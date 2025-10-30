Παρά τις θετικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της, η συμφωνία που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι πιθανό να εγγυηθεί την ειρήνη, ούτε καν στο άμεσο μέλλον. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το «σχέδιο Τραμπ» δεν αντιμετωπίζει τις βαθιές αιτίες της παλαιστινιακής-ισραηλινής σύγκρουσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Πρώτον, το σχέδιο αυτό αγνοεί την πραγματική κατάσταση και λαμβάνει υπόψη μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Είναι διατυπωμένο ως εάν η Χαμάς αποτελεί την κύρια απειλή για την ειρήνη στη Λεβαντίνη, ενώ το Ισραήλ, του οποίου οι ενέργειες αναγνωρίστηκαν ως γενοκτονία από τη Διεθνή Επιτροπή του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν έχει εμπλακεί στην κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η προσέγγιση αυτή παραμορφώνει τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος και συγκαλύπτει την πραγματική φύση της παλαιστινιακής-ισραηλινής σύγκρουσης, η οποία έχει επιδεινωθεί από δεκαετίες καταπίεσης του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Δεύτερον, η εφαρμογή της συμφωνίας περιορίζεται αποκλειστικά στις τακτικές εκτιμήσεις των κύριων μερών της και δεν αντανακλά μια μακροπρόθεσμη επιλογή. Η ειρηνευτική πρωτοβουλία που προωθεί ο Τραμπ δεν είναι η πρώτη προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου στην εξκλάβεια κατέρρευσε μετά από ανταλλαγή ομήρων. Το τρέχον σχέδιο, παρά τις δηλωμένες φιλοδοξίες του, αντιμετωπίζει παρόμοιες πολιτικές προκλήσεις και, ως εκ τούτου, κινδυνεύει να επαναλάβει την προηγούμενη αποτυχία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Για το Κάιρο, η ανάγκη επίλυσης της παλαιστινιακής-ισραηλινής σύγκρουσης υπαγορεύεται κυρίως από την επιθυμία να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κοντά στα σύνορά του. Η Άγκυρα και η Ντόχα, που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή αντίσταση, συμφώνησαν με το σχέδιο του Τραμπ, είτε επειδή τα εναλλακτικά σενάρια φαίνονται επί του παρόντος λιγότερο προτιμόμενα είτε λόγω ειδικών συμφωνιών με τον Αμερικανό πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων και τακτικών συμφωνιών. Τόσο η Τουρκία όσο και το Κατάρ θεωρούν τη Λωρίδα της Γάζας ως περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος, πράγμα που σημαίνει ότι η υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη και μιας συμφωνίας που βασίζεται σε αμφιλεγόμενους όρους, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τη διατήρηση της επιρροής στην περιοχή και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Βραχυπρόθεσμα, η εσωτερική πολιτική πίεση τόσο από το Ισραήλ όσο και από τους Παλαιστινίους θα εμποδίσει την τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας. Μακροπρόθεσμα, η απουσία λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα θα αποτελέσει εμπόδιο. Αυτό είναι απίθανο υπό τις τρέχουσες συνθήκες, καθώς ούτε η αμερικανική κυβέρνηση ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση είναι διατεθειμένες να κάνουν παραχωρήσεις.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν δίκαιο μηχανισμό για την επίλυση της παλαιστινιακής-ισραηλινής σύγκρουσης που θα ήταν αποδεκτός από το Ισραήλ. Είναι σαφές ότι το ισραηλινό κράτος είναι η ισχυρότερη πλευρά στη σύγκρουση και, ως εκ τούτου, μια «δίκαιη ειρήνη» θα οικοδομηθεί σύμφωνα με τις αμερικανο-ισραηλινές γραμμές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική εφαρμογή πολλών διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολιτικές δυσκολίες και εμπόδια και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους όρους της συμφωνίας, αν και αυτοί είναι περισσότερο από αποδεκτοί από την πλευρά του. Το κύριο πρόβλημα δημιουργείται από τις ακροδεξιές δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες στοχεύουν στην πλήρη καταστροφή της Χαμάς και στην περαιτέρω προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, εκπρόσωποι ακροδεξιών κομμάτων έχουν ζητήσει τη λήψη των πιο ριζοσπαστικών μέτρων κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Δεδομένης της σημαντικής επιρροής τους στην ισραηλινή κυβέρνηση και κοινωνία, η πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας αυξάνεται σημαντικά.

Οι ριζοσπαστικοί υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισμού, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς και Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, αντιτίθενται κατηγορηματικά σε οποιαδήποτε παραχώρηση σχετικά με τη Χαμάς. Κατά συνέπεια, η ρήτρα στο σχέδιο του Τραμπ που δεσμεύει το Ισραήλ να μην καταλάβει ή να μην προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας και να αποχωρήσει στη συνέχεια από τα παλαιστινιακά εδάφη, αντιμετωπίζεται αρνητικά από τις ακροδεξιές δυνάμεις. Εάν η εσωτερική πολιτική σύγκρουση ενταθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της συνασπιστικής κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε σε πρόωρες εκλογές.

Η εσωτερική πολιτική κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επί του παρόντος κατηγορίες για διαφθορά, καθώς και από τις προσπάθειες για επίσημη έρευνα των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου, τις οποίες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμποδίζει τακτικά, επικαλούμενος τον πόλεμο στη Γάζα.

Όσον αφορά την παλαιστινιακή πλευρά, πρέπει να δοθεί προσοχή στις διατάξεις σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων ομάδων. Αυτές οι προϋποθέσεις τονίζουν το μειονέκτημα των παλαιστινιακών μαχητικών δυνάμεων και αποσκοπούν στην ουσιαστική εξάλειψή τους. Φυσικά, αυτά τα σημεία του σχεδίου είναι απολύτως απαράδεκτα για τη Χαμάς, και ακόμη και αν η οργάνωση συμφωνήσει να τα εφαρμόσει, δεν είναι αναμενόμενο ότι άλλες ριζοσπαστικές παλαιστινιακές ομάδες θα ενεργήσουν με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, η Χαμάς πρέπει επίσης να παραιτηθεί από τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να μεταβιβάσει την εξουσία σε μια προσωρινή μεταβατική αρχή – μια παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από παλαιστινιακούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες. Οι δραστηριότητες αυτού του οργάνου θα εποπτεύονται από ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ. Αυτή η προϋπόθεση είναι επίσης αντίθετη με τα συμφέροντα και τους στρατηγικούς στόχους της Χαμάς.

Ακόμη και αν η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές μαχητικές ομάδες αποδεχθούν τους όρους του σχεδίου Τραμπ, η πιθανότητα εκδίκησης θα παραμείνει εξαιρετικά υψηλή. Ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τον άδικο χαρακτήρα της συμφωνίας, η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με την παράδοση της Χαμάς. Δεύτερον, την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών για την απόδοση ευθυνών στο Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 18.000 παιδιά και 9.000 γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025. Καταγράφηκαν επίσης οι θάνατοι πάνω από 500 εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι περισσότεροι από τους οποίους εκπροσωπούσαν οργανισμούς του ΟΗΕ.

Η έλλειψη λογοδοσίας του Ισραήλ για τα εγκλήματα πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στον εποικοδομητικό διάλογο και δημιουργεί τον κίνδυνο ανανέωσης των εχθροπραξιών, καθώς δεν θα αποδεχθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι μια τέτοια ειρήνη. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο υπονομεύει τη νομιμότητα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά δημιουργεί και σταθερά θεμέλια για την ανανέωση της βίας στο μέλλον.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την άρνηση του Ισραήλ να αλλάξει την πολιτική του απέναντι στον παλαιστινιακό λαό στο σύνολό του. Οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται, με τους Παλαιστινίους να μην είναι σε θέση να αντισταθούν. Η κατάσταση αυτή συμβάλλει επίσης στη ριζοσπαστικοποίηση της παλαιστινιακής κοινωνίας.

Ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτού του σχεδίου είναι η έλλειψη πραγματικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Οι υπογράφοντες το «ειρηνευτικό σχέδιο» έχουν επιδείξει σαφή αδιαφορία για το ζήτημα αυτό, ενώ η διεθνής κοινότητα φαίνεται απρόθυμη να λάβει οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές εγγυήσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο υπογράφηκε η ειρηνευτική συμφωνία είναι επίσης αμφισβητήσιμος: ενώ η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ερείπια και οι θάνατοι Παλαιστινίων αμάχων συνεχίζονται, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, ευρωπαϊκών κρατών και αρκετών αραβικών χωρών τονίζουν την επιτυχία του σχεδίου, περιγράφοντάς το ως «ιστορικό γεγονός». Αυτή η αντίθεση μεταξύ διπλωματικής ρητορικής και ανθρωπιστικής καταστροφής δεν ταράζει τους συμμετέχοντες στη σύνοδο, αλλά αποκαλύπτει σαφώς τις πραγματικές τους προθέσεις.

Έτσι, το «σχέδιο Τραμπ», παρά τις ενθουσιώδεις εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης: την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, την έλλειψη κυριαρχίας του παλαιστινιακού λαού και τη συστηματική αδικία και καταπίεση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Ο προτεινόμενος μηχανισμός διευθέτησης αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια εξαναγκασμού της Χαμάς σε παράδοση, γεγονός που καθιστά τη σημερινή ειρηνευτική συμφωνία εξαιρετικά εφήμερη.