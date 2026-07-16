του Γιώργου Αρκουλή

Μπορεί να φταίει «το κακό μας ριζικό», θα έλεγε ο Κώστας Βάρναλης, μπορεί και τα λάθη της Πολιτείας, δηλαδή των εκάστοτε υπευθύνων για τις ζωές μας, που άφησαν να μπαζωθούν τα ποτάμια της Αττικής, που έκαναν τα στραβά μάτια σε κάθε μορφή κακοτεχνίας (δηλαδή παράβασης), ποιος ξέρει…

Το σίγουρο είναι ότι η φύση εκδικείται, τιμωρώντας από καιρού σε καιρό, με πλημμύρες, φωτιές και -τελευταία- με απρόβλεπτα ατυχήματα, στα οποία -ωστόσο- έχει βάλει το «χεράκι της» η ανθρώπινη βλακεία. Αναφέρομαι στην πρόσφατη κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, από κακοτεχνία στα θεμέλια της διπλανής της, όταν οι μπουλντόζες έπιασαν δουλειά κατεδάφισης. Από τύχη και μια σωστή κίνηση κατοίκου δεν θρηνήσαμε θύματα, όμως περιουσίες χάθηκαν μέσα σε τεράστιο όγκο από συντρίμμια…Περιουσίες που είναι αδύνατο να αντικατασταθούν από όποια τριχίλιαρα του Δήμου ή της Πρόνοιας!

Η μακάβρια ειδοποίηση, ήρθε από ρωγμές στο κτίριο, ελάχιστα πριν την κατάρρευση.

Φαίνεται ότι οι ρωγμές είναι το νεότερο φαινόμενο της συμφοράς, και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ή να πάρει στα σοβαρά μόνο την άποψη ότι φταίει το σαθρό χώμα σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας. Αν αυτό ίσχυε αποκλειστικά, οι υπεύθυνοι κατασκευής του Μετρό της γραμμής «4», θα είχαν διαγνώσει το πρόβλημα πέριξ του σταθμού της Κυψέλης, κτίρια της οποίας απειλούνται πλέον φανερά από το έργο. Έγινε γνωστό ότι ειδικοί επιστήμονες έπιασαν δουλειά και μελετούν τις ρωγμές, προκειμένου να αποφανθούν για ό,τι πρέπει να γίνει, αλλά, ας μην περιμένουμε άμεσα θαύματα, δεδομένης της αγκύλωσης που βασανίζει την Ελλάδα από την δημιουργία του ελληνικού κράτους και που ονομάζεται ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ.

Και επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και οι φτωχογειτονιές της, θα σημειώσω περιστατικά που συνέβησαν στην πόλη της Καλαμάτας τις τελευταίες ημέρες.

Μόλις προχτές, στην συμβολή των οδών Ακρίτα και Κρήτης έσπασε αγωγός ακαθάρτων, το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση και να δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ζημιά. Όπως έγινε γνωστό από την τοπική δημοτική εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά, δεδομένου ότι ο αγωγός βρίσκεται θαμμένος σε βάθος 4,5 μέτρων!! Οπότε, χρειάστηκε άμεση τοποθέτηση οργάνων της Τροχαίας, ώστε να γίνει ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι η οδός Κρήτης, που δημιουργήθηκε πριν λίγα χρόνια προκειμένου να μειώσει την ασφυκτική κίνηση της παραλιακής Ναυαρίνου, είναι δρόμος – κλειδί, αφού συνδέει το κέντρο της πόλης με τα ανατολικά τουριστικά προάστεια. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να τονιστεί ότι ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης που -προφανώς- έχει την ευθύνη, βρέθηκε στο σημείο του προβλήματος από την πρώτη στιγμή!!

Να μείνω στη γοητευτική πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και να καταθέσω ένα ακόμη περιστατικό που είναι πολύ σοβαρό λόγω της καθυστέρησης της Πολιτείας να αποκαταστήσει μόνιμο πρόβλημα του αιγιαλού στην περιοχή Μικρά Μαντίνεια (μόλις οκτώ χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας) λόγω απίστευτης γραφειοκρατίας την οποία – αν βεβαίως αντιληφθεί- η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θα την χαρακτηρίσει εγκληματική. Ξέρετε γιατί; Διότι όλες σχεδόν οι παραλίες στον Μεσσηνιακό Κόλπο είναι ζωτικής τουριστικής σημασίας και μαγνητίζουν εδώ και χρόνια τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Οι οποίοι, μέσω του νέου αυτοκινητόδρομου και του τοπικού διεθνούς αεροδρομίου, καταφθάνουν και με το χρήμα τους δίνουν ζωή στην εργατική τάξη της περιοχής.

Εδώ και…δεκαετίες, η ακτογραμμή στην περιοχή της Μαντίνειας υποφέρει από κατολισθήσεις, απειλώντας μικρά σπίτια που βρίσκονται εκεί από την δεκαετία του 1960 και που είναι βέβαιο πως θα κινδυνεύουν στο διηνεκές, αν το κράτος (δηλαδή η Περιφέρεια Πελοποννήσου) δεν υλοποιήσει τις μελέτες που υπάρχουν για αντιστήριξη, ώστε να αποκατασταθεί από κάθε κίνδυνο η υπέροχη παραλία.

Είναι συχνά τα φαινόμενα κατολίσθησης χωμάτων στην Μικρή και Μεγάλη Μαντίνεια, οι ζημιές «μπαλώνονται» με έργα που δεν συνιστούν οριστική αποκατάσταση, οπότε τον λόγο έχει η πάταξη του κτήνους, δηλαδή της γραφειοκρατίας.

Η πιο πρόσφατη «ειδοποίηση» προέκυψε στις αρχές Ιουλίου, με κατολίσθηση μεταξύ του δρόμου και του γιαλού, στο κορυφαίο από τουριστική άποψη σημείο της περιοχής, όπου βρίσκεται μεγάλο ξενοδοχείο. Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, γνώστες του αντικειμένου ένεκα της επιστήμης τους, κινητοποιήθηκαν άμεσα, φρόντισαν να ενημερώσουν την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου και φυσικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου ώς αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της ζημιάς. Δόθηκαν άδειες και με δική τους πρωτοβουλία (και έξοδα!) έστησαν ειδικό συνεργείο, αλλά… Δεν πέρασε πολλή ώρα, όταν περιπολικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης με επικεφαλής αξιωματικό, σταμάτησαν το έργο, αλλά -όπως έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ- ήταν η επιμονή της Δημοτικής Αρχής να βάλει…τα πράγματα στην θέση τους, μολονότι ο Δήμος δεν ήταν υπεύθυνος σε θέματα που αφορούν την Περιφέρεια και φυσικά την Κτηματική του ελληνικού Δημοσίου.

Δεν ήθελε πολύ οι άνθρωποι να βρεθούν με χειροπέδες, επειδή κινήθηκαν σβέλτα και θέλησαν να δώσουν απαραίτητη σφαλιάρα στην πατροπαράδοτη γραφειοκρατία. Αυτήν, την οποία παρακάμπτουν οι οικονομικοί μας κυβερνητικοί ηγέτες, μόνο όταν θέλουν να εισπράξουν τάχιστα από τους πολίτες φόρους, χρέη, χαράτσια κλπ.

ΥΓ Συνήθως με αναδρομική ισχύ!