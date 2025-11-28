Γράφει η Μαρία Δεληθανάση

Με κάθε νέα κακοκαιρία, η Πολιτική Προστασία μάς θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Κι αυτό είναι αναμφίβολα αναμενόμενο και σωστό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν οι ίδιες οι οδηγίες μοιάζουν να έχουν γραφτεί από διαφορετικές ομάδες που δεν συνεργάστηκαν ποτέ μεταξύ τους. Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας καταφέρνουν για άλλη μια φορά να σου δείξουν ότι η επιβίωση σε κακοκαιρία είναι απλή: αρκεί να μπορείς να βρίσκεσαι ταυτόχρονα μέσα–έξω–κάτω από κάτι–μακριά από όλα και… καθιστός σε βαθύ κάθισμα χωρίς να ξαπλώσεις.

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν

Μια όμορφη εικόνα: ο πολίτης, με τον άνεμο ήδη οριακά να τον παρασύρει, να προσπαθεί να συγκρατήσει γλάστρες, καρέκλες και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει να φύγει για τόπο μακρινό. Καλή η πρόθεση αλλά δύσκολη η εφαρμογή.

Αποφύγετε χειμάρρους κατά τη διάρκεια αλλά και για αρκετές ώρες μετά

«Αρκετές» είναι μια επιστημονική μονάδα χρόνου που καλύπτει τα πάντα, από το να πιείς ένα καφέ μέχρι…μετεγκατάσταση.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος – Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Το μπέρδεμα με τα δέντρα: Σε ανοιχτό χώρο τα αποφεύγουμε. Στο δάσος, τα εμπιστευόμαστε, αλλά μόνο αν έχουν «χαμηλά και συμπαγή κλαδιά». Οδηγία πλήρως κατανοητή για δασολόγους και αποφοίτους γεωπονίας.

Αποφύγετε τα μεταλλικά αντικείμενα – π.χ. αυτοκίνητα – Καταφύγετε σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο είναι ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο: θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, αρκεί να ξεχάσουμε για λίγο ότι είναι… μεταλλικό αντικείμενο. Και ότι προηγουμένως μας είπαν να αποφεύγουμε κάθε μεταλλικό αντικείμενο. Το αποτέλεσμα; Ο πολίτης να μένει για λίγο με την απορία: μπαίνω ή βγαίνω τελικά;

Αν νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια

Η πιο εντυπωσιακή συμβουλή: εκείνη που αφορά τη στιγμή που «σηκώνονται τα μαλλιά σας». Τότε, λέει, πρέπει να κάνουμε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι χαμηλά – μια στάση που θυμίζει περισσότερο μάθημα γιόγκα σε ακραίες συνθήκες παρά πρακτική αντίδραση σε κατάσταση κινδύνου.

Οι προθέσεις των αρχών μπορεί να είναι καλές και η ενημέρωση αναγκαία. Αλλά οι συγκεκριμένες οδηγίες συχνά αφήνουν τον πολίτη με περισσότερους προβληματισμούς παρά λύσεις. Την ώρα της κακοκαιρίας δεν υπάρχει χρόνος για γρίφους. Το μόνο που υπάρχει είναι η ανάγκη για καθαρή, απλή και…λογική καθοδήγηση. Κι αυτή, ενίοτε, λείπει περισσότερο και από… την ομπρέλα μας.