Παρά τις προσπάθειές του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης. Πίσω από την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ ενδέχεται να κρύβεται μια προσπάθεια ειρωνικής πρόκλησης προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Για ακόμη μία φορά, το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Φέτος, το βραβείο κατέληξε στη Νοτιοαφρικανή νομικό και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ναβανεθέμ Πιλάι.

Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να εξετάσουμε έναν παράγοντα που ενδέχεται να επηρέασε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Νόμπελ τα τελευταία δύο χρόνια: μια μορφή ειρωνικής πρόκλησης προς τον Τραμπ, ένα είδος πολιτικού τρολαρίσματος. Από την άποψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κάτι τέτοιο είναι απολύτως κατανοητό, σχεδόν αυτονόητο. Ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς ένα Νόμπελ. Το έχει δηλώσει ανοιχτά και επανειλημμένα. Καταγράφει μάλιστα τους πολέμους που, όπως υποστηρίζει, έχει καταφέρει να σταματήσει. Στα μέσα ενημέρωσης έχουν κυκλοφορήσει ακόμη και πληροφορίες για πιθανές αμερικανικές πολιτικές πιέσεις προς τη Νορβηγία, με στόχο την απονομή του βραβείου στον Αμερικανό πρόεδρο.

Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Επιτροπή Νόμπελ σε όλα αυτά; Για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, η απονομή του βραβείου στον Τραμπ θα έμοιαζε με υποχώρηση απέναντι στις πιέσεις του. Η επιτροπή ενδέχεται να έκρινε ότι μια τέτοια εντύπωση θα έπληττε ανεπανόρθωτα το κύρος της.

Κι όμως, εάν το βραβείο είχε απονεμηθεί πριν από τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, θα μπορούσε κανείς, κατά την άποψή μας και με αρκετή αντικειμενικότητα, να θεωρήσει ότι ο Τραμπ το άξιζε. Η δυναμική που αναπτύχθηκε υπέρ της ειρήνευσης κατά τον πρώτο χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία ήταν πραγματικά ισχυρή και σημαντική, όσο κι αν πολλοί επιχειρούν να το αρνηθούν.

Ο Τραμπ πράγματι συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια επίλυσης δύο οξυμένων συγκρούσεων με σοβαρές διεθνείς επιπτώσεις: της ισραηλινοπαλαιστινιακής και της ρωσοουκρανικής. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίσουμε τους άλλους πολέμους που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατάφερε να τερματίσει. Πολλοί προηγούμενοι βραβευθέντες είχαν λάβει το Νόμπελ για πολύ λιγότερα. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Τραμπ, και αυτό αλλάζει τα δεδομένα — όλοι το αντιλαμβάνονται. Αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η λογική με την οποία σκέφτηκαν τα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ.

Επιπλέον, εάν η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ή ακόμη και εκείνη στο Ιράν είχε πραγματοποιηθεί από έναν διαφορετικό Αμερικανό πρόεδρο, εκείνος θα μπορούσε κάλλιστα να είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης παρά τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ως αναγνώριση των προηγούμενων προσπαθειών του για την ειρήνη. Ιδίως εάν επρόκειτο για Δημοκρατικό πρόεδρο.

Στην κοσμοθεωρία της Επιτροπής Νόμπελ, τα πολιτικά καθεστώτα της Βενεζουέλας και του Ιράν ενδέχεται να θεωρούνται ότι βρίσκονται πέρα από τη διάκριση καλού και κακού, στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας». Οι βραβεύσεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στις δύο χώρες φαίνεται να ενισχύουν αυτή την ερμηνεία. Κατά συνέπεια, ο αγώνας εναντίον αυτών των καθεστώτων, ακόμη και όταν περιλαμβάνει ένοπλη δράση ή ξένη επέμβαση, μπορεί, στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, να θεωρείται θετικός: να ενισχύει την ειρήνη μέσα σε μια φιλελεύθερη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, αντί να την υπονομεύει. Αυτή η λογική μπορεί να ισχύει για οποιονδήποτε άλλον — όχι όμως για τον Τραμπ.

Εάν, λοιπόν, η Επιτροπή Νόμπελ είχε αποφασίσει ότι ο Τραμπ δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να λάβει το βραβείο, είχε μπροστά της δύο επιλογές.

Η πρώτη ήταν απλώς να τον αγνοήσει και να απονείμει το βραβείο με τον συνήθη τρόπο: σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μη δυτικές χώρες, οι οποίοι ζουν υπό καθεστώτα που η επιτροπή θεωρεί δικτατορικά, σε προέδρους και ειρηνοποιούς άλλων κρατών και γενικότερα σε προσωπικότητες χωρίς άμεση σχέση με την πολιτική ατζέντα του Τραμπ.

Η δεύτερη επιλογή βασιζόταν σε μια διαφορετική παραδοχή: η πρόκληση που είχε απευθύνει ο Τραμπ στην επιτροπή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ο καλύτερος τρόπος να δοθεί απάντηση ήταν να μετατραπεί η ίδια η βράβευση σε μια μορφή ειρωνικού πολιτικού τρολαρίσματος.

Κατά την άποψή μας, ακριβώς αυτή η λογική ενδέχεται να βρισκόταν πίσω από την περσινή απόφαση να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Εκείνη την περίοδο, ο Τραμπ —ο οποίος, όπως φαίνεται, ήδη σχεδίαζε τη μελλοντική ειδική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα— εξαπέλυε σχεδόν καθημερινά κατηγορίες εναντίον του τότε ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Η Βενεζουέλα είχε αναμφίβολα αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Και τότε η Επιτροπή Νόμπελ, αντί να απονείμει το βραβείο στον ίδιο τον Τραμπ, το έδωσε σε μια εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Ήταν σαν να του έλεγε: «Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Εσείς αντιτίθεστε στο καθεστώς της Βενεζουέλας, το ίδιο κι εμείς». Τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό, αν όχι τρολάρισμα;

Αργότερα, βέβαια, ακολούθησε μια σχεδόν grotesque εξέλιξη: στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο του Νόμπελ της. Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία. Και σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή δεν συνέβαλε καθόλου στην προώθηση των δικών της πολιτικών φιλοδοξιών.

Το ίδιο στοιχείο ειρωνικής πρόκλησης προς τον Τραμπ μπορεί να διακρίνει κανείς και στη φετινή απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τη Νότια Αφρική έναν από τους βασικούς στόχους της κριτικής του και αρνήθηκε να επιτρέψει στη χώρα να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 υπό την αμερικανική προεδρία φέτος. Και η Επιτροπή Νόμπελ απονέμει το βραβείο ακριβώς σε μια ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Νότια Αφρική — μια προσωπικότητα που αναμφίβολα αξίζει τη διάκριση και της οποίας οι θέσεις και η πολιτική ατζέντα διαφέρουν αισθητά από εκείνες του Τραμπ.

Σε έναν βαθμό, στοιχεία ανάλογης ειρωνικής πρόκλησης μπορούν να εντοπιστούν και στην απόφαση της φετινής Επιτροπής Νόμπελ Λογοτεχνίας να βραβεύσει την Καναδή συγγραφέα Αν Κάρσον.

Πρόκειται, βεβαίως, για διαφορετική επιτροπή, με διαφορετικά μέλη και σε διαφορετική χώρα — τη Σουηδία. Ωστόσο, η λογική της θα μπορούσε κάλλιστα να είναι παρόμοια με εκείνη της νορβηγικής επιτροπής. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να λειτούργησε και ένα είδος «παννομπελικής» αλληλεγγύης μεταξύ των επιτροπών.

Εάν λάβουμε υπόψη τις αρχικές αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών σχετικά με τους επικρατέστερους υποψηφίους, το απόλυτο φαβορί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν η Κινέζα συγγραφέας Καν Σουέ. Και δεδομένου ότι το περσινό βραβείο είχε απονεμηθεί σε έναν Ευρωπαίο άνδρα, τον Λάσλο Κρασναχορκάι, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ότι, στο πλαίσιο μιας άτυπης ισορροπίας ως προς το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση, το φετινό βραβείο θα κατέληγε σε μια γυναίκα εκτός Ευρώπης.

Ωστόσο, η επιλογή δεν ήταν η Κινέζα συγγραφέας που πολλοί ανέμεναν, αλλά μια Καναδή.

Ο Καναδάς, βεβαίως, δεν βρίσκεται γεωγραφικά στην Ευρώπη — αλλά μόνο γεωγραφικά. Από πολιτισμική και πολιτιστική άποψη, ανήκει στον ίδιο ευρωπαϊκό πολιτισμικό χώρο. Επιπλέον, τα βιβλία της Αν Κάρσον είναι αφιερωμένα στην επανερμηνεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και, ως εκ τούτου, αντανακλούν άμεσα την ευρωπαϊκή παράδοση. Θα μπορούσε, συνεπώς, να υποθέσει κανείς ότι, υπό διαφορετικές συνθήκες, το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας θα μπορούσε να είχε απονεμηθεί σε έναν συγγραφέα που εκπροσωπεί έναν πολιτισμικά μη ευρωπαϊκό κόσμο και όχι απλώς μια γεωγραφικά διαφορετική περιοχή.

Εάν, όμως, αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία απονομής των Νόμπελ ως αντανάκλαση των γεωπολιτικών συσχετισμών και των διεθνών ρηγμάτων, τότε οι αντιθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά επί Τραμπ είναι γνωστές σε όλους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα και ανοιχτά ότι ο Καναδάς θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η στάση αυτή έχει, εν μέρει, αναζωπυρώσει τα κινήματα υπέρ της εθνικής αυτοδιάθεσης στις καναδικές επαρχίες της Αλμπέρτα και του Κεμπέκ. Παράλληλα, ο εμπορικός πόλεμος των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά μαίνεται με ιδιαίτερη ένταση.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας σε μια Καναδή ενδέχεται να περιείχε και αυτή στοιχεία ειρωνικής πρόκλησης προς τον Τραμπ. Τουλάχιστον, μια τέτοια ερμηνεία εντάσσεται εύκολα στις διάφορες γεωπολιτικές θεωρίες συνωμοσίας που στρέφονται εναντίον του Αμερικανού προέδρου. Η συνωμοσιολογία, ασφαλώς, δεν αποτελεί σοβαρή ενασχόληση — αλλά ποιος είπε ότι πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων;

Επιστρέφοντας στο Νόμπελ Ειρήνης, υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα που αξίζει να εξεταστεί σε σχέση με τους πιθανούς υποψηφίους.

Εάν δει κανείς τον κόσμο μέσα από ένα αριστερό-προοδευτικό πρίσμα, ο πλέον φυσικός —και επιθυμητός— υποψήφιος σήμερα θα ήταν κάποιος από την Παλαιστίνη. Η διεθνής εκστρατεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό έχει λάβει, στους συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους, σχεδόν παγκόσμιες διαστάσεις. Το παλαιστινιακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας.

Μια εναλλακτική επιλογή, στο πλαίσιο της ίδιας λογικής, θα ήταν η από κοινού βράβευση ενός Παλαιστινίου και ενός Ισραηλινού: ενός υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μιας προσωπικότητας της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει την ειρήνη με τους Παλαιστινίους.

Υποψιάζεται, ωστόσο, κανείς ότι για τη νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ η απονομή του βραβείου σε έναν Παλαιστίνιο αποτελεί ένα βήμα υπερβολικά τολμηρό. Η επιτροπή δεν φαίνεται έτοιμη να το κάνει — τουλάχιστον όχι ακόμη.

Ως σύνολο, τα μέλη της μπορεί να επηρεάζονται από την αριστερή-προοδευτική ατζέντα, κυρίως σε ζητήματα φύλου, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Κατά την άποψή μας, οι αποφάσεις τους αντανακλούν την καθιερωμένη φιλελεύθερη δυτική προσέγγιση — τις παραδοσιακές αξίες του δυτικού φιλελευθερισμού, εάν προτιμά κανείς αυτόν τον όρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί αντιμετωπίζουν τους Παλαιστίνιους ακτιβιστές με επιφυλακτικότητα.

Ο μοναδικός Παλαιστίνιος που έχει λάβει ποτέ το Νόμπελ Ειρήνης είναι ο Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος το μοιράστηκε το 1994 με τον Σιμόν Πέρες και τον Γιτζάκ Ράμπιν για τις Συμφωνίες του Όσλο. Σημαντικό μέρος των διαπραγματεύσεων εκείνης της φάσης της ειρηνευτικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, γεγονός που εξηγεί φυσιολογικά το ενδιαφέρον της νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

Ακόμη κι εκείνη την εποχή, ωστόσο, η απόφαση να τιμηθεί ο Αραφάτ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ορισμένους δυτικούς κύκλους. Από την οπτική των παραδοσιακών δυτικών φιλελεύθερων αξιών, ο Γιασέρ Αραφάτ δεν θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί στη «σωστή» πλευρά της Ιστορίας. Έκτοτε, κανένας άλλος Παλαιστίνιος δεν έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

Μια ακόμη πιθανή επιλογή θα ήταν η απονομή του βραβείου σε έναν εκπρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Μια τέτοια απόφαση θα είχε, πρώτον, σαφείς ομοιότητες με την περσινή περίπτωση της Βενεζουέλας και, επομένως, θα μπορούσε να εκληφθεί και πάλι ως τρολάρισμα προς τον Τραμπ. Δεύτερον, όμως, σύμφωνα με την κοσμοθεωρία της νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, το ιρανικό πολιτικό καθεστώς βρίσκεται, όπως ήδη αναφέραμε, πέρα από τη διάκριση καλού και κακού. Επιπλέον, Ιρανοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ήδη τιμηθεί με το βραβείο: η Σιρίν Εμπαντί το 2003 και η Νάργκες Μοχαμαντί το 2023.

Υπάρχει, ωστόσο, ακόμη μία παράμετρος.

Τα τελευταία χρόνια, η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έχει επιχειρήσει να αποφεύγει την πολύ συχνή απονομή του βραβείου σε προσωπικότητες από την ίδια χώρα. Η διατήρηση μιας γεωγραφικής ισορροπίας είναι, ασφαλώς, κατανοητή.

Η μοναδική εξαίρεση ήταν η Ρωσία. Αφού το βραβείο απονεμήθηκε σε έναν Ρώσο βραβευθέντα το 2021, την επόμενη χρονιά τιμήθηκαν προσωπικότητες από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Η εξαίρεση αυτή από τον κανόνα εξηγείται, ωστόσο, από το εξαιρετικά οξυμένο γεωπολιτικό περιβάλλον του 2022.

Με βάση αυτή τη λογική, η απονομή του Νόμπελ σε μια Ιρανή ακτιβίστρια μόλις το 2023 θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιορίζει, για τα επόμενα χρόνια, τις πιθανότητες βράβευσης άλλων Ιρανών.

Αυτή, όμως, είναι η λογική των κανονικών καιρών. Σε έκτακτες περιστάσεις, η νορβηγική επιτροπή επιλέγει συνειδητά να παρεκκλίνει από τους κανόνες, όπως έδειξε το 2022.

Και έτσι καταλήγουμε σε μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: σύμφωνα με τη λογική της επιτροπής, η σημερινή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα γεγονότα του 2022.

Ένας πόλεμος που διεξάγεται από τον Αμερικανό πρόεδρο —ακόμη κι αν πρόκειται για τον Τραμπ, τον οποίο η επιτροπή απεχθάνεται τόσο— εναντίον ενός καθεστώτος που βρίσκεται στη «λάθος» πλευρά της Ιστορίας αποτελεί κάτι διαφορετικό. Δεν θεωρείται έκτακτη συνθήκη, αλλά μάλλον μια φυσική εξέλιξη, ίσως ακόμη και επιθυμητή. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πλέον λόγος να απονεμηθεί «εκτός σειράς» το Νόμπελ Ειρήνης σε έναν ακόμη Ιρανό βραβευθέντα.

Και, τέλος, υπάρχει και μια τελευταία σκέψη.

Ο κόσμος των διεθνών βραβείων δεν περιορίζεται, άλλωστε, στα Νόμπελ, παρά την αναμφισβήτητη συμβολική σημασία τους.

Από τη στιγμή που ο Τραμπ επιθυμεί τόσο πολύ μια διάκριση και οι σχέσεις μαζί του έχουν σημασία για κάθε κράτος —ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πράγματι συμβάλει σημαντικά στην επίλυση συγκρούσεων και στην έξοδο χωρών από τη διεθνή απομόνωση— ίσως θα άξιζε να εξεταστεί μια διαφορετική επιλογή: η απονομή στον Αμερικανό πρόεδρο ενός άλλου σημαντικού βραβείου, για παράδειγμα μιας κρατικής διάκρισης από κάποια μεγάλη μη δυτική χώρα.