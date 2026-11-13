«Πεθαίνουμε οικονομικά, κύριοι».

Ένας 31χρονος πατέρας, ένα παιδί 18 μηνών και 840 ευρώ τον μήνα.

Η επιστολή του Χρήστου Ξέρα στη «Ζούγκλα» αναδεικνύει ένα αμείλικτο κοινωνικό ερώτημα: τι αξία έχει η εργασία όταν δεν εξασφαλίζει τα αναγκαία για να μεγαλώσει ένα παιδί; Μια κραυγή αγωνίας που δεν ζητά φιλανθρωπία, αλλά αξιοπρέπεια.

Υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν στο σπίτι τους κουρασμένοι από τη δουλειά. Και υπάρχουν εκείνοι που επιστρέφουν κουβαλώντας κάτι βαρύτερο από την κούραση: την αγωνία ότι, παρά τον καθημερινό τους μόχθο, δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειάς τους.

Ο Χρήστος Ξέρας είναι 31 ετών. Έχει ένα παιδί 18 μηνών. Εργάζεται και, όπως περιγράφει στην επιστολή του προς τη «Ζούγκλα», προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του με περίπου 840 ευρώ τον μήνα.

Η σύζυγός του δυσκολεύεται να βρει εργασία. Οι υποχρεώσεις δεν περιμένουν. Το παιδί μεγαλώνει.

Και ο ίδιος απευθύνει προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας μια ερώτηση που δεν επιδέχεται επικοινωνιακές υπεκφυγές:

«ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;»

Δεν πρόκειται για ένα ακόμη παράπονο σχετικά με την ακρίβεια. Είναι η αγωνία ενός πατέρα που βλέπει την απόσταση ανάμεσα στον μισθό και στις ανάγκες της οικογένειάς του να μετατρέπεται σε καθημερινό αδιέξοδο.

Δεν ζητά πολυτέλειες, κοινωνική αναγνώριση ή προνομιακή μεταχείριση. Ζητά να μπορεί να ζει από την εργασία του.

Και όταν μια τόσο στοιχειώδης απαίτηση χρειάζεται να διατυπωθεί δημόσια, το ζήτημα παύει να είναι αποκλειστικά προσωπικό. Γίνεται ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 840 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Η οικονομία έχει τη δική της γλώσσα. Ανάπτυξη, επενδύσεις, πλεονάσματα, δημοσιονομική σταθερότητα, αγοραστική δύναμη.

Αναγκαίες έννοιες. Όμως, η ζωή ενός εργαζόμενου πατέρα δεν χωρά αποκλειστικά σε έναν οικονομικό πίνακα.

Για εκείνον, η οικονομία είναι το ποσό που απομένει μετά το σούπερ μάρκετ.

Ο λογαριασμός που πρέπει να εξοφληθεί. Το κόστος της κατοικίας. Οι ανάγκες ενός παιδιού που δεν γνωρίζει από προϋπολογισμούς και περικοπές.

Ένα παιδί 18 μηνών δεν καταλαβαίνει γιατί αυξάνονται οι τιμές ή γιατί ο μισθός δεν επαρκεί. Χρειάζεται φροντίδα, προστασία και ασφάλεια.

Και οι γονείς του χρειάζονται τις προϋποθέσεις για να του τα προσφέρουν.

Ο Χρήστος Ξέρας δεν διαπραγματεύεται την αγάπη του για το παιδί του. Αναρωτιέται αν η εργασία του θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της ανατροφής του.

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ. Η ΑΝΤΟΧΗ ΔΕΝ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ. ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ.

Η οικονομική αντοχή των γονιών δεν είναι ανεξάντλητη. Οι άνθρωποι δεν δημιουργούν οικογένειες για να αποδείξουν πόσες στερήσεις μπορούν να υπομείνουν, αλλά για να προσφέρουν στα παιδιά τους ζωή, ασφάλεια και προοπτική.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ: ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ

Για δεκαετίες, η εργασία παρουσιάστηκε ως θεμέλιο της οικονομικής ανεξαρτησίας.

Εργάσου. Προσπάθησε. Ανάλαβε τις ευθύνες σου. Δημιούργησε οικογένεια.

Αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν ένας άνθρωπος ακολουθεί αυτή τη διαδρομή και εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομική ασφυξία;

Δεν αρκεί να του υπενθυμίζουμε ότι έχει δουλειά. Πρέπει να εξετάζουμε τι του εξασφαλίζει αυτή η δουλειά.

Η απασχόληση αποτελεί σημαντικό οικονομικό μέγεθος. Δεν αποδεικνύει, όμως, από μόνη της ότι ένας εργαζόμενος ζει αξιοπρεπώς.

Το ουσιαστικό μέτρο της αγοραστικής δύναμης είναι όσα μπορεί πραγματικά να καλύψει το εισόδημά του.

Όταν οι αποδοχές δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, η εργασία κινδυνεύει να χάσει την υπόσχεση οικονομικής αυτονομίας που τη συνοδεύει.

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Αυτή δεν είναι ακραία διεκδίκηση. Είναι θεμελιώδης κοινωνική απαίτηση.

Και αφορά κάθε εργαζόμενο που αντιμετωπίζει τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του ως διαρκή οικονομική απειλή.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ — ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στην επιστολή υπάρχει και μια δεύτερη ιστορία. Εκείνη της συζύγου του 31χρονου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, δυσκολεύεται να βρει εργασία, με την ύπαρξη ενός μικρού παιδιού να αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, εμπόδιο.

Δεν γνωρίζουμε αν υπήρξαν συγκεκριμένα περιστατικά εργασιακής διάκρισης. Το ευρύτερο ζήτημα, ωστόσο, παραμένει ουσιαστικό.

Πόσο φιλική προς τους γονείς είναι η αγορά εργασίας; Μπορεί μια γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα μια θέση χωρίς η μητρότητα να αντιμετωπίζεται ως μειονέκτημα; Μπορεί ένας πατέρας να συμμετέχει ενεργά στην ανατροφή του παιδιού του χωρίς να θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να επωμίζεται μόνος του κάθε οικονομικό βάρος;

Και κυρίως, πώς συμβιβάζεται η δημόσια ανησυχία για το δημογραφικό με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει οικογένεια;

Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εκκλήσεις για περισσότερες γεννήσεις. Χρειάζονται προσβάσιμες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, σταθερή απασχόληση και ουσιαστική στήριξη των οικογενειών.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ.

Αυτή είναι μια αντίφαση που απαιτεί σοβαρή δημόσια συζήτηση.

«ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΥΡΙΟΙ» — Η ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Χρήστος Ξέρας γράφει:

«Πεθαίνουμε οικονομικά, κύριοι».

Τέσσερις λέξεις που αποτυπώνουν την προσωπική αγωνία ενός ανθρώπου ο οποίος αισθάνεται ότι οι οικονομικές του δυνατότητες εξαντλούνται πριν από τις υποχρεώσεις του.

Η παρατεταμένη ανασφάλεια δεν περιορίζεται στους λογαριασμούς. Επηρεάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ψυχική ηρεμία, τις αποφάσεις για το μέλλον.

Μετατρέπει κάθε απρόβλεπτο έξοδο σε απειλή. Περιορίζει τις επιλογές. Αφαιρεί από την καθημερινότητα την αίσθηση ότι υπάρχει περιθώριο για κάτι καλύτερο.

Και δημιουργεί μια οδυνηρή συνθήκη: ο άνθρωπος δεν σχεδιάζει πλέον τη ζωή που επιθυμεί, αλλά προσπαθεί να αποφύγει την επόμενη οικονομική δυσκολία.

ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΓΩΝΙΑ.

Αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα που αναδεικνύει η επιστολή.

Όχι μόνο η έλλειψη χρημάτων, αλλά η απώλεια της προοπτικής.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ο 31χρονος απευθύνεται στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας.

Η οικονομική αγωνία μιας οικογένειας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κομματικό λάφυρο ούτε σε αφορμή για μια ακόμη αντιπαράθεση χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

Η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα, να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και να εξηγεί ποιοι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Η αντιπολίτευση οφείλει να καταθέτει εφαρμόσιμες εναλλακτικές, με τεκμηριωμένο κόστος και σαφείς στόχους.

Το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα εκφράσει την πιο εντυπωσιακή συμπάθεια προς τον πατέρα, αλλά ποιες πολιτικές μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής ανθρώπων που βρίσκονται στη θέση του.

Πώς προστατεύεται το διαθέσιμο εισόδημα από το κόστος των βασικών αγαθών; Πώς στηρίζεται μια οικογένεια με μικρό παιδί όταν το ένα μέλος της αναζητά εργασία; Ποιες λύσεις υπάρχουν για τη στέγαση, την ενέργεια και την παιδική φροντίδα;

Αυτά είναι ερωτήματα διακυβέρνησης και δημόσιας λογοδοσίας.

Η οικονομική πολιτική δεν κρίνεται μόνο από όσα ανακοινώνονται, αλλά και από όσα αλλάζουν στην πραγματική ζωή.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 840 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Γιατί πίσω από την επιστολή βρίσκεται ένας άνθρωπος που εργάζεται και ζητά να μην εξαντλείται η ζωή του στην προσπάθεια να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ — ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Υπάρχει κάτι που καθιστά την ιστορία αυτού του πατέρα ακόμη πιο επιτακτική.

Ο χρόνος.

Ένα παιδί 18 μηνών μεγαλώνει καθημερινά. Ανακαλύπτει τον κόσμο, μαθαίνει λέξεις, κάνει βήματα, δημιουργεί τις πρώτες του αναμνήσεις.

Η παιδική ηλικία δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες.

Οι ανάγκες είναι άμεσες. Οι συνέπειες των στερήσεων μπορεί να είναι μακροχρόνιες. Και οι ευκαιρίες της παιδικής ηλικίας δεν επιστρέφουν πάντοτε.

Η κοινωνική προστασία δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας προς τους γονείς. Είναι επένδυση στις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει η επόμενη γενιά.

Κανένα παιδί δεν επιλέγει την οικονομική αφετηρία της οικογένειάς του.

Γι’ αυτό η επιδίωξη ίσων ευκαιριών οφείλει να αρχίζει από την πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη φροντίδα και σε μια ασφαλή καθημερινότητα.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΕΝ ΖΗΤΑ ΧΑΡΗ — ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΟΡΘΙΟΣ

Ο Χρήστος Ξέρας δεν παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος κάποιας πολιτικής παράταξης.

Δηλώνει ότι είναι ένας απλός εργαζόμενος πατέρας.

Και αυτή η ιδιότητα αρκεί για να αξίζει η φωνή του δημόσια προσοχή.

Δεν χρειάζεται να είναι διάσημος. Δεν χρειάζεται να έχει εξουσία. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι αξίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Το αίτημά του έχει σημασία επειδή είναι ανθρώπινο και κοινωνικό.

Ας μην τον μετατρέψουμε σε σύμβολο για να τον ξεχάσουμε την επόμενη ημέρα. Ας μην εξαντλήσουμε την ιστορία του σε μια πρόσκαιρη συγκίνηση.

Η επιστολή του θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα για τη σχέση ανάμεσα στην εργασία, στην οικογένεια και στην κοινωνική ευθύνη.

Μπορεί μια κοινωνία να θεωρεί επαρκή την οικονομική της πρόοδο όταν εργαζόμενοι γονείς αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια σταθερή καθημερινότητα για τα παιδιά τους;

Και πόση αξία έχουν οι υποσχέσεις για το μέλλον όταν το παρόν μιας οικογένειας παραμένει τόσο αβέβαιο;

Η αξιοπρέπεια του εργαζομένου δεν είναι πολυτέλεια που μπορεί να περιμένει καλύτερες εποχές.

Είναι θεμελιώδες κριτήριο μιας οικονομικής προόδου με κοινωνικό περιεχόμενο.

Ο Χρήστος Ξέρας έγραψε μια επιστολή για να ακουστεί.

Το ελάχιστο που αξίζει αυτή η πράξη είναι να μην αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη είδηση με ημερομηνία λήξης.

Γιατί το ερώτημά του παραμένει.

Και απευθύνεται σε κάθε κοινωνία που θέλει να πιστεύει ότι η εργασία, η οικογένεια και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν πραγματικές αξίες και όχι απλώς λέξεις σε δημόσιες ομιλίες.

ΑΝ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ, ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ. ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.