Η κατάταξη των χωρών επί τη βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του προγράμματος PISA, που αφορούσε 15χρονους μαθητές και μαθήτριες, μας γεμίζει θλίψη.

Η χώρα μας συνεχίζει τον κατήφορο.

Σε αντίθεση με την γείτονα.

Μια πρόχειρη ματιά στον πίνακα κατάταξης δείχνει – σε όσους θέλουν να δουν – πρώτα- πρώτα γιατί οι «ασιατικές τίγρεις» βρίσκονται εκεί που βρίσκονται.

Η Κίνα (Πεκίνο, Σαγκάη, Jiangsu, Zheniang) έχει εδραιωθεί στην πρώτη θέση με δεύτερη την Σιγκαπούρη, τρίτη την Ταιβάν και τέταρτη την Ιαπωνία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στην ένατη θέση και οι ΗΠΑ στην 13η.

Η Τουρκία βρίσκεται στην 19η θέση και η Ελλάδα στην 50η!

Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι μαθητές της γείτονος παρουσίασαν ουσιαστική βελτίωση τα τρία τελευταία τρία χρόνια και στα τρία εξετασθέντα αντικείμενα ( επιστήμες, μαθηματικά, ανάγνωση), ενώ οι δικοί μας, σταθερή πτώση και στα τρία με προεξάρχουσα την ανάγνωση.

Έγιναν και θα γίνουν περισπούδαστες αναλύσεις, για το τι και πώς, από διάφορους φορείς ( Υπουργείο Παιδείας, Συνδικαλιστικοί φορείς, Πανεπιστημιακοί κ.λ.π.), που κατά κανόνα στέκονται στο «δέντρο», αγνοώντας το «δάσος», γιατί εκεί κρύβεται η αλήθεια:

Η Ελλάδα βρίσκεται σε παρακμή και τα αποτελέσματα της PISA, δυστυχώς δεν αφήνουν κανένα ίχνος αισιοδοξίας για το άμεσο ή απώτερο μέλλον.

Εκτός και αν μας σώσουν …τα εξοπλιστικά προγράμματα!