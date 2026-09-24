Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να εμφανιστεί το ανύπαρκτο κράτος και να αρχίσει η έρευνα για όλα αυτά τα λαθραία κέντρα ευζωίας που έχουν κατακλύσει την αγορά! Και να ήταν μόνον αυτά: γέμισαν οι γειτονιές από σαλτιμπάγκους του life coaching προπονητές ζωής με δύο λόγια! Έτσι όπως το διαβάζετε: κομπογιαννίτες άνευ πτυχίου ή με πτυχίο 6 μηνών οι οποίοι αναλαμβάνουν την ψυχική σας ισορροπία προκειμένου να ανακαλύψετε τους στόχους σας…

Αισθάνομαι δημοσιογραφικά ένοχος επειδή καθυστέρησα να ξεμπροστιάσω έγκαιρα όλο αυτό τον συρφετό, αφού είχε -έστω και παράπλευρα- υποπέσει στην αντίληψη μου.

Δεν αιφνιδιάστηκα από τον άδικο θάνατο του Μαζωνάκη, όταν πληροφορήθηκα σε ποιο ιατρείο άφησε την τελευταία του πνοή. Το θλιβερό ζεύγος των ιατρών-θαυματοποιών έταζε λαγούς με πετραχήλια πολλά χρόνια νωρίτερα, κατορθώνοντας να βάλει χέρι στα χοντρά πορτοφόλια Κροίσων της ελληνικής υψηλής κοινωνίας.

Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις, οι πελάτες τους ανήκαν στο λόμπι των ισχυρότερων επιχειρηματιών. Οι δύο δαιμόνιοι γιατροί κατάλαβαν γρήγορα ότι το colpo grosso μπορούσε να επιτευχθεί έαν κατόρθωναν να διασπείρουν στην αγορά την φήμη ότι είχαν ανακαλύψει το ελιξήριο της νεότητας και της μακροζωίας. Αυτό κατόρθωσαν να περάσουν στην αγορά μέσω αφελών Κροίσων, οι οποίοι δικαίως πάσχιζαν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν την απόλαυση του πλούτου τους επί μακρόν καθ’ όσον πολυτιμότερη των όποιων αγαθών ήταν η ζωή τους…

Την χρυσή τομή μακροημέρευσης και απόλαυσης είχαν αναλάβει εργολαβικά τα δύο τσακάλια, τρυπώνοντας στο κοτέτσι του life style με αξιοθαύμαστο τρόπο. Γι αυτό και μόνο, και όχι για τις ιατρικές τους πράξεις, ομολογώ ότι τους οφείλουμε ένα Νόμπελ.

Την συνέχεια είναι εύκολο να την αντιληφθείτε. Φίλο μου επιχειρηματία τον έπεισε σε ταβέρνα εν ενεργεία υπουργός πριν απο πέντε χρόνια να επισκεφεί το ιατρείο της Καρνεάδου για να αποκτήσει το ελιξήριο της νεότητας. Πήγε λοιπόν ο χριστιανός κάθισε σε ένα δωμάτιο με τον Θεοδωρόπουλο, τον κοίταζε αποχαυνωμένος να τον περιτριγυρίζει με κάτι μαγνήτες κι επειδή δεν είχε χάσει ακόμα τα λογικά του, αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για απατεώνα, του το είπε κατάμουτρα. Του πέταξε και τα 350 ευρώ στο τραπέζι κι έφυγε!

Έναν άλλον γνωστό επιχειρηματία που είχε δυσκολία στην κατάποση τον τάιζαν με βιταμίνες, λέγοντάς του ότι έχει πέσει το ανοσοποιητικό του μέχρι που πήγε σε νοσοκομείο, διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου και ευτυχώς σώθηκε.

Θύμα του υπήρξε και η περίφημη Αθηναϊκή Λέσχη η οποία τον συμπεριέλαβε στους κόλπους της ως εξέχουσα προσωπικότητα της κοινωνίας μας για να τον απομακρύνει με εξάμηνη διαγραφή, σεβόμενη το τεκμήριο αθωότητας…

Η φήμη όμως έτρεχε και οι κοινοί θνητοί μαθαίνοντας για το μεγάλο μυστικό των κροίσων έτρεχαν κι εκείνοι στην Καρνεάδου να καταθέσουν τον οβολόν τους. Ο Μαζωνάκης, βέβαια, «κατέθεσε» την ίδια του τη ζωή. Άκακος όπως ήταν και βυθισμένος στην δίνη των ναρκωτικών ήταν σίγουρο ότι δεν θα πήγαινε πολύ μακριά παρά τις προσπάθειες της οικογενείας του. Οι δύο κομπογιαννίτες τον έστειλαν μια ώρα αρχύτερα στον άλλον κόσμο. Έσωσε όμως άλλους αφελείς, οι οποίοι ήταν σίγουροι ότι η μακροζωία και το ευ ζειν είναι εξαγοράσιμα στην οδό Καρνεάδου.

Τώρα φυσικά τραβάνε τα μαλλιά τους και απορούν πως δεν βρέθηκαν εκείνοι στην θέση του Γιώργου, όπως μία διάσημη ηθοποιός η οποία λίγο πριν περάσει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποχωρούσε ξεχνώντας το κινητό της. Όταν επέστρεψε να το πάρει ήταν ήδη μέσα η αστυνομία και δεν ξέρω εάν επέστρεψε να το πάρει τελικά ποτέ…

Ένας κρατικός μηχανισμός παράλυτος με τον Ιατρικό Σύλλογο, τους υπουργούς του, τους ομοϊδεάτες κράχτες και τους παρατρεχάμενους συνένοχους και υποταγμένους μέχρι βλακείας στο εύκολο κέρδος.