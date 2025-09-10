Πριν λίγες μέρες, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοίνωσε την ακύρωση της συμμετοχής του κορυφαίου Ρώσου πιανίστα, Ντένις Ματσούεφ, σε συναυλία που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο λόγος; Εκτός του ότι είναι Ρώσος, είναι και “φίλος” του Πούτιν και έχει ταχθεί υπέρ της Ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Τώρα, τι μου θυμίζει… τι μου θυμίζει όλο αυτό…; Την Χούντα! Τότε που ζητούσαν πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων! Τότε που λογόκριναν την τέχνη, τότε που λογόκριναν τα πάντα όλα, όπως και τώρα σε κάποιες χώρες ακυρώνουν όχι μόνο σολίστες και μπαλέτα από Ρωσία, αλλά και τους ίδιους τους κλασσικούς Ρώσους συνθέτες.

Η ανακοίνωση της ΚΟΘ στη σελίδα της στο facebook δεν υπάρχει πια, κατέβηκε μετά από σωρεία διαμαρτυριών των χρηστών και ακολούθων, πολλών από των οποίων τα σχόλια ήταν και άκρως “στολισμένα”.

Από την άλλη, το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ συμμετέχει ανεμπόδιστα σε όλες τις συναυλίες, ακόμα και στο πανηγύρι της λατρεμένης μας Γιουριβίζιον, μάλιστα και με κλεμμένο τραγουδάκι. Όλα καλά, όλα ανθηρά, γιατί εκεί η μουσική μας ενώνει, δεν θέλουμε πολιτική, παρότι απαγορεύεται η συμμετοχή της Ρωσίας και φίλης της Λευκορωσίας.

Ταχύτητα στο 5, φρένα ή φρένες στο 0.

Και μπάσκετ παίζουμε ως εθνική απέναντι στο Ισραήλ, κι ας κάνει χοντρά αστεία ο προπονητής τους σε βάρος του Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι «Θα πρέπει να φέρουμε ένα M-16 για να τον σταματήσουμε». Δεν πειράζει μωρέ, σιωνιστικό αστείο ήταν από μια χώρα που ξύπνια ή κοιμισμένη, μόνο όπλα ονειρεύεται.

Ταχύτητα στο 5, φρένα ή φρένες στο 0.

Πάμε παρακάτω. Η Τουρκία έχει παραβιάσει – πόσες φορές; έχει χαθεί το μέτρημα – τον εναέριο χώρο μας, και αποδεδειγμένα. Ωστόσο ποτέ το ΝΑΤΟ δεν έκανε έκτακτη σύσκεψη, ή ενεργοποίησε κάποιο άρθρο για τις προκλήσεις μέλους του σε άλλο μέλος, απλά είπε “βρείτε τα, παιδιά, μεταξύ” σας. Μετά ρίχνει και σπόντες πόσο πολύτιμη είναι η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο για την είδηση της ημέρας ότι οι Ρώσοι παραβίασαν με drones τον εναέριο χώρο της Πολωνίας κι εκείνη τα κατέρριψε, έχουν μέσα σε λίγες ώρες γίνει όλα τα ανωτέρω, αλλά και πολλά περισσότερα. Ο κακός χαμός σε όλη τη Δύση, χωρίς απολύτως καμία απόδειξη, και με τον Πεσκόφ να διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς να προσπαθεί καν να παράσχει επιχειρήματα». Και αποδείξεις, βεβαίως, βεβαίως.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην Πολωνός πρόεδρος Άντζεϊ Ντούντα ανέφερε ένα περιστατικό τον Νοέμβριο του 2022, στο οποίο ένας Ουκρανικός πύραυλος προσγειώθηκε σε πολωνική επικράτεια. Το Κίεβο επέμεινε ότι ήταν μια εκ προθέσεως ρωσική επίθεση και κάλεσε το ΝΑΤΟ για αντίποινα. Ο Ντούντα είπε ότι οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να βάλουν το μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, περιγράφοντας ένα τέτοιο σενάριο ως «όνειρο» για το Κίεβο, αλλά απαράδεκτο για την Πολωνία.

Ταχύτητα στο 5, φρένα ή φρένες στο 0.

Πάμε παρακάτω. Ακρίβεια. Τα πάντα ακριβαίνουν στις χώρες με τα ξέφρενα σαραβαλάκια που τρέχουν χωρίς φρένα, με πρωταθλήτρια την Ελλάδα, και η δικαιολογία είναι – και πάλι – οι Ρώσοι, και η ρουφιάνα η κλιματική αλλαγή.

Με συγχωρείτε όμως, στην εμπόλεμη Ρωσία που το κόστος διαβίωσης είναι κάτω του 50% του δικού μας, με ίδιους βασικούς μισθούς, και με μεγάλο μέρος του ΑΕΠ να πηγαίνει στον πόλεμο τους, γιατί δεν ισχύουν τα ίδια; Εκεί δεν φταίνε οι Ρώσοι και τη ρουφιάνα την κλιματική αλλαγή;

Ταχύτητα στο 5, φρένα ή φρένες στο 0.

Τώρα, το μόνο που πρέπει να ευχόμαστε, είναι όταν θα αποδειχθεί ότι δεν κατέρριψαν οι Ρώσοι τα drones στην Πολωνία, να γίνει εγκαίρως και με την ίδια προβολή στα παγκόσμια μίντια που σπεύδουν να σπείρουν ψευδείς ειδήσεις κάτω από μια “ψεύτικη σημαία”. Τα είδαμε τα χαΐρια τους με τον ρώσικο αγωγό, που έγιναν ρόμπα, κι ακόμα πιο γυμνοί και χωρίς ρόμπα, με το αεροπλανάκι της ακατονόμαστης που και καλά οι Ρώσοι της χάλασαν το GPS.

Ταχύτητα στο 5, φρένα ή φρένες στο 0, και… ο Θεός βοηθός!