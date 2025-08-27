Ο κόσμος τό ‘χει τούμπανο…

Κι ο Σίσι το γνωρίζει!

Πληρωμένοι τινές τραμπούκοι χθες το σούρουπο, λίγο πριν κλείσει η πόρτα του παλαίφατου καστρομονάστηρου του επί του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, μπούκαραν -χρησιμοποιώ την διάλεκτό τους- όρμησαν ως λύκοι βαρείς στο προαύλιο της αρχαιότερης Μονής της Χριστιανοσύνης, μετά από το προς τούτο επιτακτικό νεύμα κυρίας τινός, προϊσταμένης γρηίδος που αυτοσυστήνεται επί εικοσαετία ως θεραπαινίδα και αναπληρώτρια ηγουμένη, εισέβαλαν τραμπούκικα στην αυλή, και πιάσαν τα πόστα ώστε ανενόχλητα να ανεβάσουν τον καθηρημένο πρωήν Σιναίου Δαμιανό, υπερενενηκοντούτη, να τον ανεβάσουν στο ηγουμενείο, παραβιάζοντας τον αρχαίον Κώδικα και το Κτητορικό Καταστατικό με το οποίο λειτουργεί εδώ και χίλιους πεντακόσιους χρόνους!

Ταυτόχρονα, οι τραμπούκοι, τη υποδείξει της αναπληρώτριας, που καταλύει χρόνους τώρα στο Ηγουμενείο, πήγαν στα κελιά των Σιναϊτών μοναχών, που βρίσκοντάς τα κλειδωμένα, παραβίαζαν τις πόρτες, άρπαζαν τους ασκητές που λευκάνθηκαν τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια στην Μονή του Σινά, και τους τραβούσαν, τους έσπρωχναν, τους κλωτσούσαν, μπροστά στα μάτια του έκπτωτου Δαμιανού, της συμβίας, ενός θλιβερού αρχιμανδρίτη εξ Αθηνών και ενός θλιβερότερου ΟΝΝΕΔΙΤΗ, τους έσυραν στους διαδρόμους και τις σκάλες, ως εάν επρόκειτο περί κακούργων, και τους πέταξαν κλοτσηδόν εκτός Μονής !

Το ανήκουστο αυτό γεγονός, της εισβολής καθηρημένου ηγουμένου, από την Κυρίαρχη Γενική Συνέλευση της Μονής, με την συνοδεία της συμβίας του, και λοιπών του απίθανου εσμού, πανηγυρίστηκε εν Αθήναις με δημοσιεύματα που χρυσοπληρώθηκαν από το κέντρο της μεθόδευσης!

Κι έτσι ο προχωρημένος γεροντικής ανοίας εκπεσών καθηγούμενος, στη σωρεία των άλλων πνευματικών παραπτωμάτων, στην σειρά των εκκλησιολογικών του ατοπημάτων, στον κατάλογο των διοικητικών και οικονομικών του εγκλημάτων, κακουργηματικής τάξης, χρεώνεται, ως Όνειδος στην εκκλησιαστική ιστορία, όχι απλώς της Μονής του Σινά, αλλά της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την χθεσινοβραδινή αθλιότητα της κατάληψης με πληρωμένους τραμπούκους της αρχαίας Μονής του Σινά!

Ο εν λόγω καθαιρεθείς, είναι απολύτως προφανές ότι δεν είναι σε διανοητική κατάσταση ώστε να οργανώσει το ρεσάλτο στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, αρκεί κανείς να πληροφορηθεί πόσον καταγέλαστος έγινε κατά την τελευταία του εμφάνιση στην Βουλή των Ελλήνων, όταν ούτε ένα απλό έγγραφο δεν μπόρεσε να αναγνώσει!

Είναι απολύτως προφανές ότι το ρεσάλτο οργανώθηκε από το γνωστό πλέον εν Ελλάδι Κέντρο μπαζωμάτων, υποκλοπών και διανομής επιδομάτων, και τούτο αποδεικνύεται από την εμπλοκή στην υπόθεση της ΕΡΤ και τα ταχέως διανεμηθέντα δελτία Τύπου, που αποκρύπτοντας την αλήθεια για το αλήτικο ρεσάλτο ενός όζοντος εσμού παραπληροφορούσαν την κοινή γνώμη!

Αργά πολύ για τους αλητήριους δράστες! Όχι τον Δαμιανό και το φαιδρό τσούρμο, δεν αναφέρομαι καν στην παρακοιμωμένη σύγκελο και στα λοιπά καταγέλαστα σούργελα! Όχι, δεν αναφέρομαι σε ενεργούμενα του θεάτρου σκιών!

Ξέρετε, ο καθαιρεμένος ηγούμενος ούτε στο μοναστήρι πατούσε, ούτε την προβλεπόμενη διοίκηση είχε, ούτε ενημέρωσε ποτέ για τα δικαστήρια, ούτε έγκριση είχε εκπροσώπησης στην Βουλή, και εδά, επέστρεψε, τον επέστρεψαν τον καημένο, συνοδεία τραμπούκων για το ρεσάλτο των Βλέμυων!

Αργά πολύ, ρε μπαγάσα, που κρύβεσαι εκεί μέσα, και κάνεις τον νόμο τρόπο και τον τρόπο νόμο για ένα μεροκάματο!

Αργά πολύ, ο Πρόεδρος Σίσι το ξέρει πιά ότι το συμφωνητικό που θα υπογράψει ο ανοικός παππούς, ως δήθεν εκπρόσωπος του Σινά, το ξέρει πληροφορημένος ενδελεχώς από τους Αμερικανούς δικηγόρους και πολιτικούς,

όλο αυτό το ρεσάλτο για να υπογραφεί το συμφωνητικό του ξεπουλήματος της Παλαίφατης Μονής του Σινά έγινε, ένα συμφωνητικό κατάπτυστο από κάθε πλευρά, ένα συμφωνητικό παράδοσης της ιστορικής, του πολιτισμού, της βιβλιοθήκης, του σκευοφυλακίου έναντι τριάκοντα αργυρίων

Αργά ολίγιστε, άκυρο το συμφωνητικό, από καθαιρεθέντα υπογεγραμμένο, ούτε τα τριάκοντα αργύρια θα εισπράξεις, το έμαθαν στο Κάιρο, κι ο εσμός των πειρατών θα αποχωρήσει κι ο καθαιρεθείς ομοίως, ακόμη ένα επεισόδιο προστέθηκε, με δράση, κίνηση, βία, ανατροπές, μυστικές υπηρεσίες, πληρωμένους τάχα και δημοσιογράφους!

Αργά, μικρούτσικε του Μαξίμου !

Ο κόσμος τό χει τούμπανο

Ο Σίσι το γνωρίζει…

Κι εμείς κρυφό καμάρι!

Ούτε τα τριάκοντα θα εισπράξεις!