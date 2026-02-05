Οι αποκαλύψεις των emails και άλλων εγγράφων γύρω από το εγκληματικό κύκλωμα Epstein στις ΗΠΑ καλούν να ξαναδούμε σχετικά θέματα που σχετίζονται και με το θέμα των αμβλώσεων που ήρθε πάλι στην επιφάνεια μαζί με θεατρικές παραστάσεις δήθεν υπέρ δικαιωμάτων. Οι τρομακτικές αποκαλύψεις κακοποιήσεων, βασανισμών, ανθρωποκτονιών(!) κλπ γύρω από τα επιμέρους κυκλώματα του Epstein αντιμετωπίζονταν (φυσικά!) ως συνομωσιολογία, αλλά τώρα βλέπουμε όλη τη διαστροφή και ανωμαλία μέσα από πολλά έγγραφα. Είναι αποκρυφιστική-δαιμονική διαστροφή που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.

Εκπλήσσει η αφέλεια(;) με την οποία αντιμετωπίζουν τις διεθνείς εξελίξεις και φαινόμενα, σαν να είναι κάτι απλοϊκό και χωρίς από πίσω να βρίσκονται αδίστακτα συμφέροντα και ομάδες διεκδίκησης-επιβολής εξουσίας. Αυτές οι ομάδες ενεργούν με βάση τα δικά τους κίνητρα και λόγους. Δεν παίζει ρόλο αν εμείς τα απορρίπτουμε ή δεν τα καταλαβαίνουμε. Για εκείνους είναι αρκετά και αποτελούν τα εργαλεία ελέγχου που χρησιμοποιούν για να ελέγχουν την ηγεσία σε δυτικές χώρες … ίσως και αλλού.

Η υπόθεση Epstein έχει αρχίσει τώρα να αποκαλύπτεται και … έχει μέλλον. Εδώ θα επικεντρωθούμε σε έναν τομέα συγγενή με κάποιους που αναδεικνύονται λόγω Epstein, στην διαπλοκή της βιομηχανίας αμβλώσεων με σκληροπυρηνικούς αποκρυφιστικούς χώρους, όπως τη λατρεία της θεάς Γης με διαστάσεις που αγνοούνται.

Όσο απίστευτο και αν φανεί και δύσκολο να γίνει αποδεκτό, η προσπάθεια επιβολής της αντίληψης ότι οι αμβλώσεις είναι δικαίωμα, κλπ έχει διαμορφωθεί, μαζί με άλλα, από τις συγκαλυμμένες επιχειρήσεις δυτικών μυστικών υπηρεσιών και παρακρατικών ομάδων από την δεκαετία του ’90 για διαχείριση των δυτικών κοινωνιών κυρίως μετά από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Συνδέεται και με την λατρεία της θεάς Γης.

Η περισσότερο γνωστή παρόμοια ανατρεπτική λειτουργία ξένων Υπηρεσιών κατά της Ελλάδας είναι η δράση της Scientology (ΚΕΦΕ), ένα άλλο συγκαλυμμένο παρακρατικό περιβάλλον ελέγχου ανάλογο με του Epstein αλλά σε άλλο επίπεδο και συνδεδεμένο με το σατανιστικό Τάγμα OTO του διαβόητου μαύρου μάγου Άλιστερ Κρόουλι. Τα κατασχεμένα έγγραφα αποκαλύπτουν ακόμη και παρεμβάσεις της CIA και κλείσιμο τμημάτων αντικατασκοπίας της ΕΥΠ και της Κρατικής Ασφάλειας (επί Βαλυράκη), την επιβολή της αφαίρεσης του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, την κατασκευή ομάδας κρούσης υπέρ “μειονοτήτων”, την μόλυνση και αλλοίωση της δημοσιογραφίας κλπ.

Οι αμβλώσεις είναι μεν μία βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξαγοράζει υποστήριξη αλλά μόνο το οικονομικό στοιχείο δεν φτάνει. Η διαχρονική ζωτική γραμμή που προκάλεσε και διατηρεί τις αμβλώσεις, ως εκτεταμένη πρακτική, είναι αυτή των τελετουργικών ανθρωποθυσιών στη θεά Γη. Γύρω από αυτό το πρακτόρικο προϊόν ισχύος χτίζεται ένας ιστός ενεργειών, δράσεων, αφηγημάτων κλπ που καλύπτουν αυτόν τον πυρήνα ύπαρξης. Η οικονομική βιομηχανία πίσω από τις αμβλώσεις είναι ένα από τα γεγονότα που κρύβουν την πραγματικότητα των τελετουργιών. Βλέπουμε το χρήμα, αν το δούμε και σταματούμε εκεί, δεν βλέπουμε την μαύρη αποκρυφιστική βάση.

Όσοι φοβισμένοι και απελπισμένοι καταφεύγουν σε αμβλώσεις και όσοι τις πραγματοποιούν στην πλειοψηφία τους προφανώς δεν γνωρίζουν την αποκρυφιστική πτυχή τους, αλλά δεν χρειάζεται να το γνωρίζουν. Η πράξη της αφαίρεσης της ζωής ενός ανυπεράσπιστου εμβρύου στο πλαίσιο λατρείας της θεάς Γης καθορίζει την ουσία της πράξης και όχι η γνώση του τί κάνουν. Δηλαδή, ΕΙΝΑΙ ανθρωποθυσία, το έμβρυο ΕΙΝΑΙ άνθρωπος και τα “περί δικαιωμάτων” της γυναίκας στο σώμα της είναι το μάρκετινγκ και περιτύλιγμα για να το “αγοράσει” ο κόσμος χωρίς να δει παραπέρα. Το σώμα της γυναίκας γίνεται χώρος ανθρωποκτονίας υπό τη μορφή της τελετουργικής θυσίας σε «θεότητα» και αυτοί που πραγματοποιούν την άμβλωση λειτουργούν εμπράκτως ως θρησκευτικοί λειτουργοί της τελετουργίας προς τιμήν της θεάς Γης, άσχετα αν το γνωρίζουν. Όλα αυτά κυριολεκτικά και πάλι: δεν παίζει ρόλο αν εμείς τα παραδεχόμαστε αυτά, σε εκείνους που τα κάνουν είναι αποδεκτά και κατανοητά.

Δυστυχώς, τέτοιες αποκαλύψεις στιγματίζονται από τους καθεστωτικούς ως συνομωσίες και συνομωσιολογίες, αποκαλύπτοντας την στρατηγική και πολιτική αγραμματοσύνη τους. Συνομωσία μπορεί να κάνουν ακόμη και μία ομάδα φίλων, γνωστών κλπ χωρίς πολλές απαιτήσεις. Εδώ μιλούμε για συγκαλυμμένες επιχειρήσεις (Covert Ops) κρατικών και υπερκρατικών δομών. Αυτές έχουν μακρόχρονο σχεδιασμό, μεγάλη χρηματοδότηση, επαγγελματική στρατολόγηση πολλών διαφορετικών ανθρώπων και εκπαίδευσή τους σε ρόλους, ανεπτυγμένες επικοινωνίες ακόμη και σε πραγματικό χρόνο κλπ, ενώ ζωτικό στοιχείο τους είναι η συγκάλυψη αφ’ ενός του «ποιός κινεί τα νήματα» και αφ’ ετέρου της ίδιας της ύπαρξης της συγκαλυμμένης επιχείρησης.

Ειδικά για τις αμβλώσεις και οι δύο τύποι συγκάλυψης εφαρμόζονται πλήρως αφού ελάχιστα συζητείται το αποκρυφιστικό υπόβαθρό τους και τα πλοκάμια της λατρείας της θεάς Γης. Σε συνέδρια των εντεταλμένων από μητροπόλεις σχετικά με παραθρησκευτικές οργανώσεις είχε αντιμετωπιστεί ανεπίσημα το θέμα κυρίως στην αποκρυφιστική διάσταση της “Οικολογίας” και της διείσδυσης των “οικολογικών ενασχολήσεων” ακόμη και σε επίπεδο Πατριαρχείων.

Αναβίωση αρχαίων λατρειών

Οι αναφορές και μαρτυρίες ατόμων που απεμπλάκησαν από καταστροφικές λατρείες, αρχικά πριν δεκαετίες, επιβεβαίωσαν τις υπόνοιες για παρακυβερνητική καθοδήγηση «αναβιωμένων» λατρειών (στα πρότυπα των κυβερνητικών Υπηρεσιών), συμπεριλαμβανομένης και της θεάς Γης. Ένα από τα γνωστά προϊόντα αυτής της παρακυβερνητικής δράσης είναι η σύνδεση της λατρείας της θεάς Γης με την κατασκευή του οικολογικού κινήματος ως πολιτικής-κομματικής κίνησης βάζοντας τους οπαδούς ακούσια να τιμούν-λατρεύουν τη θεά Γη στην βιτρίνα της (θηλυκής) Φύσης. Αυτοί οι “οικολόγοι” έχουν εκτοπίσει σήμερα τους παραδοσιακούς οικολόγους και κυριαρχούν μέσω μίας οικολογικής βιτρίνας ως πλατφόρμας για κάθε είδους woke γκλομπαλιστική διάβρωση και ανατροπή της εθνικής κυριαρχίας. Μία Λερναία Ύδρα με πολλά κεφάλια, ένα εκ των οποίων και η “Οικολογία”.

Οι βρετανικές και αμερικανικές Υπηρεσίες και παρακρατικά κέντρα εξουσίας αναβίωσαν τις αρχαίες τοπικές λατρείες υποτιθέμενων θεοτήτων ως ένα από τα εργαλεία διχασμού του «διαίρει και βασίλευε» (στα πλαίσια κατασκευής κάθε είδους μειονοτήτων) χωρίς πάντα οι αναβιωμένες λατρείες να αντιπροσωπεύουν το παλαιότερο. Στην Ελλάδα αυτό έγινε περισσότερο αισθητό με την υπόθεση – σκάνδαλο της “Εκκλησίας” της Scientology που τότε λειτουργούσε ως φιλοσοφικό κέντρο ΚΕΦΕ, αλλά αποδείχτηκε στρατηγικός βραχίονας του βαθέως κράτους των ΗΠΑ. Κατασκεύασε κυρίως θρησκευτικές μειονότητες και «καπέλωσε» την δράση τους και την αντιπροσώπευσή τους, αρχικά έχοντας βιτρίνα την οργάνωση ΠΑΝΙΦΕ και στη συνέχεια μέσω της οργάνωσης του George Soros, γνωστής ως Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι με τον περιβόητο «κύριο Δημητρά», τον Γρηγόρη Βαλλιανάτο κλπ.

Οι αμβλώσεις ως τελετουργική ανθρωποθυσία

Ειδικά, ο φανατισμός για την επιβολή αποδοχής των αμβλώσεων εδώ και δεκαετίες συνδέεται με την υπόγεια προώθηση της λατρείας της θεάς Γης και την προώθηση του «θηλυκού στοιχείου» ως ιερού στην κοινωνική κορυφή. Στον πυρήνα αυτής της λατρείας οι αμβλώσεις αποτελούν τελετουργικές ανθρωποθυσίες ώστε εμπράκτως να ανυψωθεί το «θηλυκό στοιχείο» (στο αποκρυφιστικό πρότυπο της «θεάς») με αξία πάνω και από την ανθρώπινη ζωή (υπό μορφή εμβρύου στην περίπτωσή μας). Χωρίς αυτή την εκπόρευση από την υπόγεια λατρεία της θεάς Γης οι αμβλώσεις δεν θα είχαν τέτοια έκταση και ταλιμπανική υποστήριξη.

Ο «τσιμεντωμένος» και φανατικός όχλος που εξαπολύεται όταν δεν γίνεται αποδεκτή η άμβλωση και παίζει την κασσέτα των δικαιωμάτων, λειτουργεί ως καμουφλάζ, χωρίς φυσικά οι περισσότεροι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται και πώς χρησιμοποιούνται. Αρχίζουν την κόντρα (όπως έγινε πρόσφατα) αλλά κανένας δεν λέει για τις τελετουργικές ανθρωποθυσίες και τα άλλα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας όπως διαμορφώθηκε η λατρεία της θεάς Γης. Στην διαστροφική υπόθεση Epstein είχαμε τέτοιες τελετουργικές εγκληματικές ακρότητες, ίσως μόνο ανθρωποκτονίες να μη είχαμε, όπως δείχνουν οι αποκαλύψεις μέχρι τώρα βέβαια.

Τα φασιστικά τύπου μέτρα για τον κορονοϊό επιβεβαίωσαν την απάτη γύρω από τις φανατικές ομάδες υποστήριξης των αμβλώσεων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποστηρικτών τους, που εκδηλωνόταν και για τα μέτρα COVID, είχε ακραία επιθετική στάση εναντίον όσων ήταν αντίθετοι στα εμβόλια και στα μέτρα. Δεν τούς αναγνώριζαν δικαίωμα να έχουν λόγο ή έλεγχο στο τί εισάγεται στο σώμα τους ως “εμβόλιο”. Προσπαθούν να επιβάλλουν την αντίληψη ότι η άμβλωση, που υπάρχει αποκλειστικά και μόνο για να θανατώσει ένα ανυπεράσπιστο ανθρώπινο ον, είναι αποδεκτή έκφραση του “δικαιώματος” της γυναίκας να ελέγχει το σώμα της, αλλά ταυτόχρονα υποστήριζαν ότι είναι απαράδεκτο και τιμωρούμενο κάποιος να διεκδικεί δικαίωμα ελέγχου του σώματός του και να μην κάνει εμβόλιο COVID αν και μπορεί να μην μεταδώσει τον ιό, οι άλλοι έχουν δυνατότητα να προστατευθούν και ακόμη και αν κολλήσουν μπορεί να θεραπευτούν ακόμη και εύκολα και γρήγορα και ο θάνατος δεν έχει 100% πιθανότητα όπως έχει με την άμβλωση!!!

Η λύση για να μην γίνονται αμβλώσεις είναι απλή. Τα παιδιά να γεννιούνται, να τίθενται υπό την προστασία του κράτους ή Εκκλησίας και για όσα υπάρχει η δυνατότητα να υιοθετούνται. Γιατί δεν γίνεται αυτό; Εδώ δίνουμε μία απάντηση.

Οι τελετουργικές αποκρυφιστικές ανθρωποθυσίες έχουν μεγάλο χρονικό βάθος και εμπλεκόμενους χώρους. Στα Βαλκάνια το θέμα των τελετουργικών ανθρωποθυσιών ήρθε ευρύτερα στο προσκήνιο με τη ΝΑΤΟική επίθεση στη Γιουγκοσλαβία, αναφορικά με εξαφανίσεις παιδιών και φόβους για τελετουργικές ανθρωποθυσίες παράλληλα με εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων από τα δυτικά στρατεύματα. Τότε έγινε αρκετά γνωστή και η αποκρυφιστική οργάνωση WICCA (Witches International Crafts and Conjuration Arts), μία νεοπαγανιστική θρησκεία «με λατρεία της φύσης», ανάμεσα στα αμερικανικά και βρετανικά στρατεύματα, η οποία πρακτικά χαρακτηριζόταν ως η Διεθνής των Μάγων, Μαγισσών και Αποκρυφιστικών Τεχνών και έδινε έμφαση στη λατρεία της Φύσης-θεάς Γης. Είναι συνηθισμένο σε αμερικανικά στρατόπεδα να λειτουργήσουν λατρευτικοί χώροι ακόμη και για την “εκκλησία” του σατανά, συνεπώς η WICCA και η θεά Γη (όπως και αν την εννοούν) είναι ηπιότερες περιπτώσεις.

Τόσο η WICCA όσο και άλλοι χώροι “σκληροπυρηνικού αποκρυφισμού” διαδόθηκαν εντός του ΝΑΤΟ (ακόμη και στα Αρχηγεία). Ας μην ξεχνούμε ότι στην υπόθεση των σατανιστών της Παλλήνης κατά το 1993 οι Κατσούλας και Δημητροκάλης υπηρετούσαν στο Ναυτικό και Στρατό Ξηράς όταν συνελήφθησαν και δεν κατονόμασαν τους “ανωτέρους” οι οποίοι έδιναν εντολές στον Κατσούλα για τις τελετουργικές δολοφονίες-θυσίες. Υπήρξε τότε έντονη απαίτηση να «γίνει έρευνα μέσω της ΑΣΔΕΝ» ή «να ερευνηθεί η ΑΣΔΕΝ» (για λόγους που δεν εξηγήθηκαν δημόσια) και «να φτάσουμε ακόμη και στο ΝΑΤΟ». Σήμερα αυτά ίσως είναι ευκολότερο κατανοητά.

Η αποκρυφιστική πρακτική για στρατολόγηση μελών ή έστω επηρεασμό ακολουθεί την κατεύθυνση της επέκτασης σε κάθε κοινωνικό τομέα. Αναφέρουμε πολύ συνοπτικά τί έχει επηρεαστεί από την λατρεία της θεάς Γης, εκτός από τις τελετουργικές ανθρωποθυσίες και την κατασκευή του μεταλλαγμένου οικολογικού κινήματος. Είναι η ομοφυλοφιλία που αποτελεί “θυσία” του ανδρικού στοιχείου και μετάλλαξή του σε θηλυκό-γυναικείο. Είναι η πολεμική κατά του λεγόμενου πατριαρχικού συστήματος, πατριαρχίας γύρω από τον “άνδρα”. Είναι (όσο και αν εκπλήσσει) η πολεμική για κατάργηση του άβατου στο Άγιο Όρος, με το οποίο τιμάται η Παναγία, ώστε να παύσει οποιαδήποτε τιμή σε άλλο γυναικείο πρότυπο και να υπάρχει μόνο για τη θεά Γη. Η χρήση εννοιών όπως γυναικοκτονία αντί για ανθρωποκτονία είναι ένας άλλος τομέας για να ξεχωρίζει το “θηλυκό” από το απλώς “ανθρώπινο”.

Αυτές οι αποκρυφιστικές τελετουργικές εκφράσεις της λατρείας της θεάς Γης δεν είναι οι μοναδικές. Οι τελετουργίες όχι μόνο για την θεά Γη αλλά και για άλλες λατρευτικές δράσεις τύπου WICCA-οικολογίας επηρέασαν καθοριστικά ακόμη και την μουσική βιομηχανία τουλάχιστον στις χορογραφίες, καθιστώντας την Eurovision ως ελεγχόμενο και προνομιούχο χώρο. Το κινητικό τμήμα των αποκρυφιστικών τελετών σταδιακά έχει μεταφερθεί, μέσω του life style, στις χορογραφίες της “σύγχρονης μουσικής σκηνής” και συχνά στα σκηνικά στην εξέδρα ή στο βίντεο κλιπ. Έχει μεταφερθεί ακόμη και σε “δρώμενα” εν μέσω διαδηλώσεων ή οικολογικών δράσεων, με τα «περίεργα» θεατρικά που κάνουν μερικές φορές.

Ακούμε για τις χρυσές δεκαετίες του ’60, ’70 και ’80 και πώς έφτασε σήμερα η «μουσική». Ένας λόγος που είναι σήμερα όπως είναι η “μοντέρνα” μουσική είναι και αυτή η διείσδυση αποκρυφιστικών χορογραφιών και σκηνικών (με αναφορά στη θεά Γη και τον κόσμο της WICCA): Σε μεγάλο βαθμό ξεπλένει την ισχύ αποκρυφιστικών ομάδων επιβάλλοντας (ως “χορό” και σκηνικά) τα τελετουργικά στοιχεία τους, ώστε να αρχίσει ο κόσμος να τα συνηθίζει. Το γεγονός ότι είναι ξένα και δεν τα συνηθίζουμε είναι και βασικός λόγος που πολλοί αναπολούν τις “χρυσές δεκαετίες”, αφού κατά βάθος νοιώθουμε, από την αισθητική, ότι το τραγούδι λειτουργεί ως “κάτι άλλο”. Η Eurovision από την προηγούμενη δεκαετία έχει γίνει ένα τέτοιο γιγαντιαίο “πλυντήριο” που φαίνεται να υπάρχει κυρίως για αυτόν τον σκοπό και έχει καταγγελθεί πάρα πολλές φορές για την απαράδεκτη αισθητική, χορογραφίες, αποεθνοποίηση των τραγουδιών και για ισοπέδωση που δεν έχει σχέση με την Μουσική … αλλά με κάτι άλλο!

Ακόμη και η “Οικολογία” και η υποτιθέμενη προστασία της Φύσης έχει επίσης τεκμηριωμένα καταγγελθεί ότι χρησιμοποιούνται μέχρι και κατά της κτηνοτροφικής, γεωργικής, αλιευτικής κλπ παραγωγής τροφίμων (δήθεν λόγω υπερπαραγωγής μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα), ώστε να δικαιολογηθεί η πώληση συνθετικού (“πλαστικού”) κρέατος και τα άλευρα από σκουλήκια, έντομα, ερπετά κλπ.

Βλέπουμε λοιπόν τί άλλες προεκτάσεις έχει ένα θέμα όπως οι αμβλώσεις και πόσο μαύρο παρασκήνιο υπάρχει που το ευρύ κοινό ούτε καν υποπτεύεται. Πάνω σε τέτοιες βάσεις λειτουργεί το στρατηγικό και πολιτικό παρακράτος όσο και αν μάς ξενίζει. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση Epstein είναι ένα καλό παράδειγμα, που σε “κανονικές” συνθήκες θα χαρακτηρίζονταν συνομωσιολογία.