Ius dicere, non ius dare (σκέψεις, ανησυχίες από πρόσφατη ανακοίνωση ενώσεως δικαστικών λειτουργών): Η δικαστική εξουσία, δεν αντλεί τη νομιμοποίησή της από τη δημοκρατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας με την έννοια της εκλογικής αντιπροσώπευσης, αλλά από την αποκλειστική προσήλωσή της στην πιστή εφαρμογή του τεθειμένου δικαίου. Η νομική στερέωση του πολιτεύματος, όπως αυτή θεσμοθετείται στο Άρθρο 26 του Συντάγματος, εγκαθιδρύεται στη διάκριση των εξουσιών, όχι ως μιας απλής κατανομής αρμοδιοτήτων, αλλά ως μιας οντολογικής εγγύησης λειτουργούσης δημοκρατίας. Η θεμελιώδης συνταγματική αξία της διάκρισης στα τρία μόρια κατά τον Αριστοτέλη διαταράσσεται, ανατρέπεται και καταλυτικά συμπαρασύρει το δημοκρατικό πολίτευμα.

Πρόσφατη διακινδύνευση και φόβος εισπήδησης μιας εξουσίας στην άλλη, αναδύεται στον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης. Όταν τα συλλογικά ή συνδικαλιστικά όργανα των δικαστικών λειτουργών, όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), διολισθαίνουν στην παραγωγή λόγου με έντονο ιδεολογικό ή κομματικό πρόσημο, τότε δεν εκδηλώνεται μια απλή, ίσως δικαιολογημένη, υπέρβαση των καταστατικών τους σκοπών. Αντίθετα, αμφισβητείται ο πυρήνας της θεσμικής τους αποστολής, ο οποίος επιτάσσει απόλυτη ουδετερότητα, εγκράτεια και αποχή από την πολιτική αντιπαράθεση. Η συστηματική δημόσια παρουσία της ΕνΔΕ τα τελευταία έτη αναδεικνύει μια ανησυχητική τάση μετατοπίσεως προς μια σαφή ιδεολογική κατεύθυνση, η οποία ευθυγραμμίζεται εμφανώς με τη ρητορική κομματικής σκοπιμότητας.

Εκδηλώσεις συναφείς:

1) Τραγωδία των Τεμπών. Με δημόσιες τοποθετήσεις που υπερέβαιναν το νομικό πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, η ΕνΔΕ υιοθέτησε μια καταγγελτική στάση απευθυνόμενη σε πολλαπλούς θεσμικούς αποδέκτες. Η ρητορική αυτή ταυτίστηκε πλήρως με την πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος από την αντιπολίτευση, υπονομεύοντας την απαραίτητη νηφαλιότητα που οφείλει να επιδεικνύει το δικαστικό σώμα σε εκκρεμείς υποθέσεις. 2) Η θεσμική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σφοδρή αντίδραση της Ένωσης απέναντι σε κυβερνητικές επικρίσεις για τη δραστηριότητα της Ελληνίδας Ευρωπαίας Εισαγγελέως δεν περιορίστηκε στην προάσπιση των μελών της. Αντίθετα, εργαλειοποιήθηκε προκειμένου να ασκηθεί δομική αντιπολίτευση στην εκτελεστική εξουσία, υιοθετώντας επιχειρήματα που προέρχονταν αυτούσια από κομματικούς μηχανισμούς συγκεκριμένης ιδεολογικής κατεύθυνσης.

3) Η δημόσια αντιπαράθεση με διπλωματικές αρχές. Η πρόσφατη έκδοση ανακοινώσεων κατά ξένων κυβερνήσεων (όπως των ΗΠΑ και της Τουρκίας) με αφορμή την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, κατέδειξε μια διάθεση ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής. Η επιλογή της ΕνΔΕ να εισέλθει σε μια τέτοια αντιπαράθεση, χρησιμοποιώντας ορολογία περί «εξωτερικών παρεμβάσεων», παραπέμπει ευθέως σε παραδοσιακά αντιιμπεριαλιστικά αντανακλαστικά, ξένα προς τη φύση του δικαστικού λειτουργήματος. Η προφανής και απερίφραστη καταδίκη των παρεμβάσεων ξένων διπλωματικών αρχών στην εγχώρια δικαστική κρίση αποτελεί απαράβατη δικαιοκρατική επιταγή. Ωστόσο, η θεσμική αυτή εκτροπή εκ μέρους τρίτων φορέων δεν νομιμοποιεί, ούτε θεραπεύει την αντίστοιχη εκτροπή του δικαστικού συνδικαλισμού. Η προάσπιση της κρατικής κυριαρχίας και του κύρους των εγχώριων θεσμών απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις ανήκει αποκλειστικά στα συνταγματικώς εξουσιοδοτημένα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, τα οποία και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Όταν η ΕνΔΕ αυτοανακηρύσσεται σε διπλωματικό αντίδικο εκδίδοντας πολιτικοποιημένες ανακοινώσεις, υποπίπτει στο δομικό σφάλμα της «αντι-εργαλειοποίησης». Δεν προστατεύει τη δικαστική ανεξαρτησία, αλλά αντιθέτως την υποκαθιστά, εμφανίζοντας το δικαστικό σώμα να άγεται από πολιτικά και όχι από αμιγώς δικαστικά κίνητρα. Η Δικονομία απαντά στις πιέσεις αποκλειστικά διά της καθαρότητας των αποφάσεων επί της έδρας και όχι διά δημόσιων εξάρσεων που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη «φαινομένη αμεροληψία» της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η προσεκτική ανατομία των ως άνω εκδηλώσεων αποκαλύπτει ότι η τραγωδία των Τεμπών, η θεσμική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η δημόσια αντιπαράθεση με τις διπλωματικές αρχές δεν αποτελούν αποσπασματικά ή τυχαία περιστατικά συνδικαλιστικής αβλεψίας. Αντίθετα, συγκροτούν μια σαφή, κλιμακούμενη τροχιά θεσμικής ολίσθησης. Η αφετηρία εντοπίζεται στην εργαλειοποίηση ενός εγχώριου, βαθύτατα φορτισμένου κοινωνικού δράματος (Τέμπη), όπου ο συνδικαλιστικός λόγος έσπευσε να καλύψει το κενό πολιτικής κριτικής της αντιπολίτευσης. Η δυναμική αυτή μεταφέρθηκε αυτούσια στο πεδίο των ευρωπαϊκών θεσμών, μετατρέποντας μια υπηρεσιακή διαφωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σε μετωπική, πολιτική σύγκρουση με την Εκτελεστική Εξουσία. Το νομοτελειακό αποκορύφωμα αυτής της κλιμάκωσης εκδηλώθηκε με την απόπειρα άσκησης εξωτερικής πολιτικής έναντι ξένων κρατών, όπου η Ένωση εγκατέλειψε οριστικά τα δικονομικά της όρια για να λειτουργήσει ως ιδεολογικός δρώντας της διεθνούς σκηνής.

Υπάρχει, συνεπώς, ένας κοινός παρονομαστής που διατρέχει όλες αυτές τις παρεμβάσεις: η σταδιακή αντικατάσταση της νομικής εγκράτειας από πολιτικά αντανακλαστικά και η μετάλλαξη ενός επιστημονικού σωματείου σε άτυπη δύναμη εξουσίας. Αυτή ακριβώς η μεθοδική υποκατάσταση του Δικαίου από την Ιδεολογία καθιστά αναγκαία την αναδρομή στα διδάγματα της ιστορίας, καθώς η εργαλειοποίηση της δικαστικής κρίσης υπήρξε πάντοτε ο προθάλαμος της ολοκληρωτικής νόθευσης των δημοκρατικών θεσμών.

Ιστορικές Αναδρομές: Η Εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης στα Ολοκληρωτικά Καθεστώτα

Η ιστορική εμπειρία του 20ού αιώνα καταδεικνύει με τον πλέον δραματικό τρόπο ότι η κατάλυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και η υποκατάστασή της από ιδεολογικές σκοπιμότητες αποτελεί το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο προς τον ολοκληρωτισμό. Όταν η Δικαιοσύνη παύει να είναι «τυφλή» και αποκτά πολιτική όραση, μετατρέπεται νομοτελειακά σε μηχανισμό εξόντωσης των αντιφρονούντων.

α) Ο Εθνικοσοσιαλισμός (Ναζισμός) και η «Συγκεκριμένη Έννοια της Τάξης»

Στη ναζιστική Γερμανία, η θεωρητική θεμελίωση της δικαστικής εκτροπής βασίστηκε στη διδασκαλία του Καρλ Σμιτ (Schmitt, 1934) περί της «συγκεκριμένης έννοιας της τάξης» (konkretes Ordnungsdenken). Οι δικαστές πιέστηκαν —και εν πολλοίς επέλεξαν οι ίδιοι μέσω των ενώσεών τους— να εγκαταλείψουν τον νομικό θετικισμό και την αυστηρή ερμηνεία του γράμματος του νόμου.

Η Δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε από την αρχή της «υγιούς λαϊκής συνείδησης» (Gesunder Menschenverstand), η οποία ταυτιζόταν απόλυτα με τη βούληση του Φύρερ. Ο δικαστής δεν ήταν πλέον ο ουδέτερος διαιτητής, αλλά ένας «στρατιώτης της ιδεολογίας», επιφορτισμένος με την προάσπιση της φυλετικής καθαρότητας, μετατρέποντας το ποινικό δίκαιο σε δίκαιο του εχθρού (Täterstrafrecht).

β) Ο Ιταλικός Φασισμός και η Οργανική Ενσωμάτωση στο Κράτος

Στην Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι, η δικαστική λειτουργία υποτάχθηκε στο δόγμα «Όλα εντός του Κράτους, τίποτα εκτός του Κράτους, τίποτα εναντίον του Κράτους». Οι δικαστικές ενώσεις ευθυγραμμίστηκαν βίαια ή εκούσια με το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα.

Η φιλοσοφία του φασιστικού δικαίου απέκλειε την έννοια του ουδέτερου δικαστή· ο δικαστικός λειτουργός όφειλε να ερμηνεύει τους νόμους με γνώμονα την οργανική ενότητα του έθνους και την κοινωνική πειθαρχία. Η εισαγωγή του «Ειδικού Δικαστηρίου για την Ασφάλεια του Κράτους» (Tribunale Speciale per la difesa dello Stato) απλώς επισημοποίησε αυτό που είχε ήδη συμβεί στα τακτικά δικαστήρια: την πλήρη εκδίωξη της αμεροληψίας.

γ) Ο Σταλινισμός και η «Σοσιαλιστική Νομιμότητα»

Στη Σοβιετική Ένωση, υπό το σταλινικό καθεστώς, η Ποινική Δικονομία αναδιαμορφώθηκε ριζικά υπό την καθοδήγηση του Αντρέι Βισίνσκι (Vyshinsky, 1948). Το δόγμα της «σοσιαλιστικής νομιμότητας» επέβαλλε τη θέση ότι το δίκαιο είναι ένα όπλο στην ταξική πάλη.

Η δικαστική κρίση δεν αποσκοπούσε στην εύρεση της αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στην εξυπηρέτηση των αναγκών της επανάστασης και του κόμματος. Η ομολογία του κατηγορουμένου ανακηρύχθηκε σε «βασίλισσα των αποδείξεων» και οι δικαστές λειτουργούσαν ως εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων του Πολιτικού Γραφείου, εκκαθαρίζοντας ολόκληρες κοινωνικές και πολιτικές κατηγορίες πολιτών με βάση την «ταξική τους επικινδυνότητα».

Φιλοσοφικά και Δογματικά Θεμέλια της Ουδετερότητας: Η Ασφαλιστική Λειτουργία του Ποινικού Δικαίου

Απέναντι σε αυτές τις ιστορικές παραμορφώσεις, ο δυτικός νομικός πολιτισμός αντέταξε τη δογματική καθαρότητα και τη φιλοσοφική θεμελίωση της δικαστικής αμεροληψίας, με κεντρικό πυλώνα την ασφαλιστική λειτουργία του ποινικού δικαίου. Η λειτουργία αυτή, ως πνευματικό τέκνο του Διαφωτισμού και γνήσιο δημιούργημα του 18ου αιώνα, συγκροτείται ακριβώς για να προστατεύσει τον πολίτη από την αυθαιρεσία της κρατικής ισχύος και των δικαστικών οργάνων.

Η Διαφωτιστική Κληρονομιά του Beccaria: Στο μνημειώδες έργο του «Περί αδικημάτων και ποινών» (Dei delitti e delle pene, 1764) —το οποίο εισήλθε στην ελληνική πνευματική ζωή μέσω της ιστορικής, μνημειώδους μετάφρασης του Αδαμαντίου Κοραή το 1802— ο Cesare Beccaria έθεσε τα θεμέλια του ορθολογικού ποινικού συστήματος. Η ασφαλιστική λειτουργία επιτάσσει ότι οι ποινές πρέπει να είναι προκαθορισμένες, σαφείς και ανεξάρτητες από τις προσωπικές πεποιθήσεις του κριτή, ώστε ο δικαστής να μην μετατρέπεται σε νομοθέτη ή πολιτικό δρώντα.

Η Αρχή της Νομιμότητας και η Ιστορική της Αποκατάσταση: Στη νεότερη ποινική δογματική, η θεμελίωση της ασφαλιστικής λειτουργίας αποδίδεται συχνά στον Anselm von Feuerbach, ο οποίος διατύπωσε το περίφημο αξίωμα Nullum crimen, nulla poena sine lege. Ωστόσο, η νομική επιστήμη οφείλει να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια: η πατρότητα της αρχής αυτής δεν ανήκει στον Γερμανό ποινικολόγο του 19του αιώνα, αλλά στην κλασική ελληνική αρχαιότητα. Πρώτος ο ρήτορας Ανδοκίδης, στον λόγο του «Περί των Μυστηρίων» (400 π.Χ.), διέσωσε το περίφημο ψήφισμα του Τισαμενού που όριζε ρητά: «ἀγράφῳ δὲ νόμῳ τὰς ἀρχὰς μὴ χρῆσθαι μηδὲ περὶ ἑνός» (ουδενί αγράφω νόμω χρήσιν ποιείσθαι). Αυτή η βαθιά ριζωμένη παράδοση απαγορεύει στον δικαστή να δικάζει με βάση «άγραφους», ιδεολογικούς ή συναισθηματικούς κανόνες της εκάστοτε συγκυρίας.

Το Κοινωνικό Συμβόλαιο και ο Τζον Λοκ: Κατά τον Λοκ, η μετάβαση από τη φυσική κατάσταση στην οργανωμένη κοινωνία γίνεται με σκοπό την ύπαρξη ενός «γνωστού και αμερόληπτου κριτή» (known and indifferent judge). Χωρίς αυτή την αμεροληψία, η ασφαλιστική δικλείδα του δικαίου εξανεμίζεται.

Η Θεωρία των Αρχών του Ρόναλντ Ντουόρκιν: Ο Ντουόρκιν υποστηρίζει ότι ο δικαστής οφείλει να αναζητά τη μοναδική ορθή απάντηση (one right answer) μέσω της αναδρομής στις εγγενείς ηθικές αρχές του δικαιϊκού συστήματος, απορρίπτοντας τις εξωτερικές πολιτικές ή ιδεολογικές πιέσεις.

Iustitia non solum moralis esse debet, sed etiam videri (Η δικαιοσύνη δεν πρέπει μόνο να είναι ηθική, αλλά και να φαίνεται): Η θεμελιώδης αξίωση ότι η δικαιοσύνη πρέπει και να φαίνεται δίκαιη, αποτελεί την εξωτερική θωράκιση της ασφάλειας του δικαίου. Παρεμβάσεις, όπως αυτή της ΕνΔΕ, κλονίζουν ειδικότερα την ασφαλιστική λειτουργία του ποινικού δικαίου. Όταν το συνδικαλιστικό όργανο εκπέμπει λόγο με μουσική υπόκρουση κομματικού παιάνα, τότε ο πολίτης πρέπει να παύσει να αισθάνεται ασφαλής. Η εύλογη υπόνοια ότι η υπαγωγή του στον νόμο θα επηρεαστεί από την ιδεολογική ταυτότητα του δικαστή, επενεργεί καταλυτικά στο συλλογικό υποσυνείδητο.

Δογματικά όρια και Νομοθετική Δέσμευση στην Εφαρμογή του Ποινικού Δικαίου.

Η συνειρμική σύνδεση της ιστορικής εμπειρίας των ολοκληρωτικών εκτροπών με τις σύγχρονες συνδικαλιστικές πρακτικές αναδεικνύει μια αναπόδραστη αλήθεια. Η απώλεια της δικαστικής ουδετερότητας αποτελεί πάντοτε το προοίμιο της διολίσθησης του κράτους δικαίου. Η τάση της ΕνΔΕ να παρεμβαίνει με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό λόγο σε φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας συνιστά μια επικίνδυνη εκτροπή που τραυματίζει την ασφαλιστική λειτουργία του ποινικού μας πολιτισμού, όπως αυτή κληροδοτήθηκε από τον Διαφωτισμό.

Προκειμένου να αποτραπεί αυτή η θεσμική ολίσθηση, η νομική επιστήμη οφείλει να αντιτάξει μια στέρεη πρόταση, δομημένη σε δύο συμπληρωματικούς άξονες:

α) Θωράκιση μέσω του ΚΠΔ

Στο πεδίο της Ποινικής Δογματικής, προτείνεται η νομοθετική συμπλήρωση του Άρθρου 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Πρέπει να οριστεί ρητά ότι η δημόσια, επίσημη τοποθέτηση ή η έκδοση ψηφισμάτων από δικαστικές ενώσεις, όταν αυτά φέρουν εμφανές ιδεολογικό πρόσημο επί εκκρεμών υποθέσεων ή γενικότερων ζητημάτων πολιτικής επικαιρότητας, συνιστά μαχητό τεκμήριο «υπόνοιας μεροληψίας» για τους δικαστικούς λειτουργούς-μέλη που συμμετείχαν στη λήψη της σχετικής απόφασης. Η δικονομική αυτή ασφαλιστική δικλείδα απομονώνει την έδρα από τις πολιτικές επιρροές της συγκυρίας.

β) Η Δικαιοκρατική Επιταγή του Θεσμικού Αυτοπεριορισμού

Στο πεδίο της Φιλοσοφίας του Δικαίου, η ηθική νομιμοποίηση της Δικαιοσύνης απορρέει αποκλειστικά από την ουδετερότητά της. Οι δικαστικές ενώσεις οφείλουν να επιστρέψουν στην αυστηρή τήρηση του Άρθρου 89 παρ. 3 του Συντάγματος και του Κώδικα Δικαστικής Δεοντολογίας. Ο συνδικαλισμός των δικαστών δεν μπορεί να προσομοιάζει με τον αντίστοιχο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.

Ηθικά και φιλοσοφικά, η ΕνΔΕ οφείλει να επιδείξει θεσμικό αυτοπεριορισμό (judicial restraint), περιορίζοντας τη δράση της αποκλειστικά στα υλικής φύσεως εργασιακά δικαιώματα των μελών της και στην επιστημονική επεξεργασία του δικαίου. Η έκδοση μανιφέστων, η δημόσια αντιπαράθεση με την εκτελεστική εξουσία ή με ξένες διπλωματικές αρχές και η υιοθέτηση ρητορικής με υποκρυπτόμενες ερμηνείες κομματικές πρέπει να αποκλειστούν διά παντός από την πρακτική του σώματος.

Μόνο μέσα από τον συνδυασμό της δογματικής αυστηρότητας (μέσω του ΚΠΔ) και του φιλοσοφικού αυτοπεριορισμού (μέσω της συνταγματικής συνείδησης) μπορεί η ελληνική Δικαιοσύνη να παραμείνει το ακλόνητο καταφύγιο του νόμου. Η τήβεννος του δικαστή οφείλει να παραμείνει το σύμβολο της απρόσωπης, αντικειμενικής και κυρίαρχης έννομης τάξης. Ένας γνήσιος, αλώβητος εγγυητής της ελευθερίας των πολιτών απέναντι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας.