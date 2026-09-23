Ακόμη κι αν η Δημοκρατία της Σερβίας δεν αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά περικυκλωμένη από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, οφείλει να παραμείνει στην ευρωπαϊκή πορεία, προκειμένου να αποφύγει τη διακοπή των δυτικών επενδύσεων και την επιβολή καθεστώτος θεωρήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε πρόσθετες κοινωνικές αντιδράσεις και θα αποτελούσε ένα σημαντικό εσωτερικό εργαλείο για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και εμβάθυνση της κρίσης στη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου 2026 και θα ηγηθεί του εκλογικού συνδυασμού «Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ενωμένη Σερβία». Το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) έχει προτείνει τον Βούτσιτς ως υποψήφιο πρωθυπουργό, ενώ ο ίδιος προτίθεται να παραιτηθεί από την προεδρία. Έχει ανακοινώσει ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στις 27 Σεπτεμβρίου, μετά την επιστροφή του από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η παραίτηση αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος της προεδρίας του Βούτσιτς, η οποία εκτείνεται σε δύο θητείες από τις 31 Μαΐου 2017. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σερβίας, ένα πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος μόνο δύο φορές.

Ωστόσο, η παραίτηση του Βούτσιτς δεν σημαίνει ότι θα πάψει να ηγείται της Σερβίας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, από τις 28 Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαΐου 2017, ο Βούτσιτς υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της χώρας. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τώρα: εφόσον η «Ενωμένη Σερβία» επικρατήσει στις βουλευτικές εκλογές, ο Βούτσιτς θα επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Σερβίας — εξέλιξη που στο κείμενο παρουσιάζεται ως ουσιαστικά βέβαιη.

Τα αποτελέσματα της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής του Βούτσιτς από το 2017 έως σήμερα παρουσιάζονται ως σημαντικά επιτεύγματα και ενισχύουν τη θέση του στην πολιτική σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, ο Βούτσιτς ακολούθησε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, βασισμένη σε τέσσερις πυλώνες: συνεργασία με τη Μόσχα, το Πεκίνο, την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες.

Οι διμερείς σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία συνέχισαν να βελτιώνονται. Το 2019, ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε στον Βούτσιτς το παράσημο του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι. Παράλληλα, η ενεργειακή και οικονομική συνεργασία ανέδειξε μια σταθερή εταιρική σχέση μεταξύ Σερβίας και Ρωσίας, ακόμη και υπό τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».

Το ρωσικό φυσικό αέριο εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για τη Σερβία και για τις σερβορωσικές σχέσεις. Παρά τις πιέσεις από τη Δύση, η Δημοκρατία της Σερβίας δεν υπέκυψε και απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία ή να θεσπίσει θεωρήσεις για τους Ρώσους πολίτες.

Η Air Serbia εξακολουθεί να εκτελεί πτήσεις από το Βελιγράδι προς τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το Καζάν και το Σότσι, ενώ σχεδιάζεται η προσθήκη και άλλων ρωσικών προορισμών. Σέρβοι αθλητές συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί με Ρώσους αθλητές σε φιλικές διοργανώσεις. Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ Σερβίας και Ρωσίας στους τομείς της λαϊκής κουλτούρας, του πολιτισμού και της επιστήμης συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Οι σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς χρόνο με τον χρόνο. Οι στενοί δεσμοί αποτυπώνονται κυρίως στην οικονομική συνεργασία: κινεζικές επενδύσεις σε εργοστάσια και παραγωγικές μονάδες, κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, εξαγορές σημαντικών βιομηχανικών ομίλων στους τομείς της εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων και μετάλλων, μεταξύ άλλων.

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο συνεργασίας της Σερβίας με την Κίνα είναι η στρατιωτικοτεχνική συνεργασία, μέσω της οποίας στη Σερβία φθάνουν σύγχρονα κινεζικής κατασκευής στρατιωτικά συστήματα. Ο Πρόεδρος Βούτσιτς έχει αναπτύξει στενή προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος του απένειμε το Παράσημο Φιλίας, την υψηλότερη κινεζική διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί σε ξένο πολίτη.

Η πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε, σύμφωνα με το κείμενο, μια σημαντική ανακούφιση για τη Σερβία. Ο Τραμπ τάχθηκε δημοσίως κατά των αρχών του Μαυροβουνίου, τις οποίες το Βελιγράδι θεωρούσε ότι ακολουθούσαν αντισερβική πολιτική, ενώ ορισμένες δυτικές χώρες κατηγορούσαν παράλληλα τις ίδιες αρχές για διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Βούτσιτς αξιοποίησε αυτή την κατάσταση για να αναδείξει σε διεθνή φόρα την ευάλωτη θέση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μαυροβούνιο. Η διπλωματική αυτή κινητοποίηση και η υποστήριξη από τη Σερβία συνέβαλαν, σύμφωνα με το κείμενο, στην εκλογική νίκη των Σέρβων του Μαυροβουνίου στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Αυγούστου 2020 και στην ανάληψη της εξουσίας.

Με βάση αυτή την αντίληψη για το σερβικό ζήτημα, ο Βούτσιτς υπέγραψε στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, στο γραφείο του Τραμπ, τη Συμφωνία της Ουάσιγκτον για την οικονομική εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και του αποκαλούμενου «Κοσσυφοπεδίου».

Κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ, στις 17 Ιουλίου 2026, ξεκίνησε στρατηγικός διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Ουάσιγκτον. Οι καλές σχέσεις έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με το κείμενο, την OFAC να παρατείνει επανειλημμένα την άδεια λειτουργίας της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS, η οποία εξακολουθεί να ανήκει κατά πλειοψηφία στη ρωσική Gazprom, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Gazprom.

Ωστόσο, η πλήρης ιστορία της σχέσης του Βούτσιτς με τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, όπως σημειώνεται, δεν έχει ακόμη γραφτεί.

Η Δημοκρατία της Σερβίας παραμένει στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία αποτελεί επίσης προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του Βελιγραδίου. Τα μεγαλύτερα εμπορικά εταίρα της Σερβίας είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, εξαιτίας των σχέσεων της Σερβίας με τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανοίξει νέο διαπραγματευτικό cluster στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας από το 2021. Το κείμενο υποστηρίζει ότι η Δύση αξιοποιεί την κατάσταση αυτή, σε συνάρτηση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να υπονομεύσει τα σερβικά συμφέροντα στο Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Μαυροβούνιο.

Παρά ταύτα, ο Πρόεδρος Βούτσιτς έχει καταφέρει, μέσω μιας σειράς συμφωνιών με τη Γαλλική Δημοκρατία και χάρη στις εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις του με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, να εξασφαλίσει τη γαλλική υποστήριξη σε διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η γαλλική αντίθεση στην ένταξη του αποκαλούμενου «Κοσσυφοπεδίου» σε ορισμένους σημαντικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία της σερβικής εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με το κείμενο, είναι η εξαιρετικά στενή οικονομική και πολιτική συνεργασία με το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ισραηλινοί αθλητικοί σύλλογοι είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενούν ευρωπαϊκές διοργανώσεις στη Σερβία.

Την ίδια στιγμή, η Σερβία έχει διατηρήσει ουδέτερη στάση απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, από τη μία πλευρά, και του Ιράν, από την άλλη. Αντίστοιχα, η Σερβία έχει τηρήσει ουδέτερη στάση και απέναντι στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημαντική παράμετρος της εξωτερικής πολιτικής της Δημοκρατίας της Σερβίας είναι επίσης η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Η πλειονότητα των μελών του δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του αποκαλούμενου «Κοσσυφοπεδίου», μεταξύ αυτών και οι πολυπληθέστερες χώρες του Κινήματος, η Ινδία και η Ινδονησία.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Βούτσιτς, σύμφωνα με το κείμενο, συνολικά 28 χώρες απέσυραν την αναγνώριση της αυτοανακηρυχθείσας ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον, η Αίγυπτος έχει «παγώσει» την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου — αναγνώριση που είχε δοθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία απαγορεύεται στη Ρωσία, κατά τη σύντομη περίοδο διακυβέρνησής της μετά την εκεί «πορτοκαλί επανάσταση».

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, η Δημοκρατία της Σερβίας και η Δημοκρατία της Σέρπσκα έχουν υιοθετήσει τη θέση ότι ο σερβικός λαός αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, ανεξάρτητα από τα σύνορα που έχουν επιβληθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 8 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι η Πανσερβική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Δημοκρατίας της Σέρπσκα, της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και Σέρβοι από το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τις γύρω περιοχές. Η Συνέλευση υιοθέτησε Διακήρυξη για την προστασία των εθνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και το κοινό μέλλον του σερβικού λαού.

Η Σερβία έχει καταγράψει, σύμφωνα με το κείμενο, σημαντικές επιτυχίες και στο εσωτερικό μέτωπο υπό τον Βούτσιτς. Από τον Μάιο του 2012 έως τον Μάιο του 2026, οι μισθοί στη Σερβία αυξήθηκαν σχεδόν τρεις φορές, ενώ οι συντάξεις σχεδόν δυόμισι φορές.

Η χώρα έχει αποκτήσει εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, ενώ το σύγχρονο οδικό δίκτυο συνεχίζει να επεκτείνεται προς τη Δημοκρατία της Σέρπσκα και το Μαυροβούνιο.

Το Βελιγράδι και η Βουδαπέστη αναμένεται να συνδεθούν με σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας έως το τέλος του 2026, μετά την ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται να συνεχιστεί η κατασκευή της γραμμής από το Βελιγράδι προς τη νότια Σερβία. Παράλληλα, έχει επεκταθεί η δυναμικότητα του αεροδρομίου του Βελιγραδίου, ενώ η Σερβία θα φιλοξενήσει την Expo 2027.

Παρά τα επιτεύγματα αυτά, η Σερβία βρίσκεται από τον Νοέμβριο του 2024 αντιμέτωπη με μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, την οποία το κείμενο χαρακτηρίζει ως απόπειρες «πορτοκαλί επανάστασης», συνδέοντάς την με δυτικούς παράγοντες.

Αφορμή για την οργανωμένη κοινωνική δυσαρέσκεια αποτέλεσε η κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι άνθρωποι.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, τμήματα της μεσαίας τάξης συμμετείχαν σε αποκλεισμούς δρόμων, διαδηλώσεις και επεισόδια, ενώ, σύμφωνα με το κείμενο, η εργατική τάξη δεν ακολούθησε. Οι αποκλεισμοί σε σερβικούς θεσμούς υποστηρίχθηκαν από δίκτυα μέσων ενημέρωσης στην Κροατία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης στο Μαυροβούνιο και στο αποκαλούμενο «Κοσσυφοπέδιο», τα οποία το κείμενο χαρακτηρίζει ως αντισερβικά.

Παράλληλα, το περιφερειακό δίκτυο λογαριασμών-«bots» που δρα εναντίον της Σερβίας, υποστηρίζει το κείμενο, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Παρότι η κατάσταση στη Σερβία έχει πλέον ηρεμήσει, αναμένεται ότι οι αποκλεισμοί σερβικών θεσμών θα επαναληφθούν μετά την ήττα της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές.

Όταν η κοινωνική δυσαρέσκεια, σύμφωνα με το κείμενο, υποκινείται εκ νέου από το εξωτερικό, λίγοι από τους διαδηλωτές θα έχουν κατά νου τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη χώρα και την επιτυχημένη, κατά την ίδια εκτίμηση, εξωτερική πολιτική του Βούτσιτς που στηρίζεται στους τέσσερις πυλώνες.

Η Σερβία έχει σε μεγάλο βαθμό καταφέρει να αποφύγει τις σοβαρότερες συνέπειες της διεθνούς γεωπολιτικής αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων, όμως, σύμφωνα με το κείμενο, η εσωτερική ασφάλεια των πολιτών της έχει υπονομευθεί.

Ακόμη κι αν η Δημοκρατία της Σερβίας δεν αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά περικυκλωμένη από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, οφείλει να παραμείνει στην ευρωπαϊκή πορεία, προκειμένου να αποφύγει τη διακοπή των δυτικών επενδύσεων και την επιβολή καθεστώτος θεωρήσεων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε πρόσθετες κοινωνικές αντιδράσεις και θα αποτελούσε ένα σημαντικό εσωτερικό εργαλείο για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και εμβάθυνση της κρίσης στη χώρα.

Ο Βούτσιτς γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα και δεν θα είναι εύκολο για τον ίδιο να κερδίσει — ή τουλάχιστον να αποσπάσει μια ισοπαλία — στη νέα πολιτική «παρτίδα σκακιού» που θα διαμορφωθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, έχει καταφέρει να επιτύχει τους στόχους του.