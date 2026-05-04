Ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «χρονοδιάγραμμα» για τη σύγκρουση με το Ιράν και απέρριψε τις υποδείξεις ότι πολιτικές εκτιμήσεις επηρεάζουν την προσέγγισή του, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία. Ενώ, αφενός, το Στενό του Ορμούζ έχει κλείσει από το Ιράν και, αφετέρου, ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τις ΗΠΑ συνεχίζεται, η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και τις τελευταίες ημέρες πλοία και από τις δύο πλευρές έχουν δεχτεί επιθέσεις και έχουν κατασχεθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσαν να προκύψουν διάφορα σενάρια, καθένα από τα οποία θα είχε τις δικές του επιπτώσεις και συνέπειες για το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να εξεταστούν λεπτομερέστερα τα ακόλουθα τέσσερα πιθανά σενάρια:

Πρώτο σενάριο: Συνέχιση της εκεχειρίας και «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη»

Αυτό το σενάριο είναι στην πραγματικότητα μια επανάληψη των συνθηκών που επικράτησαν μετά τον Πόλεμο των 12 Ημερών τον Ιούνιο του 2025, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Η Τεχεράνη, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό το σενάριο. Η συνέχιση της εκεχειρίας, και η κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη», θέτει το Ιράν σε μια κατάσταση αβεβαιότητας που, εκτός από το ότι υποχρεώνει τις ένοπλες δυνάμεις να διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα έχει αρνητικές πολιτικές, οικονομικές και κυρίως ψυχολογικές συνέπειες για την ιρανική κοινωνία. Το Ιράν βίωσε αυτές τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης περιόδου μεταξύ του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025 και του 40ήμερου πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, και δεν επιθυμεί να επαναλάβει αυτή την εμπειρία.

Από την άλλη πλευρά, αυτό το σενάριο θα μπορούσε να είναι ευνοϊκό για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ελπίζουν να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τη βαριά σκιά του πολέμου με το Ιράν τον Ιούνιο. Ο Λευκός Οίκος ελπίζει να εξασφαλίσει πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου των ΗΠΑ τον Νοέμβριο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκει την επανεκλογή του στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για μια άλλη επίθεση κατά του Ιράν. Επομένως, από την πλευρά του Ιράν, η συνέχιση της εκεχειρίας θα οδηγήσει μόνο στη συνέχιση της απειλής πολέμου και σε μεγαλύτερη προετοιμασία για περαιτέρω επιθέσεις. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για πόλεμο, μπορεί να είναι επιθυμητό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά σίγουρα δεν είναι επιθυμητό για το Ιράν.

Δεύτερο σενάριο: Η επανάληψη του πολέμου

Αυτό το σενάριο είναι σίγουρα ευνοϊκό για το Ισραήλ, διότι από τη σκοπιά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα και το Ισραήλ δεν έχει επιτύχει όλους τους στόχους του στο Ιράν. Επιπλέον, η επανάληψη του πολέμου θα έθετε επίσης τέλος στην εύθραυστη εκεχειρία στο Λίβανο, και το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις μαζικές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Επομένως, αυτό το σενάριο αποτελεί επιστροφή στην 8η Απριλίου 2026, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων. Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των γεφυρών, και να επαναφέρει το Ιράν σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «Λίθινη Εποχή», ακολουθήθηκε από την αντίθετη απειλή του Ιράν να επιτεθεί στις υποδομές των χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Με τις ανησυχίες να έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων στις τελευταίες ώρες της προθεσμίας του Ντόναλντ Τραμπ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νέος γύρος του πολέμου θα είναι πιο έντονος. Πιθανές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστηρίων, θα οδηγήσουν σίγουρα σε αντίποινα από το Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε αραβικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις. Ο πλήρης αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ και η επέκταση της εμβέλειας της ναρκοθέτησης στο Στενό του Ορμούζ και ακόμη και στον Περσικό Κόλπο, καθώς και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ από τους Χούθι στη Υεμένη, θα είναι επίσης μεταξύ των μέτρων που θα προκαλέσουν τεράστιο σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και εμπορίου.

Σε μια τέτοια κατάσταση, όχι μόνο οι αραβικές χώρες αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ανατολικής Ασίας, η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα πληγούν σοβαρά, και με την υψηλή αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αυξηθεί επίσης η πιθανότητα οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τις εκλογές για το Κογκρέσο. Η συνέπεια αυτής της ήττας και η άνοδος των Δημοκρατικών στην εξουσία στο Κογκρέσο θα μπορούσε να σταματήσει ή τουλάχιστον να διαταράξει σοβαρά πολλές από τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και προγράμματα του Ντόναλντ Τραμπ στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Επομένως, ένας νέος γύρος πολέμου δεν θα ωφελήσει κανένα από τα μέρη, τις χώρες της περιοχής ή άλλες ασιατικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό, όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός και να επιτύχουν συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τρίτο σενάριο: Προσωρινή συμφωνία

Δεδομένων των τεσσάρων δεκαετιών διαφορών και εχθρότητας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, της πολυπλοκότητας των διαφορών, καθώς και των πολύ διαφορετικών αντιλήψεων και προσδοκιών των δύο πλευρών από τις διαπραγματεύσεις, έχει προταθεί μια προσωρινή συμφωνία ως ρεαλιστικό σενάριο. Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, που πραγματοποιήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κατέδειξαν σαφώς ότι δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών σε 21 ώρες διαπραγματεύσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε μετά τις διαπραγματεύσεις ότι «υπήρχε μεγάλη δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τη μία μέρα στην άλλη». Επιπλέον, η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Federica Mogherini, τόνισε τον περίπλοκο χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος και δήλωσε ότι η επίτευξη της JCPOA ήταν το αποτέλεσμα 12 ετών διαπραγματεύσεων και της συσσώρευσης τεχνικών και πολιτικών γνώσεων, αλλά μια τέτοια διαδικασία δεν παρατηρείται στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Ο Χαμίντ Αμπουταλέμπι, πολιτικός σύμβουλος του πρώην Ιρανού Προέδρου Χασάν Ρουχανί, πιστεύει επίσης ότι «η ιδέα της επίλυσης τεσσάρων δεκαετιών θεμελιωδών διαφορών σε έναν μόνο γύρο διαπραγματεύσεων αντανακλά την έλλειψη σαφούς εικόνας για τη διπλωματική αποστολή. Ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο είναι να «προχωρήσουμε από το μέρος στο σύνολο» με «μικρο-συμφωνίες», έτσι ώστε, επιτυγχάνοντας μικρά, συγκεκριμένα αποτελέσματα και μειώνοντας τη διεθνή πίεση, να ξεπεραστεί αυτή η κρίσιμη εξίσωση».

Επομένως, στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας προσωρινής συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει με την ταυτόχρονη άνοιξη του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα γενικό και προσωρινό πλαίσιο που θα χρησίμευε ως προοίμιο για επακόλουθες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.

Τέταρτο σενάριο: Συνολική συμφωνία

Το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) του 2015 περιοριζόταν μόνο σε πυρηνικά ζητήματα και δεν κάλυπτε άλλες διαφορές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, δεν επρόκειτο για διμερή συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν επίσης η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία και η Κίνα. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μονομερώς από το JCPOA στις 18 Μαΐου 2018, ζητά μια συνολική συμφωνία με το Ιράν. Επιστρέφοντας από τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια ριζική συμφωνία με το Ιράν και όχι μια πιο περιορισμένη συμφωνία».

Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει και βιάζεται να καταλήξει σε μια συνολική συμφωνία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί τουλάχιστον αρκετούς γύρους συνομιλιών και τη σύσταση τεχνικών και ειδικών επιτροπών για πυρηνικά ζητήματα, την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων, καθώς και το νομικό καθεστώς του Στενού του Ορμούζ. Επιπλέον, ενώ η Τεχεράνη αντιτίθεται σθεναρά στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυραυλικές δυνατότητες ως το σημαντικότερο στοιχείο άμυνας και αποτροπής, ο βαθμός ευελιξίας του Ιράν σε άλλους τομείς σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία και την έκταση της άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν, καθώς και με την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και περιουσιών.

Οι κυρώσεις κατά του Ιράν είναι πολυεπίπεδες, ποικίλες και πολύπλοκες. Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού ενεργοποίησης περιλαμβάνει τις πρωτογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στο Ιράν από το 1980 και ανανεώνονται ετησίως, καθώς και δευτερογενείς κυρώσεις, ιδίως τις συνολικές κυρώσεις της πρώτης και της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βρετανικές κυρώσεις. Αυτές καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών (SWIFT), των ασφαλειών, της ναυτιλίας, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του χάλυβα, των πετροχημικών και πολλών ιδρυμάτων, όπως η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Η αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα, το Ιράκ, την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και το Κατάρ εκτιμάται επίσης ότι κυμαίνεται μεταξύ 100 και 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη πολιτική, νομική, στρατιωτική-ασφαλιστική και οικονομική-χρηματοοικονομική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συμφωνηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας, αλλά απαιτεί επαρκή χρόνο και αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων, και κυρίως την πολιτική βούληση και την ευελιξία που είναι απαραίτητες για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας.

Συμπέρασμα

Λόγω της βαθιάς δυσπιστίας που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν θα προχωρήσει με προσοχή στις διαπραγματεύσεις και θα επιδείξει ευελιξία στο βαθμό που θα αρθούν οι κυρώσεις και θα αποδεσμευτούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα του Ιράν. Στην πραγματικότητα, το Ιράν δεν επιθυμεί να αναλάβει δεσμεύσεις χωρίς να λάβει συγκεκριμένες και απτές παραχωρήσεις. Φαίνεται ότι το πρώτο βήμα για να ξεπεραστεί η τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία (σενάριο ένα) και να αποφευχθεί η επιστροφή στον πόλεμο (σενάριο δύο) θα ήταν το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνέχιση της εκεχειρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για το τέλος του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για ένα τρίτο σενάριο (προσωρινή συμφωνία) ή ένα τέταρτο σενάριο (ολοκληρωμένη συμφωνία).