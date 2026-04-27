Οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή σκηνή ορίζονται ολοένα και περισσότερο από μια απερίσκεπτη, διογκούμενη συνήθεια επιβολής της αμερικανικής ισχύος μέσω ανεξέλεγκτης στρατιωτικής βίας — με το Ιράν να αποτελεί τον τρέχοντα στόχο. Αναλογίζομαι τη φύση των στρατηγικών υπολογισμών πίσω από την επίθεση του Τραμπ κατά του Ιράν, περιγράφοντας την προσέγγιση του προέδρου ως: «το θέλω, άρα μπορώ να το κάνω».

Οι ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ έχουν δείξει ότι η προσέγγιση του «παγκόσμιου ηγεμόνα» βασίζεται πλέον αποκλειστικά στη δύναμη. Επιπλέον, η επιθυμία για χρήση βίας δεν περιορίζεται ούτε από νομικούς ούτε από ηθικούς κανόνες. Ακόμη και πιθανοί αυτοεπιβαλλόμενοι περιορισμοί, που συνδέονται με την υπολογίσιμη αβεβαιότητα των συνεπειών των ίδιων των ενεργειών, παύουν να λειτουργούν. Μια παρόμοια λογική μπορεί, αν το επιθυμεί κανείς, να εντοπιστεί και σε άλλες περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, η αρχή «το θέλω, άρα το κάνω» αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε έναν από τους καθοριστικούς κανόνες της σύγχρονης παγκόσμιας πολιτικής. Πρόκειται για μια απλή και μάλλον αφελή αρχή — και δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί νέα. Ίσχυε και στο παρελθόν, και ίσως, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, υπήρξε πάντοτε παρούσα.

Στο παρελθόν, ωστόσο, αυτή η αρχή περιλάμβανε συνήθως και ένα ακόμη στοιχείο: το «μπορώ» — «θέλω, μπορώ και πράττω». Σήμερα, το στοιχείο του «μπορώ» συχνά απαλείφεται πλήρως από την εξίσωση και παύει να λαμβάνεται υπόψη. Πρώτον, επειδή ο υπολογισμός ενεργειών σε συνθήκες αβεβαιότητας που σχετίζεται με συγκρούσεις είναι εξαιρετικά δύσκολος και δεν οδηγεί απαραίτητα στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Δεύτερον, επειδή η δύναμη της επιθυμίας —το «θέλω»— καθίσταται ψυχολογικά κυρίαρχη και καταναλώνει πλήρως τον λήπτη των αποφάσεων. Το ψυχολογικό προφίλ του ίδιου του Τραμπ ενδέχεται να ταιριάζει σε αυτό το πρότυπο. Ως εκ τούτου, τίθεται αμέσως ένα ίσον μεταξύ του «θέλω» και του «μπορώ» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εδώ, το «θέλω» εκ προοιμίου συνεπάγεται «μπορώ». Ή μάλλον: «κάπως θα τα καταφέρω και στο τέλος τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους». Όλα αυτά θυμίζουν, σε κάποιο βαθμό, τη γνωστή γενική ψυχολογική αρχή «κράτα το βλέμμα στον στόχο, πίστεψε στον εαυτό σου και αγνόησε τα εμπόδια». Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, αυτή η νοοτροπία μετατρέπεται σε βάση εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικού σχεδιασμού.

Κατά καιρούς, πρέπει να αναγνωριστεί, μια τέτοια προσέγγιση λειτουργεί. Ένα παράδειγμα είναι η επιχείρηση του Τραμπ στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου δεν λειτουργεί — όσο παράδοξο κι αν φαίνεται. Αυτό ισχύει για την τρέχουσα σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Συχνά συμβαίνει όσα σχεδιάζονται εκ των προτέρων και με λεπτομέρεια να μην μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη, μέσα στη δυναμική της στρατιωτικοπολιτικής αντιπαράθεσης. Και ακριβώς αυτό συνέβη και πάλι στην περίπτωση του Ιράν. Φυσικά, δημοσίως ο Τραμπ δήλωσε ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο — και θα το επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση εάν οι προσπάθειες για διευθέτηση της σύγκρουσης οδηγήσουν τελικά σε μια περισσότερο ή λιγότερο σταθερή κατάπαυση του πυρός. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει την ουσία.

Η αντίσταση του Ιράν απέναντι στον Τραμπ θα μπορούσε πιθανότατα να είχε προβλεφθεί. Στην περίπτωση του Ιράν, μάλιστα, δεν μιλάμε μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά για συλλογική πολιτική βούληση. Μετά τον θάνατο πρώτα του Αλί Χαμενεΐ και έπειτα του Αλί Λαριτζανί, και —αν ευσταθούν οι φήμες— τον σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και το κώμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Ιράν βρέθηκε χωρίς έναν ενιαίο ανώτατο ηγέτη. Παρ’ όλα αυτά, η συλλογική πολιτική του βούληση δεν υπέκυψε στον «πειρασμό της Βενεζουέλας», σύμφωνα με τον οποίο αρκεί η απομάκρυνση ενός προσώπου ώστε όλοι οι υπόλοιποι να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες. Έχω ήδη επισημάνει ότι είναι δύσκολο να κατηγορήσει κανείς τους ηγέτες της Βενεζουέλας, δεδομένης της προφανούς ανισορροπίας δυνάμεων και του βασικού ανθρώπινου ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, που σε κρίσιμες στιγμές υπερισχύει της διάθεσης για συνέχιση του αγώνα. Επιπλέον, τότε δεν υπήρχε ακόμη το παράδειγμα της ιρανικής αντίστασης. Η εξωτερική ανισορροπία ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και όχι τόσο συντριπτική όσο στην περίπτωση της Βενεζουέλας, έμοιαζε επίσης προφανής. Κι όμως, η συλλογική βούληση του Ιράν επέλεξε την αντίσταση.

Αυτό θέτει το ερώτημα κατά πόσο οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να υπολογίσουν τις πιθανές μορφές ιρανικής αντίδρασης. Κατά την άποψή μου, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν —παρότι προκάλεσε αιφνιδιασμό— ήταν απολύτως προβλέψιμο. Από τον περσινό «πόλεμο των 12 ημερών» και έπειτα, σχεδόν όλοι το είχαν επισημάνει. Είναι πιθανό, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Πεντάγωνο —εφόσον όντως επεξεργάστηκαν σενάρια— κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αφού το Ιράν δεν προχώρησε τότε σε ένα τέτοιο βήμα, δεν θα το έκανε ποτέ. Ότι οι περίφημες «κόκκινες γραμμές» του δεν ήταν παρά ρητορικές απειλές. Η πρόσφατη παγκόσμια στρατιωτικοπολιτική εμπειρία ίσως ενίσχυσε αυτή την εκτίμηση. Έτσι, ενδέχεται να εγκλωβίστηκαν σε μια μορφή αυθυποβολής ότι το Ιράν θα συμπεριφερόταν ανάλογα. Σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι ο «πειρασμός της Βενεζουέλας» —η εγκατάλειψη της αντίστασης— είναι ακαταμάχητος, πιθανότατα δεν εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών.

Δυσκολότερο, ωστόσο, ήταν να προβλεφθεί ένα άλλο στοιχείο της ιρανικής στρατηγικής: ότι, ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα περιοριζόταν σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ, όπως είχε συμβεί στον πόλεμο των 12 ημερών. Για τους Αμερικανούς, αυτό ίσως θεωρήθηκε αναπόφευκτο αλλά όχι στρατηγικά κρίσιμο — μια μορφή «παράπλευρης απώλειας» στο πλαίσιο της εκστρατείας. Το Ιράν, όμως, επέλεξε διαφορετικά. Η ιδέα ότι τα αραβικά κράτη του Κόλπου θα πλήρωναν το τίμημα για τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν πραγματικά δύσκολο να προβλεφθεί.

Αυτή η ασύμμετρη στρατηγική πολέμου αποτέλεσε έκπληξη σχεδόν για όλους. Είναι αμφίβολο αν οποιοδήποτε αρχικό σενάριο προέβλεπε κάτι περισσότερο από συμβολικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, με προειδοποίηση — όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Αντίθετα, το Ιράν επέλεξε μια στρατηγική που περιλάμβανε όχι μόνο πολλαπλά πλήγματα σε βάσεις, αλλά και επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές — αεροδρόμια, διυλιστήρια — ακόμη και σε πολιτικούς στόχους, όπως ξενοδοχεία. Ως αποτέλεσμα, η εικόνα του περιβόητου «παραδείσου του Ντουμπάι» κατέρρευσε, ενώ κατέστη σαφές ότι οι ΗΠΑ αδυνατούν να προστατεύσουν τους εταίρους τους, ακόμη και όταν αυτοί δεν εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση. Πρόκειται, ίσως, για την πρώτη περίπτωση όπου χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις καθίστανται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι, χωρίς οι ίδιες να συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο.

Το παράδειγμα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό για άλλες χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη προϋπόθεση: η βούληση του αντιπάλου να διεξαγάγει έναν τόσο σκληρό ασύμμετρο πόλεμο — και να αντισταθεί. Στον βαθμό που το έπραξε το Ιράν. Πολλές χώρες ίσως θεωρούν ότι η ιρανική περίπτωση αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ παραμένει συνεπής στον εαυτό του, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι νίκησε το Ιράν. Μερικές φορές συνοδεύει αυτές τις δηλώσεις με απειλές ότι «δεν έχει καν αρχίσει ακόμη» — αλλά έχει ήδη κερδίσει. Τώρα, έχοντας κουραστεί από το Ιράν, στρέφεται εκ νέου προς την Κούβα. Πιθανότατα πιστεύει ότι η ψυχολογική του προσέγγιση —«το θέλω, άρα μπορώ να το κάνω»— θα λειτουργήσει ξανά. Και μετά την Κούβα, ίσως έρθει η σειρά της Γροιλανδίας. Θα λειτουργήσει και εκεί;