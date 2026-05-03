Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες είχαν τηλεφωνική συνομιλία για να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο, καθώς και τις διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε ο Ιρανός ΥΠ.ΕΞ..
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Ισπανό ομόλογό του για τις στρατηγικές προσπάθειες του Ιράν να τερματίσει τον πόλεμο μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη μόνιμης ασφάλειας στην περιοχή.
