούχων. Είχε επίσης τέσσερις -τουλάχιστον- ποδοσφαιριστές εντελώς ντεφορμέ και ακίνδυνους. Τον Κουρμπέλη (από τους κορυφαίους της Σκωτίας…), τον Μασούρα (εκτός κλίματος εντελώς), τον Μπακασέτα (ως συνήθως, έδειχνε κουρασμένος μετά το 40ό λεπτό!), τον Παυλίδη (απρόσεκτος στην μοναδική ΚΑΛΗ ευκαιρία που δημιουργήσαμε) και χειρότερο όλων τον νεαρό τερματοφύλακα Τζολάκη.

Αν είχε διαβάσει σωστά την κατάσταση των παικτών αυτών ο Ιβάν, σίγουρα θα είχε το προβάδισμα νίκης χρησιμοποιώντας άλλους, αλλά κάποιος έπρεπε να του θυμίσει ότι η ψυχολογία καμιά φορά παίζει τον κυρίαρχο ρόλο:

Έχουμε και λέμε:

Ο Τζολάκης ερχόταν από άσχημη εμφάνιση στο ντέρμπι της Τούμπας, εν αντιθέσει με τον έμπειρο Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος σχεδόν μόνος του «κράτησε» την Μπαρτσελόνα και έτσι η ομάδα του Σεβίλλη θριάμβευσε 4-1 της ομάδας των δισεκατομμυρίων!

Ο Κουρμπέλης ένα είναι βέβαιο από στατιστική άποψη: Δύσκολα θα επιτύχει σε θέση «κόφτη», εύκολα θα δεχτεί κίτρινη, οπότε είναι «μη χρήσιμος» για το κέντρο. Το εντελώς μέτριο παιγνίδι του, μάλλον επηρέασε και τον νεότερο -δίπλα του- Ζαφείρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να καλύψει τα κενά… Και φυσικά να φανεί.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πικρό, αλλά κρίνεται δίκαιο. Οι Σκωτσέζοι έπαιξαν -προς το παρόν- για την δεύτερη θέση, ισοβαθμούν με τους Δανούς και έχουν να τους αντιμετωπίσουν στην Γλασκώβη. Ήταν ουσιαστικοί, «μάτωσαν» όπως έλεγαν οι παλαιοί σχολιαστές του ραδιοφώνου και δικαιώθηκαν. Εγώ θα πρόσθετα ότι μας περίμεναν «με το μαχαίρι στα δόντια», θέλοντας να αποδείξουν ότι δεν φοβούνται τους Έλληνες, ακόμη και όταν αυτοί προηγήθηκαν με πλασεδάκι του Τσιμίκα !!

Η συνέχεια μεθαύριο Κυριακή στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, εκεί όπου η πολύ δυνατή Δανία (9-0 γκολ στους δύο τελευταίους αγώνες της) ας ελπίσουμε ότι ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ τον άτυχο (και φυσικά απροετοίμαστο χθες), προπονητή της Ελλάδας!