Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του 2026 για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ζήτημα του μέλλοντος του ΟΗΕ ως διεθνούς θεσμού έρχεται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο. Για να επανακτήσει ο Οργανισμός τον ρόλο και το κύρος του στις διεθνείς υποθέσεις, ο επόμενος επικεφαλής του θα πρέπει να επιδείξει τολμηρή ηγεσία και να προχωρήσει σε αποφασιστικές πρωτοβουλίες.

Η διεθνής κοινότητα αναμένει την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι ακροάσεις των υποψηφίων για τη θέση του ανώτατου διοικητικού αξιωματούχου του Οργανισμού πρόκειται να ξεκινήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την εβδομάδα της 20ής Απριλίου 2026.

Είναι ευρέως γνωστό ότι, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο ΟΗΕ έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη χαμηλή αποτελεσματικότητά του, κυρίως στον τομέα της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας — ενός από τους βασικούς στόχους που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό του Χάρτη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο ΟΗΕ είναι τόσο αποτελεσματικός όσο του επιτρέπουν να είναι τα κράτη-μέλη του. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα: τελικά, τα κράτη είναι εκείνα που αποφασίζουν αν ο Οργανισμός θα ηγείται από μια ισχυρή προσωπικότητα με πολιτικό όραμα ή από έναν άχρωμο τεχνοκράτη.

Σε σύγκριση με προσωπικότητες-βαριά χαρτιά της παγκόσμιας πολιτικής, όπως ο Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι της Αιγύπτου και ο Κόφι Ανάν της Γκάνας, ο ΟΗΕ, υπό πιο τεχνοκρατικές φυσιογνωμίες όπως ο Μπαν Κι-Μουν της Νότιας Κορέας και ο Αντόνιο Γκουτέρες της Πορτογαλίας, έχει σε μεγάλο βαθμό απολέσει την αυθεντία και την αίσθηση αμεροληψίας του. Αξίζει, μάλιστα, να υπενθυμιστεί η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ότι ο Οργανισμός «δεν επιχειρεί καν να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό του».

Συζητώντας τις πιθανές συμμαχίες και τις πιθανότητες των υποψηφίων στον σημερινό εκλογικό κύκλο, αξίζει να επιστρέψουμε σύντομα στις ανατροπές του 2016. Τότε υπήρξε μια άτυπη ρήξη με την παράδοση, καθώς —σύμφωνα με ανεπίσημη συμφωνία— το δικαίωμα υποβολής υποψηφίου ανήκε πρωτίστως στην Ομάδα Ανατολικής Ευρώπης, ενώ για πρώτη φορά υπήρχε έντονη προσδοκία ότι ο ΟΗΕ θα αποκτούσε γυναίκα επικεφαλής.

Εκείνη την περίοδο, η καταλληλότερη υποψήφια θεωρούνταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Ιρίνα Μπόκοβα — η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της UNESCO, με άριστη γνώση τεσσάρων από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ: ρωσικά, γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά. Ωστόσο, για πολιτικούς λόγους —καθώς θεωρήθηκε ότι λόγω των σπουδών και της τιμητικής της σχέσης με το Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας ήταν «βολική» για τη Ρωσία— η υποψηφιότητά της δεν υποστηρίχθηκε από την Ουάσιγκτον.

Τελικά, η συμβιβαστική επιλογή ήταν ο Αντόνιο Γκουτέρες, υποψήφιος της Ομάδας Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών. Φαίνεται πως η υποψηφιότητά του δεν συνάντησε αντιρρήσεις από τη Ρωσία, καθώς δεν προωθήθηκαν άλλες ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες από την Ανατολική Ευρώπη, πλην της Μπόκοβα. Επιπλέον, βαρύνουσα σημασία είχε το γεγονός ότι ο Γκουτέρες υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας, πρωθυπουργός της χώρας του και επί μία δεκαετία Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (2005–2015).

Στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο, οι χώρες της Ομάδας Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής διεκδικούν προτεραιότητα στην υποβολή υποψηφίου. Λαμβάνοντας υπόψη και την παράμετρο του φύλου, κυριαρχεί η προσδοκία ότι ο νέος επικεφαλής του ΟΗΕ θα είναι γυναίκα. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημος κανόνας που να επιβάλλει εναλλαγή μεταξύ περιφερειακών ομάδων ή τήρηση ισορροπίας φύλου, και η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες άτυπες συμφωνίες δεν εφαρμόζονται πάντα.

Οι υποψηφιότητες που έχουν ήδη ανακοινωθεί υποδηλώνουν ότι η εκλογή δεν θα κριθεί μόνο από την εμπειρία, τα προσόντα και τις προγραμματικές θέσεις των υποψηφίων, αλλά και από τις δυνάμεις που τους στηρίζουν και τη γεωπολιτική γραμμή των κυβερνήσεων που τους προτείνουν.

Η Αργεντινή ήταν η πρώτη χώρα που, στις 26 Νοεμβρίου 2025, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Ραφαέλ Γκρόσι, γενικού διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Ο ίδιος, ήδη από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τις αμερικανικές επικρίσεις προς τον ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι ο Οργανισμός «έχει χάσει την ικανότητά του να αποτρέπει αποτελεσματικά ένοπλες συγκρούσεις και απουσιάζει ολοένα περισσότερο από τις εμπόλεμες ζώνες».

Η αμφιλεγόμενη στάση του Γκρόσι είναι γνωστή. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τον έχει επικρίνει επανειλημμένα, μεταξύ άλλων για τις δηλώσεις του σχετικά με τη διάρκεια παρουσίας εμπειρογνωμόνων της IAEA στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Παράλληλα, υπό δυτικές πιέσεις, εισήγαγε ασαφείς διατυπώσεις στις εκθέσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα — στάση που, σύμφωνα με επικριτές του, παραβιάζει το Άρθρο VII του καταστατικού της Υπηρεσίας, το οποίο απαγορεύει στον Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό να λαμβάνουν οδηγίες από εξωτερικές πηγές. Παρόμοια αρχή προβλέπεται και στο Άρθρο 100 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ σχετικά με τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί τις φιλελεύθερες δημοκρατίες και τις δυτικές χώρες —ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ— στρατηγικούς εταίρους προτεραιότητας.

Υπό την ηγεσία του, η Αργεντινή αποσύρθηκε από τη διαδικασία ένταξης στους BRICS και ακολούθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρώντας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σημαντικό εξειδικευμένο οργανισμό του ΟΗΕ. Το 2024, ο Μιλέι απέπεμψε την υπουργό Εξωτερικών Νταϊάνα Μοντίνο, όταν η αργεντινή αντιπροσωπεία στήριξε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης που ζητούσε τον τερματισμό του αμερικανικού εμπορικού και οικονομικού αποκλεισμού κατά της Κούβας.

Στις 25 Μαρτίου 2026, η Αργεντινή, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καταψήφισε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης που αναγνώριζε τη δουλεία των Αφρικανών ως ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτές οι επιλογές της εξωτερικής πολιτικής του Μπουένος Άιρες είναι πιθανό να έχουν πολιτικό κόστος για τον Γκρόσι και να περιορίσουν τη στήριξή του από τις αφρικανικές χώρες.

Απέναντι στην υποψηφιότητα Γκρόσι, οι αριστερόστροφες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής —Βραζιλία, Μεξικό και Χιλή— πρότειναν στις 2 Φεβρουαρίου 2026 τη Μισέλ Μπατσελέτ, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της Χιλής (2006–2010 και 2014–2018). Ωστόσο, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον δεξιό πρόεδρο Χοσέ Αντόνιο Καστ στις 11 Μαρτίου 2026, η κυβέρνηση της Χιλής απέσυρε την υποστήριξή της προς την υποψηφιότητά της. Παρ’ όλα αυτά, οι πρόεδροι της Βραζιλίας και του Μεξικού επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την υποψηφιότητά της για τη θέση της επόμενης Γενικής Γραμματέως.

Η Μπατσελέτ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο σύστημα του ΟΗΕ. Μεταξύ των δύο προεδρικών της θητειών διετέλεσε εκτελεστική διευθύντρια του UN Women, με βαθμό αναπληρώτριας γενικής γραμματέως του ΟΗΕ. Μετά την αποχώρησή της από την ενεργό πολιτική, υπηρέτησε από το 2018 έως το 2022 ως Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Μπατσελέτ είχε καλέσει, από τη θέση της Ύπατης Αρμοστού, τον πρόεδρο της Ρωσίας να «σταματήσει την ένοπλη επίθεση κατά της Ουκρανίας». Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρέμεινε σιωπηλή απέναντι στα εγκλήματα που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, διέπραξε το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς.

Μέσα σε αυτή τη «μάχη τιτάνων», η υποψηφιότητα της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα ενδέχεται να αναδειχθεί ως συμβιβαστική επιλογή. Οικονομολόγος και πρώην αντιπρόεδρος της χώρας (1994–1998), υπηρετεί από το 2021 ως Γενική Γραμματέας της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Υπό την ηγεσία της, ο οργανισμός απέκτησε αυξημένη επιρροή, δίνοντας έμφαση στη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος και στη διεύρυνση της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών σε τεχνολογία, χρηματοδότηση και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Γκρίνσπαν έγινε επίσης γνωστή για τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου μεταξύ Ρωσίας και ΟΗΕ για την εξομάλυνση των ρωσικών αγροτικών εξαγωγών. Ωστόσο, όπως σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, «οι σημαντικές προσπάθειες της ρωσικής διυπηρεσιακής αντιπροσωπείας και της ομάδας της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Σε κάποιο βαθμό, την υποψηφιότητά της επιβαρύνει και η στάση του προέδρου της Κόστα Ρίκα, Ροδρίγο Τσάβες, ο οποίος διέταξε το κλείσιμο της πρεσβείας της Κούβας και την απέλαση Κουβανών διπλωματών «σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κακές συνθήκες διαβίωσης του κουβανικού λαού». Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Γκρίνσπαν, ως έμπειρη διεθνής αξιωματούχος, θα μπορέσει να αποστασιοποιηθεί από τα αμφιλεγόμενα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπονται από το Σαν Χοσέ — αλλά και από την Ουάσιγκτον.

Στην κούρσα συμμετέχει επίσης και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης (2012–2024), Μακί Σαλ, ο οποίος προτάθηκε από το Μπουρούντι υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης.

Μέσα στην εμφανή κρίση που διέρχεται ο ΟΗΕ, καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη ο επόμενος Γενικός Γραμματέας να είναι μια εξαιρετική και δυναμική προσωπικότητα, έτοιμη να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προβλημάτων και για τη μεταρρύθμιση του ίδιου του Οργανισμού. Οι εξουσίες που παρέχει ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ στον Γενικό Γραμματέα προσφέρουν επαρκές περιθώριο δράσης.

Το μόνο που απομένει είναι η ελπίδα ότι ο νέος επικεφαλής του Οργανισμού θα περάσει στην ιστορία ως πραγματικός γενικός γραμματέας της διεθνούς κοινότητας — και όχι απλώς ως προσωπικός γραμματέας μιας στενής ομάδας ισχυρών κρατών.