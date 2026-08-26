Καθώς η αβεβαιότητα του σύγχρονου διεθνούς περιβάλλοντος μας ωθεί να κοιτάζουμε πίσω στο διεθνές σύστημα της εποχής του Ψυχρού Πολέμου με μια δόση θαυμασμού και νοσταλγίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περίοδος 1946-1991 κάθε άλλο παρά περίοδος ειρήνης υπήρξε. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, ποια ήταν η φύση της σοβιετοαμερικανικής αντιπαράθεσης και τι μπορεί να μας διδάξει σήμερα για τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος.

Το 2026 σηματοδοτεί την 80ή επέτειο από την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου —της πολιτικοϊδεολογικής και στρατιωτικοοικονομικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μπλοκ υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΣΣΔ— αλλά και την 35η επέτειο από την οριστική του λήξη, η οποία επήλθε με την εξαφάνιση ενός από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές του, το 1991.

Μέσα στα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της αντιπαράθεσης, οι δύο πλευρές είχαν ήδη αποκτήσει την τεχνική δυνατότητα να εξοντώσουν όχι μόνο η μία την άλλη, αλλά δυνητικά και ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας. Ο Ψυχρός Πόλεμος υπήρξε, επομένως, μία από τις πιο επικίνδυνες αντιπαραθέσεις στην ιστορία. Κι όμως, δεν μετατράπηκε ποτέ σε «θερμό» πόλεμο, δηλαδή σε άμεση ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο βασικών αντιπάλων. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό συνέβη ακριβώς επειδή η δημιουργία των πυρηνικών όπλων μαζικής καταστροφής υποχρέωσε τόσο την ΕΣΣΔ όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδεικνύουν στις πρακτικές τους αποφάσεις πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από όση πιθανότατα θα επέδειχναν υπό διαφορετικές συνθήκες.

Ακριβώς αυτή η αυτοσυγκράτηση —η πρακτική συνέπεια της οποίας ήταν ότι οι δύο πλευρές περιόριζαν η μία την άλλη, αντί να συγκρουστούν άμεσα— δημιούργησε ένα μοναδικό σύστημα κανόνων, νόρμων και πρακτικών. Έτσι κατέστη δυνατό να μιλάμε για την εμφάνιση μιας ιδιαίτερης τάξης πραγμάτων: μιας από τις πιο σταθερές και ασφαλείς, τουλάχιστον ως προς την πιθανότητα ενός γενικευμένου πολέμου.

Με άλλα λόγια, αν και η διεθνής κατάσταση παρέμενε διαρκώς φορτισμένη και απειλητική, ήταν ακριβώς αυτή η απειλή που ανάγκασε τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό μηχανισμών για την προστασία των μεταξύ τους σχέσεων από μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Γι’ αυτό και πολλοί αναλυτές αντιμετωπίζουν την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να οικοδομηθούν οι σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Οι σημερινές διεθνείς εξελίξεις ενισχύουν σημαντικά αυτή τη νοσταλγία. Μια σειρά σημαντικών δυνάμεων δύσκολα μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι παραμένει προσηλωμένη σε πολιτικές και νομικές δικλίδες ασφαλείας. Παρότι η ποσότητα των θανατηφόρων όπλων στον κόσμο όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά αντιθέτως έχει αυξηθεί, οι κορυφαίες δυτικές δυνάμεις δεν δείχνουν διάθεση να δημιουργήσουν νέους τέτοιους μηχανισμούς ούτε καν να διατηρήσουν όσους ήδη υπάρχουν. Το αντίθετο: τους dismantle —τους ξηλώνουν.

Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η μοναδικότητα κάθε ιστορικής συγκυρίας καθιστά αδύνατη την αυτόματη αναπαραγωγή ακόμη και εκείνων των μοντέλων σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων που αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στο παρελθόν.

Εδώ ακριβώς προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: τι ήταν αυτό που έκανε τον Ψυχρό Πόλεμο τόσο ιδιαίτερο, ώστε ακριβώς τότε να καταστεί δυνατή η δημιουργία των διεθνών ισορροπιών τις οποίες σήμερα κοιτάζουμε με νοσταλγία;

Αν είμαστε ειλικρινείς, από την άποψη της ετοιμότητας των δύο κορυφαίων πυρηνικών υπερδυνάμεων να οδηγηθούν σε αποφασιστική σύγκρουση, ο κόσμος εκείνης της εποχής δεν ήταν λιγότερο —και ίσως ήταν ακόμη περισσότερο— επικίνδυνος από τον σημερινό. Κι όμως, απέφυγε την παγκόσμια καταστροφή, έστω για μια σχετικά σύντομη περίοδο με τα ιστορικά δεδομένα.

Για εμάς σήμερα, έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε σε ποιον βαθμό οι πρακτικές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου μπορούν πράγματι να αναπαραχθούν υπό τις σημερινές συνθήκες.

Καταρχάς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν πράγματι πόλεμος και όχι ειρήνη, τουλάχιστον ως προς τους στόχους που επιδίωκαν οι δύο πλευρές. Καθεμία ξεκινούσε από τη μακροπρόθεσμη επιδίωξη της πραγματικής καταστροφής της άλλης ως ανεξάρτητου πολιτικού συστήματος.

Οι διαφορές αφορούσαν κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτικής κουλτούρας εξωτερικής πολιτικής της ΕΣΣΔ —και, ευρύτερα, της Ρωσίας— και των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή του αγγλοσαξονικού τμήματος του δυτικού πολιτισμού.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τσαρλς Χιλ, αναλογιζόμενος σε ένα από τα βιβλία του τη φύση της αντιπαράθεσης της περιόδου 1946-1991, παρατηρεί ότι οι Αμερικανοί στρατηγιστές της εξωτερικής πολιτικής «έβλεπαν τους εαυτούς τους να συμμετέχουν σε έναν κολοσσιαίο αγώνα εναντίον του επαναστατικού κομμουνισμού», μιας ιδεολογίας που αποσκοπούσε στην καταστροφή και αντικατάσταση του υφιστάμενου διεθνούς συστήματος και της παγκόσμιας τάξης.

Στον πυρήνα της θεωρίας της «ανάσχεσης» (containment), την οποία διατύπωσε ένας άλλος κορυφαίος Αμερικανός διανοητής, ο Τζορτζ Κέναν, βρισκόταν η αντίληψη ότι η φύση της σοβιετικής —στην πραγματικότητα, ρωσικής— εξωτερικής πολιτικής καθιστούσε αναγκαία μια στρατηγική που θα συνδύαζε την εχθρότητα με την εμπλοκή.

Με άλλα λόγια, για την αμερικανική διπλωματία και στρατηγική, οι μηχανισμοί και οι πρακτικές του Ψυχρού Πολέμου ήταν αναγκαστικές επιλογές για τη διεξαγωγή της αντιπαράθεσης με την ΕΣΣΔ χωρίς να δημιουργείται θανάσιμη απειλή για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό, ωστόσο, δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση αναγνώριση της νομιμότητας ή της νομιμοποίησης του αντιπάλου, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια υπό όρους «ψυχρή ειρήνη».

Και όμως, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα η άρνηση των ευρωπαϊκών μοναρχιών —μεταξύ αυτών και της αυτοκρατορίας των Ρομανόφ— να αναγνωρίσουν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη ως νόμιμο αυτοκράτορα της Γαλλίας οδηγούσε αναπόφευκτα σε πόλεμο μαζί του, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η σκόπιμη μη αναγνώριση της ΕΣΣΔ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες δυτικές χώρες συνοδευόταν ταυτόχρονα από προσπάθειες ειρηνικής συνύπαρξης μαζί της.

Από τη σκοπιά της ΕΣΣΔ, η εικόνα ήταν κάπως απλούστερη. Η ύψιστη προτεραιότητα του σοβιετικού κράτους από τη γέννησή του, μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, ήταν η φυσική του επιβίωση μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον δυνάμεων πολύ ισχυρότερων από το ίδιο, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά.

Στην ουσία, το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα υπήρξε η περίοδος της μεγαλύτερης στρατηγικής μοναξιάς της Ρωσίας —μια περίοδος κατά την οποία η σύγκρουση στο εσωτερικό της Δύσης είχε επιλυθεί μέσω της ήττας της Ευρώπης στον πόλεμο του 1939-1945, ενώ τα νέα ανεξάρτητα κέντρα ισχύος που θα εκπροσωπούσαν αργότερα η Κίνα, η Ινδία και συνολικά η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είχαν ακόμη αναδειχθεί.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Ρωσία —όπως ποτέ άλλοτε και, όπως θα μπορούσε κανείς να ελπίζει, ποτέ ξανά— αγωνίστηκε για την ίδια της την ύπαρξη και την ανεξαρτησία, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα να στραφεί σε εξωτερική βοήθεια.

Γι’ αυτό και για τη σοβιετική ηγεσία το μοντέλο αμοιβαίας ανάσχεσης που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες —ιδιαίτερα μετά την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας— φαινόταν ως ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των περιορισμένων δυνατοτήτων άσκησης πίεσης.

Πολύ περισσότερο επειδή αντανακλούσε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ιδιαιτερότητες της ρωσικής πολιτικής κουλτούρας εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει την ικανότητα να συνδυάζει σχετικά εύκολα διπλωματικές και στρατιωτικές δράσεις ταυτόχρονα, χωρίς να χαράζει ένα απόλυτο όριο ανάμεσά τους.

Στη διάρκεια των αιώνων της ιστορίας της, η Ρωσία —ιδίως κατά τις πρώιμες περιόδους της— υποχρεώθηκε να αντιμετωπίζει αντιπάλους πολύ ισχυρότερους από την ίδια. Αυτό διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο ύφος σκέψης στην εξωτερική πολιτική, το οποίο, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Τζορτζ Κέναν, «ούτε σχηματικό ούτε τυχοδιωκτικό» είναι.

Εξίσου χαρακτηριστικό γνώρισμα της ρωσικής πολιτικής κουλτούρας είναι η απουσία άμεσης σύνδεσης μεταξύ της ισχύος ενός αντιπάλου και της νομιμοποίησής του. Πράγματι, μέχρι τη στιγμή που η Μόσχα αναγνώρισε την ήττα της στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μέσω της πολιτικής της «νέας σκέψης», το αμερικανικό —και ευρύτερα το δυτικό— κοινωνικοοικονομικό σύστημα αντιμετωπιζόταν στη Σοβιετική Ένωση με απόλυτα καταδικαστικό τρόπο.

Υπάρχουν αρκετές ερμηνείες, οι πλέον διαδεδομένες στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, για το τι καθόρισε την ιδιαίτερη φύση του Ψυχρού Πολέμου ως ξεχωριστού σταδίου στην εξέλιξη της διεθνούς πολιτικής.

Πρώτα απ’ όλα, ασφαλώς, ήταν οι στρατιωτικές δυνατότητες των βασικών πρωταγωνιστών, οι οποίες συνδέονταν άμεσα με την εφεύρεση των πυρηνικών όπλων. Η εξέλιξη αυτή κατέστησε τις σχέσεις τους εντελώς διαφορετικές από οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Η συσσώρευση, έως τη δεκαετία του 1970, τεράστιων πυρηνικών οπλοστασίων επέτρεψε στους θεωρητικούς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι μια άμεση σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων στερούνταν πολιτικού νοήματος, καθώς δεν μπορούσε να οδηγήσει σε νίκη καμίας πλευράς και, ως εκ τούτου, ήταν παράλογη.

Δεύτερον, οι ιστορικοί επισημαίνουν την ιδεολογική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ιδέες —τον κομμουνισμό και τον φιλελευθερισμό— ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των διεθνών σχέσεων κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το οποίο επίσης τις διαφοροποιεί ποιοτικά από άλλες ιστορικές περιόδους.

Και, τέλος, υπάρχει η αμοιβαία ανάσχεση —ο ιδιαίτερος δηλαδή τύπος σχέσης μεταξύ των πυρηνικών υπερδυνάμεων, που συνδύαζε την ταυτόχρονη εχθρότητα και την αποφυγή άμεσης σύγκρουσης με στοιχεία συνεργασίας.

Αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο εμφανώς εχθρικών δυνάμεων θεωρείται επίσης μοναδικός και χαρακτηριστικός της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου.

Αυτό που ένωνε τις στρατηγικές της ΕΣΣΔ και των Ηνωμένων Πολιτειών —η αλληλεπίδραση των οποίων δημιούργησε τα χαρακτηριστικά του Ψυχρού Πολέμου ως ιδιαίτερης περιόδου στην εξέλιξη του διεθνούς συστήματος— ήταν η σταθερή άρνηση και των δύο πλευρών να αναγνωρίσουν τη νομιμότητα της εσωτερικής τάξης η μία της άλλης.

Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτή η άρνηση θα αποτελούσε επαρκή λόγο για άμεση σύγκρουση. Σε μια κατάσταση, όμως, όπου καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε να είναι απολύτως βέβαιη για τη νίκη της, μια τέτοια σύγκρουση θα ήταν παράλογη.

Σε κάθε περίπτωση, η απουσία αμοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί λόγο για να υποστηρίξει κανείς ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου δεν υπήρχε, στην πραγματικότητα, ένα διεθνές σύστημα τάξης με την αυστηρή έννοια του όρου.

Δεν υπήρχε μια διεθνής τάξη πραγμάτων. Υπήρχε ένα σύνθετο σύστημα διαχείρισης της συστημικής αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου, το οποίο ισορροπούσε διαρκώς στην κόψη του ξυραφιού, με τον κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε «θερμή» σύγκρουση.

Μέρος αυτού του συστήματος ήταν και μια ιδιαίτερη ηθική της σχέσης μεταξύ των δύο βασικών αντιπάλων.

Και, στην πραγματικότητα, αυτό που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο νοσταλγούν πολλοί από όσους γράφουν για την περίοδο εκείνη είναι η απώλεια αυτού του υπεύθυνου και προσεκτικού τρόπου διαλόγου μεταξύ των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, ο οποίος χαρακτήρισε τουλάχιστον τη δεύτερη φάση του Ψυχρού Πολέμου, μετά την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962.

Το αν αυτή η πολιτική ηθική μπορεί να αναβιώσει ή αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανάλογο, άτυπο σύστημα κανόνων του παιχνιδιού, είναι σήμερα δύσκολο να προβλεφθεί.

Ίσως εκείνοι οι κορυφαίοι διανοητές στη χώρα μας που επιμένουν στην ανάγκη να αποκατασταθεί στις δυτικές ελίτ ένας πραγματικός, σωματικός φόβος απέναντι στην πυρηνική καταστροφή να έχουν δίκιο.

Ένα πράγμα, όμως, είναι σαφές: οι διεθνείς σχέσεις της εποχής του Ψυχρού Πολέμου δεν μπορούν να θεωρηθούν τόσο «τακτοποιημένες» και θεσμικά οργανωμένες, ώστε να αποδίδεται σε ορισμένους κανόνες και θεσμούς ο ρόλος του θεμελίου της διεθνούς σταθερότητας εκείνης της εξαιρετικά δύσκολης εποχής.

Στην πραγματικότητα, η σταθερότητα δεν προέκυπτε από την απουσία κινδύνου. Προέκυπτε από την επίγνωση ότι ο κίνδυνος ήταν υπαρξιακός —και ότι μια πραγματική σύγκρουση δεν θα είχε νικητή.