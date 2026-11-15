Ο κυβερνοπόλεμος δεν χρειάζεται στρατούς στους δρόμους για να παραλύσει μια κοινωνία. Αρκεί να χτυπήσει τα αόρατα συστήματα από τα οποία εξαρτάται η καθημερινότητά μας — και να αποκαλύψει πόσο εύθραυστος είναι ο πολιτισμός που θεωρούμε δεδομένο.

Υπάρχει κάτι βαθιά ανησυχητικό στην εποχή μας.

Ο άνθρωπος κατάφερε να επικοινωνεί με την άλλη άκρη του πλανήτη μέσα σε δευτερόλεπτα — αλλά ενδέχεται να μην μπορεί να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο της γειτονιάς του, εάν καταρρεύσει το ψηφιακό του σύστημα.

Κατάφερε να μεταφέρει χρήματα χωρίς να αγγίζει χαρτονομίσματα — αλλά μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση μπορεί να του στερήσει προσωρινά την πρόσβαση στους λογαριασμούς του.

Κατάφερε να οργανώσει ολόκληρες πόλεις μέσα από δίκτυα και αυτοματισμούς — αλλά δεν εξασφάλισε ότι αυτά τα δίκτυα θα παραμείνουν λειτουργικά όταν κάποιος αποφασίσει να τα πλήξει.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα.

Δεν κατασκευάσαμε απλώς έναν ψηφιακό κόσμο.

Κατασκευάσαμε έναν κόσμο που δυσκολεύεται πλέον να υπάρξει χωρίς την ψηφιακή του υποδομή.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙΣ

Για δεκαετίες, η συλλογική μας αντίληψη για τον πόλεμο ήταν συνδεδεμένη με τις εκρήξεις, τα σύνορα, τα χαρακώματα και τους στρατιώτες.

Σήμερα, η σύγκρουση μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική μορφή.

Ένα κακόβουλο πρόγραμμα μπορεί να κρυπτογραφήσει τα αρχεία ενός νοσοκομείου.

Μια συντονισμένη επίθεση μπορεί να καταστήσει μη διαθέσιμες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Μια επιχείρηση ψηφιακής κατασκοπείας μπορεί να υποκλέψει ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες.

Και μια εκστρατεία παραπληροφόρησης μπορεί να επιχειρήσει να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, προτού ακόμη αντιληφθούν ότι αποτελούν στόχο.

Δεν πρόκειται πάντοτε για πολεμικές επιχειρήσεις. Το κυβερνοέγκλημα, η κατασκοπεία, ο ψηφιακός ακτιβισμός και οι κρατικά υποστηριζόμενες επιθέσεις έχουν διαφορετικά κίνητρα και χαρακτηριστικά.

Όμως συγκλίνουν σε μια επικίνδυνη πραγματικότητα — η ψηφιακή εξάρτηση δημιουργεί δυνατότητες πίεσης που παλαιότερα δεν υπήρχαν.

Και το πιο ανησυχητικό;

Ο πολίτης μπορεί να βιώσει τις συνέπειες χωρίς να μάθει ποτέ ποιος πραγματικά βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Σύμφωνα με την έκθεση ENISA Threat Landscape 2026 του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, η δημόσια διοίκηση παραμένει ο περισσότερο στοχοποιημένος τομέας, συγκεντρώνοντας περίπου το 32% των περιστατικών που εξετάστηκαν.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και εξετάζει την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, καταγράφει ότι το ransomware παραμένει μία από τις απειλές με τις σοβαρότερες άμεσες επιπτώσεις.

Παράλληλα, οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας — γνωστές ως DDoS — εξακολουθούν να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις και να στοχεύουν δημόσιους οργανισμούς και κρίσιμες υπηρεσίες.

Δεν σημαίνει ότι κάθε ψηφιακή επίθεση προκαλεί καταστροφή. Πολλές αντιμετωπίζονται χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Σημαίνει, όμως, ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, διαρκής και μετρήσιμος.

Και η πραγματικότητα δεν χρειάζεται υπερβολές για να γίνει τρομακτική.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Ας φανταστούμε ένα νοσοκομείο.

Έναν γιατρό που χρειάζεται επειγόντως πρόσβαση στο ιστορικό ενός ασθενούς.

Μια νοσηλεύτρια που περιμένει εργαστηριακά αποτελέσματα.

Ένα παιδί που χρειάζεται άμεση περίθαλψη.

Και ξαφνικά — το πληροφοριακό σύστημα παύει να λειτουργεί.

Δεν χρειάζεται να καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο.

Δεν χρειάζεται να ακουστεί ούτε μία έκρηξη.

Αρκεί μια κρίσιμη υπηρεσία να τεθεί εκτός λειτουργίας για να δοκιμαστούν οι αντοχές ανθρώπων και μηχανισμών.

Αυτό είναι το πιο σκοτεινό χαρακτηριστικό της ψηφιακής ευαλωτότητας — ότι μπορεί να μετατρέψει μια τεχνική δυσλειτουργία σε ανθρώπινη δοκιμασία.

Γιατί πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος. Και πίσω από κάθε κρίσιμο σύστημα υπάρχει μια ζωή που ενδέχεται να εξαρτάται από αυτό.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα δεύτερο μέτωπο.

Λιγότερο ορατό — αλλά εξίσου σοβαρό.

Η πληροφορία.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ένα κατασκευασμένο βίντεο μπορεί να εμφανίσει έναν πολιτικό να λέει όσα δεν είπε ποτέ.

Μια ψεύτικη ηχογράφηση μπορεί να παρουσιαστεί ως αυθεντική.

Χιλιάδες αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί μπορούν να επιχειρήσουν να επιβάλουν μια παραπλανητική αφήγηση στον δημόσιο διάλογο.

Το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι διακινείται ψέμα.

Το ζήτημα είναι ότι, όταν ο πολίτης αδυνατεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το κατασκευασμένο, αρχίζει να αμφισβητεί ακόμη και την ίδια τη δυνατότητα ύπαρξης της αλήθειας.

Και τότε η ζημιά ξεπερνά την τεχνολογία.

Αγγίζει την κοινωνική συνοχή.

Την εμπιστοσύνη.

Τη δημοκρατική λειτουργία.

Μια κοινωνία που δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε στα γεγονότα δυσκολεύεται να αποφασίσει συλλογικά για το μέλλον της.

ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟΙ;

Εδώ η συζήτηση πρέπει να γίνει συγκεκριμένη.

Η ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί σημαντική πρόοδο. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης χωρίς ατελείωτες ουρές, η ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες και η ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων είναι ουσιαστικά οφέλη.

Αλλά η ψηφιοποίηση δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την κυβερνοασφάλεια.

Ένα σύστημα μπορεί να είναι σύγχρονο — και ταυτόχρονα ευάλωτο.

Μπορεί να είναι γρήγορο — αλλά να μην έχει επαρκές σχέδιο ανάκαμψης.

Μπορεί να εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες — αλλά να εξαρτάται από κρίσιμες υποδομές που χρειάζονται διαρκή προστασία.

Η ευρωπαϊκή οδηγία NIS2 θέτει αυξημένες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η δημόσια διοίκηση.

Ωστόσο, η ύπαρξη κανόνων δεν αρκεί.

Χρειάζονται επενδύσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, ανεξάρτητοι έλεγχοι, ασκήσεις ετοιμότητας, ασφαλή αντίγραφα δεδομένων και πραγματικά σχέδια συνέχισης των υπηρεσιών.

Και κυρίως — λογοδοσία.

Ο πολίτης δικαιούται να γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται δεν προστατεύονται μόνο στα χαρτιά.

Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται ευαίσθητες τεχνικές λεπτομέρειες.

Χρειάζεται, όμως, να υπάρχει αξιόπιστη ενημέρωση για την ετοιμότητα των θεσμών.

Γιατί η ασφάλεια δεν αποδεικνύεται με ανακοινώσεις. Αποδεικνύεται όταν έρχεται η κρίση.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

Μας έπεισαν — και σε μεγάλο βαθμό πείσαμε μόνοι μας τον εαυτό μας — ότι η τεχνολογική πρόοδος συνεπάγεται και μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη ζωή μας.

Όμως η πρόοδος δεν καταργεί την ευαλωτότητα.

Απλώς της δίνει νέες μορφές.

Κάποτε ο άνθρωπος φοβόταν μήπως του κλέψουν το πορτοφόλι.

Σήμερα μπορεί να χάσει χρήματα από μια ψηφιακή απάτη που διαπράχθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Κάποτε τα κρατικά μυστικά φυλάσσονταν σε κλειδωμένα δωμάτια.

Σήμερα η προστασία τους εξαρτάται και από συστήματα, ανθρώπους, διαδικασίες και αλυσίδες προμηθευτών.

Κάποτε η διακοπή μιας υπηρεσίας περιοριζόταν συχνά σε έναν φυσικό χώρο.

Σήμερα μια αστοχία σε κοινή ψηφιακή υποδομή μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πλήθος οργανισμών.

Η τεχνολογία μάς έδωσε τεράστιες δυνατότητες.

Αλλά μας επέβαλε και μια νέα υποχρέωση — να κατανοήσουμε τις συνέπειες της εξάρτησής μας από αυτήν.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ένα κράτος οφείλει να προστατεύει την εδαφική του ακεραιότητα.

Οφείλει, όμως, να προστατεύει και τη λειτουργία της κοινωνίας του.

Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Την πρόσβαση στο νερό.

Τις επικοινωνίες.

Τα νοσοκομεία.

Τις μεταφορές.

Τα προσωπικά δεδομένα.

Την αξιοπιστία των δημόσιων πληροφοριών.

Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια για τεχνοκράτες.

Δεν είναι ένα ακόμη κονδύλι σε έναν προϋπολογισμό.

Είναι μέρος της δημόσιας ασφάλειας — και, τελικά, της κοινωνικής αξιοπρέπειας.

Δεν χρειάζεται να καλλιεργούμε πανικό.

Χρειάζεται να καλλιεργούμε συνείδηση.

Να απαιτούμε πρόληψη αντί για αυτοσχεδιασμό.

Ετοιμότητα αντί για επικοινωνιακή διαχείριση.

Και θεσμική σοβαρότητα αντί για τη βολική πεποίθηση ότι η καταστροφή συμβαίνει πάντοτε κάπου αλλού.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΧΥΡΟ

Ο επόμενος μεγάλος κίνδυνος μπορεί να μην εμφανιστεί με σειρήνες.

Μπορεί να εμφανιστεί ως μια οθόνη που δεν ανταποκρίνεται.

Μια συναλλαγή που δεν ολοκληρώνεται.

Ένα νοσοκομειακό σύστημα που δεν ανοίγει.

Μια δημόσια υπηρεσία που αδυνατεί να εξυπηρετήσει.

Μια ψεύτικη είδηση που διαδίδεται γρηγορότερα από την αλήθεια.

Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη κυβερνοκρίση, πού θα εκδηλωθεί ή ποια έκταση θα λάβει.

Γνωρίζουμε, όμως, κάτι ουσιαστικό.

Η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας δεν κρίνεται μόνο από την τεχνολογία που διαθέτει.

Κρίνεται από την προνοητικότητα των θεσμών της, την ετοιμότητα των υπηρεσιών της και την ικανότητά της να προστατεύει τον άνθρωπο όταν τα συστήματα αποτυγχάνουν.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΙΝΕ ΨΗΦΙΑΚΟΣ — ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΟΤΑΝ ΞΕΧΝΑ ΟΤΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη της εποχής μας.

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΧΑΣΕΙ.