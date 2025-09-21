Με τη στροφή προς ανεπίσημα κανάλια επικοινωνίας και μια στενά δεμένη ομάδα συμβούλων, ο πρόεδρος αποκτά προσωπικό έλεγχο και ρυθμό, αλλά υπονομεύει τη θεσμική υποστήριξη που απαιτείται για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η σκληρή στάση του, αποκομμένη από τις παραδοσιακές δομές, δεν μεταφράζεται σε βιώσιμα αποτελέσματα. Αντί για μια διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τη βελτίωση των επιλογών, η διαχείριση καθορίζεται πλέον από αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο που βασίζονται στην ταχύτητα και την πίστη.

Η εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζεται από προσωπική διπλωματία και μια ανατρεπτική «πρώτη παρόρμηση» που μπορεί να αλλάξει γρήγορα την πορεία των συγκρούσεων και των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η βιωσιμότητα αυτών των αποτελεσμάτων είναι συνεχώς αβέβαιη, επειδή στερούνται θεσμικού πλαισίου ή «σύνδεσης». Η ανάλυση αυτή παρέχει μια νέα προοπτική για τη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής και την προσωπική διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ και δείχνει πώς ο στυλ εξωτερικής πολιτικής του προέδρου δημιουργεί κανάλια για την επίλυση συγκρούσεων, τα οποία φαίνεται να θεσμοθετούνται και να οδηγούν στη μακροπρόθεσμη εδραίωση των επιτευγμάτων του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο εν μέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο τρόπος διοίκησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η αδχοκρατία του Λευκού Οίκου

Η πρώτη και η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκαν από μια έντονη εξατομίκευση της διαδικασίας εξωτερικής πολιτικής και από προσπάθειες να απελευθερωθεί από τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς της παραδοσιακής διπλωματίας και λήψης αποφάσεων. Ο Τραμπ έχει επιδείξει σταθερά ανυπομονησία απέναντι στις καθιερωμένες διαδικασίες και έδειξε μικρή προθυμία να χρησιμοποιήσει τους τυπικούς διπλωματικούς μηχανισμούς. Ο τρόπος διοίκησής του μοιάζει με αυτόν μιας οικογενειακής επιχείρησης, δίνοντας προτεραιότητα στην πίστη και στα άμεσα αποτελέσματα έναντι

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει καταφέρει να καθιερώσει μια «αδχοκρατία» – ένα αποκεντρωμένο, οριζόντιο σύστημα που βασίζεται σε άμεσες επαφές μεταξύ του προέδρου και μιας εναλλασσόμενης ομάδας προσωπικά επιλεγμένων συμβούλων. Σε αυτό το σύστημα, όσοι υποστηρίζουν τις απόψεις του προέδρου και επιτυγχάνουν απτά αποτελέσματα ευημερούν, ενώ όσοι διαφωνούν ή θεωρούνται άπιστοι απομακρύνονται γρήγορα. Αυτή η δυναμική ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, όταν ο πρόεδρος προσπάθησε να αναδιαμορφώσει τον παραδοσιακό μηχανισμό εξωτερικής πολιτικής ώστε να ταιριάζει στο προσωπικό του στυλ, μια προσπάθεια που απαιτούσε τη συχνή αντικατάσταση συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων των πολύκροτων απολύσεων του υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον.

Σήμερα, ο Τραμπ έχει καταφέρει να συγκροτήσει μία από τις πιο πιστές ομάδες και να σχηματίσει έναν πολύ στενό κύκλο εμπιστευτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας και προσωπικών απεσταλμένων. Επιπλέον, ο πρόεδρος έχει ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμβούλων τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του, γεγονός που του επέτρεψε να αποκτήσει γρήγορα υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Για παράδειγμα, όσον αφορά την Ουκρανία, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ανεπίσημους εκπροσώπους (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του δικηγόρου Ρούντι Τζουλιάνι) κατά την πρώτη θητεία του, ενώ σήμερα χρησιμοποιεί έμπιστους απεσταλμένους που έχουν διεξάγει και διεξάγουν παράλληλη διπλωματία, παρακάμπτοντας τα επίσημα κανάλια. Όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έχουν ανταγωνιστεί μεταξύ τους, γεγονός που επέτρεψε στον πρόεδρο να λάβει μια σειρά από επιλογές για τη λήψη

Ωστόσο, από την άποψη της θεσμοθέτησης της διαδικασίας, τέτοιες προσεγγίσεις συχνά οδηγούν σε ένα χάσμα μεταξύ της γραμμής του προέδρου και της θέσης των θεσμών, αποδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη εδραίωση των αποτελεσμάτων της προσωπικής διπλωματίας. Στο τέλος της πρώτης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε τη δημιουργία ενός μικρού μηχανισμού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αποτελούμενου από πιστούς εμπειρογνώμονες έτοιμους να εκτελέσουν τις οδηγίες του προέδρου. Ως αποτέλεσμα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας «στερέωσε» και σήμερα βλέπουμε τη συνέχιση αυτής της πολιτικής με αυστηρή βελτιστοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μιας σειράς άλλων δομών του μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ ήταν πάντα υποστηρικτής του μοντέλου του «έντιμου μεσάζοντα» (η προσέγγιση του Σκόουκροφτ και άλλων διάσημων συμβούλων προηγούμενων προέδρων), σύμφωνα με την οποία ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας συγκεντρώνει τις θέσεις όλων των υπουργείων και τις παρουσιάζει ευσυνείδητα στον πρόεδρο. Ωστόσο, στην πράξη, η κύρια λειτουργία του μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ συχνά δεν είναι η συζήτηση, αλλά η υλοποίηση των φιλοδοξιών του προέδρου.

Σήμερα, ο Τραμπ έχει καταφέρει να προσαρμόσει τον γραφειοκρατικό μηχανισμό στις δικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, τα εμπόδια μεταξύ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν εξαλειφθεί, γεγονός που έχει ενισχύσει την εστίαση της δύναμης στο περίγραμμα και την πολιτική της εξωτερικής πολιτικής. Οι αποφάσεις και τα μηνύματα συχνά μεταφέρονται στο επίπεδο των αναπληρωτών υπουργείων, όπου η πίστη και η αποτελεσματικότητα υπερτερούν της παραδοσιακής διαυπουργικής διαμάχης. Ο Τραμπ έχει, ταυτόχρονα, οικοδομήσει μια διπλωματία δικτύων μεταξύ αξιόπιστων προσώπων. Ειδικοί απεσταλμένοι και απεσταλμένοι ενεργούν παράλληλα, ενώ ο αντιπρόεδρος και οι βασικοί σύμβουλοι αυξάνουν την πίεση του κοινού και των διαπραγματεύσεων. Σε αντίθεση με την πρώτη κυβέρνηση, αυτό το σύστημα λήψης αποφάσεων και επίλυσης παγκόσμιων συγκρούσεων του Τραμπ μοιάζει με μια πιο άκαμπτη θεσμοθέτηση του προσωπικού στυλ του προέδρου.

Η στροφή του προέδρου προς ανεπίσημα κανάλια και έναν στενό κύκλο αξιόπιστων προσώπων προσδίδει στις αποφάσεις του ένα προσωπικό χρώμα και έναν γρήγορο ρυθμό, αλλά αποδυναμώνει τους μηχανισμούς που θα έπρεπε να υποστηρίζουν τα επιτεύγματα του Λευκού Οίκου μακροπρόθεσμα. Η διπλωματία πίεσης που ασκεί χρειάζεται θεσμική υποστήριξη ή «σύνδεση». Χωρίς σύνδεση με τους παραδοσιακούς θεσμούς, η σκληρή στάση του προέδρου δεν μεταφράζεται σε σταθερές συνδυαστικές λύσεις. Εάν η διπλωματία του Τραμπ δεν υποστηρίζεται από μια συμβατική αρχιτεκτονική (όπως σε μια σειρά επεισοδίων στην Ουκρανία), το αποτέλεσμα της πίεσης διαλύεται. Επιπλέον, ένας πιστός αλλά στενός κύκλος συμβούλων δημιουργεί τον κίνδυνο «ομαδικής σκέψης»: οι σύμβουλοι που εξαρτώνται από τη διάθεση του ηγέτη είναι πιο διατεθειμένοι να συμμορφώνονται παρά να προτείνουν λύσεις που διαφέρουν από αυτές του προέδρου.

Έννοιες που εξηγούν τη συμπεριφορά του Τραμπ: νεορεαλισμός, διπλωματία πίεσης, ομαδική σκέψη και σύνδεση

Οι ενέργειες του Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων ταιριάζουν με τις θεωρίες στον τομέα των διεθνών σχέσεων, καθώς και με την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής. Ο βασικός πνευματικός του κινητήριος μοχλός είναι ο νεορεαλισμός. Η πολιτική δογματική του Τραμπ βασίζεται σε μια εικόνα του κόσμου ως ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος, όπου οι εξωτερικές σχέσεις αποτελούν απειλές και ο οικονομικός εθνικισμός στοχεύει στην επίτευξη συμφωνιών και στη δημιουργία σχετικών κερδών.

Από τη σκοπιά των θεωριών της διπλωματικής πρακτικής, πρόκειται για μια διπλωματία πίεσης (ή εκφοβισμού): οι απειλές και οι σκόπιμα σκληρές απαιτήσεις χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για να αποπροσανατολίσουν τον αντίπαλο και να τον αναγκάσουν να κάνει παραχωρήσεις. Αυτή η λογική εξηγεί ένα σημαντικό αριθμό των κινήσεων του Τραμπ – από την πίεση στο ΝΑΤΟ έως τις σκληρές απαιτήσεις προς την Ουκρανία ή το Ιράν. Το ιδεολογικό πλαίσιο μιας τέτοιας διπλωματίας είναι κανονιστικά τυποποιημένο. Τα έγγραφα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας καταγράφουν την άσκηση μέγιστης πίεσης (προς το Ιράν). Αυτό το στρατηγικό έγγραφο αποτέλεσε το πλαίσιο για τα μέσα βίας και τα μέσα που μοιάζουν με βία.

Οι έννοιες της ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής παρέχουν μια σαφή εικόνα του στυλ εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ. Οι ενέργειες του Τραμπ ταιριάζουν στο προεδρικό μοντέλο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στο οποίο η προσωπικότητα του ηγέτη, οι αξίες του, οι γνωστικές του ικανότητες και οι ιδέες του σχετικά με τον έλεγχο των συμβούλων του έχουν σημαντική επίδραση στον σχεδιασμό και στην τελική απόφαση. Κατά την ανάλυση των αποφάσεων του 2025, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τρία επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το πρώτο επίπεδο είναι το ατομικό (προσωπικές πεποιθήσεις και στυλ διαχείρισης της προεδρικής ομάδας), το δεύτερο είναι το επίπεδο της μικρής ομάδας (η δυναμική του εσωτερικού κύκλου και ο κίνδυνος του κομφορμισμού) και το τρίτο είναι το θεσμικό-γραφειοκρατικό επίπεδο (κανόνες και διαδικασίες, φίλτρα και εμπειρογνώμονες). Όλα αυτά μαζί βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ελήφθησαν ορισμένες αποφάσεις. Στην περίπτωση του Τραμπ, το ατομικό επίπεδο συχνά κυριαρχεί. Η αλληλεπίδραση με έναν στενό κύκλο συμβούλων και οι φιλοδοξίες του προέδρου διαδραματίζουν δυσανάλογα μεγάλο ρόλο, ενώ οι θεσμικές δομές αποδυναμώνονται, γεγονός που δημιουργεί την πραγματικότητα που παρατηρούμε: ο πρόεδρος ενεργεί αυθόρμητα, χρησιμοποιώντας ανεπίσημα κανάλια, αλλά λαμβάνοντας υποστήριξη από μια πιστή ομάδα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γρήγορα και μη συμβατικά βήματα, αλλά περιπλέκει τη σημαντική σύνδεση των προσωπικών βημάτων του προέδρου με εγχώριους και διεθνείς θεσμούς. Ο όρος «σύνδεση» αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη ενοποίηση των παρορμητικών διπλωματικών ενεργειών της ομάδας του προέδρου στην αρχιτεκτονική της επίλυσης συγκρούσεων.

Οι παρορμητικές αποφάσεις του προέδρου, όπως μια ξαφνική εκεχειρία ή η έναρξη μιας συνόδου κορυφής ηγετών, όπως στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίζονται σε παραδοσιακούς πυλώνες – θεσμούς, συνθήκες και εγγυήσεις. Χωρίς αυτό, η επίδραση της διπλωματίας του Τραμπ είναι πολύ βραχύβια, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα της διπλωματικής πορείας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα κριτήρια, η παρουσία των οποίων υποδηλώνει ότι η ύφεση του Τραμπ μπορεί (ή μπορεί και όχι) να μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη.

Το πρώτο κριτήριο αφορά την αποκλιμάκωση. Ο Τραμπ διαπραγματεύεται επιδέξια τους όρους της εκεχειρίας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για τη μείωση των εντάσεων. Η συνεπής αποκλιμάκωση επιτρέπει στην πρώτη παρόρμηση του Τραμπ να μην εξασθενήσει, αλλά να εξελιχθεί σε μια πλήρη διευθέτηση. Ωστόσο, μεταξύ όλων των ειρηνευτικών συμφωνιών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχει σταθερή τάση προς την πλήρη λήξη της σύγκρουσης.

Το δεύτερο κριτήριο είναι η λεγόμενη «άγκυρα συνασπισμού». Η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, ηγετικών δυνάμεων και περιφερειακών ενώσεων, λειτουργεί ως εγγυητής μακροπρόθεσμης ειρήνης και δημιουργεί πρόσθετη αδράνεια: όσο περισσότερα μέρη επενδύουν πόρους στην ειρηνευτική διαδικασία, τόσο πιο δύσκολο είναι να αποτύχει. Ωστόσο, η διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί τη δοξασία «America First», η οποία δεν του επιτρέπει να σχηματίζει ευρείς συνασπισμούς για την επίλυση συγκρούσεων. Ένα παράδειγμα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία και την Ευρώπη, όπου οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν εντάσσονται στα σχέδια του προέδρου για την επίλυση της σύγκρουσης με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι.

Το τρίτο κριτήριο για την εδραίωση των επιτυχιών της προσωπικής διπλωματίας είναι συνήθως το καθεστώς επαλήθευσης. Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου των συμφωνιών – κοινές επιτροπές, επιθεωρήσεις, ανταλλαγή δεδομένων – αυξάνει την εμπιστοσύνη. Χωρίς παρακολούθηση, οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών είναι εύθραυστη. Και στο παράδειγμα της επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, βλέπουμε μια κατάσταση όπου οποιαδήποτε εκεχειρία επιτυγχάνεται χωρίς ένα μακροπρόθεσμο καθεστώς επαλήθευσης, γεγονός που την καθιστά εύθραυστη.

Το τέταρτο κριτήριο είναι η θεσμοθέτηση των συμφωνιών. Η επίσημη εδραίωση των συμφωνιών – μέσω συνθηκών, ψηφισμάτων ή ακόμη και λεπτομερών οδικών χαρτών – θεσπίζει κοινές θεσμικές δομές και διασφαλίζει τα επιτεύγματα της προσωπικής διπλωματίας. Ωστόσο, η τάση του Τραμπ να επιλύει συγκρούσεις συχνά παραμελεί αυτό το νομικό και οργανωτικό υπόβαθρο. Πολύ λίγες από τις συμφωνίες του μετατρέπονται σε νομικά δεσμευτικά μέσα που επικυρώνονται από όλα τα μέρη. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της προσωπικής διπλωματίας του παραμένουν εύθραυστα και μπορούν εύκολα να αγνοηθούν ή να ανατραπούν.

Το πέμπτο κριτήριο είναι η εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων μιας σύγκρουσης. Παράλληλα με την αποκλιμάκωση, τα μέρη συνήθως διατυπώνουν τα βασικά αμφισβητούμενα ζητήματα που υποκρύπτουν την αντιπαράθεση. Εάν η επίλυση των θεμελιωδών διαφορών γίνει ο κεντρικός στόχος της διπλωματίας, τότε μειώνεται ο κίνδυνος να επανέλθει η κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Η διπλωματία του Τραμπ κινδυνεύει να είναι μόνο μια ανάπαυλα πριν από την επανάληψη των συγκρούσεων, όταν τα συσσωρευμένα προβλήματα θα εκδηλωθούν ξανά. Κάθε διπλωματική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από διαπραγματεύσεις για την ουσία της σύγκρουσης και να μην περιορίζεται σε μια επιφανειακή παγίωση του status quo, για την οποία, για παράδειγμα, η Ρωσία μιλά συνεχώς σε σχέση με την Ευρώπη.

Το έκτο κριτήριο που είναι κρίσιμο για τη θεσμοθέτηση της διπλωματίας, ιδίως της διπλωματίας του Τραμπ, είναι η εσωτερική νομιμοποίηση. Για να είναι μια συμφωνία βιώσιμη, πρέπει να εγκριθεί από τους βασικούς εγχώριους παράγοντες – το κοινοβούλιο ή τις ελίτ – και να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Ο ad hoc διπλωματικός στυλ του Τραμπ συνήθως αποτυγχάνει να εξασφαλίσει αυτό το θεμέλιο. Οι κινήσεις του συχνά αντιμετωπίζονται με δημόσιο σκεπτικισμό στο εξωτερικό (π.χ. στην Ινδία ή το Πακιστάν) και αντίσταση από τις ελίτ του κατεστημένου στο εσωτερικό. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση απεικονίστηκε πρόσφατα από την επίθεση ενός αρθρογράφου του Politico στις διπλωματικές προσπάθειες του Witkoff και την έντονη απάντηση του Αντιπροέδρου Vance στον συγγραφέα.

Αυτά τα έξι στοιχεία είναι ικανά να «αποσυνδέσουν» τις αρχικές διπλωματικές επιτυχίες του Τραμπ. Τα παραδείγματα της Ινδίας-Πακιστάν, της Ρουάντα-ΛΔΚ, της Καμπότζης-Ταϊλάνδης, του Ισραήλ-Ιράν, της Αιγύπτου-Αιθιοπίας κ.λπ. δείχνουν ότι υπάρχει δυναμική και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοιχτοί, αλλά η βιωσιμότητα της επίλυσης των συγκρούσεων είναι άνιση. Σε πολλές περιπτώσεις, η αποκόλληση απουσιάζει και το αποτέλεσμα των προσπαθειών του Τραμπ μπορεί να είναι εφήμερο. Όταν υπάρχουν νομική υποστήριξη, παρακολούθηση και εγγυήσεις συνασπισμού, οι πιθανότητες μακροπρόθεσμης εδραίωσης των αποτελεσμάτων θα είναι υψηλότερες.

Επίλυση συγκρούσεων: Ο αλγόριθμος του Ντόναλντ Τραμπ

Ας εξετάσουμε την πιο αποκαλυπτική πορεία της παρορμητικής διπλωματίας του Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με το Ισραήλ και το Ιράν. Η άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις πολιτικές αλλαγές στη Συρία και τη γενική αύξηση των εντάσεων. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, σημειώθηκε νέα έξαρση. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, στις οποίες η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Για 12 ημέρες, η περιοχή βρισκόταν στο χείλος ενός μεγάλου πολέμου. Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι χάρη στις προσπάθειές της η σύγκρουση σταμάτησε. Στα τέλη Ιουνίου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ των μερών. Επιπλέον, οι ίδιες οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βία, επιτιθέμενες σε βασικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μετά την οποία, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, το πυρηνικό δυναμικό της Τεχεράνης περιορίστηκε σημαντικά. Έτσι, η ώθηση ήταν διττή: στρατιωτική (παρέμβαση των ΗΠΑ κατόπιν αιτήματος ενός συμμάχου) και διπλωματική (η πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός).

Τα κανάλια επίλυσης ήταν προσωπικής φύσης. Ο πρόεδρος Τραμπ ενήργησε μέσω άμεσων επαφών με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, αλλά δεν υπήρξε πλήρης διάλογος με την ιρανική πλευρά. Η πραγματική φόρμουλα είχε ως εξής: η Ουάσιγκτον πείθει το Ισραήλ να σταματήσει μετά την επίτευξη μιας σειράς στρατιωτικών στόχων, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει το Ιράν με την απειλή περαιτέρω επιθέσεων. Πρόκειται για μια εξαναγκαστική ειρήνη, που θυμίζει διαιτησία με τη χρήση βίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν ως εγγυητές της παύσης, παραμένοντας στο πλευρό του συμμάχου, αλλά ελέγχοντας την κλίμακα των ενεργειών του και σηματοδοτώντας στον εχθρό το κόστος της κλιμάκωσης.

Ωστόσο, η εκεχειρία δεν εξασφαλίστηκε με γραπτές συμφωνίες: τα μέρη ουσιαστικά επέστρεψαν στο status quo. Το Ιράν σταμάτησε τις πυραυλικές επιθέσεις και το Ισραήλ σταμάτησε τους βομβαρδισμούς. Αν πριν από την κλιμάκωση συζητιόταν η προοπτική επανάληψης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, μετά την κρίση οι συζητήσεις αυτές πάγωσαν. Η εκεχειρία ήταν τακτικής φύσης. Οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης – οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, η αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία και το Λίβανο, η ιδεολογική εχθρότητα – παρέμειναν άλυτες. Τελικά, χωρίς την υποστήριξη πολυμερών προσπαθειών και μιας επαληθεύσιμης συμβατικής αρχιτεκτονικής, η επόμενη κλιμάκωση είναι θέμα χρόνου. Αυτή η περίπτωση δείχνει τα όρια της παρορμητικής προσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ. Μια συμφωνία εξουσίας, ή μάλλον η διακοπή ενός πολέμου χωρίς την επίλυση των προβλημάτων, έχει βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Είδαμε αρκετές εβδομάδες σιωπής, αλλά στρατηγικά, αυτή η συμφωνία του Τραμπ δεν έλυσε τίποτα.

Η ίδια κατάσταση αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, εν μέσω των διαπραγματεύσεών του με τη Βόρεια Κορέα. Ο Τραμπ πέτυχε εντυπωσιακές εικόνες, ακόμη και δηλώσεις, αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει τις επιτυχίες του σε μη αναστρέψιμα επιτεύγματα.

Ένα παράδειγμα αποτελεσματικής θεσμοθέτησης στη διπλωματία του Τραμπ είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ του 2020 για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν, του Σουδάν και του Μαρόκου. Οι συμφωνίες έλαβαν ένα επίσημο νομικό πλαίσιο και βασίστηκαν στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένων περιφερειακών παραγόντων. Η θεσμική μορφή και το αμοιβαίο όφελος εξασφάλισαν τη βιωσιμότητα της διπλωματίας του Τραμπ.

Συμπέρασμα

Γιατί ο Τραμπ δεν είναι σε θέση να θεσμοθετήσει τις συμφωνίες του; Ο τρόπος λήψης αποφάσεων του οδηγεί στο γεγονός ότι το πλαίσιο διαχείρισης γίνεται υπερβολικά στενό. Εάν το πλαίσιο διαχείρισης του προέδρου βασίζεται σε θεσμική συναίνεση και καλά αναπτυγμένη εμπειρογνωμοσύνη, τότε οι διπλωματικές του προσπάθειες είναι ικανές να οδηγήσουν σε αποφάσεις με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Όμως, και πάλι, υπό τον Τραμπ, η έμφαση δίνεται στην προσωπική διαίσθηση και σε έναν στενό κύκλο συμβούλων. Αντί για μια πολυεπίπεδη επιλογή και βελτίωση των λύσεων, η διαχείριση γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με κύρια στοιχεία την ταχύτητα και την πίστη στην πορεία του ηγέτη.

Η παραδοσιακή γραφειοκρατική διαδικασία για την οποία είναι γνωστό το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ μπορεί να φαίνεται αργή, αλλά είναι ακριβώς αυτός ο μηχανισμός που εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή και διατήρηση των διπλωματικών επιτευγμάτων. Αυτό το σύστημα φιλτράρει τις παρορμήσεις του προέδρου, μετατρέποντάς τις σε συντονισμένα σχέδια που εξασφαλίζουν τη στήριξη των συμμάχων και λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές συνέπειες. Ενώ η προσέγγιση του Τραμπ δημιουργεί ένα υψηλό ρυθμό δράσης, η ισχύς των αποτελεσμάτων του παραμένει εύθραυστη. Αντίθετα, ο παραδοσιακός μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής, αν και σκόπιμος, εγγυάται τη βιώσιμη εδραίωση των αποτελεσμάτων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύει ένα μοναδικό στυλ λήψης αποφάσεων και εφαρμογής: οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω προσωπικών καναλιών, συχνά ανεπίσημα, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς θεσμούς. Αυτό επιτρέπει ξαφνικές ανατροπές – εκεχειρίες, συνόδους κορυφής, δηλωτικές συμφωνίες. Ωστόσο, χωρίς την ενσωμάτωση αυτών των σημαντικών εξελίξεων σε μόνιμους μηχανισμούς ειρήνης, το αποτέλεσμα τους παραμένει προσωρινό. Όπου η δυναμική συμπληρώνεται από διαρθρωτικά μέτρα, όπως στην περίπτωση των συμφωνιών του 2020 για τη Μέση Ανατολή, υπάρχει η πιθανότητα να εδραιωθούν οι συμφωνίες. Όπου παραμένουν μόνο τακτικές κινήσεις, παρατηρείται ένα αντίστροφο κύμα: η παύση αντικαθίσταται από μια υποτροπή (όπως δείχνουν οι περιπτώσεις της Ρουάντα-ΛΔΚ ή του Ισραήλ-Ιράν).

Ο τρόπος με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις στην εξωτερική πολιτική μπορεί να περιγραφεί ως εξής: προωθεί τη σύγκρουση, αλλά δεν κλείνει το ζήτημα. Ο γρήγορος ρυθμός και η πίεση χωρίς υποστηρικτική δομή δημιουργούν κίνηση, την οποία παρατηρούμε τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, αλλά από μόνες τους δεν οδηγούν σε τελική επίλυση της κατάστασης.

Το μάθημα που προσφέρει ο τρόπος του Τραμπ στην ανάλυση της διπλωματίας και της λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής είναι απλό: η προσωπική διπλωματία πρέπει να συμπληρώνεται από θεσμική οικοδόμηση ειρήνης. Οι μη συμβατικές κινήσεις μπορούν να σπάσουν ένα αδιέξοδο, αλλά η βιώσιμη ειρήνη απαιτεί αποκλιμάκωση, συμμετοχή συνασπισμών, καθεστώτα επαλήθευσης και νομική σταθεροποίηση. Χωρίς αυτά, ακόμη και οι πιο ισχυρές παρορμήσεις του Τραμπ εξασθενίζουν, χωρίς να αφήνουν μόνιμα ίχνη.