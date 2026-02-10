Ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διευκρίνισε προς κάθε πλευρά, ότι οι σχετικές NAVTEX, που είχαν εκδοθεί προ λίγων ημερών, είναι αορίστου χρόνου, κάτι που σημαίνει ότι ανατολικά του εικοστού πέμπτου μεσημβρινού και στο μισό Αιγαίο, θεωρεί ότι έχει πλήρη δικαιώματα, βάση των παράνομων αφηγήσεων περί «Γαλάζιας πατρίδας» και την ευθύνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχωρά και παραπέρα διευκρινίζοντας, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα «προστατεύσουν τα δικαιώματά της» αντιδρώντας σε κάθε μονομερή ενέργεια, μεταξύ των οποίων υπάγονται και η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με δήθεν μη στρατιωτικό καθεστώς (επαναφέροντας το έωλο επιχείρημα περί αποστρατικοποίησης και έλλειψης κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου).Πρόκειται για ένα ποιοτικό άλμα στις καλά υπολογισμένες επί χρόνια διατυπώσεις και ενέργειες της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας έναντι της χώρας μας στο Αιγαίο, με στόχο μάλιστα να εμφανίζεται αυτή, όχι ως αναθεωρητική και επιτιθέμενη δύναμη, αλλά ως δήθεν αμυνόμενη!!! με επίκληση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τους οποίους τσαλαπατά αδίστακτα, προκειμένου να υλοποιήσει τον μακροπρόθεσμο, στρατηγικό της στόχο που είναι η «φιλανδοποίηση» της Ελλάδας.

Οι ιταμές και προκλητικές αυτές δηλώσεις των τουρκικών αρχών έγιναν λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο την «νομιμοποίησή τους» και την εμφάνιση αυτών ως μίας κανονικότητας στο Αιγαίο, λόγω της υπολογισμένης και αναμενόμενης μη ουσιαστικής αντίδρασης από την ελληνική πλευρά, η οποία προφανώς για να μην «διαταράξει» τη συνάντηση κορυφής, λειτουργεί για μία ακόμη φορά ως «στρουθοκάμηλος», με βάση τον επικίνδυνο ισχυρισμό, ότι «αυτά που πάντα έλεγαν οι Τούρκοι, τα λένε και τώρα». Ήδη η χώρα μας θα έπρεπε απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη ενέργεια της Τουρκίας, με στόχο την ετσιθελική «γκριζοποίηση» του μισού Αιγαίου, να αντιδράσει με έντονο και σαφή τρόπο προς τα διεθνή φόρα (Ε.Ε., Ο.Η.Ε. κλπ.), δεδομένου, ότι πρόκειται για μία προδήλως παράνομη και επιθετική συμπεριφορά. Αντίδραση που θα έπρεπε να φθάσει έως την ματαίωση της συνάντησης κορυφής στην Άγκυρα, εάν δεν ακυρώσει αυτή την προκλητική παράνομη και παγκόσμιας πρωτοτυπίας NAVTEX.

Η ενέργεια αυτή της Τουρκίας, που έγινε στην επέτειο των τριάντα χρόνων από τα Ίμια, αποτελεί αντικειμενικά προσπάθεια να μετατρέψει σε μία γιγάντια γκρίζα ζώνη το μισό Αιγαίο, με στόχο τον θανάσιμο ακρωτηριασμό της Ελλάδας. Η μέχρι τώρα ουσιαστική «αφωνία» της Ελλάδας απέναντι σε αυτή τη σοβαρή πρόκληση, λόγω προφανώς και των αφελών σκοπιμοτήτων για μη διατάραξη της προσεχούς συνάντησης κορυφής στην Άγκυρα, βάσει του επικινδύνου αφηγήματος, που κυριαρχεί στον δημόσιο και «τηλεοπτικό» διάλογο, ότι ενόψει των οβιδιακών μεταμορφώσεων του Τραμπ, η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι μπορεί μόνη της με την Τουρκία να συζητήσει και να λύσουν τα θέματά τους, για να μην ασχοληθεί αυτός με αυτά. Αυτόχρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία για να στήσει αυτή την θανάσιμη παγίδα σε βάρος της χώρας μας.

Η οδυνηρή πραγματικότητα ανεξαρτήτως των φληναφημάτων της κατευναστικής πολιτικής και αντίληψης του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου είναι ότι συστηματικά το στρατο-ισλαμιστικό καθεστώς της Άγκυρας πρώτα υπό τον μανδύα του δυτικού κεμαλισμού και εν συνεχεία υπό τον μανδύα του αντιδυτικού ισλαμο-οθωμανισμού, χωρίς όμως καμία ρωγμή μεταξύ τους ως προς τις επεκτατικές επιδιώξεις του, φιλοτέχνησε τις ανύπαρκτες νομικές με βάση τις υπογραφείσες συνθήκες και το διεθνές δίκαιο παράνομες διεκδικήσεις του, που έχουν ως στόχο την κατάληψη του μισού Αιγαίου, χωρίς μέχρι τώρα τη στιβαρή και οργανωμένη ελληνική αντίδραση.

Αυτή η κατάληξη των πραγμάτων στα ελληνοτουρκικά δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι το αποτέλεσμα των χρόνιων παθογενειών της ελληνικής στάσης απέναντι στις τουρκικές παράνομες επιδιώξεις με την κυριαρχία του φοβικού συνδρόμου και της κατευναστικής πολιτικής. Οι ψευδαισθήσεις και τα μυθεύματα που κυριάρχησαν στην ελληνική πολιτική σκηνή σταδιακά, ιδιαίτερα την περίοδο της Ύστερης Μεταπολίτευσης ως σήμερα και αφορούσαν ότι είτε ότι θα λυθούν τα προβλήματα με βάση τη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα (ρύθμιση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ βάσει του Διεθνούς Δικαίου), είτε μέσω της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. ως μέσο εξημέρωσης του «θηρίου», είτε μέσω βοήθειας και λύσεως από τρίτους, έχουν πλήρως συντριβεί μπροστά στον κυνισμό και στρατηγική του «γκρίζου λύκου». Οι πολιτικές των «ήρεμων νερών» μόνο από την μία πλευρά έναντι μάλιστα οποιουδήποτε κόστους, έχουν χρεοκοπήσει και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύονται τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων.