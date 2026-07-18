Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν στη στρατηγική του πολέμου, αγνοώντας τις πραγματικότητες του πεδίου των μαχών και απορρίπτοντας τις ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας. Η επέκταση του ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με αυτή την οπτική, έχει τροφοδοτήσει μια σύγκρουση που ενδέχεται να εξελιχθεί έως το 2030 σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αντιπαράθεση, με τους Ευρωπαίους να κινδυνεύουν να μετατραπούν σε αναλώσιμους στρατιώτες ενός πολέμου δι’ αντιπροσώπων υπό τη σκιά των πυρηνικών όπλων.

Τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Ιουνίου επιβεβαιώνουν ότι, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, η ευρωπαϊκή στρατηγική παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η πραγματική κατάσταση στο πεδίο των συγκρούσεων παραμερίζεται, ενώ επαναλαμβάνονται εκκλήσεις για μια «δίκαιη ειρήνη», η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές της σημερινής πολιτικής, θα ισοδυναμούσε στην πράξη με συνθηκολόγηση της Ρωσίας.

Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας επαναβεβαιώνεται, όπως και το δικαίωμα διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στη χώρα μέσω των λεγόμενων δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλειά της εξακολουθούν να απορρίπτονται. Οι ιστορικές αιτίες της σύγκρουσης, που ανάγονται στη δεκαετία του 1990 και στην απόφαση της αμερικανικής διπλωματίας να προωθήσει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζονται σαν να μην υπήρξαν ποτέ.

Οι ελπίδες που γεννήθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί —μεταξύ αυτών και ο διάσημος διπλωμάτης και στρατηγικός αναλυτής Τζορτζ Κέναν— πίστευαν ότι ο Ψυχρός Πόλεμος θα μπορούσε να κλείσει οριστικά και ότι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης θα σταθεροποιούνταν μέσα από πολιτικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό διάλογο με τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, διαψεύστηκαν σχεδόν αμέσως.

Στο εσωτερικό του αμερικανικού κατεστημένου επικράτησαν οι «γεράκιες» φωνές. Εμπνευσμένες από τη στρατηγική που ανέπτυξε το 1997 ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Τζίμι Κάρτερ, Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, στο έργο του Η Μεγάλη Σκακιέρα, καθώς και από μεταγενέστερες αναλύσεις της RAND Corporation το 2019, οι κύκλοι αυτοί θεωρούσαν ότι η αποδυνάμωση της Ρωσίας μέσω της Ουκρανίας αποτελούσε κεντρικό στρατηγικό στόχο. Με άλλα λόγια, κατά τη συγκεκριμένη προσέγγιση, η Ουάσιγκτον επιδίωκε να αποτρέψει τη στρατηγική σύγκλιση Ρωσίας και Ευρώπης και τη διαμόρφωση μιας ενοποιημένης ευρασιατικής γεωπολιτικής ζώνης, η οποία θεωρούνταν απειλή για την αμερικανική ηγεμονία.

Χωρίς την ευρωπαϊκή ευθυγράμμιση με τις αμερικανικές επιλογές, η ισχύς της Ουάσιγκτον θα ήταν αισθητά περιορισμένη. Η συμπληρωματικότητα των ρωσικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων —που είχε διαμορφώσει το οικονομικό μοντέλο των φθηνών ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών με αντάλλαγμα ευρωπαϊκή τεχνολογία— θεωρήθηκε από ορισμένους αμερικανικούς κύκλους ως στρατηγικός κίνδυνος. Η Γερμανία, μαζί με την ηπειρωτική και τη μεσογειακή Ευρώπη, είχε ενισχύσει την οικονομική της ισχύ και την αυτονομία της μέσα από τη συνεργασία με τη Μόσχα.

Για την ανάσχεση αυτής της τάσης, η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο υποστήριξαν διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επένδυσαν πολιτικά στη λεγόμενη «Νέα Ευρώπη» — τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία και τις σκανδιναβικές χώρες — που θεωρούνται περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τα αμερικανικά νεοσυντηρητικά συμφέροντα.

Μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούσαν να ελπίζουν στη διάσωση του διαλόγου με τη Μόσχα και αντιτάσσονταν στην άμεση ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Αρνήθηκαν να καθορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά η πολιτική των «ανοικτών θυρών» προς την Ουκρανία και τη Γεωργία παρέμεινε ενεργή. Η τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις και ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι υπήρξαν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτής της γραμμής, ενώ η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αναγκάστηκε να διαχειριστεί έναν δυσμενή συμβιβασμό.

Μετά τα γεγονότα του 2014 στο Κίεβο, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενσωμάτωση της Ρωσίας στη δυτική οικονομική τάξη και στη διατήρηση της ρωσικής κυριαρχίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα στρατηγικό δίλημμα. Η προσάρτηση της Κριμαίας ανταποκρίθηκε, κατά τη ρωσική θεώρηση, σε ανάγκες προληπτικής άμυνας, αλλά ταυτόχρονα πυροδότησε μια αλυσίδα σοβαρών συνεπειών.

Ακολούθησε ο οικονομικός πόλεμος των κυρώσεων, τον οποίο η Δύση παρουσίασε ως μέσο υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου απέναντι στην επιθετικότητα. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία και επιρροή των αγγλοσαξονικών δυνάμεων στην Ουκρανία ενισχύθηκε σημαντικά. Ο ουκρανικός στρατός εκπαιδεύτηκε, χρηματοδοτήθηκε και προσαρμόστηκε στα πρότυπα διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ.

Κατά την ίδια ανάλυση, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν ξεκίνησαν το 2014, αλλά ήδη από το 1999 με τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ. Ακολούθησαν οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, η ανάμειξη στη συριακή σύγκρουση και η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Η ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας παρουσιάζεται ως ακόμη ένα παράδειγμα παραβίασης των αρχών του ΟΗΕ.

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, που αποφασίστηκε το 1997, φέρεται να υποκατέστησε σταδιακά τους βασικούς θεσμούς της μεταπολεμικής πολυμερούς τάξης — τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ — με μια στρατιωτική συμμαχία που λειτούργησε ως επιχειρησιακό εργαλείο της αμερικανικής μονοπολικής στρατηγικής.

Παρά τις αποτυχίες των νεοσυντηρητικών στρατηγικών στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Ουκρανία, η δυτική πολιτική δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι η νίκη ή η σταθεροποίηση των εμπόλεμων περιοχών, αλλά η διατήρηση μιας κατάστασης μόνιμης σύγκρουσης που εξυπηρετεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη βιομηχανία εξοπλισμών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διατήρηση της κυριαρχίας του δολαρίου απέναντι στην άνοδο της Κίνας και άλλων δυνάμεων του Παγκόσμιου Νότου.

Στην περίπτωση της Ουκρανίας, η αποδυνάμωση της Ρωσίας εξακολουθεί να θεωρείται στρατηγικός στόχος, ακόμη και αν η ανατροπή της ρωσικής ηγεσίας εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο ρεαλιστική.

Η μετατροπή της πολιτικής παραγωγής σε πολεμική οικονομία παρουσιάζεται ως αναγκαία επιλογή για τη Γερμανία και συνολικά για την Ευρώπη, οι οποίες έχουν πληγεί από τις κυρώσεις και τη διακοπή της πρόσβασης σε φθηνή ρωσική ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο κόστος του πολέμου φαίνεται να περνά σε δεύτερη μοίρα. Εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί και Ρώσοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η σύγκρουση λειτουργεί ως μηχανισμός στήριξης ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος που αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις λόγω του χρέους και των δημοσιονομικών ανισορροπιών.

Η εγκατάλειψη της μεταπολεμικής γερμανικής κουλτούρας ειρηνισμού γίνεται δεκτή σχεδόν αδιαμαρτύρητα στην Ευρώπη. Παρά τη ρητορική περί στρατηγικής αυτονομίας και «Ευρώπης της Άμυνας», το ΝΑΤΟ παραμένει ο κυρίαρχος πυλώνας ασφαλείας της ηπείρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει αναθέσει τη διαχείριση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία κυρίως στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας υπηρετεί τις ανάγκες της Συμμαχίας και γι’ αυτό γίνεται αποδεκτός από τη Γαλλία και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Η γνωστή αρχή του ΝΑΤΟ — «οι Γερμανοί υπό έλεγχο, η Ρωσία εκτός και οι Αμερικανοί εντός» — εξακολουθεί, κατά τους επικριτές της, να καθορίζει τη στρατηγική λογική της Συμμαχίας.

Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο ελάχιστοι Ευρωπαίοι πολίτες φαίνεται να θέτουν, είναι κατά πόσο ένας παρατεταμένος πόλεμος φθοράς μετά το 2030 θα μπορούσε να μετατραπεί σε άμεση αντιπαράθεση ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να βρεθούν στη θέση που σήμερα κατέχουν οι Ουκρανοί, μετατρεπόμενοι οι ίδιοι σε αναλώσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η στρατιωτική «ετοιμότητα» που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο για το 2030 έχει ήδη ενσωματωθεί στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα. Για πολλούς αναλυτές, η απειλή απέναντι σε μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία μοιάζει παράλογη, εκτός εάν στα στρατηγικά σχέδια έχει ήδη υπολογιστεί το ενδεχόμενο περιορισμένης χρήσης πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η στρατηγική σκέψη φαίνεται να μετατοπίζεται από το δόγμα της «Αμοιβαίας Εξασφαλισμένης Καταστροφής» (MAD) προς πιο σύνθετα μοντέλα πυρηνικής χρήσης και στοχοποίησης.

Οι προοπτικές προβάλλουν ιδιαίτερα δυσοίωνες. Οι λαοί της Ευρώπης, απορροφημένοι από τον καταναλωτισμό και τη συνεχή ροή προπαγανδιστικών αφηγήσεων, μοιάζουν — κατά τους επικριτές της σημερινής πολιτικής — να βαδίζουν αμέριμνοι προς ένα επικίνδυνο μέλλον. Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η έναρξη μιας ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης που θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της ηπείρου.

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει εξηγήσει πειστικά γιατί η ουδετερότητα της Ουκρανίας θα ήταν επιζήμια τόσο για το Κίεβο όσο και για την Ευρώπη. Μετά από πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς και την εκτεταμένη καταστροφή της Ουκρανίας, σημαντικά τμήματα των δυτικών ελίτ εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου εναντίον της Μόσχας επ’ αόριστον, παρά τον διαρκώς παρόντα κίνδυνο μιας πυρηνικής κλιμάκωσης.