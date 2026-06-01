Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Με την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό προσκήνιο, η οποία αρχικά έγινε γνωστή σε όλους και ως «η Μαρία των Τεμπών», αναδείχθηκαν και λεπτομέρειες σχετικά με τις παιδιατρικές της πρακτικές.

Όπως αναφέρει η ίδια στον επίσημο ιστότοπό της, κατά την 5ετή παραμονή σπουδών της στην Μεγάλη Βρετανία, μεταξύ άλλων εξειδικεύτηκε και στην Κβαντική Ιατρική. Όπως αναφέρει πάντα η ίδια: «Η Κβαντική Ιατρική ή Κβαντική Βιοανατροφοδότηση ή βιοσυντονισμός, στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων – Έχει ευρύτερες εφαρμογές στους ενήλικες με τον βιοσυντονισμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η τοξικότητα του οργανισμού (από μικροοργανισμούς, ακτινοβολίες και τοξικά συναισθήματα), η αντιμετώπιση του μύκητα κάντινα, διατροφικές δυσλειτουργίες, ψυχολογικές αστάθειες, η αντιμετώπιση της χρόνιας κόπωσης, η υποστήριξη αυτοάνοσων νοσημάτων, η εξουδετέρωση παρενεργειών φαρμάκων, η διαχείριση του πόνου, η αντιμετώπιση ορμονικών διαταραχών, η αντιμετώπιση χρόνιων εντερικών και αναπνευστικών νοσημάτων κ.α».

Πώς αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα τον Βιοσυντονισμό;

Ο Βιοσυντονισμός απορρίπτεται ως πραγματική μέθοδος θεραπείας από την επιστημονική κοινότητα, που την κατατάσσει στην κατηγορία της ψευδοεπιστήμης. Επιστημονικές μελέτες δεν έχουν παρουσιάσει αποτελέσματα που ξεπερνάνε αυτά των εικονικών φαρμάκων (placebo).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο οργανισμός ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων (FDA) ταξινομεί τις «συσκευές που χρησιμοποιούν μέτρηση αντίστασης για τη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών» ως «Class III» συσκευές, για τις οποίες απαιτείται η έγκριση της FDA προκειμένου να ξεκινήσει η εμπορική προώθησή τους. Ο FDA έχει απαγορεύσει την πώληση ορισμένων από αυτές τις συσκευές στην αγορά των ΗΠΑ, και έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά αρκετών πωλητών ηλεκτρικών συσκευών για ψευδείς ισχυρισμούς που αφορούσαν ιατρικά οφέλη. Σύμφωνα με το Quackwatch αυτή η μέθοδος θεραπείας είναι εντελώς παράλογη και ο προτεινόμενος μηχανισμός δράσης της αδύνατος.

Ωστόσο το 2016, ο τότε υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός έδωσε το πράσινο φως υπό… «προϋποθέσεις». Σε υπουργική απόφαση στις 24/08/2016 – Αρ. πρωτ. : Γ3β/ΓΠ/οικ.63736 και Θέμα: «Σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές βιοσυντονισμού – βιοανάδρασης», αναφέρεται:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων […]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ως προς το θέμα της μεθόδου του βιοσυντονισμού και των συσκευών

βιοσυντονισμού – βιοανάδρασης τα ακόλουθα:

Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική.

Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.

Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Η ιατρική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται είναι βασικά μέσης τεχνολογικής γενιάς, χωρίς την απαίτηση σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE.

Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 [ΦΕΚ 1918/Β’/2010] «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Μάλιστα ο «ασφαλής» βιοσυντονισμός δεν συνιστάται και πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εκτός από τις εγκύους, η μέθοδος αντενδείκνυται ή απαιτείται ιατρική έγκριση στις εξής περιπτώσεις:

Άτομα με βηματοδότη ή άλλα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.

Άτομα με ιστορικό επιληψίας ή σοβαρών εγκεφαλικών προβλημάτων (π.χ. Πάρκινσον).

Άτομα με πολύ σοβαρές ασθένειες, όπου δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση της κλασικής ιατρικής θεραπείας

Οι βαθιές ρίζες του Βιοσυντονισμού στην Σαηεντολογία

Η διαδικασία του βιοσυντονισμού εφευρέθηκε στη Γερμανία το 1977 από τον Φραντς Μορέλ (Franz Morell) και τον γαμπρό του, τον μηχανικό Έριχ Ράσε (Erich Rasche).

Αρχικά την παρουσίασαν ως «Θεραπεία MORA», από τα ονόματα MOrell και RAsche. Ορισμένες από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία περιέχουν ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος. Η λειτουργία τους είναι παρόμοια με το “ελεκτροψυχόμετρο” γνωστό και ως E-Meter της Σαηεντολογίας, το οποίο οι δημιουργοί του Βιοσυντονισμού είχαν ως μπούσουλα και επιχείρησαν να βελτιώσουν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Franz Morell ήταν επηρεασμένος από τη Σαηεντολογία, και στη συνέχεια, ο Brugermann, ο οποίος ήταν βοηθός του Morell, τροποποίησε αυτή τη συσκευή.

Σήμερα στον επίσημο ιστότοπο της Σαηεντολογίας που φιγουράρουν τα νέα εξελιγμένα μοντέλα και αναφέρεται:

«Ο έλεγχος ένας προς έναν υποβοηθάται με τη χρήση ενός θρησκευτικού αντικειμένου που βοηθά τον ελεγκτή και να προκαθορίσει τον εντοπισμό περιοχών πνευματικής αγωνίας ή ταλαιπωρίας.

Αυτό το θρησκευτικό τεχνούργημα ονομάζεται Ηλεκτροψυχόμετρο ή Ηλεκτρόμετρο. (Ηλεκτροψυχόμετρο από ηλεκτρόμετρο, μια βαθμονομημένη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση εξαιρετικά χαμηλών τάσεων και την ανθρώπινη ψυχή, πνεύμα ή μυαλό. Το E-Meter μετρά την πνευματική κατάσταση ή την αλλαγή της κατάστασης ενός ατόμου και επομένως είναι τεράστιο όφελος για τον ελεγκτή να εντοπίσει τις περιοχές που πρέπει να χειριστεί. Η κρυφή φύση του αντιδραστικού μυαλού απαιτεί τη χρήση μιας συσκευής ικανής να καταγράφει τα αποτελέσματά του – μια λειτουργία που κάνει το E-Meter με ακρίβεια».

Η Σαηεντολογία από τις πιο επικίνδυνες σέχτες στον κόσμο

Εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν η Μαρία Καρυστιανού η οποία περιβάλλεται με ισχυρό Χριστιανικό περίβλημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να υποστηρίζει και να επαγγέλλεται με μεθόδους μιας άλλης «εκκλησίας» η οποία μάλιστα κατατάσσεται στην τοπ λίστα των πλέον επικίνδυνων παραθρησκευτικών ομάδων;

Ιδρυτής τη Σαηεντολογίας υπήρξε ο Λαφαγιὲτ Ρὸν Χάμπαρντ (1911-1986), συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Το 1954 ίδρυσε στο Λος ῎Άντζελες των ΗΠΑ την Σαηεντολογία.

Στον Λαφαγιέτ Χάμπαρντ αποδίδεται η φράση σχετικά με τα κίνητρα του: «Ήθελα να ιδρύσω μία θρησκεία. Κάτι τέτοιο θα απέφερε πολλά χρήματα».

Ο ίδιος, είχε υπάρξει μέλος αρχικά της οργάνωσης των Ροδόσταυρων (AMORC) και αργότερα της νεοσατανιστικής οργάνωσης Ordo Templi Orientis (ΟΤΟ), που είχε δημιουργήσει ο γνωστός αποκρυφιστής και σατανιστής Άλειστερ Κρόουλι. Μάλιστα ο σταυρός της Σαηεντολογίας – ένα από τα κύρια σύμβολα της Εκκλησίας της – ο οποίος θυμίζει κάπως τον χριστιανικό σταυρό, αλλά διαφέρει λόγω της προσθήκης τεσσάρων διαγώνιων ακτίνων – λέγεται ότι είναι εμπνευσμένος από τον Ροδοσταυρό του Άλειστερ Κρόουλι.

Ωστόσο, όσο αστεία ή παράξενα μοιάζουν όλα αυτά, οι συνδέσεις και οι αναφορές, ερευνώντας το «φαινόμενο» Καρυστιανού, που από «Μαρία των Τεμπών» εξελίχθηκε ξαφνικά σε αρχηγό κόμματος (παρά τις παλιές κατηγορηματικά αρνητικές της δηλώσεις) και η οποία μάλιστα αξιώνει να γίνει πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο, άλλο τόσο και περισσότερο ανησυχητικά είναι.

Κι αν ο Χάμπαρντ είπε για τα κίνητρα του, «Ήθελα να ιδρύσω μία θρησκεία. Κάτι τέτοιο θα απέφερε πολλά χρήματα», αναρωτιέται κανείς, ποια να είναι τα πραγματικά κίνητρα κάποιου που θέλει να ιδρύσει ένα ακόμα κόμμα σήμερα, ποιες οι προσωπικές του φιλοδοξίες, και σε τι περισσότερες περιπέτειες μπορεί να εμπλακεί η ήδη πολύπαθη χώρα μας;

Και για να προλάβω τους καλοθελητές που θα βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα όσα αναφέρουμε και τον προβληματισμό μας, όχι, ούτε η Ζούγκλα, ούτε η αρθρογράφος ανήκουν στη λίστα των «γαλάζιων ακριδών» και το έχουν αποδείξει. Ανήκουν στη λίστα του ερεύνα πρώτα, σκέψου και μετά πίστευε, αλλά και της ελευθερίας του λόγου.