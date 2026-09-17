Γράφει ο Γιώργος Αρκουλής, δημοσιογράφος και συγγραφέας

Συμπληρώνονται τον προσεχή Δεκέμβρη 66 χρόνια, από τότε που βγήκε στη μεγάλη οθόνη η κωμωδία του Σακελλάριου «Τα κίτρινα γάντια», με μία από τις αθάνατες ατάκες από τους Σταυρίδη-Γκιωνάκη να σημειώνουν ακόμη γενναία σουξέ στις ομιλίες των Ελλήνων:

«Ποιοι κάθονταν σ’ αυτό το τραπέζι;» ρωτάει ο Σταυρίδης.

«Κάθονται οι άνθρωποι στο τραπέζι;», απαντάει ο Γκιωνάκης.

Για να ακολουθήσει η συμφωνία τους ότι οι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες («Στις καρέκλες, πάει και τέλειωσε, είμαστε άντρες και τον λόγο μας τον κρατάμε»).

Και ρωτάω σήμερα τους εκλεκτούς και νοήμονες αναγνώστες: πόσο συχνά ακούτε, στην φράση «να κάτσουμε (!) σε ένα τραπέζι να τα συζητήσουμε»; Ελάχιστοι έως κανείς δεν θυμάται τις καρέκλες – καθίσματα, αλλά μικρό το κακό.

Θυμήθηκα την απίθανη εμβληματική σκηνή από το φιλμ της Φίνος, διότι δεν είναι μόνο τα τραπέζια που υποφέρουν από το «βάρος» της γλωσσικής συνήθειας των νεοελλήνων.

Κάποιος ηλίθιος εκφωνητής ποδοσφαιρικού αγώνα, προ αμνημονεύτων χρόνων βάφτισε τον στύλο της εστίας ΔΟΚΑΡΙ, λέγοντας «Η μπάλα αποκρούστηκε (sic) από το αριστερό δοκάρι. Εννοείται ότι αυτή η γελοιότητα έχει καθιερωθεί, μολονότι στα γήπεδα η εστία διαθέτει ένα και μοναδικό δοκάρι (το λεγόμενο και οριζόντιο), ενώ οι στύλοι, βαφτίστηκαν δοκάρια ΚΑΘΕΤΑ.

Κάτι ακόμη:

Η λυσσαλέα συνήθεια του σημερινού πληθυσμού, βρήκε διαρκή απασχόληση με τα ΦΟΡΗΤΑ τηλέφωνα, τα οποία -δυστυχώς- πάλι οι αγράμματοι πρωτοπόροι του φορέα βάφτισαν ΚΙΝΗΤΑ. Φυσικά κανένα τηλέφωνο, οποιασδήποτε μάρκας ΚΙΝΕΙΤΑΙ, αλλά ΦΕΡΕΤΑΙ. Το πολύ να παρουσιάσει κάποιο τρέμουλο, αν το έχετε αφήσει στο κομοδίνο σας, με κλειστό τον ήχο.

Κατά τα άλλα, δυστυχώς, είναι απίστευτες οι ώρες που καταναλώνουμε καθημερινά στην χρήση των φορητών τηλεφώνων, κι’ αυτό -ειδικά στους νέους μας- αφαιρεί χρόνο που θα προσφερόταν για κάποια εποικοδομητική εργασία, χρήσιμη απασχόληση, πιθανό διάβασμα βιβλίου κτλ.

Και για να μη νομιστεί ότι υπερβάλω, δεν έχετε παρά να μπείτε στο Μετρό, στο τραμ, στο λεωφορείο και στο τρόλεϋ και να μη δείτε τα 9)10 των επιβατών να σκαλίζουν το τηλέφωνό τους και να δείχνουν εντελώς απορροφημένοι από την …βλακεία τους (συγγνώμη, την «μαγεία» τους ήθελα να πω)!